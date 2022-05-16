TenChat — какому бизнесу подойдет соцсеть?

В последнее время площадка TenChat начала набирать популярность: сейчас ей пользуются более 800 тысяч человек. Юрий Нестеренко, PR-менеджер Webit , поделился опытом использования этой социальной сети и рассказал, чем и какому бизнесу она может быть полезна.

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В декабре 2021, когда еще ничего не предвещало великого исхода социальных гигантов, я наткнулся на новую социальную сеть TenChat. Не помню, что именно привлекло мое внимание — хорошее описание или красивая картинка. Я скачал приложение и попробовал его в бою.

Заполнил общую информацию, указал компанию, интересы, добавил фотографию. Обычно на этом все и заканчивается: через некоторое время я удаляю приложение и иду дальше. Но в этот раз я забыл выключить уведомления и на следующий день был приятно удивлен.

Я получил предложение о партнерстве, приглашение на собеседование и участие в мероприятии. Вроде бы ничего нового, я регулярно получаю подобные, но тут все три попадания были в цель. Именно это и заставило меня остаться.

Что такое TenChat?

В первую очередь TenChat — не развлекательная, а деловая социальная сеть с максимально возможным функционалом. При этом многие сравнивают ее с LinkedIn.

На сегодняшний день целевая аудитория обширная, состоит из совершенно разных ниш. Это представители бизнеса — от малого до крупного, инфлюенсеры и блогеры, HR-компании, маркетологи, финансисты, коммуникаторы всех мастей.

Для чего всем им новая социальная сеть? Начнем с того, что сейчас кроме VK и «Одноклассников» жителям РФ выбирать не из чего. Конечно, периодически на горизонте мелькают Yappy, Nutson, «Росграм» и Rutube, но в них как-будто чего-то не хватает.

«Быть полезным», по словам основателя компании Олега Теняева, — это главная идея и миссия TenChat. Процентное соотношение делового и развлекательного контента, по заявлению представителей социальной сети, составляет 80/20 — сначала дела, а только потом развлечения.

По замыслу разработчиков Tenhat в ближайшее время должен стать SuperApp — суперприложением, объединяющим расширенный функционал всех сервисов.

В Китае такой социальной сетью является Wechat, в России, по моему мнению, это VK.

Зачем TenChat бизнесу?

Представителю компании доступны различные возможности. Чтобы начать работу, необходимо подтвердить профиль. Это не займет много времени и даст уверенность, что под вашими данными находитесь именно вы.

На мой взгляд, это преимущество: наверное, каждый хоть раз сталкивался при поиске человека или компании с непониманием, кто же из нескольких аккаунтов настоящий. Тут разработчики решили подстраховаться, сделали этап подтверждения, что дает возможность избежать десятков дубликатов.

Что может принести пользу уже сейчас?

К своему аккаунту можно привязать компанию работодателя.

Это дает уверенность, что вы общаетесь с действующим сотрудником, занимающим определенную должность. Кроме того, можно увидеть, кто еще из работников имеет профиль в TenChat.

Например, я встретил в социальной сети PR-специалиста интересной для меня компании, потом по компании нашел HR и договарился о прохождении интервью.

Отзывы в TenChat можно оставлять прямо из профиля.

Можно также выбрать, от кого: клиента, сотрудника, партнера.

Кроме того, сеть собирает все отзывы из других ресурсов и автоматически добавляет их. Это очень удобно и, на мой взгляд достаточно, помогает создать более объективную картину.

Среди ресурсов — Zoon, «Отзовик», оrabote.biz, pravda-sotrudnikov.ru, 101otzyv.ru и другие площадки.

Тем не менее, пока нет понимания, как будет проходить работа по модерации таких отзывов и проверке соответствия их действительности.

Есть различные опции при заполнении профиля.

Это то, с чего начинается любая социальная сеть. В соответствии с тем, какую информацию вы заполнили, с вами будут устанавливаться новые связи и начнут появляться подписки.

