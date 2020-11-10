Работа, талант, а что еще? Формула успеха от венчурного инвестора

Антон Антич, серийный венчурный инвестор, рассказывает, почему ваши усилия и талант — это еще не весь успех.

Интересный эксперимент: у 100 человек по $100. Каждый из них случайным образом дает $1 кому-то другому. И так пять тысяч раз. Какое будет распределение денег в конце? Казалось бы, должно быть примерно равномерное, все равны, утопия. В реальности получается так: большая часть нищие, немного среднего класса, несколько сверхбогачей, которые образовались совершенно случайным и, казалось бы, честным образом.

Известный эффект: СЕО (и не только) склонны объяснять провалы внешними факторами (рынок упал, спрос поменялся), а успех — своими действиями. Особенно это проявляется в правой идеологии — «Они бедные, потому что мало работают», подразумевая «Мы богатые, потому что сами всего добились».

Мы очень сильно недооцениваем роль случайности (в смысле сочетания огромного количества нелинейно связанных факторов, просчитать которые невозможно в принципе, поэтому мы можем использовать только вероятностный язык для их описания).

Значит ли это, что можно ничего не делать и в право-протестантской этике Hard work нет никакого смысла? Разумеется не значит, в *одинаковых* обстоятельствах тот, кто больше работает, безусловно добьется большего.

Верно и комплементарное — в зависимости от выданных обстоятельств один и тот же упорно работающий человек будет фермером, всю жизнь добросовестно выращивающим кукурузу, или запустит ракету на Марс.

В 99.999% наборов гораздо более вероятных обстоятельств Трамп был бы просто менеджером в McDonald’s, которого бы могли засудить за harassment, но ему выпал один невероятный. Помните об этом, когда читаете очередного успешного достигатора «Как я стал таким красивым и успешным к 36 годам». И наоборот, если вы добились большего, чем другие — не относитесь к себе слишком серьезно и не переоценивайте свой вклад в этот результат.

Result = Work Effort * Talent * Circumstances

Единственное, что нам подвластно, это первый множитель — естественно, его лучше максимизировать. Просто не надо про вклад двух других забывать при оценке результатов и управлении ожиданиями.





Фото на обложке: Shuttesrtock/Efetova Anna