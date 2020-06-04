Как получить субсидию на открытие бизнеса

В этой статье Светлана рассказывает, как повторить ее путь и получить субсидию на открытие своего дела.

Предпринимателями не рождаются — 33-летняя Светлана Колесникова из небольшого городка в Свердловской области проверила это на себе. В 2019 году она уволилась с должности штатного бухгалтера, защитила бизнес план в центре занятости, получила финансовую поддержку и занялась бухгалтерским аутсорсингом.

Что за субсидия?

Одна из мер господдержки начинающих предпринимателей — разовая выплата в размере 58 800 рублей, которую выдает центр занятости. На нее могут рассчитывать официально безработные совершеннолетние граждане РФ, которые хотят открыть свое дело. Субсидию не дадут студентам очной формы обучения, пенсионерам и тем, кто уже является ИП или учредителем ООО.

Также есть ограничения по сфере деятельности — на финансовую помощь можно не рассчитывать, если ваш будущий бизнес связан с торговлей алкоголем и табаком, вы планируете открыть бар или кальянную, ломбард или бюро займов.





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Как получить субсидию

Шаг 1. Встать на учет в качестве безработного

Для того чтобы была возможность получить поддержку от центра занятости, обязательно нужно встать там на учет в качестве безработного. Из документов мне понадобились паспорт, СНИЛС, справка о доходах с предыдущего места работы, а также документы об образовании.

По времени это занимает один день. Можно подать документы в электронном виде — через Госуслуги.





Шаг 2. Заявить о желании получить субсидию

После постановки на учет в центре занятости назначают встречу со специалистом по трудоустройству — обычно не раньше, чем через семь дней после регистрации. Именно на этой встрече нужно сказать о желании открыть свое дело. Далее специалист направит вас в отдел по работе с будущими предпринимателями.





Шаг 3. Пройти тесты на определение предпринимательских качеств

После — необходимо пройти тестирование. Его проводит психолог: часть вопросов он задает устно, часть нужно пройти на компьютере. По своему опыту могу сказать, что тесты довольно интересные. Особенно интересно читать результаты и узнавать что-то новое о себе. Время прохождения тестов — 30 минут.





Шаг 4. Найти идею для открытия бизнеса

Именно с идеи все и начинается, и хорошо, если она есть у вас изначально. Нужно четко представлять, что вы будете делать и как. Полностью окунуться в эту тему и знать все тонкости. Только так вы с легкостью подготовите бизнес-план.

Моя идея родилась исходя из моего опыта и знаний в области бухгалтерии и финансов. К тому же, больших вложений не требовалось. Все гениальное — просто. Не надо вкладывать много денег, чтобы открыть свое дело. Даже хобби может стать хорошим бизнесом с приличным доходом.





Шаг 5. Написать бизнес-план

Вообще бизнес-план нужен для нас самих. Чтобы просчитать, сколько мы заработаем и сможем ли выйти на желаемых уровень дохода. Для центра занятости важными показателями являются первоначальные затраты, объем продаж и срок окупаемости.

На написание бизнес-плана со всеми анализами и правками у меня ушло две недели. Для новичков в написании и подготовке бизнес-плана есть консультации специалиста. Также в центре занятости дают рекомендации по заполнению и оформлению.





Шаг 6. Защитить бизнес-план

Защита бизнес-плана проходит в формате презентации своего проекта, далее члены комиссии задают интересующие их вопросы.

Вот часть из них:

Почему именно эта идея?

Есть ли уже клиенты?

Почему будут покупать именно у вас?

Поэтому заранее подготовьтесь. Могу сказать от себя, когда вы полностью погружены в свою идею и знаете все от и до, вы ответите на любой вопрос комиссии. На защиту — один день.





Шаг 7. Открыть ИП

После одобрения комиссии пишете заявление на получение субсидии и открываете ИП или ООО. С точки зрения бухгалтерии проще, конечно, открыть ИП. Госпошлину за открытие также возвращает центр занятости. Максимальный срок — неделя, но если оформить электронно-цифровую подпись, можно уложиться в пару дней.



Шаг 8. Получить деньги

Все, дело за малым. После получения выписки о внесении вас в ЕГРИП несем документы в центр занятости. И ждем поступления денег. Расчетный счет для этого открывать не требуется — примерно в течение семи дней деньги поступят на карту, которую вы указали в момент регистрации в качестве безработного.





Шаг 9. Отчитаться о том, что потратили средства по назначению

После того как вы полностью потратили деньги согласно тому списку, который указали в бизнес-плане, нужно представить документы в центр занятости. Это накладная либо акт и платежный документ — кассовый чек или платежное поручение. По договору с центром занятости отчитаться нужно в течении полугода, но у меня получилось отчитаться через месяц.





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Как получить максимум

Чтобы ускорить процесс получения субсидии, нужно в день регистрации в качестве безработного сразу обратиться в отдел по работе с будущими предпринимателями и получить необходимые рекомендации. Это сэкономит вам минимум неделю времени.

Если у вас нет опыта по написанию бизнес-плана, обратитесь к специалистам.

Находите общий язык непосредственно со специалистом, который занимается работой с будущими предпринимателями. Специалист всегда подскажет и поможет, если есть вопросы.

Начинайте подготовку бизнес-плана с анализа конкурентов. Пообщайтесь с конкурентами в других городах. Люди хорошо идут на контакт и делятся своим опытом. Самое главное — спросите о проблемах в первый год работы, о затратах, о клиентах.

Делайте бизнес-план на реальных данных. Просчитывайте каждый показатель. Не берите бизнес-планы из интернета.

Анализируйте рынок, где будите работать. Оцените покупательскую способность, цены. Именно анализ конкурентов вам поможет.

Главное — никогда не сдавайтесь. Не получилось один раз — получится во второй. Или в пятый, как у меня.

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