При заполнении профиля можно указать вашу биографию, образование, опыт работы, интересы и профессиональные цели. В зависимости от того, какой тип профиля вы выберете можно заполнить информацию о компании, роль в компании и ключевые навыки.

А в контактах можно поставить активную ссылку, например, на сайт или канал в Telegram. Если вы не хотите, чтобы информацию о вас видели, поставьте в настройках блокировку.

В ленте часто попадаются запросы по поиску подрядчиков.

Существует поиск по компании для бизнеса.

Например, недавно меня заинтересовал запрос о поиске компании, специализирующейся на разработке сайтов на «Битриксе». Я написал по запросу, и мне сразу же ответили, что действительно нуждаются в услугах, после чего я передал лид в отдел продаж.

На мой взгляд, это одна из самых полезных возможностей TenChat. Вы просто указываете с помощью фильтра нужные параметры и получаете желаемый список.

На сегодняшний день на ресурсе представлено более 7 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Фильтр удобен и прост в обращении, вы можете искать компании не только по ИНН, ФИО и юридическому лицу, но и практически любым важным параметрам. Это регион, вид деятельности, выручка, количество сотрудников, возраст компании и многое другое.

Например, вам нужны крупные строительные компании Нижнего Новгорода с выручкой более 10 млн руб., количеством сотрудников от 10-100 человек и возрастом более 10 лет. У меня получился список более чем из 300 компаний, в каждой указаны контакты и ФИО, это очень удобно. Подойдет практически любому бизнесу, имеющему отдел продаж или находящемуся в поиске рынка сбыта.

Функционируют торги по банкротству и муниципальному имуществу.

Это скорее специализированная ниша, которой в основном интересуются представители агентств недвижимости и свободные агенты. Хотя жилье или другое имущество дешевле рынка интересует и более широкую аудиторию.

Я уже опробовал, присматривая себе домик на Алтае. Варианты есть, и немало.

Работает сервис государственных закупок.

HR различных компаний уже используют TenChat для поиска сотрудников.

На ресурсе функционирует маркетплейс ВБЦ и все, что касается обеспечения тендеров и контрактов.

«Бизнес.Тиндер».

Если вы являетесь продавцом финансовых услуг, участвуете в тендерах в рамках 44, 223 ФЗ и 615 ПП РФ, то этот внутренний сервис для вас. В функционале выделю умный поиск, при котором искусственный интеллект подбирает для вас закупки.Пока в основном вижу в ленте конкретные запросы, а чуть позже должен появиться более удобный функционал для вакансий. Кроме того, для соискателей есть возможность проверить, сколько официально платят сотрудникам и какой штат заявлен.Банковские гарантии, тендерные кредиты, расчетные счета и аккредитация в ЕРУЗ доступны для юридических и частных лиц.Уникальный режим поиска деловых связей на основе искусственного интеллекта TenChat. В соответствиями с вашими интересами и целями вам подбираются подходящие профили. Это не только люди, но и компании. И для коворкинга, и для работы вполне интересная история.

На мой взгляд, в итоге получилась очень полезная социальная сеть с возможностью искать подходящий по критериям персонал, выбирать подрядчика, закупать кофе для офиса, подбирать помещение для аренды, проверять контрагента и многое другое.

Все это должно облегчить жизнь пользователям и позволит без установки десятка приложений получить все необходимое.

Из наибольших плюсов на сегодняшний день выделю отзывчивость аудитории: все, кому бы я ни написал, отвечают. При этом в настройках есть возможность обезопасить себя от ненужного общения, поставив блокировку входящих сообщений.

Какому бизнесу будет полезен TenChat?

Тут необходимо отталкиваться от задач, как я уже выше упомянул выше. Если говорить про ниши, я бы особенно выделил страховые, юридические, недвижимость, фарму, eCom. А первым продуктом были финансовые услуги, что неудивительно, так как основатель Семен Теняев — легенда рынка околобанковского сектора, владелец группы ВБЦ.

