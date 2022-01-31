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Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир

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Александра Бабкина
Александра Бабкина

Директор по социальным проектам Mail.ru Group, руководитель проекта Добро Mail.ru

Алина Алещенко

Выпуск #5

Впервые в новом году публикуется дайджест добрых новостей от Добра Mail.ru — сервиса, который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности компаний. 

В этом выпуске — о разработках для улучшения повседневной жизни человека, экологии и даже... для счастья коров.
Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир

Зеркало для фитнеса

Китайская корпорация Baidu разработала 43-дюймовое умное зеркало для занятий фитнесом.

В Smart Fitness Mirror внедрен искусственный интеллект, который демонстрирует на экране виртуального тренера. Тот в режиме реального времени проводит тренировку, следит за правильным положением тела во время упражнений и фактически заменяет персонального инструктора.

Набор тренировок обновляется каждую неделю, чтобы пользователь чувствовал себя как при посещении зала. При этом в выключенном состоянии зеркало ничем не отличается от обычного настенного.

 

Железный человек — спасатель 

Изобретатели из Итальянского технологического института создали настоящего Железного человека-робота, который будет спасать людей в чрезвычайных ситуациях и помогать сотрудникам спасательных служб.

Робот под названием iCub умеет двигать руками, поднимать предметы, проходить по разной, даже труднодоступной местности, преодолевать большие дистанции, передвигаться на четвереньках, сидеть и даже летать.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

За свои свободности iCub прозвали Железным человеком, однако внешне робот лишь отдаленно напоминает киногероя: сейчас это небольшой андроид, похожий на куклу.

 

Очки для счастливых коров 

Специалисты аграрного сектора продолжают использовать технологии для улучшения жизни животных на фермах. Новые сообщения об этом пришли из Турции: фермер Иззет Кочак вдохновился российским экспериментом и приобрел несколько VR-очки для своих коров.

Это было сделано для того, чтобы снизить уровень тревоги у животных и улучшить их настроение зимой. Теперь коровы смотрят на зеленые луга и думают, что их окружают летние пейзажи.

Как результат — улучшение качества молока и увеличение его количества.

 

Система против усталости водителей 

Усталость водителей — одна из причин ДТП. По статистике, 76% смертельных аварий случились из-за усталого водителя.

Для профилактики таких случаев, а также для контроля за состоянием водителей такси Министерство транспорта Московской области и «Ситимобил» запустили специальную систему мониторинга.

Ее разработали эксперты в области компьютерного зрения и машинного обучения из компании VisionLabs. Искусственный интеллект будет следить за состоянием водителя через две камеры и подавать специальный сигнал, если фиксирует отклонения от нормы. 

 

Европа за экологию 

В Европе появилось сразу несколько инициатив, побуждающих обычных людей отказаться от автомобилей, больше ходить пешком или ездить на велосипеде.

Во Франции вступил в силу закон, который обязывает производителей автомобилей включать в рекламу авто информацию о других, более экологичных видах транспорта. Компаниям также требуется использовать хэштег #SeDéplacerMoinsPolluer («двигайтесь и меньше загрязняйте окружающую среду»). За нарушение нового требования грозит штраф до 50 000 евро. 

В Болгарской Софии появилось приложение Sofia Coin, которое награждает пользователя призами за отказ от автомобиля в пользу пеших прогулок, езды на велосипеде, электросамокат или общественного транспорта. 

А в России совершил первый рейс самолет на биотопливе. Компания S7 на 10% заправила Airbus SAF (sustainable aviation fuel), однако даже такое количество позволило сократить выбросы на углекислого газа в окружающую среду на 1,7 тонны.

 

Гаджет для зрения

Немецкие ученые изобрели новый прибор, который позволит слепым людям ориентироваться в пространстве.

Новый гаджет внешне напоминает небольшое VR-очки и специальный манжет, который крепится на руку. Устройство анализирует пространство вокруг человека и посылает сигналы носителю с помощью небольших вибраций.

Эти сигналы помогут слепым людям понять расстояние до предметов, стен, дверей. Кроме того, по словам разработчиков, этот девайс дает возможность видеть пространство вокруг себя в инфракрасном диапазоне.

Фото на обложке: Shutterstock / chanchai howharn

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