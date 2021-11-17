Что заменит cookies: обзор решений для идентификации и таргетинга

С 2018 года, после вступления в силу GDPR, активно развиваются тренды на защиту персональных данных и законодательные ограничения в рекламе. Наиболее строгие законы действуют в Европе, США, Канаде, Китае, Австралии, Южной Корее и Сингапуре.

Американских компаний скоро коснутся новые изменения: уже с января 2022 года все собранные ими данные должны соответствовать требованиям нового закона о правах на неприкосновенность частной жизни (CPRA).

Вслед за браузерами Safari и Firefox, Google в 2023 году прекратит поддержку cookies в Chrome. Apple выпустила ряд серьезных обновлений, касающихся мобильной рекламы.

Так, с iOS 14.5 рекламодатели больше не имеют по умолчанию доступа к идентификатору IDFA, в iOS 15 добавились такие ограничения, как отчеты о конфиденциальности приложений и отключение пикселей отслеживания почты. Идентификационные решения, работающие на основе cookies, уходят с рынка.

Пришло время признать приближающееся окончание 25-летней эпохи cookies и уже сейчас внедрять альтернативные подходы и инструменты, чтобы новая реальность не застала врасплох.

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Собственные данные компаний, или 1st-party data, будут играть первоочередную роль в маркетинге, поскольку дадут возможность адресной коммуникации с клиентами. 88% маркетологов называют сбор и хранение этой информации своей ключевой задачей на ближайший год. А результаты последнего опроса IAB Russia показали, что решения на базе 1st-party data входят в тройку приоритетных для агентств и рекламодателей.

Результаты исследования комитета Big Data & Programmatic IAB Russia 2021

Сегодня основную часть знаний о клиентах рекламодатели получают из систем CRM (прямые контакты с клиентами) и DMP (поведение пользователей в интернете).

В преддверии отмены cookies поставщики DMP расширяют функциональность: по словам Алексея Шиховца, директора по маркетингу Weborama, платформа Weborama Audience Manager теперь позволяет работать не только с cookies, но и с «твердыми» ID (мобильными номерами, email, IDFA/GAID).

В основе комплексных стратегий сбора и обработки данных лежат единые платформенные решения — CDP (Customer Data Platform), позволяющие объединить данные CRM, DMP и других источников. По данным London Research и BlueVenn, к 2020 году CDP внедрили 63% компаний с годовым доходом от 50 млн долларов.

В дополнение к 1st-party data все большую популярность получает понятие zero party data, подразумевающее шеринг данных по инициативе самого пользователя. К ним относятся регистрации на сайтах или онлайн-мероприятиях, подписки, прохождение опросов.

Эксперты отмечают, что лояльность клиента и добровольное согласие делиться своими данными возможны только тогда, когда рекламодатель объяснит ему потенциальную выгоду и гарантирует конфиденциальность.

Когортный таргетинг

Взамен cookies Google инициировала проект Privacy Sandbox (тестовую среду конфиденциальности) с графиком разработки новых решений, самым перспективным из которых стала технология FLoC. Инструмент распределяет пользователей по анонимным группам интересов (когортам) и должен лечь в основу когортного таргетинга.

Широкое тестирование инструмента изначально планировалось на 4 квартал 2021 года, однако было отложено до 2022 года. Первая версия FLoC не получила массового одобрения из-за проблем с конфиденциальностью, и остальные разработчики браузеров отказались использовать ее. Летом завершились базовые испытания FLoC, на основе их результатов Google планирует доработать технологию и представить вторую версию.

Контекстный таргетинг

Это не новое решение на рынке, однако благодаря перспективе отмены cookies оно получило второе дыхание. По результатам опроса Digiday и Connatix, 53% рекламодателей планируют увеличить бюджет на контекстный таргетинг.

Инструмент ориентирован не на профиль человека, а на контент веб-страниц, то есть он избавляет рекламодателя от необходимости идентифицировать пользователя. На основе контекста формируются сегменты из URL-адресов, и реклама показывается пользователю в соответствии с содержимым страниц.

Контекстный таргетинг развивается за счет искусственного интеллекта. «Мы наблюдаем трансформацию подхода — от обычного таргетинга по ключевым словам в сторону большей персонализации за счет глубокого анализа контекста страниц.

ИИ, используемый для анализа текстовых данных, подбирает максимально релевантные с точки зрения попадания в ЦА страницы, — рассказал Алексей Шиховец. — В этом году мы сравнивали эффективность контекстуальных сегментов, собранных с помощью инструмента Weborama GoldenFish, с аудиторными, основанными на таком же наборе ключевых слов и правил.

Новый подход подтвердил свою применимость с точки зрения охвата и точности таргетинга, в ряде случаев показав результаты выше. Это связано с тем, что показ рекламы происходит в момент интереса пользователя к заданной теме».

Сотрудничество с поставщиками данных

Расширение самостоятельно собранных данных возможно за счет внешних поставщиков, поэтому рекламодатели заинтересованы в сотрудничестве с ними. В первую очередь важны так называемые Hard или Stable ID — постоянные, твердые идентификаторы пользователей: email, номер мобильного телефона и аутентификационные данные.

Преимущество таких идентификаторов в том, что на их основе можно точно определять пользователей и собирать другие данные.

«Stable ID позволяет практически не менять пайплайн работы с данными в рекламе. Вместо идентификации по cookies мы получаем ID на основе телефона, который автоматически соотносится с пользователем сайта или мобильного приложения и позволяет подтягивать любые данные, накопленные по его ID. То есть вся Big Data, которая была доступна по cookies, будет доступна и со Stable ID», — уточнил Виктор Кантор, директор центра Big Data МТС.

Пример данных на основе номера телефона