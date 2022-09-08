Российский спорттех в 2022: поиски смыслов на стыке спорта и венчура

Марк Лиепинш, основатель проекта «Русский спорттех» , в преддверии конференции Crossconf (состоится 9-10 сентября в Иннополисе), пообщался со спикерами SportTech-потока и узнал, что происходит со спорттехом в России сейчас и чего ожидать в будущем.

Как быть, если делаешь стартап в сфере спорта или инвестируешь в спортивные технологии? Российский спорт находится в изоляции, а российский венчур, как констатировали многие, умер. Что же делать тем, кто создает решения на стыке этих индустрий? Ускорять экспансию на новые рынки, пытаться разделить российские и зарубежные активы, бороться за бизнес или выжидать?

Содержание:

Что происходит на рынке

Сегодня российские спортсмены исключены из большинства международных соревнований, российский бизнес работает под санкциями, ИТ-проекты покидают страну либо продают свои российские доли. Российские компании не могут доверять ни иностранным сервисам, которые отключают российских пользователей, ни нашим проектам, которые могут в любой момент покинуть рынок.

Последствия кризиса и его продолжительность предсказать невозможно, а принимать меры приходится уже сейчас.

«Спорт, как и любая другая отрасль экономики, переходит на постепенное изменение фокуса — более глубокий и резкий разворот вовнутрь», — Дмитрий Федоров, руководитель департамента цифровых технологий Российского футбольного союза.

Уменьшаются рекламные бюджеты, сокращаются целые менеджерские команды, крупные корпорации избавляются от непрофильных активов, в том числе спортивных. Бизнес ищет способы продолжать зарабатывать и меньше тратить.

Поэтому спорт не кажется привлекательным предметом инвестиций. Лишь редкие госкорпорации, ответственные за цифровую трансформацию российской экономики, скаутят рынок стартапов в надежде ускорить эту самую трансформацию.



«Наблюдается переориентация спортивных бюджетов с международных проектов на национальные соревнования и инфраструктуру для массового спорта, а также попытка локализации производств спортивных товаров», — Александра Савраева, директор по развитию «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».



Цифровая трансформация спорта объявлена государством «задачей национального значения». При этом участники рынка довольно скептически описывают этот процесс — долго, дорого и децентрализовано. В работе с инновациями важна скорость и готовность идти на определенный риск, что не является отличительной чертой российских спортивных федераций и клубов.

Читайте также:

Уровень зрелости российского спорттеха — исследование

Спортивный маркетинг: диплом или практика?

Поэтому цифровизация спортивной индустрии, несмотря на государственные программы происходит зачастую благодаря частным проектам.

«Спорт в России в один момент встал перед необходимостью нового позиционирования и переосмысления своей роли», — Иван Рындин, основатель Sportsoft.



Цифровизация пронизывает все уровни спорта — от массового до спорта высших достижений. Сейчас на рынке достаточно много интересных цифровых решений. Наиболее заметны агрегаторы фитнес услуг и спортивных площадок, но большинство продуктов успешно копируют мировые тренды.



«Особенность российского спорттеха — в отсутствии единой и обязательной системы лицензирования в фитнесе, а также отсутствии на этом рынке регуляторов в противовес технологиям в области медицины», — Ян Бравый, спортивный физиолог и биомеханик, ведущий специалист Ресурсного центра междисциплинарных исследований спорта университета «Сириус».



Российский рынок технологий развит слабее ведущих мировых, что приводит к невысокому уровню нашего спорттеха (подробнее в исследовании). Безусловно, в России есть команды с сильным научным и техническим опытом, но они традиционно не так сильны в области маркетинга и бизнеса, как зарубежные коллеги.

Исключением является индустрия беттинга. Российские букмекерские продукты — одни из ведущих в мире. Жесткая конкуренция заставляет букмекеров ставить на скорость и технологичность и драйвить весь российский спорт.

«По нашей оценке, букмекеры расходуют на развитие спорта более 30 млрд рублей в год в виде спонсорства и целевых отчислений. Естественно, букмекеры хотят получить отдачу с этих вложений, поэтому активно занимаются не только активацией спонсорских контрактов, но и созданием скоринговых моделей для оценки эффективности таких соглашений», — Михаил Даньшин, PR-директор БК BetBoom.

Высокий интерес к цифровизации проявляют организации, которые нацелены на быстрый рост аудитории и ее монетизацию. Количество таких организаций постоянно растет, что сказывается на эффективности.

Клубы, которые активно экспериментируют с технологическими решениями в области скаутинга, монетизации фанатской базы или работают с партнерами для развития бренда достигают наибольшего прогресса на длинной дистанции. Но для многих лиг и федераций спорт — не бизнес. Все задачи находятся в области высоких достижений, где инновации внедряются значительно медленнее.

