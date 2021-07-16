Ошибки техподдержки, и как с ними бороться

Спустя годы ERP превращается в монструозный и дорогой в обслуживании самописный инструмент. Директор по развитию бизнеса группы департаментов ERP «КОРУС Консалтинг» Константин Смирнов рассказывает, как не прийти к этой точке, и какие есть ключевые ошибки в поддержке и развитии системы.

Чтобы поддержать рост компании, одна из основных ее систем — ERP — должна постоянно меняться. Однако зачастую эти изменения заключаются в постоянном «допиливании» отчетов и процессов по требованию функциональных заказчиков без оглядки на методологию, современные возможности систем или даже на стратегию бизнеса.

Многие компании воспринимают техподдержку как сервисную функцию, заточенную на исправление ошибок. Это те люди, которые помогают сотрудникам использовать ИТ-технологии компании, решать возникающие технические проблемы, поддерживать производительность систем.

Будем честны, поддержка не всегда погружается в стратегию бизнеса, а руководители не очень понимают, как айтишники им могут с ней помочь.

Говоря о ERP, мы всегда подразумеваем операционную эффективность, реализацию целей компании. Это та система, которая требует особого подхода при внесении изменений — она отражает суть бизнеса и его процессов, влияет на работу других решений.

На практике развитие часто скатывается в поиски простых и быстрых шагов: «допилить» так, как требует бизнес, и закрыть заявку. Постепенно систему становится сложно и дорого обслуживать, а от слов «развитие», «интеграции», «обновление» всем становится не по себе.

Работать с ERP «напильником» — в некоторой степени кощунство, которое в будущем может вылиться в большие проблемы. Я остановлюсь на наиболее неочевидных и сложных ошибках и расскажу, как их исправить.

1. Несоблюдение методологического качества изменений

Взаимодействие между ИТ-специалистами и подразделениями, которые вовлечены в создание продукта и генерацию прибыли, не всегда налажено. Порой доходит до того, что бизнес начинает самостоятельно внедрять инструменты. ИТ-отдел при этом остается в неведении.

Мы наблюдали случаи, когда рассинхронизация приводила к серьезным проблемам. В одной производственной компании маркетологи приобрели сервис для обработки данных клиентов. Спустя время поставщик ПО обанкротился и перестал поддерживать продукт. Маркетологи, потерявшие доступ к критически важной информации, обратились к коллегам из ИТ, но они уже ничем помочь не смогли.

Бывают обратные ситуации, когда ИТ-специалисты ставят эксперименты над компанией.

Крупное предприятие, один из лидеров в своей области, в штате трудятся более двух тыс. человек. ИТ-отдел долгие годы кастомизировал ERP-систему, наращивал и изменял её функциональность. В какой-то момент ее поддерживали 200 специалистов подрядных организаций. При этом финансовая служба вела налоговый учет в Excel, потому что система не отвечала требованиям бизнес-пользователей.

Когда нас пригласили провести обследование для запуска новой ERP, мы увидели огромную самописную систему, разобраться в которой было крайне сложно. В промышленную эксплуатацию на 900 пользователей была развернута даже не полноценная ERP-система, а ее бета-версия. Оказалось, что ИТ-специалисты компании тестировали, им было интересно поработать именно так.

Необходимость в изменениях систем и процессов будет всегда, это реалии рынка. Специалисты, которые инициируют преобразования, часто не знают, как их реализовать технологически, а люди с экспертизой в ИТ не всегда в курсе рыночных трендов. Стыковка между бизнесом, данными, программным и аппаратным обеспечением и есть методологически правильная организация изменений.

Подобный подход к управлению ИТ-архитектурой называется TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Он рассматривает предприятие как комплексную систему, включающую четыре блока: бизнес-процессы, данные, информационные системы, инфраструктуру.

