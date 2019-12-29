Названы худшие гаджеты и технологии 2019 года

Издание Engadget составило список худших гаджетов и технологий 2019 года. В него попали устройства с большим потенциалом, которые не оправдали ожидания пользователей.

Samsung Galaxy Fold

Samsung первой на рынке выпустила в продажу смартфон со складным экраном. Увы, Galaxy Fold мгновенно оброс проблемами: еще во время тестов обзорщики обнаружили, что его экран легко ломается.

Samsung отложил старт продаж, увеличил прочность экрана и все-таки выпустил Galaxy Fold осенью 2019 года. Но смартфон стоимостью почти $2 тысячи все равно остался очень хрупким.

Engadget пишет, что когда они тестровали обновленный смартфон, на его экране появились битые пиксели, чего не случалось ни с одним устройством за последние два года.

Microsoft Surface Pro X

Отдельная операционная система для планшетов Windows RT, которую Microsoft представила в 2012 году, мало кому нравилась. Поэтому Surface Pro X компания выпустила на Windows 10, чтобы порадовать пользователей знакомым интерфейсом.

Однако возникла новая проблема: приложения Windows оказались плохо совместимы с ARM-процессарами. Не помог даже высокофункциональный чип, который Microsoft и Qualcomm разработали специально для Surface Pro X. Во время теста планшета журналист Engadget даже столкнулся с «синим экраном смерти», которого не видел уже много лет.

Huawei Mate 30 Pro

Engadget назвал Mate 30 Pro отличным смартфоном на Android, который лишился поддержки сервисов Google и превратился в дорогой кирпич. Google не установила свои приложения на новинку, потому что из-за торговой войны между США и Китаем американские власти запретили своим компаниям сотрудничать с Huawei.

У Mate 30 Pro есть поддержка 5G , четыре мощные камеры и аккумулятор емкостью 4500 мA/ч, но нет набора приложений, которых пользователи привыкли ожидать от устройства на Android.

Google WearOS

В 2019 году Google совсем забросил операционную систему для носимых устройст WearOS. Компания не анонсировала никаких новых функция и не выполнила данное в 2018 году обещание увеличить время работы батареи. Устройства на WearOS до сих пор разряжаются за два часа, а многие приложения работают с ошибками.

Следующий год для WearOS может, однако, оказаться удачнее. В ноябре Google купил Fitbit за $2,1 млрд и теперь планирует ставить на устройства компании свою операционку.

Google Stadia

Google обещал, что облачный стриминговый сервис Stadia позволит на любом устройстве запускать игры в 4K и даже 8К без необходимости покупать консоли и устанавливать игры. Однако сразу после запуска сервиса стало понятно, что ожидания не оправдались.

Stadia нестабильна, и ей не хватает совместимости: некоторые игры не поддерживают в 4K, а беспроводной контроллер работает только с телевизорами. В Engadget подчеркивают, что все проблемы Stadia оттого, что Google поторопился и выпустил слишком сырую версию сервиса.

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