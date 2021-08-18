Что такое стрессовое собеседование и как себя на нем вести?

Недружественная обстановка, повышенный тон, вопросы очень личного характера — если вы столкнулись с этим на собеседовании при приёме на работу — не спешите хлопать дверью. Возможно, эйчар или руководитель компании решил проверить устойчивость вашей психики, организовав стрессовое собеседование. О том, зачем это может быть нужно работодателю, и как пройти эти «огонь, воду и медные трубы», рассказывает HRD Fix Price Антон Максименко.

Здравствуйте, вам здесь не рады

Думается, стрессовое собеседование — оно же стрессовое интервью — существует столько же, сколько сама наемная работа. То есть очень долго. Так работодатели пытаются испытать, как вы «выживаете» в некомфортных ситуациях, оценить ваши деловые качества в непривычных (скорее, даже некомфортных) для вас условиях.

Как это обычно происходит? Вас радостно встретили (а может, даже сами предложили трудоустройство). И вот, собрав все нужные документы, распечатав резюме и надев лучший костюм, вы приходите в офис к назначенному часу, почему-то ждете в приемной дополнительное время разговора с ответственным сотрудником, потом вас вызывают к нему в кабинет и тут начинается.

Вы сталкиваетесь с некомфортный приемом вам создают неприятные ситуации, а может даже пытаются вывести из себя. Приготовьтесь. Вам предстоит обуздать свои эмоции и показать устойчивость к стрессу.

Предупреждён — значит вооружен

А кстати, начинается что? Перечислим основные методики, используемые на стресс-интервью:

Неоговоренное затягивание времени начала собеседования или его ярко выраженная «скомканность»;

Быстрый темп разговора (постоянные вопросы, едва соискатель отвечает на один вопросы, ему сразу же задают следующий, не связанный с первым);

Нетактичные вопросы о личной жизни кандидата;

Разговор на ходу;

Постоянные помехи во время интервью, присутствие посторонних людей;

Неприятные или агрессивные вопросы;

Враждебное отношение собеседника, разговор на повышенных тонах;

Неожиданное поведение (например, повторяющиеся вопросы об одном и том же, с аргументами, что ответ не расслышан или не понят);

Нарочитое сомнение в вашей компетенции и опыте или в успех вашей работы в данной компании;

Вопросы о достоверности представленных данных и просьбы прямо сейчас найти человека, который может дать вам рекомендацию;

Неприемлемые ситуационные задачи (вам описывают ситуацию и предлагают выбрать решение из нескольких одинаково неэтичных или неприемлемых вариантов);

Критика вашего резюме или портфолио.

Это далеко не полный пример инструментария, используемого при ведении жёсткого собеседования. Обычно интервьюер предпочитает использовать несколько приемов в комплексе, чередуя их и возвращаясь к уже использованному.

А вот примеры вопросов, которыми вас могут огорошить на собеседовании:

«Вы часто ходите на больничный?»

«А замуж не собираетесь?»

«Вы сейчас не беременны?»

«Вам приходилось принимать наркотики?»

«Приведите примеры, когда вы давали взятку?»

«Сколько карандашей и скрепок вы уносили с работы?»

«Как часто вам приходилось врать вашему руководителю?»

Я вам так отвечу…

Что делать в ситуации стресс-интервью? Давайте сначала поговорим о том, чего делать точно не нужно:

Не нужно бояться и паниковать

Помните первую заповедь современного сотрудника: «Работа — это не вся моя жизнь». Уж тем более, работа, на которую вас пока еще не взяли. Даже если вы не попадете на это место, существует множество вакансий с достойным заработком. А чтобы успешно пройти собеседование — даже в стресс-режиме — нужно демонстрировать уверенность. Причем в первую очередь самому себе.

Не нужно принимать сказанное близко к сердцу

Говорящий вам неприятные слова сотрудник — чужой для вас человек. А значит, несмотря на то, что он говорит, у него нет ничего личного к вам. К тому же, его задача — проверить вас на стрессоустойчивость. А значит, ваша задача — эту проверку пройти. Считайте, что это челлендж или часть квеста.

Нельзя переходить на личности

Поддавшись на провокации, вы продемонстрируете свою неуравновешенность и, к тому же, неуважение к ответственному сотруднику. А значит — провалите стресс-тест.

Поэтому не стоит произносить фразу: «Что вы себе позволяете?» и тому подобное. С вами просто «играют», вас тестируют, как личность… Нужно соблюдать «правила игры» и не подавать виду, что высказывание собеседника вас задело.

Не стоит соглашаться с обвинениями

Помните, что вы — компетентный и дипломированный специалист, имеющий опыт работы. А значит, ваши знания и умения проверены временем. Не стоит ставить это под вопрос, если интервьюер пытается на вас давить. Скорее всего, он проверяет ваши деловые качества. Даже если ваш визави уверен в своей правоте, тактично объясните, что он неправ. Только в спокойном и уважительном тоне и с убедительными аргументами.

Не следует поддаваться на провокации

Возможно, от вас потребуют негативно высказаться о бывших сотрудниках, поругать прошлую компанию или не глядя подписать какие-то бумаги (подписать можно только согласие на обработку персональных данных после внимательного прочтения). Если вас попросят поделиться подробностями личной жизни, то не стоит делиться сокровенными секретами, даже если этого настойчиво требуют.

