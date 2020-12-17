Краткое руководство по масштабированию стартапа

В прошлом материале Роман Абрамов, исполнительный директор СберАвто, рассказал о том, как стартапу понять, что он готов к масштабированию, и как избежать ошибок в этом процессе. Если галочки напротив всех пунктов чек-листа подготовки проставлены, можно двигаться дальше и рассмотреть инструменты, которые помогут наладить взаимодействие в команде во время активного роста бизнеса и оценить результаты масштабирования.

1. OKR и дерево метрик против броуновского движения

При быстром росте команды и переходе стартапа к этапу масштабирования важно обращать внимание на три аспекта: синхронизацию, каскадирование целей и отработку нештатных ситуаций.

При росте компании необходимо, чтобы люди двигались в одном направлении и работали над общими целями.

Добиться синхронизации процессов и понимания целей помогает OKR (objectives & key results) — инструмент, который используется многими технологичными компаниями в России и за рубежом. Придумал систему OKR Google, теперь с ней работают Skyeng, «Авито» и многие другие компании.

В «СберАвто» мы используем OKR с момента запуска. Система помогает определять, отслеживать и корректировать цели компании на верхнем уровне, а затем каскадировать всем подразделениям. Таким образом, все ключевые сотрудники будут понимать стратегические цели компании и знать, что конкретно им нужно сделать для их достижения.

Также для синхронизации можно использовать дерево метрик. У каждого сотрудника должны быть собственные цели и метрики для его конкретного вида деятельности — у разработчика они одни, у менеджера продукта и маркетолога — другие. Метрики могут быть первого, второго и третьего уровня. На первом уровне самые важные, и дальше по вложенности.

Фиксировать метрики можно с помощью самых простых инструментов — подойдут и Google Docs. Можно также создать realtime-дашборды и отслеживать изменения в метриках.

Если какая-то метрика начинает расти, с помощью дашборда можно понять, почему это происходит и как эту ситуацию использовать. Или, наоборот, отследить негативные изменения и подумать, как можно эту тенденцию переломить.

На раннем этапе развития стартапа часто кажется, что все очень бурно растут, работают по 15 часов в сутки, но на самом деле чаще происходит бег по темной комнате в поиске выключателя.

Когда процессов нет, в компании царит ощущение, что она супер эффективно работает, но на самом деле происходит броуновское движение без каких-либо целей.

Именно поэтому необходимо с самого начала настроить процессы, которые помогут стартапу быть «собранным» и последовательно расти. Кроме того, в случае нештатных ситуаций вы сможете быстро отследить причину происходящего — с помощью метрик или пользовательской обратной связи.

2. Оценка результатов

Для оценки результата масштабирования есть набор понятных параметров. Основные — количество сделок/покупок/клиентов, скорость роста и рентабельность.

На этапе MVP — минимального жизнеспособного продукта — количество сделок, покупок или клиентов измеряется десятками или сотнями. Когда компания становится зрелым бизнесом и проходит этап масштабирования, это количество должно измеряться тысячами и десятками тысяч.

Помимо сделок можно измерять скорость роста и рентабельность. Когда компания выходит на этап бурного роста, все средства инвестируются в дальнейший рост. Продолжаться процесс роста может довольно долго — до нескольких лет. Зрелая компания, которая уже прошла этап масштабирования, как правило, прибыльная.

3. Стартап не вырос. Умер ли стартап?

Не все продукты масштабируются, это нормально. Если вы поняли, что продукт не понравился аудитории, не выстрелил, можно допилить его. Посмотреть, что не получилось, еще раз проанализировать отзывы и видоизменить так, чтобы он подошел массовому потребителю.

Второй путь тоже есть. Можно оставить проект в виде бизнеса, который будет приносить небольшие деньги и работать на узкую аудиторию. Вы не будете вкладывать средства и силы в то, что плохо показало себя в массовом сегменте, и при этом получать постоянный доход. Который, возможно, пригодится позже для реализации другой, более смелой и удачной идеи.

Предсказать, как будет развиваться стартап, выстрелит ли он и вырастет ли в корпорацию, довольно сложно. Тем важнее уже на этапе запуска работать над синхронизацией процессов, каскадированием целей, тщательно готовиться к масштабированию на всех уровнях компании.

Фото на обложке: StepanPopov/Shutterstock