Из стартапа в высшую лигу: главные юридические ошибки быстрорастущих компаний

Успешный стартап — всегда результат синергии нескольких взаимосвязанных направлений. Фокусируясь на бизнес-идее, молодые предприниматели часто не уделяют внимания юридической стороне бизнеса, что в будущем может привести к негативным последствиям, вплоть до потери проекта.

Ошибка №1: использование «типовых» внутренних документов

Этап открытия компании можно считать первым, но наиболее значимым шагом к реализации проекта. Основателям нужно определиться с юрисдикцией будущей компании — страной регистрации.

Если стартап ориентирован прежде всего на привлечение зарубежных инвестиций или выход за границу, структурировать бизнес в российской юрисдикции — патриотично, но вряд ли разумно.

Независимо от выбора юрисдикции уже на первом этапе можно совершить типичные ошибки, которые часто приводят к проблемам в будущем.

Наиболее распространенная из них — это регистрация компании с использованием «типовых» учредительных документов (уставов, учредительных договоров). Руководствуйтесь правилом: то, что подойдет обычной компании на этапе регистрации, не подойдет для стартапа.

Вопросы реализации корпоративных прав, в том числе относительно вступления в компанию новых участников и выхода прежних, вопросы получения дивидендов, управления в обществе — все это целесообразно проработать еще на этапе подготовки документов к государственной регистрации.

Чтобы предупредить возникновение ошибки №1, не пренебрегайте помощью профессиональных юристов, способных подготовить регистрационные и корпоративные документы будущей компании именно под задачи конкретного проекта.

Уделите внимание не только уставу компании, но и разработке внутренних положений, например, о совете директоров, ревизионной комиссии, аудиторе и т.д.

Также возможно заключить корпоративный договор — этот правовой институт знаком не только отечественному праву, но практически всем зарубежным правовым системам.

Проработка этих вопросов позволит существенно снизить риск корпоративного конфликта. Классический пример такого конфликта — участие в компании двух учредителей (50/50) с равным объемом прав и обязанностей, что приводит к невозможности осуществления нормальной хозяйственной деятельности юридического лица при наличии разногласий в вопросах его управления.

Предупреждение проблемы возможно именно на этапе разработки внутренних документов общества, например, корпоративного договора.

Не стоит забывать и о том, что корпоративная структура и история стартапа всегда находятся в фокусе потенциальных инвесторов.

Рассматривая возможность вступления в тот или иной проект, инвесторы проводят правовую экспертизу (Due Diligence) в отношении документации компании, связанной с вышеуказанными вопросами. В итоге покупка компании инвестором может напрямую зависеть от того, насколько грамотно была построена корпоративная «архитектура» юридического лица и несет ли она правовые риски.

Ошибка №2: отсутствие должного внимания к налоговым обязательствам

В России часто на начальном этапе развития стартапы используют специальный налоговый режим — упрощенную систему налогообложения (УСН), который освобождает компанию от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, а также налога на добавленную стоимость.

Чтобы воспользоваться правом на применение УСН, необходимо соответствие юрлица определенным критериям:

доходы за 2021 год не должны превышать 200 млн рублей. Для перехода на УСН с 2022 года доходы за девять месяцев 2021 года не должны быть более 116,1 млн рублей;

бухгалтерская остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей;

средняя численность работников должна составлять не более 130 человек;

максимальная доля других организаций в уставном капитале не должна превышать 25%;

у организации отсутствуют филиалы.

Нередки случаи, когда стартап фактически утрачивает право на применение УСН (например, по причине превышения полученных доходов), при этом продолжая нести налоговые обязательства как лицо, применяющее специальный налоговый режим.

Если на это не обращать внимания, о налоговом нарушении компания может узнать только в момент доначисления налогов — так, как если бы компания находилась на общей системе налогообложения.

Таким образом, вопрос о налоговых обязательствах стартапа на начальном этапе не менее значимый, чем вопрос о корпоративной структуре юрлица.

Не допустить ошибку №2 позволит грамотный налоговый мониторинг со стороны руководства компании, прежде всего финансовой и бухгалтерской службы.

Ошибка №3: отсутствие защиты информации и нематериальных активов

По мере развития стартапы могут столкнуться с уходом «в свободное плавание» ключевых сотрудников, их увольнением (как по собственному желанию, так по воле работодателя).

Обладая набором полученных в работе знаний, бывшие сотрудники могут использовать их при открытии своего дела либо сообщить ценные сведения конкурентам. Это может привести к тому, что успешная компания утратит лидерство на рынке либо перестанет быть востребованной.

Эти риски могут быть нивелированы, если компания уделит внимание информационной безопасности и защите нематериальных активов: деловая репутация (good will), результаты интеллектуальной деятельности, трудовые ресурсы.

К примеру, целесообразно разработать и утвердить положение о коммерческой тайне, а также соглашение о неразглашении информации (non-disclosure agreement, NDA), о неконкуренции (non-compete agreement, NCA), о непереманивании (non-solicitation agreement, NSA). Стоит отметить, что легитимность этих соглашений и возможность их имплементации зависят от правового регулирования страны местонахождения компании.

Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации тоже важна для стартапов.

Надлежащее оформление указанных прав путем их государственной регистрации также позволит избежать ошибки №3: потенциальных споров с конкурентами о приоритете использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также рисков взыскания убытков.

Чек-лист

Осознанно подойдите к выбору юрисдикции при регистрации компании ;

; Не искушайтесь возможностью использовать «типовые» учредительные документы . То, что подойдет обычной компании при регистрации, не устроит стартап! Правильная «архитектура» юридического лица — залог будущего успеха.

. То, что подойдет обычной компании при регистрации, не устроит стартап! Правильная «архитектура» юридического лица — залог будущего успеха. Помните о грамотном налоговом мониторинге . Нередко стартапы продолжают применять УСН, когда перестают соответствовать критериям (например, доход до 200 млн руб), что является наказуемым нарушением.

. Нередко стартапы продолжают применять УСН, когда перестают соответствовать критериям (например, доход до 200 млн руб), что является наказуемым нарушением. Защитите информацию уже на старте. Правильная защита информации не позволит попросту лишить вас лидерских позиций на рынке. Заключить с сотрудниками соглашение о неразглашении информации, о неконкуренции, о непереманивании стоит уже «на берегу».

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