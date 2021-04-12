Вызовы пандемии: тенденции в ИТ-обучении

На 2020 год аналитики и эксперты ИТ-рынка прогнозировали очередной виток развития технологий: надежды возлагались на аналитику больших данных, искусственный интеллект и облачные решения. На рынке ИТ-обучения интерес к этим направлениям действительно продолжает расти. К примеру, число слушателей курсов Big Data в 2020 году в «Сетевой Академии ЛАНИТ» увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 г. Однако пандемия, кризисная ситуация в стране и особенности законодательства не могли не повлиять на тенденции образовательной сферы.

Рост спроса на обучение российскому программному обеспечению

Программа импортозамещения ПО в стране и рост курсов валют приводят к постепенному снижению интереса к обучению продуктам западных вендоров. Структура спроса перераспределяется в сторону российских производителей софта и различных дистрибутивов Linux – причем курсы востребованы как для пользователей, так и для администраторов.

В нашем учебном центре в 2020 году рост числа слушателей по этим направлениям составил 428% по отношению к 2019 году. Однако в сравнении с масштабами закупок российского ПО это пока что мизер: многих пугает необходимость переучивать весь штат. Это ловушка: 38% приобретенного ПО не используется вовсе (по данным наших партнеров), то есть больше трети инвестиций расходуется зря.

Что делать

Помимо формального выполнения требований по оснащенности, необходимо вкладываться в обучение сотрудников. 76% пользователей не умеют работать с установленным в организации ПО (согласно исследованию Micro Focus). Люди не готовы и не хотят осваивать новые для них программы, но с них нельзя требовать, их нужно научить.

Российские вендоры активно развивают партнерство с учебными центрами, предоставляя информацию и экспертизу – все для того, чтобы за успешным внедрением следовало эффективное использование.

Онлайн-обучение пока не смогло заменить очное

Дистанционные курсы в сфере ИТ-обучения (особенно это касается «тяжелых» курсов для системных администраторов, инженеров и т.п.) так и не стали основным форматом обучения. В августе 2020 года мы проводили исследование того, как изменилось корпоративное образование в крупных и средних компаниях в период пандемии.

Оно показало, что 38% организаций с началом пандемии перешли на дистанционный формат обучения. При этом 25% сотрудников этих компаний такое решение не поддерживают. В целом же около 20% заказчиков ожидают возврата к очному обучению. Во многом это связано с низким качеством дистанционных и онлайн-курсов на рынке.

Что делать

Для образовательных организаций я вижу две задачи. С одной стороны, нужно делать очное обучение возможным в рамках ограничений: работать над форматом, рассадкой, безопасностью посещения классов. Как показала практика, это вполне достижимо. С другой стороны, необходимы развитие и популяризация качественного дистанционного обучения.

Компаниям я советую вводить онлайн-обучение постепенно, используя микроформаты и получая обратную связь от сотрудников. И обязательно помните о мотивации и предоставлении возможностей для обучения.

Дистанционное повышение квалификации так же невозможно совместить с работой, как и очное, поэтому для эффективного обучения необходимо выделять время и создавать условия. Кроме того, сотрудники должны четко понимать, зачем им это нужно – например, для упрощения текущих задач или для грядущего повышения. Иначе вовлеченность будет на уровне массовых открытых онлайн-курсов (MOOC), а даже на Coursera это всего 4%.

Демпинг на рынке обучения

Демпинг среди учебных центров и поставщиков образования – еще одна из тенденций на рынке. В тендеры и конкурсы приходят поставщики, которые «падают» ниже себестоимости. Они выигрывают, и заказчик на выходе получает соответствующее качество обучения. Конкуренция перестает быть нишевой. Все это подрывает авторитет образования как такового и ставит новые задачи перед лидерами рынка.

Есть и плюсы: подобная ситуация приводит к повышению эффективности работы давно существующих игроков рынка. Демпинг и растущая конкуренция активизируют развитие.

В условиях нехватки ресурсов вырабатываются креативные подходы к организации процессов и находятся возможности для проведения качественного обучения. А те игроки, которые не могут предложить клиентам ничего, кроме низких цен, постепенно отсеиваются. К сожалению, оставляя заказчиков без новых компетенций.

Что делать

Высокие требования к участникам закупки могут ощутимо снизить ваши риски. В целом такая тенденция пока положительно сказывается на отрасли: лидеры стремятся сохранить свое лидерство, развивая продукт и предлагая новаторские решения, а однодневки вспыхивают и сгорают.

В дальнейшем же это может привести к снижению общего уровня цен для заказчиков. Хорошо? Не очень, потому что недополучение прибыли непременно скажется на качестве услуг.

Стремление сэкономить понятно, но я настоятельно советую заказчикам всегда определять цели обучения и критерии его эффективности, а после проведения курса рассчитывать ROI. Такой подход поможет понять, какое качество для вас приемлемо, как оно связано с целями бизнеса и непрерывностью обучения, какие инвестиции вы готовы вложить в следующий раз, чтобы сохранить или повысить показатель отдачи.

Оценка персонала и управление качеством обучения

За последний год ощутимо выросло число запросов по тестированию ИТ-специалистов. Рынок труда перегрет: джуниоры зачастую ждут завышенных зарплат, опытных специалистов не хватает, при этом все больше компаний открывают у себя внутренние ИТ-подразделения и нуждаются в кадрах.

