Сохраняем продуктивность команды в кризисной ситуации: что для этого сделать?

Как поддерживать работоспособность в сотрудниках, когда картинка привычного мира рушится буквально на глазах? Постоянный стресс и повышенная тревожность вредят и психике людей, и внутренним процессам компании. Как побороть хаос и продолжать двигаться вперед? Опытом делится основатель международной онлайн-платформы обучения детей английскому Novakid Максим Азаров.

Сохраняйте прозрачность коммуникаций

Прозрачность коммуникаций в компании важна всегда, но в кризис ее значение особенно возрастает. Страх потерять работу в условиях общей нестабильности — одна из самых распространенных причин панических состояний. Неизвестность только усугубляет этот страх. Отмалчиваться и уходить от ответов на вопросы сотрудников — заведомо проигрышная тактика. Такая позиция лишь сильнее дестабилизирует коллектив.

Не молчите, будьте открыты и честны с сотрудниками. Если в компании уже есть антикризисный план — пусть о нем знают все, а не только руководство. Заранее предупредите команду, если планируются изменения в схеме работы, увеличение или сокращение нагрузки.

Расскажите, что ждет сотрудников в ближайшее время и на какие меры поддержки они смогут рассчитывать. Открытые коммуникации помогут людям заново обрести почву под ногами.

Игнорируйте новости

В сложившейся ситуации разумно полностью исключить политические дискуссии в команде. Такая мера может показаться суровой, но это единственный способ избежать разногласий. Даже в самой дружной и сплоченной команде всегда найдутся «политические оппоненты».

Особое значение это правило имеет для международных компаний, где необходимо предупредить возможные конфликты на национальной почве.

Аналогично исключается распространение и обсуждение новостей на рабочем месте. К сожалению, сейчас новости все больше начинают напоминать дементоров из «Гарри Поттера».

В офисе устанавливать границы и контролировать их соблюдение, конечно, проще. Но и в рамках удаленной международной команды добиться этого тоже реально. Например, можно наложить табу на дискуссии «не по теме» в рабочих чатах. Или собрать команду на внеплановую встречу, дополнительно проговорить новые правила и объяснить, для чего они нужны.

Многое зависит от того, как выстроены процессы в командах, от авторитета тимлидов и отношения сотрудников к работе.

Позаботьтесь о психологическом фоне команды

Люди реагируют на кризисные ситуации по-разному. Кто-то предается фрустрации, кто-то паникует. Одни стараются абстрагироваться от происходящего, другие, напротив, становятся излишне возбужденными и деятельными. Из этих реакций складывается среднеарифметический эмоциональный фон в коллективе.

Для его стабилизации полезно привить сотрудникам какие-либо действенные психологические практики. Например, списки советов, чек-листы приемов по снятию тревожности и напряжения, основы дыхательных практик для успокоения ума через телесное расслабление.

Особое внимание стоит уделить членам команды, которые отвечают за коммуникации.

Так, сегодня на передовой оказываются сотрудники службы клиентского сервиса. Вопросы о ценовой политике и перспективах работы компании, требования прояснить позицию по текущей мировой повестке — нагрузка на первую линию поддержки возрастает в разы. При этом спектр тем может выходить за рамки тех, с которыми люди привыкли работать в «обычной жизни».

Задача руководства — научить сотрудников не принимать возможные претензии на личный счет. Возможно, потребуются дополнительные инструкции или даже специальные тренинги. А также система дополнительных бонусов за возрастающую нагрузку.

Ищите спасение в рутине

Мысль «да и зачем вообще стараться» губительна и для человека, и для бизнеса. Опыт подсказывает, что наиболее действенным способом побороть хаос оказывается рутина.

Планерки, ежедневные летучки внутри подразделений, общие встречи, составление отчетов и планов — все должно идти как обычно. Даже одно отмененное совещание или встреча с тимлидом — уже повод для беспокойства и игнорирования своих обязанностей.

Рутина же, напротив, успокаивает. Дает ощущение того, что дела никуда не делись, работу никто не отменял, а жизнь продолжается.

Обеспечьте индивидуальный подход и дополнительные меры поддержки

В период кризиса поддержку стоит сделать как можно более адресной. Каждый случай и каждая мера должны рассматриваться индивидуально, исходя из текущей жизненной ситуации сотрудника, его личностных особенностей и возможностей работодателя.

В качестве примера можно привести внеплановые отгулы. Одну человеку пара свободных дней действительно поможет «перезагрузиться», а другому только навредит. Например, если вместо отдыха он будет до бесконечности обновлять новостные ленты.

Сотруднику из страны, не охваченной кризисом, для сохранения рабочего настроя может хватить и стандартной беседы о перспективах компании. Или корпоративной рассылки с советами по снятию тревожности. А вот человеку, которого ситуация затронула напрямую, потребуется более серьезная помощь. Например, дополнительные сессии с корпоративным психологом и финансовая поддержка.

Наиболее тонким является финансовый вопрос. Здесь лучше сразу расставить точки над i.

Во-первых, понять, хватит ли ресурсов для финансовой поддержки пострадавшим от кризиса сотрудникам.

Во-вторых, определить, кому и в каком объеме компания готова ее оказывать.

Допустим, руководство принимает решение о дополнительных выплатах ограниченному кругу сотрудников. В этом случае разумно сформировать четкий список критериев, которым должен соответствовать претендент (например, наличие детей или ипотеки, стаж работы в компании и т. д.).

Аналогичный принцип можно использовать, если в компании принимают временное решение об отмене бонусов, но готовы сохранить их для некоторых членов команды.

Как не растерять командный дух и сохранить работоспособность? Чек-лист

Неизвестность — враг номер один. Поэтому прозрачность коммуникаций важна как никогда. Объясните сотрудникам, каков ваш план и какие изменения ждут компанию.

Офис и рабочие чаты — не место для политических дискуссий. Особенно в международной команде

Психологическая поддержка нужна всем. При возможности обратитесь за помощью к корпоративному психологу. Если такой возможности нет, снабдите сотрудников списками полезных советов и приемов по снятию тревожности

Дополнительное внимание тем, кто отвечает за внешние коммуникации.

В обычное время рутинные задачи могут раздражать. Но в кризис это лучший способ борьбы с неопределенностью и прокрастинацией.

Определитесь, готовы ли вы оказывать отдельным сотрудникам адресную помощь. Если да, кто и в каком объеме. Не обещайте лишнего, а пообещав, старайтесь исполнить обещанное.

Фото на обложке: Shutterstock / Myroslava Malovana