Любые изменения в одном из блоков должны быть согласованы и продуманы на всех остальных уровнях: что это даст бизнесу? Какие данные потребуются и возникнут ли новые? Достаточно ли аппаратных или облачных ресурсов для того, чтобы это все работало? Это помогает предусмотреть риски и не допустить изменений ради изменений.

Решение: привлекайте ИТ-архитектора или архитектурный комитет при планировании работ на период (например, квартал). Это может быть как внешняя экспертиза, так и внутренние специалисты, которые понимают, как устроена компания с точки зрения бизнес-процессов, данных, систем и инфраструктуры.

Избыточная кастомизация

Вендоры разрабатывают свое ПО на основе лучших отраслевых практик и с привлечением экспертной поддержки (например, «1С» сотрудничает с компаниями из «большой четверки»).

Есть вендоры, которые тратят человеко-годы на создание функциональности, и есть ИТ-специалисты компании, которые считают, что готовые решения не подходят и нужно автоматизировать по-своему.

Часто это объясняется спецификой бизнеса и ноу-хау, которое невозможно переложить на типовую функциональность. Так снова получается сложная система, работа которой зависит от конкретных людей, что несет массу рисков для бизнеса.

У компаний нет ресурсов для проектирования и разработки на уровне вендора, а у того, в свою очередь, нет глубоких знаний конкретного бизнеса, но есть готовое решение, которое основано на опыте флагманских компаний и соответствует требованиям современного рынка.

Используя типовые функции, компания сокращает затраты на поддержку и получает гарантию от производителя ПО, что система будет стабильной и производительной. Большое количество доработок, во-первых, повышает бюджет внедрения, во-вторых, влияет на совокупную стоимость владения (TCO).

Решение: изучайте типовую функциональность и ищите баланс между бизнес-требованиями и существующими возможностями систем.

Отсутствие контроля за качеством кода

Бизнесу сложно следить за качеством кода. Впрочем, ему не особо важно, сколько строк программист написал, если это работает в рамках требований к производительности. Низкое качество обычно представляет опасность именно для нее.

Условный пример: в супермаркете важно, чтобы чек на кассе печатался меньше, чем за 1 секунду. Если на рабочем месте кассира система будет работать медленнее, возникнет невероятная очередь, поэтому решение должно выдерживать обозначенную планку.

Для контроля есть большое количество инструментов: например, проведение нагрузочного тестирования и замеры производительности. Можно имитировать нагрузку в тысячи пользователей, сотни тысяч транзакций в момент, но сначала нужно определить требования к производительности, и здесь бизнес может обозначить и контролировать свои метрики.

Низкое качество кода — чаще всего проблема организационного характера. Когда двух программистов перегружают задачами и при этом грозят увольнением, результат будет соответствующим. Решать проблему нужно путем создания системы управления разработкой, обучением и аттестацией специалистов.

Решение: создание системы управления разработкой. Она включает процедуры контроля качества, согласование архитектуры, тестирование и применение доработок.

Если бизнес хочет принимать непосредственное участие в цифровой трансформации, то для этого есть перспективное направление low-code. Такие платформы позволяют обычным бизнес-пользователям настраивать и модифицировать ПО без глубоких знаний программирования.

Вместо традиционной разработки low-code решения используют визуальные методы: сотрудники могут вносить изменения в специальном интерфейсе с помощью «перетаскивания» компонентов и других интуитивно понятных инструментов. Это ускоряет темпы цифровизации и в целом сокращает затраты на ИТ-персонал.

Зависимость от подрядчика и конкретных специалистов

Любые изменения в системе должны быть отслеживаемыми. В вопросах технической документации лучше всего руководствоваться принципом разумной достаточности: вести реестры модификаций, поддерживать актуальную архитектуру процессов и систем хотя бы на верхнем уровне. Если подрядчик оставит вас, вам нужно быстро разобраться, как все устроено и найти замену.