Чтобы понять, стоит ли брать кандидата на работу или как повысить эффективность имеющихся специалистов, нужна адекватная оценка навыков и уровня сотрудников. Этим вызван рост спроса на матрицы компетенций, тестирование по знаниям и навыкам, выстраивание индивидуальных образовательных траекторий.

Что делать

Продолжать в том же духе. Непрерывность и осознанность обучения – взвешенный подход к подготовке кадров. Мы видим, как растет зрелость компаний в отношении развития персонала: есть планирование, ожидание конкретного результата и стремление его замерять.

Рост компетенций HR приводит к тому, что они понимают растущее значение обучения в своей деятельности и достижении поставленных целей. Учить нужно не всех и не всему – это один из важных принципов андрагогики. Вот почему внедрение аттестаций и персональных образовательных траекторий приобретает особую ценность.

Кастомизированное обучение на задачах компании

Практикоориентированность и ИТ-обучение на своих кейсах – это не новый тренд. Однако он получил свое активное развитие, так как компаниям необходимо решение конкретных бизнес-задач, а времени на то, чтобы специалисты сами искали эти решения после обучения, нет.

Что делать

Самый мощный инструмент – обучение команд, когда группа собирается не из разрозненных сотрудников, а из работающих вплотную друг с другом людей. В этом случае мы делаем образовательный микс: технические навыки сочетаются с soft skills, а выполнение заданий осуществляется на кейсах компании.

При таком командном обучении преподаватель может не только оценить знания и навыки каждого студента, но и дает рекомендации работодателю, какую роль стоит назначить каждому участнику и как выстроить работу в команде, чтобы максимально эффективно проявить ценные качества специалистов.

Обучение ИТ-специалистов с нуля

Еще одна тенденция – подготовка компаниями ИТ-специалистов «под ключ». Получают все большее развитие стажерские программы и обучение новичков на этапе подбора и адаптации. Бизнесу выгодно, чтобы к задачам приступали уже подготовленные на кейсах компании и лояльные к HR-бренду специалисты.

Что делать

Крупные компании открывают собственные образовательные программы и кафедры. Если это не ваш случай, можно обратиться к поставщику обучения для разработки совместного проекта. Вам понадобится только сформулировать требования к кандидатам, а подбором и подготовкой займется партнер.

По нашему опыту, такой вариант обходится в 2,5-3 раза дешевле, чем самостоятельное привлечение и обучение стажеров. Почему так получается? По данным Mail.ru, подготовка стажера занимает 30% рабочего времени наставника, причем 65% стажеров в процессе обучения компанию покидают.

В партнерских программах эти риски ложатся на образовательную организацию, а компания на выходе получает самых успешных участников с необходимыми компетенциями и высокими характеристиками от преподавателя.

Системный подход к развитию цифровых компетенций

Возрос спрос на овладение цифровыми навыками. Понятие цифровизации имеет широкий смысл – это не только машинное обучение и ИИ, но и решение задач с использованием компьютерной техники, перевод сервисов из бумаги в облако, работа в информационных системах.

По данным Всемирного экономического форума, 84% работодателей уже нацелены на цифровизацию основных рабочих процессов. ИТ развивается, и те, кто в компаниях отвечает за инвестиции в это развитие, осознают важность донесения информации до персонала.

В 2020 году на 249% вырос спрос на обучение сотрудников работе с внутренними системами и сервисами, специально разработанными для автоматизации процессов в компаниях.

Кроме того, пандемия привела к сокращению рабочих мест. Те же, кто остался, вынуждены совмещать должности и работать быстрее и эффективнее. В контексте быстрого устаревания знаний и бурного развития технологий цифровые навыки стали необходимым условием выживания сотрудников в компании.

Что делать

Учиться, учиться и учиться. Контролировать уровень цифровых навыков персонала, внедрять в компаниях модель цифровых компетенций, проводить опережающее обучение для успешного внедрения нового ПО или внутренних информационных систем. Если вы не будете делать это сейчас, завтра конкуренты окажутся на 10 шагов впереди.

Ожидания от 2021 года

В целом глобальных перемен не ожидается. В законе об образовании пока нет изменений, которые могли бы всколыхнуть рынок, а обозначенные тенденции еще какое-то время будут оставаться актуальными.

Мы надеемся, что пандемия закончится, и люди снова смогут выбирать, как им учиться. По нашим ожиданиям, около 50% заказчиков вернутся к очному обучению. Остальные останутся онлайн, так как этот формат показал себя более удобным, дешевым, доступным.

Если вирус окажется сильнее нас, есть риск схлопывания рынка традиционного обучения. На второй год пандемии у небольших организаций сил может не хватить, и тогда произойдет перераспределение ресурсов и клиентов между учебными центрами.

Возможен также постепенный уход образования в крупные центры Москвы и Санкт-Петербурга: онлайн-обучение дает такую возможность, а качество образовательных услуг в больших городах зачастую выше.

Что касается направлений обучения, ожидается дальнейшее развитие Big Data Science, AI, Data Mining, IoT, DevOps. Продолжит расти интерес к цифровым навыкам среди специалистов самых разных профессий из-за постепенного сдвига к профессиям на стыке с ИТ.

Это и бизнес-аналитика, и программирование, и освоение стандартных программных пакетов и специализированных программ. В частности, ждем дальнейшего роста спроса на курсы по импортозамещающему ПО.

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