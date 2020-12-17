Как собрать команду мечты: экспресс-курс по HR для фитнес-бизнесменов

Георгий Чуманов продолжает рассказ о жизни фитнес-предпринимателя. Кадры решают многое — и фитнес-бизнес не исключение. В этот раз Георгий делится опытом создания коллектива фитнес-студии. Он рассказывает о том, какие сотрудники необходимы на старте, как отличить хорошего тренера от плохого, где искать фитнес-профессионалов и когда лучше расстаться с сотрудником.

Минимальный штат для открытия фитнес-студии. Без кого можно обойтись

Нужно понять, кто какие функции будет закрывать. Штат нашей студии сейчас заполнен в том объеме, который необходим, чтобы начать работать согласно расписанию. Мы его выстраиваем, исходя из ресурсов — тренеров.

Естественно, у нас еще есть продажники и администраторы. Они встречают клиентов, занимаются продажами. В маленьких студиях эти позиции обычно совмещаются, так происходит и у нас. Мы знаем, что собственник может выполнять очень много функций. При желании можно всей семьей закрывать все задачи — от и до.

За границей в кроссфит-залах я часто замечал, что один человек — это и владелец, и тренер, он же моет полы и составляет расписание. Такой формат может функционировать вполне успешно и эффективно. Здесь нужно понимать, подходит ли эта модель вам.







Ключевые сотрудники фитнес-студии и требования к ним

Если идти с самого начала, конечно, у нас есть руководитель. Это я. Руководитель определяет стратегию развития, общается со всеми проверяющими органами, набирает часть команды, которая связана с административным ресурсом.

При этом у нас есть фитнес-директор — это человек, который составляет расписание, набирает тренеров, проверяет их компетенцию, следит за выполнением заданий. Любой продукт должен проходить контроль качества, и тренировки не исключение. Все складывается из мелочей: во сколько тренер пришел на работу, как он выглядит, какое оборудование где размещает. За этим следит фитнес-директор.

Следующее важное звено — администраторы-продажники, которые находятся в студии и общаются с клиентами. Им необходимо ставить план и смотреть, чтобы он выполнялся не только формально, но и чтобы к его выполнению вели верные полезные действия. Это звонки по любого вида базам — теплые, из клиентов, которые к нам приходят заниматься; холодные — те, кто оставил нам информацию о себе и мы можем предложить им нашу студию. Работу менеджеров нужно контролировать — их это бодрит и помогает не расслабляться.

Основное требование к тренерам — сделать каждую тренировку интересной, чтобы человек ее запомнил и захотел повторить. В этом и есть его ключевая компетенция. Поэтому тренеры должны постоянно развиваться, учиться.

Не обойтись и без клининга. Но, честно говоря, эту функцию можно совмещать с другими.

Если я приехал в студию и вижу где-то мусор, мне несложно взять пылесос и пройтись с ним, все собрать. Потому что чистый зал — это наше лицо, и оно должно быть в идеальном состоянии.

Еще одна категория — это дистанционные сотрудники или аутсорс. В первую очередь — бухгалтер. Я всем настоятельно рекомендую сразу же найти хорошего бухгалтера, потому что это залог того, что у вас будет минимум проблем со всеми проверяющим органами. Существует заблуждение, что работа бухгалтера — это несложно. На самом деле, даже простая операция требует специальных знаний и контроля. Хороший бухгалтер — это аккуратный и внимательный специалист, который следит за изменениями законодательства, повышает свою квалификацию.

Например, сейчас в связи с пандемией актуален вопрос получения субсидий — но государство не будет за вами бегать и предлагать их взять. Хороший бухгалтер будет проактивно отслеживать все доступные возможности и использовать их.

Вы в любом случае будете иметь дело с компьютерной техникой, облачными сервисами, телефонией — все это должно работать стабильно и бесперебойно. Иначе это приведет к потере ваших клиентов и ваших денег. Выберите доступный вариант — аутсторс-подрячика или знакомых айтишников — чтобы у вас был номер телефона, куда вы позвоните, если что-то случилось. Начинать искать помощь, когда все уже сломалось, — плохая идея. В идеале эти люди должны знать, как настроена ваша система, чтобы понимать, что делать, когда она перестанет работать.





Как искать тренера

Поиском тренеров у нас занимается фитнес-директор. Многие начинают искать специалистов просто по знакомым. Мы обычно используем hh.ru — портал большой и известный, там размещают резюме люди, которые себя ценят.

В резюме я в первую очередь обращаю внимание на фото. Многие не уделяют этому должного внимания и почему-то считают, что портрет у елки — это их лучшее фото за год. Мой совет тренерам — если вы хотите продвинуть себя, сделайте хороший снимок, где видно вас в полный рост. Желательно, чтобы одежда подчеркивала вашу физическую форму — все-таки вы предлагаете себя как тренера.

Но исключительно по резюме подобрать сотрудника невозможно. Когда встречаешься с человеком и начинаешь с ним общаться, понимаешь, как он себя ведет, как строит разговор, как выглядит. Очень многое зависит от общения. Мы смотрим, какие программы человек может вести, в каких занятиях у него есть опыт, где он учился, где работал. Обращаем внимание на продолжительность — когда человек постоянно меняет работу, это подозрительно. При этом в процессе общения мы можем выяснить причины. Может, он искал команду мечты, которая у нас как раз сейчас формируется.