Изменение пользовательского опыта

Пользовательский опыт после 2020 года изменился практически во всех спортивных сферах: и для спортсменов, и для болельщиков.

«В условиях закрытых стадионов болельщики были вынуждены наблюдать за мероприятиями дистанционно. Стриминговые технологии вышли на новый уровень и сделали онлайн-просмотр спортивных мероприятий удобнее и доступнее для широкого круга болельщиков», — Петр Чернышев, основатель idSport.

Однако сейчас, ввиду потери прав на мировые трансляции, в сетке спортивного вещания освобождается время, которое заполнят внутренние соревнования. Из-за сложностей с доступом и самими действиями владельцев западных продуктов пользователи ищут альтернативу в российских аналогах и постепенно переключаются на них.

Оптимисты ожидают следующий эффект от импортозамещения — вся страна знает фамилии чемпионов страны по различным видам спорта.

Примерами роста интереса к внутренним соревнованиям можно считать аншлаг в Лужниках на финале Кубка России по футболу (сопоставимом с ЧМ 2018 года), а также громкий первый сезон «Медиалиги» (турнира блогерских команд).

В то же время введение в футболе FanID и других ограничительных мер со стороны государства не способствует лояльности аудитории. Эти меры могут перечеркнуть большую работу Российского футбольного союза и клубов, которые направлены на развитие привлекательности российского футбола как продукта. Как показывает собранная нами статистика на основе данных из открытых источников — посещаемость на тех стадионах, которые запустили FanID, упала в 4-5 раз в сравнении с прошлым сезоном.

На контрасте с футболом смешанные единоборства наблюдают заметный рост аудитории. Для многих единоборства — особенно актуальная форма досуга, которая позволяет отвлечься и проще справляться со стрессом. В России формируются новые форматы для бойцов и создаются качественные медиа продукты, что привлекает спонсоров.

Дополнительным фактором стабильного роста смешанных единоборств можно назвать отказ ведущих промоушенов от исключения россиян из своих турниров.

«К нам регулярно приходят компании, которые создают решения для продвижения боевых искусств — виртуальные тренажёры, системы сбора спортивной статистики и многие другие. Мы активно сотрудничаем с ними, ведь на это, очевидно, есть большой спрос», — Андрей Громковский, вице-президент по России и СНГ UFC.

ЗОЖ как устойчивый тренд

Тренды цифровизации и развития удаленной коммуникации людей сохраняются спустя два года после начала пандемии. Ковидные ограничения способствовали развитию онлайн-тренировок, приложений для занятий дома и на открытом воздухе, росту популярности трекеров для отслеживания и анализа данных пользователей. Ожидается, что к 2026 году только виртуальный фитнес достигнет $79 млрд.

«Пандемия послужила своеобразным катализатором, который заставил нас всех по-настоящему ценить собственное здоровье», — Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу, «Русская фитнес группа».

Насколько изменилось потребление людьми спортивных услуг и вернулось ли в доковидную эпоху — однозначного ответа нет. Отсутствуют общие данные использования fittech-продуктов и их корреляции с различными видами спортивной активности. Ясно одно: теперь у потребителей значительно больше возможностей выбора — где, когда и как поддерживать себя в форме.

«У миллионов людей сместился фокус на собственное здоровье — оно стало синонимом качества жизни. При этом целостный подход к здоровью играет все большую роль — от физических тренировок до здорового питания, отслеживания сна, психического здоровья и мониторинга работоспособности», — Наталья Карбасова, основатель FitTech Company.

Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе индустрии здоровья и фитнеса будут сливаться воедино. Сегодняшние фитнес-девайсы могут стать медицинскими устройствами завтрашнего дня. Они буду помогать лучше понять общее состояние организма и предотвратить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

Большое количество цифровых инструментов уже разрабатывается для сферы спортивной медицины и реабилитации. Очень перспективны направления гибридного кардиооборудования, оборудования для активного восстановления, а также инструменты создания цифровых двойников.

Чего ждать от спорттеха

Говоря о трендах в области спорттеха, необходимо учитывать решения для спорта, фитнеса, велнеса, киберспорта и других смежных индустрий. Технологический стек спорттеха разнообразен: AR, VR, MixedRelity, Motion Capture, IoT, AI, SaaS, приложения для беттинга, блокчейн, NFT, машинное обучение и др. Ниже перечислены направления развития технологий в спорттехе в самом широком его понимании.

Большие данные о спортсменах

Спортивные организации чаще стремятся собирать данные о спортсменах: начиная с детских лет до взрослой профессиональной карьеры. Так формируется траектория развития спортсмена. Сегодня накопленных данных недостаточно для серьезного воздействия на спортивные результаты. Однако клубы, которые первые запустили эти процессы, спустя несколько лет станут заметными лидерами в области развития новых талантов.