Будьте готовы к провокациям и не дайте интервьюеру вас запутать. Спокойствие и внутренняя уверенность — ваши козыри в критической ситуации.

Спокойствие, только спокойствие

Помните, что некомфортные условия во время стресс-интервью для вас создают не просто так. Цель эйчара или работодателя — посмотреть на вас в стрессовой ситуации и оценить готовность к преодолению кризисов. Так что, оказавшись на стресс-интервью, сделайте глубокий вдох, успокойтесь и продемонстрируйте умение и профессиональные навыки.

Можно обозначить ряд рекомендаций, которые будут полезны при подготовке к любому интервью:

1. Готовьтесь заранее

Лучший способ справиться с проблемой — быть заранее готовым к возможным проверкам. Точно предугадать их нельзя. Но можно тщательно подготовиться к интервью в принципе. Перед походом на собеседование можно порепетировать с близкими, чтобы отточить ваши качества. Особенно если вашу кандидатуру рассматривает крупная компания.

О стрессовом интервью вы можете узнать непосредственно перед собеседованием, если работодатель вдруг решил затянуть начало встречи. Если время затянулось более чем на полчаса — готовьтесь к непростому разговору и припоминайте советы из этой колонки.

2. Будьте спокойны, стойки и доброжелательны

Вас проверяют на прочность. Если дрогнете, значит — подадитесь на провокацию и лишитесь интересного для вас места. А значит, нужно демонтировать спокойствие и уверенность. Если вдруг наниматель продолжает упорствовать, упорствуйте и вы. Спокойно показывайте его неправоту и свой профессионализм.

3. Возвращайте разговор к деловому формату

Если ваш визави пытает злить, давить и обижать, то вместо эмоционального ответа или признания вины нужно четко и спокойно дать понять, что он неправ. Повысили голос — спокойно просите его понизить; пытаются оскорблять или задавать некорректные вопросы — спокойным тоном обратите на это внимание, попросите так не делать и предложите вернуться к основной теме беседы.

Если вам пытаются создать дискомфорт некомфортным местом проведения интервью, светом в лицо и т.д. — вежливо, но настойчиво требуйте, чтобы работодатель создал комфортные условия для беседы.

4. Демонстрируйте свой профессионализм

Сомневаться в компетенции соискателя на собеседовании — традиция не только для стресс-интервью, но и для обычного найма. Помните это и заранее подготовьтесь. Хорошим козырем станут рекомендации от ваших бывших коллег и предыдущих мест работы.

Ничего личного

Стоит четко отличать стрессовое собеседование от обычного хамства, которое, к сожалению, иногда присуще некоторым менеджерам и коллективам.

В первом случае вам искусственно создают стрессовую ситуацию непосредственно во время собеседования.

Во втором — с вами «через губу» общаются уже с порога при обращении в компанию и продолжают держать высокомерный тон даже при благополучном прохождении собеседования. Кроме того, на собеседовании интервьюер может задавать явно неэтичные вопросы, пытаться вас унизить, высмеивать какие-то ваши личные качества. Или вообще нарушить личное пространство.

Если это так, то задумайтесь: а нужна ли вам такая работа в принципе.

Впрочем, бывает и третий вариант. Эйчары и руководители хотят проверить крепость ваших нервов. Однако так увлекаются, что переступают черту.

Как бы то ни было, откровенное хамство терпеть в любом случае не стоит. Если интервьюер переходит границу дозволенного — скажите это ему прямо. Никакая работа не стоит того, чтобы терпеть унижения. А если вам некомфортно спорить с человеком — просто скажите, что считаете беседу законченной и покинте помещение.

Тем более это нужно сделать, если к вам попытались применить физическое воздействие.

Помните, что выход за рамки дозволенного — демонстрация крайней степени непрофессионализма. Если интервьюер в порыве чувств пытается нарушить ваши личные физические границы или запустить в вас какие-то предметы — значит, он перешел черту, за которой дальнейшее общение бессмысленно. Такое поведение — крайняя степень непрофессионализма. И такая компания вам точно не подойдет для работы.

Если же общение осталось в рамках допустимого — вам стоит преодолеть все приемлемые испытания, чтобы заполучить желаемое место.

Вот зачем они так

Для работодателя организация правильного стресс-интервью — не менее, а иногда и более хлопотное дело, чем для кандидата на работу. Ведь «хамить» нужно сугубо по правилам и без перегибов, необходимо следить за выполнением определенных условий, нужно отслеживать реакцию соискателя и не перегнуть палку, выйдя за рамки дозволенного. Потом не оберёшься проблем.

В большинстве случаев «стрессовыми собеседованиями» испытывают тех кандидатов, которым на рабочем месте придется находиться в непростых ситуациях.

Чаще всего такой способ проверки применяют к специалистам банковской сферы или службы продаж, менеджерам по рекламе и работе с клиентами, страховым агентам, PR-специалистам, работникам сферы услуг, рекрутерами, операторам call-центров и служб поддержки клиентов.

То есть специалистам, которые чаще всего сталкиваются с агрессией клиентов или партнеров. Впрочем, нередки стресс-испытания и для представителей управленческого звена.

Как бы то ни было, помните, что стресс-интервью — это не только испытание для компании, но и для вас лично. Не поддавайтесь на провокации, оцените, насколько вам подходит «непростая» работа и по итогам собеседования сами принимайте решение — хотите вы здесь работать или нет.