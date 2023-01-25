«Сделать сайт и не лишиться бизнеса»: проверьте, чтобы эти документы были на веб-странице

Ангелина Севостьянова, юрист корпоративной практики Key Consulting Group, сопровождала стартапы на этапах чекапа юрисдикций, проверки на нарушения законодательства и составления документов для сайта. В материале она поделилась рекомендациями, как компании проконтролировать юриста и самостоятельно провести проверку сайта.

Неправильное юридическое оформление сайта влечет за собой штрафы, и иногда вовсе может уничтожить бизнес. А если на странице нет определенных пользовательских документов, обращение клиента в суд может стать провальным для владельца.

1. Проверьте контент на соблюдение законодательства

Вы обязательно столкнетесь с проблемами, если контент сайта будет содержать:

дискриминацию, связанную с гендером, возрастом, религией, статусом ветерана.

выражения, призывающие к насилию и угрозам.

2. Загрузите необходимые документы

Одинаковых историй нет, вы не можете скачать документы с сайта вашего конкурента, изменить название и разместить их у себя:

к вам может поступить претензия, так как на юридический документ тоже есть авторские права; вы не можете быть уверены, что документы составлены верно и соответствуют последним изменениям законодательства, ваша история бизнеса уникальна. Скорее всего, ваш пакет документов для сайта будет отличаться от похожих компаний как по количеству, так и по содержанию.

3. Установите систему безопасных платежей

Конечно, путь клиента на вашем сайте должен быть простым и понятным, а еще во время прохождения пути он не должен потерять свои деньги. Не выполнив, например, пункт по загрузке документов, регулирующих это, вы можете забыть о прекрасном предпринимательском будущем.

Давайте разберемся подробнее. Какие документы должны быть на вашем сайте?

Политика конфиденциальности — обязательный документ

Не будьте формалистами в документах. Ваша задача не напугать, а объяснить клиентам, чего не стоит делать.

Начните политику конфиденциальности с того, что ваша компания подходит ответственно к защите персональных данных посетителей сайта и лиц, предоставляющих свои данные.

Укажите, что документ описывает, с какой целью и как вы собираете и используете информацию, закрепляете права клиентов. Помните, что на вас лежит ответственность за соответствие всех документов законодательству о защите информации, в том числе GDPR.

Юридические документы в большинстве случаев сложны и вызывают сонливость и тоску.

Я же предпочитаю начинать любой документ для сайта со следующих слов:

«Добро пожаловать на сайт N! Сейчас вы перейдете на страницу "Условия предоставления услуг", пожалуйста, сделайте паузу, выпейте чашечку кофе и внимательно ознакомьтесь с важными для вас строками. Это займет примерно 20 минут».

Такие слова спасут вас от обвинений в том, что вы создали нечитабельные документы, которые навязывают условия вашим клиентам. Скорее, наоборот, вам удастся укрепить отношения с пользователем, расставив четкие границы прав и обязанностей друг друга.

Да, сайт — это поле для вашего творчества, поэтому можете креативить в своих документах, если это уместно.

Правила обработки данных могут быть включены в политику конфиденциальности

Отсутствие политики обработки персональных данных может принести вашей компании штраф в размере 60 тыс. рублей предусмотрено статьей 13.1 КоАП РФ.

Чтобы не допустить этого, обязательно укажите, какие персональные данные вы собираете:

основные: имя, пол, организация, название, должностные обязанности, номер телефона, почтовый и адрес электронной почты, учетные записи в социальных сетях;

имя, пол, организация, название, должностные обязанности, номер телефона, почтовый и адрес электронной почты, учетные записи в социальных сетях; финансовые: информация о банковском счете, данные счетов;

информация о банковском счете, данные счетов; данные обслуживания клиентов: персональные данные, полученные от клиентов в отношении сотрудников, клиентов или других лиц, известных клиентам.

Нарушение конфиденциальности влечет серьезные последствия. Если вы будете незаконным способом собирать или распространять сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, то штраф может достигать 200 тысяч рублей — либо получить возможность заняться исправительными работами или даже лишиться свободы до двух лет. И это не все.

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По данным Positive Technologies, в 2022 году было выявлено рекордное количество утечек данных пользователей. Всем известны кейсы «Яндекс Еды», Delivery club, Beeline. Помимо штрафов, компании могут понести репутационные риски, что для начинающего стартапа может обернуться плачевно, вплоть до закрытия бизнеса.

Нашумевший кейс компании «ВкусВилл» об утечке персональных данных клиентов привел к новой законодательной инициативе о введении оборотных штрафов для компаний за аналогичные случаи.

На сегодняшний день максимальный штраф для бизнеса составляет 500 тыс. руб., а новый законопроект предполагает штраф от 1% до 3% годовой выручки.

Политика Cookie

Если вы занимаетесь сбором данных о ваших пользователях, отслеживаете их поведение на вашем сайте, вам необходимо уведомить об этом пользователей.

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Обратитесь к команде, которая создавала сайт, спросите у них, что они используют, чтобы узнать, как проходит процесс взаимодействия клиентов с сайтом:

Какие услуги наиболее предпочтительны для ваших клиентов?

Как ваша команда собирает сведения об используемых для этого устройствах, дате и времени сессии нахождения клиента на сайте?

Политика куки дополняет политику конфиденциальности и описывает:

типы файлов Cookie, которые использует сайт, цели их использования, способы, как клиенту отказаться от их использования.

Если вы не получите согласие от пользователя на их использование, то штрафы снова постучаться в ваше окно:

6-10 тысяч рублей для граждан,

20-40 тысяч рублей для должностных лиц,

30-150 тысяч для юридических лиц.

Пользовательское соглашение поможет защитить информацию на вашем сайте

Четко напишите, кому принадлежит все материалы на сайте. Укажите, что передача или получение информации, содержащейся на нем, не дает советов и каких-либо заключений.

Ничего нельзя использовать без вашего согласия — иначе можно оказаться в суде из-за того, что ваш клиент использовал какую-либо информацию с вашего сайта, но она оказалась в его ситуации, например, недостоверной, поэтому он понес большие убытки.

Напишите о том, какие действия пользователь может совершать с информацией, размещенной на сайте.

Оферта, если вы продаете товары, работы, услуги

В договоре-оферте условиях продажи товаров, услуг необходимо указать, чем вы занимаетесь: что продаете и на каких условиях. Это очень важный документ, так как в случае спора ваша правота будет оцениваться с учетом именно этого документа.

Не прописали условия оказания услуг/продажи товаров — мяч будет в руках клиента.

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Так, в 2021 году 24 студента подали иск на Geekbrains, взыскивая 4,5 млн рублей и оспаривая пункты договора-оферты. Компания урегулировала спор в досудебном порядке, выплатив заявителям около 2 млн рублей.

Саммари

Интернет — это удивительный инструмент для развития бизнеса.

Чтобы ваш собственный сайт приносил прибыль вместо убытков в виде штрафов, убедитесь, что опубликованный контент не содержит дискриминаций, угроз и призывов к неправомерным действиям.

Загружайте только собственные юридические документы — так вы можете быть уверены, что соглашения и договоры, предоставляемые вашим клиентам, составлены без чужих ошибок.

Сайт обязательно должен содержать информацию о конфиденциальности и обработке персональных данных.

Вашим клиентам важно, чтобы всю получаемую информацию вами от них вы могли надежно сохранять и дальше вашего сайта никуда не передавать. Они выбрали вас, значит, они вам доверяют.

Отслеживая поведение пользователей на сайте, не забудьте загрузить политику cookie и договор-оферту, если вы продаете товары или услуги.

Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab