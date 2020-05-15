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Дневник карантина, монетизация онлайн-ивентов и приложение для борьбы с депрессией: 10 ярких стартапов периода пандемии

Колонки
Тарас Погребняк
Тарас Погребняк

автор Telegram-канала Startup Hunt

Ольга Лисина

Находками с Product Hunt делится Тарас Погребняк, автор Telegram-канала Startup Hunt.

Дневник карантина, монетизация онлайн-ивентов и приложение для борьбы с депрессией: 10 ярких стартапов периода пандемии

Quarantine Fiction: онлайн-дневник карантина

Quarantine Fiction — это своего рода дневник пандемии. Каждый желающий может написать там свою историю. Ей даже не обязательно быть реальной — она может быть вымышленной. Единственным условием является тема: рассказ должен быть о коронавирусе и/или его последствиях. 

Создатели Quarantine Fiction уверены, что это поможет людям преодолеть стресс и депрессию. Все, что вы там напишите, останется в открытом доступе до середины июня. Затем редакторы выберут лучшее и опубликуют в виде книги. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.


Но хороших целей недостаточно. С точки зрения бизнеса, Quarantine Fiction — хорошая пиар-акция. Благодаря ей главный сервис — платформу ForgeFiction, где вы можете создавать контент с помощью команды, — будут обсуждать, и продукт получит новых пользователей.

С помощью ForgeFiction люди совместно создают книги или целые лоры. Как это работает: пользователь предлагает свою идею, пишет главу или что-то дополняет, а затем общим голосованием пользователи определяют, какие фрагменты попадут в окончательную версию. Когда продукт готов, Fiction публикует его. Деньги от продажи распределяются между всеми участниками в зависимости от их вклада.

Компанию основала команда из Еревана. Коллектив маленький, всего четыре человека. В 2019 году они получили инвестиции от SmartGate VC. Сумма сделки не разглашается.

Artifit: AI фитнес-тренер

На карантине у многих появилось время на занятия спортом. Когда сложно делать это на улице, остается только дом. Но найти хорошего онлайн-тренера непросто.


Ребята из Artifit решили эту проблему. Они научили ИИ выбирать индивидуальную программу обучения. Это как личный тренер по телефону, который помогает вам держать себя в форме в любых условиях.

Стартап монетизируется через ежемесячную подписку. Стоимость —  до $10 в месяц. 

Объем рынка приложений для фитнеса и здоровья в 2019 году — $3 млрд. Он растет на 17,7% в год. А во время пандемии домашний фитнес популярнее, чем обычно.

Keyword Surfer: быстрый сбор семантического ядра 

«Яндекс.Вордстат» — мастхэв для копирайтера. Данные оттуда применяются на всех этапах — от выбора темы до редактирования каждого абзаца. Но иногда вам нужно что-то проверить прямо на странице поиска. Wordstat не сможет нормально с этим справиться. А Keyword Surfer — сможет. 


Keyword Surfer — расширение для браузера, которое позволяет «подписать» каждый сайт из выдачи. Он отображает кучу данных: от синонимов ключевого слова до объема месячного трафика запроса. А еще можно выбрать любое ключевое слово из списка и сохранить его в кэше сервиса

Стартап сделала небольшая команда из Польши. Всего три человека: генеральный директор, технический директор и дизайнер.

Рынок SEO-софта в мире — $538 млрд. Расширение бесплатное. Создатели говорят, что таким оно и останется.

OpenPhone: ПО, помогающее сотрудникам обрабатывать входящие звонки

Часто бывает так, что два сотрудника интернет-магазина общаются с одним покупателем. Иногда они забывают внести нужную информацию в БД. Таких инцидентов много в любых компаниях, которые завязаны на общении с клиентами. Косяк сотрудников — убытки для компаний. OpenPhone предлагает выход.


OpenPhone — это софт для ПК и смартфонов. При помощи этого приложения двое и более операторов могут работать в одном «номере телефона» одновременно. Все данные разговоров хранятся в хранилище.  Вы можете наблюдать за тем, что делают ваши коллеги, в режиме реального времени.

Объем рынка ПО для бизнеса — $330 млрд. Основной конкурент стартапа — умный сотрудник. Но они дороже OpenPhone. 30 дней пользования программным обеспечением по базовой ставке обойдутся в $10.

Neo.Tax: веб-сервис, который упрощает подачу заявок на налоговые льготы в США

С целью стимулировать разработку и внедрение новых технологий, Конгресс США в 1991 году ввел ряд льгот — R&D Tax Credit. Он возвращает компаниям десятую часть того, что они потратили на разработку, и четверть миллиона с уплаты налогов на зарплату. 

Основные недостатки — сложная процедура и ужасная пиар-компания. До такой степени ужасная, что часть людей в IT-отрасли не знают, что такое R&D Tax Credit и как им могут воспользоваться стартаперы.


Neo.Tax — это стартап, который значительно облегчает получение льгот. Создатели утверждают, что при помощи софта на оформление заявки уходит 15 минут. Комментарии пользователей с Product Hunt и с сайта проекта это подтверждают.

Neo.Tax берет комиссию в размере 5%. Но только когда компания уже получит чек.

LunchClub: место знакомств для профессионалов

Как ежедневно заводить полезные знакомства? Этот вопрос мучает многих. Стартап LunchClub предлагает свой вариант ответа.


LunchClub — это платформа  для профессионалов. При регистрации пользователи рассказывают о себе и о том, какие задачи они хотят решить с помощью сервиса. AI, анализирует данные и выбирает пару. Затем участники могут договориться о встрече и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Размер рынка профессионального нетворкинга в Соединенных Штатах — $62 млрд. На данный момент о монетизации стартапа ничего не известно. Скорее всего, это будет платная подписка за небольшие деньги.

Dasha.AI: сервис для проверки самочувствия сотрудников

Флагманский продукт Dasha.AI — робот для колл-центра, который экономит компании до 10 рублей в минут, а 95% собеседников принимают его за настоящего человека, потому что фаундеры вручную прописывают алгоритмы для каждого клиента.

На фоне пандемии стартап запустил еще один проект — голосового помощника для компаний, которые хотят обезопасить персонал от заражения COVID-19. Он звонит сотрудникам по утрам, спрашивает о состоянии и наличии симптомов заболевания и на основе ответов дает рекомендацию: идти на работу или остаться дома и вызвать врача. 


 


Stream: платформа для монетизации онлайн-ивентов

Stream — это продукт для тех, кто часто проводит онлайн-мероприятия. При помощи этой платформы вы можете быстро создать лендинг для продвижения мероприятия, настроить продажу билетов или донаты и прикрепить инвайт на конференции в Zoom.


Stream особенно актуален в условиях карантина. Монетизация похожа на Neo.Tax: процент от каждого проданного билета. Рынок онлайн-ивентов в США — $13,2 млрд.

Scamlord.ai: AI для проверки арендодателей

В 2019 году 5 млн человек потеряли деньги из-за мошенников на рынке недвижимости.

Scamlord.ai — это ИИ, который проверяет арендодателей на добросовестность. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести данные арендодателя: имя, адрес дома, номер телефона, адрес электронной почты и веб-сайт. Не обязательно заполнять все поля. Но чем больше заполните, тем точнее результат.


Scamlord.ai показывает результат после сравнения цен на аналогичные помещения в том же районе и  проверки  арендодателя по базам данных. Это занимает пару секунд.

Мировой рынок недвижимости огромен — около $230 трлн.

Hypnopedia: новый способ преодоления депрессии

Психиатры говорят, что благодаря интернету и социальным сетям все больше людей страдают от депрессии. Hypnopedia борется со злом его собственным оружием — прогрессом.


Hypnopedia — это приложение для смартфонов. Умный будильник и ваш личный психолог  в одном лице. Ночью он «говорит» короткими фразами через динамики. Они «записывают» в мозг определенные установки, которые помогают принять себя и стать счастливее. Темы для фраз разные: от денег и успеха на работе, до принятия себя. На выбора доступны восемнадцать категорий.

Размер мирового рынка психологических услуг — $40 млрд.

Обложка: Shutterstock / mangsaabguru

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