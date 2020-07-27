SEO-продвижение интернет-магазина: 3 шага для максимального роста трафика

Сегодня сегмент e-commerce активно растет, а в определенные месяцы спрос на отдельные категории товаров традиционно выше. Дмитрий Севальнев, сооснователь «Пиксель Плюс» , рассказывает, какие SEO-работы смогут обеспечить систематический рост трафика, который окажется выше простой сезонности и общего повышения спроса.

1. Шаблоны для категорий

Есть два типа основного конверсионного трафика для интернет-магазина из поискового канала — это категории и карточки. Начнем с категорий.

Шаблонные SEO-теги должны содержать поисковые запросы, отражающие спрос и решающие потребность пользователей.

Возьмем пример листинга с сайта недвижимости.







Мы видим, что тег Title содержит:

слово «купить», которое часто встречается в поисковых запросах;

дальше идет тип объекта — к примеру, «двухкомнатная квартира»;

затем идет географическая привязка — «в Москве»;

дальше идет более точное расположение — это может быть адрес, метро, улица и т.д.;

далее — какое-то свойство: это, соответственно, может быть либо вторичное жилье, либо новостройка;

дальше — приставка «без посредников» и уточнение, как еще это ищут пользователи: «продажа» (а не только «купить»), тип объекта — это может быть не только «двухкомнатная квартира», но и «двушка». То есть к каждому типу прописаны определенные синонимы и свойства, которыми они обладают.

То же самое сделано и у мета-тега Description, который также содержит большое число переменных, и в теге H1, но каждый из тегов решает свою задачу.

Те шаблоны, которые вы используете, не обязательно должны ограничиваться именно этим составом — Title, Description, H1.



Шаблон шаблону рознь

Значимый результат дает сочетание четырех требований к этому шаблону:

Попадание в поисковый спрос. Мы должны обязательно сформировать теги таким образом, чтобы они соответствовали тем запросам, по которым на эти страницы могут прийти пользователи. У нас должно быть не менее 3–7 различных переменных (чем больше, тем лучше). Теги становятся чуть более естественными, начинают отличаться один от другого. Это дает дополнительный плюс с точки зрения уникализации этих тегов. Нужно учитывать нормы русского языка. Теги должны быть согласованы, окончания должны быть нормально написаны, должны быть адекватные падежи, формы слов и так далее. Желательно использовать различные синонимы, так чтобы теги звучали естественно и отвечали большому количеству запросов. Проработка этих запросов должна быть в структуре, то есть мы должны не только опираться на те категории, которые уже есть на сайте, но часто и создавать новые.



Зоны оптимизации листинга

Какие зоны можно оптимизировать на листинге, то есть куда можно «зашивать» те самые шаблоны оптимизации, которые дают результат?







Под цифрой 1 здесь показано показано, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Это:

Title. Description. H1. Текст над листингом — это может быть небольшой шаблонный текст, в который также зашито некоторое число переменных. Количество товаров на странице. Это не совсем шаблонная оптимизация, но разное число выводимых товаров, разные текстовые характеристики у них, разное распределение ссылочного веса на сайте — все это влияет на ранжирование. Ключевые слова в названиях товаров — так называемые «префиксы», когда вы добавляете, к примеру, к названию матраса Dream слово «матрас».

Эти шесть факторов сильнее всего сказываются на ранжировании конкретного листинга.

Под цифрой 2 идет то, на что стоит обратить внимание во вторую очередь, то есть это такая ступенчатая, пошаговая работа.



Поиск новых категорий и тегов

Как найти новые категории? Мы формируем файл распределения (здесь можно посмотреть шаблон) и понимаем, что каких-то страниц у нас нет. В конце добавляем колонку, какой URL-адрес у нас должен быть, и дальше — есть у нас такая страница на сайте или нет. Тем самым мы быстро понимаем, что это новая потребность, которая у нас не отражена, и нужно это сделать.



2. Шаблоны для карточек

Вслед за категориями логично проработать шаблон на оптимизацию самих карточек.







Здесь фантазия немного подводит, но тоже есть где развернуться.

Во-первых, нужно составлять теги Title, Description, H1 исходя из тех переменных, которые у нас есть.

Не забывайте, что Description должен решать свою первичную задачу — он не сказывается на ранжировании, но желательно, чтобы он попал в сниппет поисковой системы по каким-то поисковым запросам, по которым показывается данная конкретная страница, и привлек внимание.