К примеру, крупная компания лишилась разработчика, который поддерживал зарплатную систему. Без документации бизнес не понимал, что делать, а время сильно поджимало – нужно было платить сотрудникам зарплаты. Поэтому для независимой и стабильной работы важно обеспечить резервирование, своевременное обновление систем и необходимый уровень документации.

Все это базируется на трех принципах: разумная достаточность, простая и регулярная актуализация, а также декомпозиция (описать все и сразу невозможно, разбивайте на блоки).

Решение: добавьте регламенты в процедуру обновления систем, ведите документацию с разумным уровнем детализации.

Отсутствие SLA

SLA – это согласованные правила игры. Без этого документа можно столкнуться с комплексом проблем: низким качеством кода, игнорированием методологии, неоправданными затратами на доработки. Когда взаимодействие не регламентировано, стороны так или иначе будут перетягивать одеяло.

SLA регулирует сроки исполнения запросов и устанавливает между бизнесом и командой поддержки единое понимание критичных процессов. Возникает ответственность, вместе с ней и уверенность в стабильности систем. К SLA можно привязывать KPI, тем самым повышая уровень сервиса.

Решение: пропишите в договоре согласованный SLA и регламент взаимодействия, обговорите с сотрудниками KPI, привязанные к мотивации.

Непрогнозируемые затраты на поддержку и развитие

Планируя изменения в ИТ-архитектуре предприятия, необходимо постоянно сверяться со стратегией. К нам обратились две компании с абсолютными противоположными запросами, но одинаковой проблемой — устаревшей ERP.

В первом случае у бизнеса есть желание стать лидером в своей отрасли за счет высокого уровня автоматизации. Компания сформулировала свой образ будущего, точно знает куда двигаться и ищет ИТ-партнера, который найдет оптимальные и быстрые способы прийти к этим целям.

Во второй ситуации ИТ-директор пришел к пониманию, что компания медленно уходит с рынка. У бизнеса больше нет запроса на развитие, поэтому он принял решение свести поддержку к минимуму — дорабатывать систему, только если возникнут новые требования законодательства к формам документов.

У бизнеса и ИТ должен быть единый взгляд на будущее – как с точки зрения технологий, так и развития компании в целом. Для этого требуется постоянная сверка задач, совместное обсуждение и планирование работ. Рекомендуем наращивать внутреннюю экспертизу — нужны люди, которые хорошо знают бизнес и его стратегию, умеют «фильтровать» запросы и принимать сложные решения.

Решение: планирование объема работ на период (квартал) при участии бизнеса и ИТ. Сверка со стратегией компании.

Скептическое отношение к внешней экспертизе

Иногда развитию мешает банальная зашоренность, особенно когда возникают новые, нестандартные рыночные условия. Нельзя забывать про человеческий фактор: специалисты устают, теряют интерес.

Любые кросс-отраслевые практики и знания могут дать интересные идеи для изменений на всех уровнях. Пример из реальной жизни: я приобрел кроссовки онлайн, а забрать мне их предложили в магазине зоотоваров. Заодно купил собаке игрушку. Все участники кросс-продажи оказались в выигрыше.

Узкий взгляд часто оправдывается специфичностью бизнеса, но окопная методика в наших реалиях может стать ограничительным фактором: без экспериментов не выжить, ты стагнируешь и уходишь с рынка.

Решение: привлечение внешней экспертизы с более широким опытом работы с разными заказчиками.

Служба поддержки как функция имеет большой потенциал. Она может быть стратегическим ИТ-партнером бизнеса, инициатором и куратором технологических преобразований, влиять на прибыль компании.

На самом деле для «перезапуска» поддержки многие вопросы уже решены — специалисты знают ИТ-системы компании, отношения с функциональными заказчиками установлены, а значит, наладить взаимодействие бизнеса и ИТ возможно.

Ваша техподдержка готова отказаться от «напильника» и взять на себя новую роль?

Фото на обложке: unsplash.com