Семен Теняев

Основатель компании

Цель TenChat — объединить всех активных людей нашей страны. От домохозяйки до миллиардера, от «залипания» в ленте до поиска работы или взаимодействия с государством.

Это не политика, — мы свободны от нее — это искреннее желание помочь стране, в которой мы создали абсолютно «белый» бизнес фактически с нуля.

Мы не хотим «кормить» пользователя инфошумом. Мы за полезные связи, полезный контент, личный и карьерный рост каждого из нас.

Что дальше?

Темпы роста TenChat впечатляют! На начало мая количество зарегистрированных подписчиков перевалило за 1 млн. Конечно, нельзя не отметить способствующую этому обстановку. Блокировка популярных зарубежных соцсетей, так и не вышедший «Росграм» (хотя я на него ставку и не делал). Что дальше?

Следующими шагами будет расширение территории аудитории — выходы на рынки соседних и дружественных стран и, конечно, обновления. Их ждем уже в ближайшее время. Создателями заявлены новые разделы: «Навыки», «Кейсы» и карьерный путь, мне лично это кажется очень востребованным.

Для бизнеса самым ожидаемым будет маркетплейс «Товары и услуги», где любой желающий после авторизации сможет продавать товары и оказывать услуги практически по любым отраслям.

Еще в последующих версиях должны появиться сообщества, групповые чаты и каналы.

Чего не хватает?

Познакомившись с амбассадорами социальной сети, я обратил внимание на возрастной порог аудитории: сложилось впечатление, что о тех, кому до 25 лет, создатели мало думают. Может быть, это из-за распространенного мнения, о том, что деловая активность начинается после 30?

Поэтому одним из самых востребованных обновлений может оказаться появление TenStories и видео. Они должны появиться уже в ближайшее время. Посмотрим, как это повлияет на изменения целевой аудитории.

Как продвигаться в TenChat?

Органические способы продвижения — лучший способ качественного роста подписчиков, потенциальных клиентов и партнеров. Пока нет официальных платных рекламных каналов.

Попробуем разобраться, на что надо обратить внимание:

Уже появились блогеры с большим количеством подписчиков непосредственно в TenChat. Кто-то из них предлагает продвижение через их профили.

непосредственно в TenChat. Кто-то из них предлагает продвижение через их профили. Хэштэги — стандартная история практически любой социальной сети, она работает примерно так же, как и на других площадках, т.е. польза есть, но это далеко не основной инструмент.

— стандартная история практически любой социальной сети, она работает примерно так же, как и на других площадках, т.е. польза есть, но это далеко не основной инструмент. Взаимная подписка , по моему мнению, самый результативный инструмент — в 70% случаях на вас подпишутся в ответ.

, по моему мнению, самый результативный инструмент — в 70% случаях на вас подпишутся в ответ. И, конечно, главное — это контент. Посты можно публиковать не более двух раз в день. Большие тексты пока имеют наибольший охват. Запрещены мат, оскорбления и контактные данные в содержании поста. За короткие тексты со ссылкой на полный материал из другого ресурса можно получить бан.

Я пока еще не разобрался, какие черные методы используются для накрутки подписчиков, и как с ними борются, но они уже появляются.

Моя рекомендация: если вы используете качественный дизайн, пишете уникальный, интересный текст с разбивкой на абзацы соответствующий заявленной тематике, у вас больше шансов попасть в посты недели. Это позволит большему количеству подписчиков увидеть публикацию и подписаться на вас.

По моему мнению, у TenChat большое будущее. Создатели берут самое лучшее от существующих социальных сетей и мессенджеров, добавляют широкий бизнес-функционал и используют искусственный интеллект «Зевс».

Это позволяет надеяться, что судьба Clubhouse социальную сеть не ждет. Желаю Семену и команде TenChat новых достижений, ждем полноценную web-версию.

Фото на обложке: Shutterstock / Akhenaton Images

Иллюстрации предоставлены автором.