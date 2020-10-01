Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы

Реклама — двигатель торговли. Ее элементы мы видим на всех возможных площадках. Но если с традиционными билбордами на улицах или баннерами в сети все понятно и скучно, то реклама в космосе все еще будоражит общество.

Новые горизонты

Начнем с самой сферы рекламных услуг. Это одно из самых цифровизированных направлений, которое внедряет новые технологии как в производство, так и в методы продвижения товаров и услуг. Применение искусственного интеллекта для анализа потребностей потребителя, приемы практической психологии, профессиональные ролики и гремящие на весь мир кампании — это все про рекламу.

В сфере есть за что бороться: по прогнозам экспертов, в 2021 году рынок рекламы достигнет отметки в $647 млрд и продолжит экспансию. Куда? В космос!

Будем честны: она уже там (и довольно давно). Даже если мы не учитываем пропаганду, которая шла рука об руку с покорением космоса во времена противостояния СССР и США, то говорить о том, что продукты или коммерческие идеи в космосе — это что-то новое, нельзя. И речь здесь не о профильных логотипах NASA, а о включении в повестку самых известных брендов из других сфер.

К примеру, еще в 80-е Coca-Cola и Pepsi соперничали между собой за звание лучшей газировки для членов экипажей шаттлов.

Фото астронавтов с напитком облетели весь мир. Они служили продвижению газировки в среде покорителей космоса, но и оказывали огромный эффект на тех, кто остался внизу.

Не забывайте и про МКС: на международной космической станции регулярно проводятся акции вроде рекламы Чемпионата мира по футболу, проходит «Бессмертный полк». А сеть отелей DoubleTree by Hilton будет выпекать печенье для своих отелей на борту станции.

Добавьте к этому идею дальнейшей коммерциализации сферы. В NASA всерьез задумывались над перспективой продавать имена ракет, а «Роскосмосу» в свое время пришлось публично опровергать сообщения по поводу рекламы марки часов на борту МКС. Последнее говорит о том, что сама идея размещения таких баннеров уже не кажется радикальной. В том числе и благодаря работе частного сектора.

Самый яркий пример работы частников в этом направлении — конечно, SpaceX Илона Маска. Стоит ли говорить, что про пуск Falcon Heavy c автомобилем на борту узнал весь мир? При этом мало кто отметил, что это событие было не просто демонстрацией возможностей нового носителя, но и... рекламой Tesla! Маск использовал космос для рекламы своего автомобиля, решив при этом сразу несколько задач.

Похожая по масштабу идея — реклама на орбите. В отличие от SpaceX, вся суть здесь заключается не в создании медийного шума, а в преображении реальности — ночного неба. Например, создавая группировку спутников, вы получаете возможность «подсветить» ночное небо логотипом заказчика. Охват аудитории при таком сценарии составит более 1 млрд человек. Масштабно!





Unsplash





С другой стороны

Любая, даже самая продвинутая идея или технология может вызывать вопросы. Во-первых, коммерциализацию космоса и орбиты связывают с проблемой космического мусора. Логика здесь простая: если число спутников на орбите раздувать всеми возможными способами, то это повышает шанс на столкновения между аппаратами и влечет за собой загрязнение орбиты.

Потенциально опасных частей ступеней ракет и осколков от столкновений на орбите миллионы. Но космическая реклама — только зарождающаяся отрасль. Вопросы здесь в первую очередь к проектам вроде Starlink (обеспечение глобального доступа в интернет) с их планами по размещению новых спутников.

Астрономы жалуются на световое загрязнение, которое мешает им работать. Исследование глубин космоса — крайне важная задача науки, но везде приходится искать компромиссы. Самолеты, инфраструктурные объекты и города тоже мешают работе специалистов, но мы научились жить с этим. Аналогичный подход стоит избрать и здесь — никто не говорит о «подсвечивании» всего неба, а договориться о размещении точечных «космобилбордов» — вопрос решаемый.

Скорее всего, нужно будет разработать механизмы для регулирования космической рекламы.

И здесь появляется еще один аспект, связанный с регулированием, — национальная безопасность. Реклама в космосе, если мы говорим об условной вывеске, может быть использована в международных отношениях.

Представьте, что условному соседнему государству не понравился месседж, который донес до ее жителей другой игрок. Такая ситуация — не выдумка, а реальность: чего стоит только идеологическое противостояние КНДР и Южной Кореи. Со стороны Сеула в сторону северного соседа уже направляли груз листовок и конфет на воздушных шарах. Но не стоит забывать, что в таких случаях воздушный шар или спутник — лишь средство, а корни проблемы кроются в политике. Никто не обвиняет производителей танков в том, куда они направляются, то же самое — здесь.





Новая сфера

Реклама в космосе — осязаемая реальность, к которой человек подошел вплотную. Коммерциализация сферы неминуема. Там, где есть бизнес, есть и реклама.

Ни один из глобальных брендов не может позволить себе обходиться без этого, потому спрос на новые услуги будет только расти. Особенно с учетом роста космического туризма и возможной колонизации ближнего космоса. Споры и сомнения традиционно преследуют любое новшество: от автомобилей до смартфонов, но точки над i здесь может расставить только время.

Пока что мы можем наблюдать за становлением новой подотрасли, которая вот-вот сделает существенный шаг вперед. Это приведет к тому, что всему миру нужно будет научиться договариваться и искать совместное решение. Только такой исход, который устраивает все стороны, имеет право на будущее.