Рекомендация — это очень хороший аргумент. Особенно если мы говорим о тренере без высшего спортивного образования, но который при этом много учился самостоятельно, у него есть хороший опыт. Но даже если нет рекомендаций, но он понравится мне в общении, я возьму его на работу.





Как формируется оплата труда тренеров в студии

Зарплата тренера состоит из двух частей — фиксированной и сдельной. Причем необходимо оговаривать сразу, как вы будете оплачивать занятия, на которые клиенты записались и не пришли.

Дополнительная часть чаще всего зависит от количества людей — это оплата за каждого посетителя занятия свыше минимума. Обычно это 30-50% от всей зарплаты. Например, у нас есть фиксированная оплата — 1 тыс. рублей за минимальную группу в пять человек. И за каждого дополнительного посетителя идет доплата 200 рублей.

При этом я рекомендую ограничивать и верхнюю планку. У нас есть расчет вместимости зала для активного или пассивного занятия, определено нужное количество ковриков и инвентаря с небольшим запасом на износ или поломку. Тренер может начать гнаться за дополнительными выплатами, звать к себе больше людей, чем нужно, искать способы увеличить вместимость. Но места и оборудования будет недостаточно, качество занятий снизится. Мы понимаем, что людям это не понравится, и больше на занятие они не придут. Поэтому свыше верхней планки доплат уже нет, чтобы не мотивировать тренера перегружать зал.





Должен ли тренер продавать

Конечно, мы советуем тренеру как минимум рекомендовать другие занятия. Разнообразие — это всегда хорошо. Тренер — тот человек, которому клиент со временем начинает доверять. При этом должна быть цель предложить человеку не что-то ненужное, а что-то новое и подходящее.

Я не являюсь сторонником больших планов, но слежу за показателями каждого тренера и обсуждаю с ним их изменения. Важно понимать, почему они происходят, особенно если показатели падают. Чаще всего у этого есть определенная причина — человек мог заболеть, уехать, уйти в отпуск. Если мы видим, что тренер потерял интерес, и изменить это мы не никак можем, наверное, стоит сделать паузу и дать ему восстановиться. Это важно и для самого тренера, и для его клиентов.





Допустимо ли совмещать работу в нескольких студиях

Я слежу за тем, чтобы у людей не было переработки. При этом я с пониманием отношусь, если тренер работает где-то еще и это нормально ложится в график работы. Но важно, чтобы клубы не находились рядом и не конкурировали прямо, чтобы не происходила утечка клиентов.

Мы работаем и с тренерами, у которых есть свои группы, и им нужно помещение для занятий. Здесь можно обсуждать варианты: фиксированная арендная ставка или какая-то часть от их дохода, которую мы получаем за помещение. Мне не нравится называть это арендой — скорее, это сотрудничество.





Как расстаться с сотрудником

Если человек совершил очевидный серьезный проступок, то все мы понимаем, что после такого необходимо расстаться. В этом случае разговор достаточно прост. Нужно сказать: «Ты это сделал, это недопустимо, мы не можем дальше продолжать работу, потому что такие проступки не могут просто быть прощены».

Например, воровство — проступок очень серьезный. Это однозначный повод расстаться. Понятно, что в большом клубе пропажу заметить сложнее и, скорее всего, на это уйдет больше времени. Особенно если это разовый инцидент. Но если процесс работы с кассой и деньгами выстроен, все очень легко контролировать и в большом клубе, и в маленькой студии. Другой разговор — это воровство времени, неучтенные тренировки. В большом клубе, где одновременно находится много клиентов, заметить такое сложнее. На рано или поздно все тайное становится явным.







Гораздо сложнее уволить человека, когда причина для этого неочевидна. В этом случае сотрудник может быть не согласен с вашим оценочным суждением. Чтобы такого не возникало, необходимо постоянно общаться, давать обратную связь и синхронизироваться.

Вместо этого часто происходит следующее: человек ошибается, совершает неверные поступки, начальству это не нравится, но проблему никто не эскалирует. Может быть, вам не нравится, как он ведет тренировку, какую музыку включает или как общается с клиентами. Это мелкое недовольство можно копить в себе годами, а потом вы говорите: «Нам надо расстаться, я больше так не могу». В то время как сотрудник может вообще не понимать, в чем проблема.

Такие ситуации — следствие недостатка общения. Если что-то не нравится, нужно говорить об этом прямо. Возможно, в итоге сотрудник вам объяснит ситуацию и вы примете его позицию. Например, клиентка плохо слышит и тренеру приходится ее тактильно направлять, а вам со стороны кажется, что он постоянно ее трогает и это неуместно.

Но если я о чем-то говорю тренеру не в первый раз, а он не прислушивается, то обязательно настанет момент, когда я скажу: «Знаешь, у нас должно быть вот так. Я тебе об этом говорю уже много раз, ты не прислушиваешься. Поэтому или ты меняешься, или мы расстаемся». Я всегда даю человеку возможность исправиться, и здесь все зависит уже от тренера, это его выбор. Хочешь остаться с нами — меняйся.





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