Большие данные об аудитории

Наблюдается активное внедрение маркетинговых инноваций сбора и анализа персональных данных. Эти данные помогут в более глубоком изучении поведения болельщиков и вовлечения в него новых сегментов аудитории. Монетизация аудитории — очень важный элемент развития спортивных организаций — для кого спорт это бизнес.

Вовлечение

Все чаще любители предпочитают платить за свое участие в клубах, забегах, матчах, турнирах, нежели за посещение матча или подписку на спортивный сервис. Борьба за аудиторию между любительским спортом (где люди участвуют) и профессиональным (где люди являются зрителями) будет усиливаться.

Геймификация

В профессиональном и любительском спорте используются различные инструменты геймификации для вовлечения аудитории и развития спортивного бренда. Гейминг-индустрия ушла далеко вперед в вопросах создания трендов для новых поколения, теперь классический спорт должен учиться этим механикам.

Виртуализация

Web 3.0, NFT, AR, VR, метавселенные сегодня не просто игрушки, а крупные развивающиеся индустрии. Тренд на синхронизацию и объединение виртуального и реального пространств колоссален. В России достаточно хороших проектов в данных нишах. Осталось найти им применение в спорте.

Стриминг

Количество просмотров турниров через независимые платформы будет увеличиваться, объемы этой аудитории должны превысить цифры, которые сейчас есть у ТВ.

Через некоторое время технологии смогут объединить в одном продукте метавселенную, умные костюмы и игровой движок — огда понятие figital приобретет совсем иное значение. Например, игры, связанные с различными боевыми искусствами — один из самых популярных видов досуга в VR, и этот сегмент будет интенсивно расти.

Экологичность

Тренд на «зеленые инновации» захватил Европу и развивается в России не так быстро. Кейсы ЧМ-2018, ФК «Зенит» и Единой Лиги ВТБ с «Сибуром» показали готовность нашего спорта к таким проектам.

Импортозамещение

Вынужденный тренд. Например, есть запросы на создание аналога Strava и подобных ей сервисов. Некоторые клиенты отказываются от иностранных технологий и ищут российские аналоги, которые не всегда просто и недорого заместить.

«Пока самым растущим и понятным сегментом для меня выглядит киберспорт и соревновательные платформы, т. к. рынок игр, особенно мобильных, уже есть и он огромен ($80+ млрд в год и 3 млрд пользователей). В классическом спорте все еще есть лаг офлайн-активности и диджитала, не хватает девайсов, связывающих эти активности в гармоничную экосистему», — Эдуард Гуринович, основатель CarPrice и CarMoney.

Читайте по теме:

Откуда берёт трафик зависимый от запрещенной соцсети бизнес? Статистика рынка спортивных студий

5 правил, которые помогут спортивным клубам пережить кризис

Инвестиции в спорттех

Инвесторы демонстрируют стабильный осторожный интерес к спортивным проектам. Многие из которы отмечают, что стали более внимательными выбору объектов инвестиций.

«В 2022 году многие инвесторы и спонсоры спорта задумались о том, насколько действительно полезны продукты стартапов и стоит ли переоценить свои инвестиции в них или контракты с ними. Те стартапы, которые действительно приносят ценность клиентам, будут иметь огромное преимущество и имеют шанс совершить рывок вперед несмотря на турбулентную внешнюю обстановку», — Анатолий Евдокимов, ex вице-президент Indigo Sports Tech.

После появления крупных проектов типа Peloton и Strava рынок спорттеха заметили, и он стал одной из ниш для инвестирования, и интерес к ней растет с каждым годом. Однако из-за небольшого размера рынка интерес сложно назвать системным.

Если рассматривать спорт как способ борьбы со стрессом и тревогой, то это может поднять волну интереса к этому направлению. Однако этот интерес, скорее всего, не приведет к созданию больших диджитал проектов.

«За последние 5-10 лет в «железе» не произошло революций, которые изменили бы ландшафт рынка. Например, как это было с акселерометрами и GPS в смартфонах», — Эдуард Гуринович, основатель CarPrice и CarMoney.

За 2021 год в мировой спорттех было инвестировано более $12 млрд, что сделало этот год самым успешным для отрасли и уже больше, чем предыдущие два года вместе взятые. Кроме того, в спорттехе появилось 11 новых единорогов (теперь их 30).



Самые проинвестированные сегменты:

$4.1 млрд — в сектор «болельщики и контент»;

$3.4 млрд — в фитнес;

$2.1 млрд — в NFT;

$1.3 млрд в беттинг и фентези-спорт.

