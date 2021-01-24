Учеба и жизнь в Китае глазами русской: путь к сердцу любого китайца лежит через китайский язык

Екатерина Кравцова, студентка Востоковедения НИУ ВШЭ, президент международной студенческой организации ESN HSE Moscow, рассказала об учебе в элитном вузе КНР, жизни в Китае и работе в команде с жителями Поднебесной.

Я родилась на Дальнем Востоке России в Благовещенске, который находится «на стыке двух культур», на границе с Китаем. Носителей языка в городе много, поэтому еще в старшей школе я начала изучать китайский язык и интересоваться культурой Китая и Азии в целом.

Выучить иностранный язык в отрыве от языковой среды практически невозможно, поэтому я целенаправленно учила китайский для сдачи экзамена HSK (международный квалификационный экзамен), в течение года собирала нужные документы, и результат того стоил. Будучи студенткой второго курса Школы Востоковедения НИУ ВШЭ, я выиграла грант Правительства Китая на обучение в университете Tsinghua ( 清华大学) в Пекине.

Главное здание университета Цинхуа

Tsinghua является одним из ведущих вузов КНР, он традиционно состоит в топ 5% университетов в образовательных мировых образовательных рейтингах и входит в состав девяти элитных вузов Китая «Лигу С9».

Переезд в Китай и особенности обучения

До переезда в Пекин в сентябре 2019 я уже много раз ездила в Китай и была уверена, что «культурный шок» мне не грозит и я буду чувствовать себя если не как на родине, то хотя бы комфортно. Однако встреча с государственными учреждениями вернула меня в реальность.

Все организационные моменты: медицинский осмотр, получение вида на жительство, регистрация на курсы в университете и так далее проходят на китайском языке. Сотрудники государственных учреждений не говорят ни на каком языке, кроме своего родного. Но посмотрим на эту ситуацию с другой стороны: это мощный выход из зоны комфорта. Мозг сам начинает придумывать нестандартные выходы из ситуации: в ход идут язык жестов и все иностранные слова, которые когда-либо встречались в жизни. Я очень советую всем, кто едет в Китай, выучить хотя бы несколько простых разговорных фраз на китайском языке. Местные всегда будут рады помочь, но для этого нужно будет выразиться так, чтобы вас поняли.

Аудитория в университете

Интересно, что в китайском вузе строго контролируется то, какой материал дается для изучения студентам. В каждом кабинете установлены камеры. Моя группа состояла из представителей разных стран (от Австралии до США), и преподаватели старались избегать тем, связанных с политикой, религией и (как ни странно) историей.

Про кампус университета и жизнь в Пекине в целом

Жила я в общежитии на кампусе. На мой взгляд, это лучший способ «прочувствовать» студенческую жизнь и познакомиться с огромным количеством людей.

Кампус Университета Цинхуа является одним из самых красивых университетских кампусов в мире. Для студентов открыты десятки столовых и ресторанов, кофейни, футбольный стадион, теннисные корты, библиотеки, музей и театр. Все передвигаются на велосипедах или мопедах.

Жить там было настолько комфортно, что можно было неделями не выходить за пределы кампуса и все равно жить «полной жизнью».

Более того, у каждого, кто не является студентом, есть возможность посетить кампус с экскурсией. Возьмите на заметку.

Студенту жить на кампусе очень выгодно. Стоимость общежития составляет 80 юаней (~ 920 руб.) / день за комнату на одного человека и 40 юаней (~ 460 руб.) / день за двухместную комнату. Во всех комнатах бесплатно проводят уборку два раза в неделю – меняют постельное белье и моют пол. В столовой по студенческой карточке можно купить полноценный обед за 10-15 юаней (~ 110-170 руб.). На базовый набор продуктов в среднем уходит 150 юаней (~ 1.700 руб.) на одного человека.

Теннисный корт на кампусе университета

Однако в самом Пекине придется потратиться на жилье, ведь это один из самых развитых городов, в котором проживают более 20 миллионов человек. Цена аренды комнаты в пешей доступности от метро стартует от 3.000 юаней (~ 34.000 руб.), а за студию или однокомнатную квартиру придется заплатить не менее 5.000 юаней (~ 58.000 руб.). Сами китайцы шутят, что главной мечтой каждого пекинца является покупка квартиры, потому что, чтобы эту мечту осуществить, нужно быть готовым заплатить 63.000 юаней (730.000 руб.) за один (!) квадратный метр.

Жизнь в Пекине – это особенный опыт. Удивительно, что жители города в основном передвигаются на велосипедах, принимают участие в лотерее, чтобы получить право на управление автомобилем и оплачивают все по QR-коду в разных приложениях.

Как я попала в TEDxTHU и стала бренд-менеджером конференции

Утром по дороге на пары я увидела баннер о том, что в команда TED готовится к проведению конференции и ищет новых людей. TED Talks я бесконечно люблю, и решение попробовать свои силы не заставило себя ждать.

Перед тем, как меня взяли в команду, мне нужно было заполнить анкету на китайском языке и пройти собеседование с PR-директором конференции.

В ходе интервью выяснилось, что у организации нет команды бренд-менеджмента. Мое интервью больше было похоже на встречу двух партнеров. Я объяснила, почему команда бренд-менеджмента нужна, и каких результатов можно достичь. Мы договорились о создании, и мне было предложено ее возглавить.

О работе в команде с китайцами над организацией конференции TEDxTHU

В самом начале работы мы столкнулись с тотальным непониманием друг друга. Начиная от языка, заканчивая методами работы. В команде иностранцев было двое: я и девушка из Южной Кореи. Ни одна встреча не была переведена для нас, а все материалы были на китайском.

Меня не воспринимали всерьез до того момента, пока я:

не начала говорить на китайском и переводить все свои презентации с английского на китайский; не расписала конкретные задачи и конечный результат для каждого члена моей команды.

Когда мы научились друг друга слушать и слышать, произошло чудо. Мы соединили подходы к работе и провели конференцию, которую посетило рекордное количество людей. Это был невероятный успех и гордость за продукт, который мы создали.

Этот опыт показал, что, соединив идеи и опыт разных культур, можно создать нечто качественно новое и уникальное. Однако для этого нужно проявить толерантность, терпение и «уметь приходить к одному языку». Теперь я вижу свою миссию в том, чтобы этот подход продвигать: через преподавание языка и культуры помочь молодым специалистам в организации обучения и стажировок за границей и так далее.

Жизнь после коронавируса

Меры китайского правительства относительно регулирования пандемии были решительными – в городе объявили тотальный локдаун, а страну закрыли. В это время я, как и многие студенты, находилась на каникулах. Несмотря на то, что все личные вещи все еще находились в Пекине, вернуться нам не разрешили, учеба продолжалась в формате онлайн.

В настоящее время город живет «нормальной жизнью»: открыты общественные заведения, китайские студенты продолжают учебу офлайн, люди ходят на работу в офис. Но иностранных студентов в страну все еще не пускают. Личные вещи пришлось отправлять на родину по почте.

Пекин

Сейчас я вернулась в Москву и продолжаю обучение в НИУ ВШЭ. Параллельно, совместно с китайскими коллегами, работаю над созданием собственного проекта в сфере изучения китайского языка и обучения за рубежом – WAI Chinese, миссия которого – аккумулировать все знания и опыт, которые я получила в ходе долгого изучения языка и во время учебы Китае, и помочь людям достичь своих личных и профессиональных целей.