Как службам поддержки b2b-продуктов говорить с клиентами о деньгах: 5 правил

Ася Айтмамбетова, руководитель службы поддержки банка для бизнеса «Бланк», рассказывает, как компании соблюсти баланс между серьезностью и комфортом и вызвать доверие у бизнеса.

Деньги — самая чувствительная тема для предпринимателей, поэтому компаниям, у которых есть b2b-клиенты, важно корректно выстраивать коммуникацию в этом аспекте.

Топ ошибок в коммуникациях про деньги

Правильная коммуникация — не только про продажи и заключение сделок, но и про доверие со стороны клиента, особенно в сегменте b2b, где нюансов гораздо больше.

Вот несколько наиболее частых ошибок, которые совершают компании в общении с b2b-клиентами.

Не выдерживать тон коммуникации

Вежливость, серьезное отношение к проблеме клиента, забота и исчерпывающие ответы — именно то, что ждет от службы поддержки каждый.

Деньги — особенно трепетный вопрос для предпринимателей, поэтому если компания не будет внимательно относиться к этой теме в общении, она может лишиться клиентов.

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Спамить клиента пушами

Клиентский сервис не должен быть навязчивым, не стоит слать несвоевременные пуши и тревожить клиента.

Если это ответ от поддержки, он должен быть полным и ясным, а не дробиться на бессмысленные «Здравствуйте! — Уже пишу вам ответ».

Если пуш о новой акции, то только для тех клиентов, которым она объективно будет интересна.

Строить общение по принципу «ну, извините»

Часто бывает такое, что компания заканчивает диалог с клиентом одним лишь: «Извините, что так вышло…». Однако любая проблема, а уж особенно денежная, требует проработки. Важно фокусироваться на решении проблемы.

Не идти навстречу клиенту

Даже если предприниматель сам ошибся, всегда нужно ему помочь. В этом случае не важна категория клиента или его баланс на счете — для клиентского сервиса все равны.

Цель коммуникации — сохранить его лояльность после разговора.

Выдавать неполную информацию

Конечно, чем меньше время ответа, тем лучше, однако качество и полезность должны быть в приоритете. Поэтому в сложных случаях стоит взять паузу и все проверить, иначе есть риск навредить клиенту, особенно если это касается денег.

Говорим про деньги: что важно доносить в коммуникации

Следуйте базовым принципам

Коммуникация компании с предпринимателем должна выстраиваться на базовых человеческих принципах.

Например, мы определили для себя следующие:

Знание: клиент не должен сомневаться в экспертности банка, поскольку дело касается денег.

клиент не должен сомневаться в экспертности банка, поскольку дело касается денег. Забота: службе поддержки важно думать о клиенте, где-то «провести за ручку», а еще — заглядывать наперед и предлагать решения.

службе поддержки важно думать о клиенте, где-то «провести за ручку», а еще — заглядывать наперед и предлагать решения. Имидж: служба поддержки — лицо банка, поэтому все проблемы и плохое настроение нужно оставить за пределами общения с клиентом.

служба поддержки — лицо банка, поэтому все проблемы и плохое настроение нужно оставить за пределами общения с клиентом. Формат: стоит отвечать так, чтобы не возникло дополнительных вопросов — ясно, с пользой, лаконично.

Соблюдение каждого из этих принципов повышает доверие клиента к банку — таким образом, он сможет обсуждать самые чувствительные вопросы и будет уверен, что ему помогут.

Придерживайтесь риск-ориентированного подхода

Когда вопрос касается денег, вам нужно быть конкретными. Разумеется, не стоит выкладывать абсолютно все детали. Главная задача — предоставить предпринимателю емкую информацию о сроках, рисках, деньгах и любых других вопросах.

Вот, например, ситуация, когда клиенту стоит предложить две опции и избавить его от трат:

Привет! Привезите мне справку о состоянии счета. Нужна завтра. Деньги не проблема Да Нет Привет! Хорошо, можем привезти завтра. Это стоит 800 рублей.



Не исключаю, что подойдет и электронная. Она тоже является официальным документом — многие организации принимают и ту, и другую. Сделал бесплатно, отправил вам на электронную почту @такая-то. Проверьте, пожалуйста.



Если по-прежнему хотите распечатать, подскажите адрес, куда привезти справку. И, если не секрет, для чего она понадобилась? Привет! Хорошо, можем привезти завтра. Будет стоить 800 рублей. Подскажите адрес, куда привезти

Примеры из нашей книги саппорта

Более того, клиент всегда должен ощущать себя в безопасности.

Не нужно бояться брать на себя расчеты, риски, проверку курса валют, поскольку предприниматель не обязан знать банковское дело.

Делать что-то за клиента не страшно, самое главное — дать точную и исчерпывающую информацию о деньгах, которая сведет риски к минимуму.

Например, с возможными неприятностями стоит разбираться вот так и всегда предупреждать о них клиента:

Здравствуйте! Подскажите, где ближайший банкомат? Хочу снять наличные Да Нет Здравствуйте! В 500 метрах от вас банкомат «Райффайзенбанка», внутри Stars Coffee. Вот координаты.



Предупрежу, что без комиссии снимете еще 20 тысяч в этом месяце. Свыше лимита возьмем 1%. К примеру, если будет 30 тыс., то с 10 тыс. возьмем себе 100 рублей Здравствуйте! В 500 метрах от вас банкомат Открытия. Вот координаты.

Примеры из нашей книги саппорта

Не стоит бояться говорить про деньги и конкретные цифры и считать за клиентов. Именно такой подход показывает серьезность компании и настоящее желание помочь предпринимателю разобраться с проблемой.

К тому же, нельзя позволить клиенту усомниться в вашей компетентности, а если и произошел неприятный случай — необходимо взять ответственность за слова и компенсировать ошибку.

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Не шутите с деньгами

Конечно, уместная шутка всегда может поднять настроение клиенту, однако в таком случае нужно быть уверенным, что предприниматель в хорошем настроении и сможет ее оценить. И не нужно пытаться отшутиться от негатива или скрыть за шуткой проблему.

Тем не менее, каким бы веселым и задорным ни был клиент, не нужно шутить про деньги. Предприниматель вам их доверил, и теперь команда должна относиться к ним со всей серьезностью. В список «запретных» стоит включить, как обычно, политику и религию.

Вот, например, как стоит себя вести в ситуации, когда клиент действительно переживает и задает щепетильный вопрос:

Здравствуйте! Я вчера перевел 100 тысяч в ООО «Ромашка», но они до сих пор не пришли. Где деньги? Да Нет Здравствуйте! Мы их отправили вчера вечером, с переводом все в порядке. Обычно деньги приходят за 1-1,5 рабочих дня, но максимум 3 рабочих Здравствуйте! Наверное, в поле вместе с остальными цветами. А если серьезно, то придут сегодня-завтра, с переводом все в порядке

Примеры из нашей книги саппорта

И еще раз: как службам поддержки b2b-продуктов говорить о деньгах

Относитесь к деньгам клиента со всей серьезностью — как и он сам; Не «отмахивайтесь» от предпринимателя: у любой проблемы должно быть решение; Не шутите с деньгами — это слишком чувствительная тема; Всегда показывайте экспертизу, даже если это займет время: клиент не должен усомниться в знаниях службы поддержки; Всегда придерживайтесь риск-ориентированного подхода и давайте полную, но емкую информацию, которая не навредит клиенту.

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