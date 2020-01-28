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Колонки

Взлететь выше потолка: что делать, если развитие компании остановилось

Колонки
Виктория Стрекалина
Виктория Стрекалина

Основательница и гендиректор Corso Catering

Софья Федосеева

Две компании, занимающие одну нишу и располагающие схожими ресурсами на старте, добиваются разных результатов: одна активно развивается и наращивает оборот, а другая топчется на месте, сохраняя в лучшем случае прежние показатели. 

Часто случается, что бизнес доходит до определенного уровня, и руководитель не понимает, в какую сторону ему двигаться дальше. 

Как не упереться в потолок и что делать, если это уже случилось, рассказывает основательница и генеральный директор выездного ресторана Corso Catering Виктория Стрекалина.

Взлететь выше потолка: что делать, если развитие компании остановилось

Планируйте за рамками своего дела

У любого предпринимателя может наступить понимание, что бизнес уже достиг своего предела. Бурный рост закончился, все клиенты уже стали счастливыми обладателями вашего товара или регулярно пользуются услугами, а увеличения потенциальной аудитории не предвидится. 

Чтобы избежать подобного сценария, лучше его предугадать. В этом поможет долговременное планирование — постановка глобальных целей на ближайший год, два, три. 


Заранее продумайте, как расширить вашу географию, разработать новые направления деятельности.

Три года назад, когда мой кейтеринг-проект начал активно развиваться, я уже думала о расширении. Именно тогда мы стали разрабатывать направления доставки, а также проектировать фудтраки. Сегодня эти идеи переросли в действующие проекты, а в планах для реализации уже стоят новые. 

Если вы заранее готовитесь и планируете свой бизнес на несколько лет вперед, то потолка вы не достигнете никогда!

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Расширяйте компетенции и экспертизу

«Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало», — сказал французский писатель Мишель де Монтень. 

Обучение — постоянный процесс. Если вам начинает казаться, что вы гуру в своем деле, значит, пора расширять компетенции: составить список книг для прочтения, записаться на мастер-класс или тематический курс, договориться о коучинге с коллегой из смежной области. 

Не всегда есть необходимость во внешних консультантах — вы можете учиться у своих сотрудников. Они дадут вам важные инсайты касательно своих функций, и вы сможете обновить операционные процессы. 

Экспертиза сотрудников — еще один стратегически важный момент в управлении. Если вы хотите задавать тренды, а не пытался за ними успеть, развивайте компетенции персонала. 

Предоставьте сотрудникам возможность обмениваться опытом с коллегами из других компаний и отраслей, посещать конференции и профессиональные мероприятия. 


Мир меняется, и то, что было актуально пару лет назад, может уже сейчас устареть и тормозить ваши бизнес-процессы. 

В начале работы наш проект функционировал в более скромных масштабах, чем сейчас. Но когда компания вышла на новый уровень, а в клиентах появились бренды с мировыми именами, такие, как Dior и аукционный дом Christie's, мы стали расширять пул своих знаний: учиться работать с премиальной аудиторией, новой географией и ивент-проектами более чем на тысячу человек. 

Это стало не только задачей управляющего звена, сотрудникам тоже необходимо было повышать компетенции, и мы создали для этого все условия.


Используйте конкурентов

Скорее всего, ваша компания — не единственная на рынке. Не стоит воспринимать конкурентов как препятствие к расширению бизнеса, наоборот, используйте чужой опыт, анализируйте ошибки и достижения. 


Общайтесь с теми предпринимателями, чья компания уже столкнулась со стагнацией и успешно перешла в рост. 

При этом выходите также и за рамки своей привычной среды, обменивайтесь опытом с предпринимателями из абсолютно других сфер деятельности. Взгляды предпринимателя, живущего одной сферой, могут зациклиться на общепринятых нормах, и  привести к шаблонным и тривиальным решениям. 

Если вопрос конкуренции за внимание потребителя в вашей нише стоит достаточно остро, задумайтесь над уникальным торговым предложением — неповторимой характеристике вашего продукта, которая отличает ваш бренд от остальных на рынке. 

Доносите до потенциальных потребителей ценность и пользу своего продукта, и тогда конкуренция точно не станет помехой в развитии и масштабировании вашего бизнеса. 

Например, в своем позиционировании мы выбрали концепцию выездного ресторана и сделали ставку на оригинальные сочетания и качество ингредиентов, отделившись тем самым от многочисленных конкурентов в кейтеринг-индустрии.


Как достичь максимума

  1. Планируйте развитие бизнеса заранее: на год, два или три вперед.
  2. Обучайте сотрудников и топ-менеджеров новым аспектам работы.
  3. Обменивайтесь опытом с предпринимателями из других сфер, чтобы не загонять себя в рамки.
  4. Используйте опыт конкурентов в развитии своего бизнеса.
  5. Придумайте уникальное торговое предложение, чтобы выделиться среди других.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash

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