Пример карточки



Можно брать различные переменные — пробовать оперировать ценой товара, весом, брендом, синонимами бренда, названием товара, синонимами названия товара, разделом, в котором он находится, категорией, в которой находится товар.

Если эти слова встречаются в поисковых запросах, которые идут на карточки товара, это позволяет достаточно хорошо уникализировать шаблоны и привлекать поисковый трафик, потому что карточек всегда много и вручную их сложно прорабатывать.



Зоны оптимизации карточки

На что стоит обратить внимание, когда мы работаем с карточками, в приоритетном порядке:

Title. Description. H1. Наличие цен и акций. Количество и качество фотографий. Разнесение товаров на отдельные страницы с отзывами, с характеристиками и так далее. Мы должны посмотреть, как у нас себя ведут лидеры и как кластеризуются поисковые запросы по топу, и, если требуется, разнести эти страницы, чтобы они привлекали поисковый трафик. Ссылки на смежные товары и аксессуары, которые также приобретают. Это позволяет дополнительно отработать поисковый спрос и нормально его сконвертировать. То есть это работа не только с поисковым трафиком, но еще и с конверсией.

Вот список того, с чем стоит работать: первое, второе, третье по значимости этих факторов и по очередности проработки.







Листинги vs карточки

В интернет-магазине всегда есть такая «борьба»: трафик на листинге и трафик на карточке.

Во-первых, вам нужно понимать, какой трафик у вас доминирует в тематике — на какую страницу или типы страниц его сейчас приходится больше.







На примере мы видим категории, сколько URL в группе, сколько запросов. Суммарный поисковый спрос — 130 тысяч запросов в месяц. Суммарно мы привлекаем здесь максимум всего лишь 10% от того трафика, который мы могли бы привлекать на этот тип страниц.

В данном случае мы видим, что стоит сделать акцент на категории, потому что потенциальный трафик на них по объему спроса (цифры 1 и 2) более чем в 3–4 раза выше.

Можно отдельно выделять страницы брендов, главную страницу и различные модификации, которые здесь есть.



3. Адаптация под мобильные устройства

В большинстве тематик доля мобильного трафика доминирует над десктопом, поэтому сразу делайте ставку на мобильную версию и проверяйте позиции в мобильной выдаче.

Адаптируйте мобильную версию для десктопа, а не наоборот. Оценивайте поведенческие факторы, конверсию, скорость и так далее. Прорабатывайте те элементы, которые существенно сказываются на продвижении.



Мобильный и десктопный спрос







Результаты исследования, которое мы провели в сентябре, показывают распределение трафика (десктоп/мобильные) по основным тематикам. Мобильный трафик «Яндекса» и Google превалирует в разных тематиках: «Мебель и кухни», «Одежда». У «Детских товаров» он достигал 75% — сейчас, скорее всего, примерно такая же цифра.



Основные задачи для mobile

При адаптации сайта под мобильные устройства есть четыре основные задачи:

Дружелюбность к алгоритмам проверки «Яндекса» и Google. Ручной просмотр страниц в браузере в «мобильном окне», либо через специальные софты и браузеры, которые позволяют одновременно смотреть мобильную и десктопную версию. Мы должны обязательно проверять, как выглядят страницы, потому что одно дело — удовлетворение критериям из разряда «нормальное расстояние между кликабельными элементами», а другое — смотреть и знать, что со страницей все нормально. Удобство для конверсии. Тут несколько поинтов, которые надо обязательно проверять: звонок в один клик, заказ без регистрации, поиск. На крупных ecommerce-ресурсах доля посетителей, использовавших поиск и совершивших конверсию, часто превышает 50%. Поэтому отсутствие поиска — это крайне плохо. Скорость загрузки — здесь это еще важнее, чем на десктопе, хотя сейчас понятно, что эта задача больше по конверсии.



Как достичь максимума

Мы разобрали три вида работ, которые, по нашему опыту, дают кратный масштабируемый результат для e-commerce. Это:

Шаблоны для категорий;

Шаблоны для карточек;

Адаптация под мобильные устройства.

Но факторов гораздо больше, и мы составили рейтинг — упорядочили их по степени влияния на результат. Скачать его можно здесь. Он поможет разобраться, на что можно не обращать внимания, а что — взять в работу сразу после шаблонов и адаптации под мобильные.

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