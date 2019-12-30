Стандарты для умных домов, ИИ-суды в Китае и блокчейн-платформы: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает об искусственном интеллекте в судах Китая, создании блокчейн-платформы крупнейшим мировым банком HSBC и грядущих переменах на рынке умных домов в пятом выпуске дайджеста TechTrends.

ИИ

Документы, сохранившиеся с прошлых веков, сложно расшифровать без участия профильных специалистов. Это связано с языковыми изменениями, происходящими на разных уровнях языковой системы.

В Японии нашли выход. К расшифровке древних документов «подключили» машинное обучение и компьютерное зрение. Все оказалось не так просто. Огромное количество символов в словаре (около 4300), разное их написание и прочие нюансы. Например, в документах последовательность текста определялась исходя из размера символов и темноты чернил. Несмотря на сложности, исследователям удалось осуществить автоматизированный перевод. И даже провести по итогам Kaggle (соревнование по машинному обучению) c множеством участников.

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Социальный рейтинг в Китае вовсю работает. Вслед за ним появилось еще одно новшество — автоматизированные онлайн-суды. Суд работает внутри самого популярного в стране мобильного приложения WeChat. Вместо судебного зала — видеочат, вместо судьи — аватар (читай — «искусственный интеллект»).

Рассматриваются гражданские иски в области авторского права, торговых споров и нарушений в сфере электронной коммерции. Как выяснилось, тестирование системы идет с 2017 года, рассмотрено 118 764 дела и решения приняты по 88 401, заявляет китайский верховный суд.

Похоже, остальной мир узнал об этом только сейчас, поскольку ни протестов, ни возмущений не было — система работала и явно будет работать дальше.

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Министерство внутренней безопасности США хочет расширить программу по распознаванию людей, въезжающих и выезжающих из страны. Правозащитники бьют тревогу — опасаются еще большего вмешательства в личную жизнь, нарушения конституционных прав и утечек данных. Перед департаментом же стоит задача успеть до 2021 года организовать техническую часть в 20 крупнейших аэропортах для контроля границ и иммиграции.

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Блокчейн

HSBC (крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации) переведет на блокчейн активы в размере $20 млрд. Платформа Digital Vault предоставит инвесторам в режиме реального времени доступ к записям ценных бумаг, купленных на частных рынках.

Платформа будет содержать оцифрованные бумажные записи о частных размещениях, а блокчейн будет использоваться, чтобы сократить время, которое требуется инвесторам для проверки или запросов.

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Центробанк Швейцарии анонсировал государственную закупку поставщика технологии для пилотного проекта e-krona (криптовалюты на основе блокчейна). Основная цель e-krona — расширить представление банка о технологических возможностях. Задание подразумевает разработку решения о том, как электронная крона может функционировать в тестовой среде.

В течение первого года будет разработана техническая платформа с пользовательским интерфейсом, позволяющая, например, производить оплату с помощью e-krona с мобильного телефона, карты и часов. Платформа будет также содержать симуляторы поставщиков платежных услуг, торговых точек и других частей шведской платежной системы.

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Умный дом

Участники рынка умных домов озаботились выработкой единого стандарта, который позволит привести все средства, используемые внутри такого дома, к единому знаменателю.

Если вы думаете, что это уже так, то сильно заблуждаетесь. Пока что пользователь, покупая очередное устройство, ломает голову над тем, как совместить его с уже имеющимися. Доходит до того, что для использования некоторых девайсов нужны отдельные приложения.

Похоже, в направлении «умных» домов ожидаются перемены. Сначала Apple, Google и Amazon объявили о «планах создания стандарта IoT». Дальше интереснее. Apple стала использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом для своего HomeKit. Это действительно большой шаг для индустрии, хоть он пока и не очевиден для всех.

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ИКЕА пытается сделать шаг в сторону умного дома. Началось все с добавления функциональности уже имеющимся продуктам, пока не пришло понимание, что нужно строить экосистему из умных устройств.

С одной стороны, у компании богатейший опыт в разработке и продажах популярных товаров. С другой, ИКЕА — нетехнологическая компания.

Новый фокус компании и курс на создание умного дома по стандартам ИКЕА (соотношения цена, качество, простота) может оказать революционное влияние на весь рынок. На фоне новости о стандартизации и объединении крупных гигантов области это может привести к положительным изменениям.

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5G и XR

Компания Snapdragon представила новый чип, в очередной раз подтвердив тезис о том, что сети 5G являются одними из ключевых драйверов развития VR/AR-сетов. Красивые решения без проводов и громоздких шлемов возможны при хорошем канале связи, так как вся обработка может мигрировать в облако.

Однако под такое решение нужно специализированное железо для очков — и вот оно, Snapdragon XR2. Компания Snapdragon анонсировала новый производительный чип и поделилась своими планами на будущее.

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