Как быстро масштабировать продукт и вывести компанию на новый уровень

Инновации играют важную роль в повышении эффективности компании, удовлетворении потребностей клиентов и создании долгосрочной ценности. Однако с масштабированием инноваций справляется не каждый бизнес. Что мешает предпринимателям и как добиться успеха?

Недавно консалтинговая компания Capgemini опубликовала отчет «В чем секрет большой идеи? Почему большинство компаний не способны масштабировать инновации и как решить эту проблему». В нем говорится, что в 2018 году изобретатели со всего мира подали 3,3 млн заявок на патенты. При этом в 2019 году на глобальном рынке состоялись 33 тысячи венчурных сделок, в ходе которых стартапы в общей сложности получили около $300 млрд. Предпринимателям необходимы инновации, чтобы расти. С началом пандемии потребность в инновациях только выросла.

Исследование Capgemini показало, что пандемия побудила 68% руководителей компаний ускорить реализацию существующих инициатив. Неготовность к широкому распространению продукта или услуги в отчете упоминается как главное препятствие на пути к достижению коммерческих целей.

Что нужно для масштабирования инноваций

Неудачи в процессе масштабирования инноваций происходят из-за того, что многие компании не признают его отдельным этапом и не считают, что для него нужны особые навыки. Однако начать подготовку к этому этапу стоит как можно раньше.

«Необходимость в масштабировании появляется у стартапа не сразу, но учитывать этот момент лучше на начальном этапе. Если идеи и исследования не соответствуют требованиям этого процесса, компания рискует потерять время и инвестиции. Для масштабирования нужны отдельные команды, которые будут развивать инновации», — говорит директор по инновациям Capgemini Лэнни Коэн.

Кроме того, стоит обратить внимание на навыки сотрудников компании. Для формирования идей нужны эмоциональный интеллект, креативность и эмпатия. При масштабировании решающую роль играют умение работать в команде, организованность и исполнительность.

«Различаются не только навыки, но и стиль работы — темп и время. Некоторые инновации требуют больше времени для создания и проверки, но зато их быстрее внедрять», — добавляет Коэн.

Особенности сфокусированного подхода

Подход Коэна к масштабированию как к отдельному этапу на пути инновации гласит, что особое внимание должно быть уделено планированию, управлению распространением, оценке продукта и его устойчивости.

«Без должного планирования инновации будет трудно выйти за рамки идеи и обеспечить истинную ценность для бизнеса. Если рассматривать масштабирование как метод решения проблемы, то ее важность сразу становится очевидной», — добавляет Коэн.

Хорошим примером является сотрудничество Apple с компанией, производящий маски и доставляющей их в большом количестве в короткие сроки, в период пандемии. Несмотря на то, что у компании был опыт и технологии для производства масок, ей не хватало возможностей для масштабирования операций, чтобы удовлетворить спрос. Apple предоставила ей эти возможности.

Среди прочего, компании также должны быть готовы при необходимости закрыть проект, даже после успешного его расширения. Поскольку проекты находятся в постоянном движении, а ситуация в мире постоянно меняется, важно активно отслеживать результаты с помощью данных, чтобы принимать правильные решения.

«Ориентирование на устойчивую ценность и умение нести ответственность за свой продукт — главные секреты успешной стратегии в отношении инноваций. Бизнес-лидерам необходимо принимать непростые решения и брать на себя ответственность за закрытие проекта, который больше не приносит ценности», — заявил Коэн.

Какую роль играет быстрое масштабирование

Пандемия выявила множество проблем, среди которых наиболее ясной стала важность быстрого масштабирования инноваций для удовлетворения новых потребностей бизнеса и клиентов. «Теперь речь идет не об отдельном офисе или операции — мы вышли на новый уровень, где имеем дело с глобальными операциями и цепочками поставок, целыми странами и населением всего мира», — сказал Коэн.

Он считает, что в 2020 году и в дальнейшем компаниям, которые занимаются разработкой цифровых технологий и внедрением инноваций, стоит использовать пандемию как отправную точку для будущих изменений.

В то же время компании, которые либо возвращаются к привычному ведению бизнеса, либо не смогли обеспечить критически важные аспекты, необходимые для масштабирования, значительно рискуют. «Пандемия напомнила нам о том, что масштабирование инноваций — это главный инструмент для достижения конкурентоспособности. Компании, которые его не используют, рискуют погибнуть перед лицом конкуренции», — добавил Коэн.

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