Сделки с российскими спорттех компаниями встречаются нечасто. В середине 2022 года EdTech—SportsTech проект SportUniver привлек 30 млн. рублей от частных инвесторов, что могло бы стать хорошим сигналом для рынка.

Но вскоре самый известный российский поставщик спортивной статистики InStat был куплен международной компанией Hudl — ведущим игроком по анализу спортивных результатов. Они вряд ли сохранят офис компании в Чебоксарах и оставят доступ к сервисам российских клубов.

Наиболее перспективными представляются решения в области монетизации фанатской базы (B2B-сектор), персонализированных или групповых тренировок с обратной связью на основе компьютерного зрения и ИИ (B2C-сектор).

«Нужно запускать что-то, что может существовать в режиме bootstrap, и ждать раундов. Игра в капитализацию откладывается», — Илья Партин, инвестиционный директор Brayne.

Тем не менее, индустрия спорта привлекает достаточно инвестиций. Сегодня инвесторы начинают больше заботиться о доходности, чем о победах и поражениях команды. Доходность могут обеспечить B2B/B2B2C проекты, способствующие росту числа болельщиков, повышению их вовлеченности и монетизации, а также персонализированные B2C-решения с ИИ для занятий спортом.

Если технологии решают данные задачи, то привлечь инвесторов не составит труда. Будет неважно, насколько уникальна технология и подтверждена ли бизнес-модель.

«Мне нравятся подобные нашим решения тем, что это понятная модель, понятная Unit-экономика, мы понятно зарабатываем деньги. В эпоху кризиса люди, в том числе из венчурного рынка, хотят видеть прозрачные проекты», — Александра Герасимова, основательница и CEO Fitmost.

Стартапы с международным трекшеном массово релоцировались, сконцентрировались на продукте и улучшении ключевых метрик. Многие стартапы, которые планировали международную экспансию, прекратили поиски инвестиций. Убедить инвесторов в успехе стало слишком сложно. Вместе с тем проекты, которые заточены на внутренний рынок, имеют шанс сохранить себя и получить помощь из денег, которые есть на российском рынке.

«Новые открывшиеся рынки» MENA и LATAM становятся целью тех компаний, кто решил сохранить российский бизнес, но накопил достаточно ресурсов для масштабирования. Таких в российском спорттехе немного, и именно они будут привлекательны для инвесторов.

Читайте также: Бизнес в Латинской Америке: полезные материалы о релокации

«В России сейчас бесполезно привлекать новый раунд, поэтому решили показать здесь классный кейс. Показать, как умеем работать без основных каналов продаж, и что никакой кризис нас убить не может», — Александра Герасимова, основательница и CEO Fitmost.

Заключение

«Кризисные ситуации — время возможностей. Это примерно как попадание в больницу с язвой желудка — возможность пересмотреть образ жизни», — Иван Рыдин, основатель Sportsoft.

Оптимисты считают, что 2022 год — это время шансов. Момент, когда освобождаются ниши и появляются новые или ранее недоступные возможности. Пессимисты отмечают невозможность существования таких систем как спорт и венчур в изоляции, поэтому ожидают как минимум застой.

С одной стороны, возможностей стало меньше. Некоторых технологий теперь в России нет, а спортивные организации в условиях ограниченных бюджетов будут очень аккуратно выделять деньги на внедрение инновационных технологий.

С другой стороны, любое решение, которое будет создано полностью внутри страны в нынешних условиях и будет действительно работоспособным, сразу заметят. Важно понимать тренды и даже в условиях ограничений создавать востребованные продукты. Массовый и любительский спорт, ЗОЖ-проекты, персонализированная аналитика и phygital наверняка выйдут на первый план.

«Необязательно каждый раз придумывать что-то революционное — можно более мелкими спорттех-решениями шаг за шагом улучшать технологическое состояние российского спорта (как профессионального, так и любительского)», — Олег Малышев, партнер OKS Labs.

Большинство российских инвесторов уже приняли решение, будут ли они инвестировать «в Россию» — в стартапы без амбиций на развитых рынках — или же выведут свой капитал из стран. Для многих в российском спорте настало время пересмотреть старое и принципиально по-новому подойти к решению своих задач.

Для предпринимателей это повод закрыть старые, кое-как работавшие проекты, пробовать новые, иначе взглянуть на возможности своей команды, пересмотреть бизнес-модели и т. д. Возможность — это шанс, а не уже выигранная лотерея.

В заключение традиционно отметим, что SportTech в России уже достиг тех объемов, когда за ним стоит начинать следить.

Фото на обложке: Shutterstock / Vasyl Shulga

Иллюстрации предоставлены автором.