Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир

Выпуск #5
Впервые в новом году публикуется дайджест добрых новостей от Добра Mail.ru — сервиса, который создает технологии для благотворительности и реализации социальной ответственности компаний.
Зеркало для фитнеса
Китайская корпорация Baidu разработала 43-дюймовое умное зеркало для занятий фитнесом.
В Smart Fitness Mirror внедрен искусственный интеллект, который демонстрирует на экране виртуального тренера. Тот в режиме реального времени проводит тренировку, следит за правильным положением тела во время упражнений и фактически заменяет персонального инструктора.
Набор тренировок обновляется каждую неделю, чтобы пользователь чувствовал себя как при посещении зала. При этом в выключенном состоянии зеркало ничем не отличается от обычного настенного.
Железный человек — спасатель
Изобретатели из Итальянского технологического института создали настоящего Железного человека-робота, который будет спасать людей в чрезвычайных ситуациях и помогать сотрудникам спасательных служб.
Робот под названием iCub умеет двигать руками, поднимать предметы, проходить по разной, даже труднодоступной местности, преодолевать большие дистанции, передвигаться на четвереньках, сидеть и даже летать.
За свои свободности iCub прозвали Железным человеком, однако внешне робот лишь отдаленно напоминает киногероя: сейчас это небольшой андроид, похожий на куклу.
Очки для счастливых коров
Специалисты аграрного сектора продолжают использовать технологии для улучшения жизни животных на фермах. Новые сообщения об этом пришли из Турции: фермер Иззет Кочак вдохновился российским экспериментом и приобрел несколько VR-очки для своих коров.
Это было сделано для того, чтобы снизить уровень тревоги у животных и улучшить их настроение зимой. Теперь коровы смотрят на зеленые луга и думают, что их окружают летние пейзажи.
Как результат — улучшение качества молока и увеличение его количества.
Система против усталости водителей
Усталость водителей — одна из причин ДТП. По статистике, 76% смертельных аварий случились из-за усталого водителя.
Для профилактики таких случаев, а также для контроля за состоянием водителей такси Министерство транспорта Московской области и «Ситимобил» запустили специальную систему мониторинга.
Ее разработали эксперты в области компьютерного зрения и машинного обучения из компании VisionLabs. Искусственный интеллект будет следить за состоянием водителя через две камеры и подавать специальный сигнал, если фиксирует отклонения от нормы.
Европа за экологию
В Европе появилось сразу несколько инициатив, побуждающих обычных людей отказаться от автомобилей, больше ходить пешком или ездить на велосипеде.
Во Франции вступил в силу закон, который обязывает производителей автомобилей включать в рекламу авто информацию о других, более экологичных видах транспорта. Компаниям также требуется использовать хэштег #SeDéplacerMoinsPolluer («двигайтесь и меньше загрязняйте окружающую среду»). За нарушение нового требования грозит штраф до 50 000 евро.
В Болгарской Софии появилось приложение Sofia Coin, которое награждает пользователя призами за отказ от автомобиля в пользу пеших прогулок, езды на велосипеде, электросамокат или общественного транспорта.
А в России совершил первый рейс самолет на биотопливе. Компания S7 на 10% заправила Airbus SAF (sustainable aviation fuel), однако даже такое количество позволило сократить выбросы на углекислого газа в окружающую среду на 1,7 тонны.
Гаджет для зрения
Немецкие ученые изобрели новый прибор, который позволит слепым людям ориентироваться в пространстве.
Новый гаджет внешне напоминает небольшое VR-очки и специальный манжет, который крепится на руку. Устройство анализирует пространство вокруг человека и посылает сигналы носителю с помощью небольших вибраций.
Эти сигналы помогут слепым людям понять расстояние до предметов, стен, дверей. Кроме того, по словам разработчиков, этот девайс дает возможность видеть пространство вокруг себя в инфракрасном диапазоне.
Фото на обложке: Shutterstock / chanchai howharn
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