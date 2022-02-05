Готовим term sheet: как составить джентльменское соглашение с потенциальным инвестором

Зачем нужна предварительная документация по сделке и почему короткое соглашение, не имеющее юридической силы, помогает завоевать доверие и внимание инвестора? На эти и другие вопросы отвечает Валентин Тропин, серийный предприниматель, участник создания нескольких стартапов общей оценкой $15 млн, сооснователь и CEO ML-платформы для автоматизации клиентского сервиса Lia.Chat.

Содержание:

Что такое term sheet?

Term sheet (дословно: перечень условий) — бумага о ключевых условиях инвестиционной сделки, утверждающая суммы, сроки и конфиденциальность сотрудничества инвестора и компании. Этот документ определяет намерения сторон.

Начинающие фаундеры пытаются предусмотреть в term sheet все, что только возможно: рост инвестиций при коррекции определенных показателей, поддержку при взрывном росте оценки компании и так далее. На самом деле этот документ должен занимать всего одну страницу.

Правильно составленный term sheet помогает сформировать реалистичные ожидания у инвестора, наглядно демонстрирует ключевые коммерческие условия. Обычно он не имеет юридической силы, что обязательно стоит уточнить отдельно.

Также в нем можно предусмотреть неустойку за отказ одной из сторон от заключения сделки. И еще соглашение станет спасением при расхождениях в оценке компании.

В каких ситуациях пригодится term sheet?

Term sheet нужен, если у сделки сложная структура с несколькими инвесторами, участники намерены создать совместное предпри?ятие или вести научные исследования, конструкторские разработки.

Документ пригодится и при сотрудничестве с фондом или бизнес-ангелом. Term sheet также необходим, если сделка подразумевает Due Diligence, то есть независимую детальную оценку бизнеса компании, инвестиционных рисков и положения предприятия на рынке.

Составление такого документа само по себе уже говорит о том, что стороны, скорее всего, смогут договориться и сделка состоится. Term sheet экономит деньги и время сторон и помогает понять, может ли стартап договориться с инвестором по принципиальным моментам. Если все-таки не может, то не справится даже самый объемный и серьезный юридический договор.

Что лучше всего указать в term sheet?

оценку компании

сроки Due Diligence

структуру сделки

предмет основного договора

размер инвестиций

число траншей

распределение привилегированных и обыкновенных акций, если они есть

резервирование опционов для будущих сотрудников (как правило, 15%)

порядок и сроки исполнения договора

заверения и гарантии

условия о конфиденциальности

очередность покрытия требований инвесторов в случае ликвидации портфельной компании

определение долей фаундеров в компании

Советы по составлению term sheet

Для меня лично в term sheet важны только две детали: сколько денег инвестор готов дать стартапу и когда. Остальное содержание менее значимо. И все же есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить внимание тех, кто будет формулировать такое соглашение впервые.

Документ.

Может показаться, что term sheet не нужен, раз не имеет юридической силы. Но пусть он будет хотя бы в формате электронного письма.

Во-первых, это обычай венчурного рынка. Во-вторых, зафиксированные письменно договоренности формируют верные ожидания у другой стороны, экономят время на длительных переговорах и согласовании деталей.

Юристы настоятельно рекомендуют не пренебрегать составлением такого документа, все договоренности «на словах» могут забыться.

Краткость.

Если текста больше, чем одна страница, — это плохое соглашение. Нужно удалить все, что не несет практического смысла. Документ не должен быть запутанным, со множеством сносок, условий и оговорок.

Особенно плох длинный документ для частных инвесторов. Пишите только ключевые пункты, а все детали приберегите для договора.

Юридическая сила.

Документ должен содержать упоминание о том, что бумага не имеет юридической силы, не создает права и обязанности сторон. Без указания этого факта документ может быть рассмотрен судом как обязывающий.

Например, в российском праве есть понятие предварительного договора, и суд может обязать исполнить term sheet в случае отказа от сделки.

Порядок ведения переговоров.

«Недобросовестные переговоры» — такие переговоры, когда потенциальные участники сделки ведут нечестную игру и используют процесс переговоров в корыстных целях.

К примеру, покупатель не собирался приобретать ваш ресторан как бизнес, но с помощью переговоров познакомился с арендодателем и захватил ваше помещение. Вам ничего не остается как отдать ресторан почти даром.

Для страховки от подобных ситуаций в term sheet стоит указать порядок ведения переговоров и конкретно — что стороны самостоятельно несут расходы на них. Если один из участников потенциальной сделки повел себя недобросовестно, суд может взыскать с него расходы, например, на авиабилеты для второй стороны-участницы переговоров.

Право вето.

Прописывать его в term sheet — новая практика. Оно означает, что компания обязана согласовывать с инвестором сумму, которую хочет потратить.

У нас было 2 млн рублей, если мы тратим больше, операцию нужно координировать с акционерами (владельцами компании).

Если право вето есть в вашем документе, важно прописать и порядок согласования: от какого размера трат оно необходимо, каким образом подтверждается согласие (официальное письмо, звонок или сообщение в мессенджере). Иначе могут быть трудности с получением новых средств от инвестиционного фонда, когда деньги уже потрачены.

Без такого пункта возможны и специфические сценарии: фонд дал стартапу 100 млн рублей, а потом попросил вернуть 10 млн рублей. Если пункта о согласовании трат нет, такая схема встречается.

Распределение прибыли.

Например, мы решили, что с 2023 года чистая прибыль в равных долях делится между всеми участниками сделки. Мы получили 40 млн рублей, 20 млн рублей делим между владельцами общества пропорционально долям. Если у меня 50%, то я получу 10 миллионов рублей.

Ответственность за расходы.

Инвестиционный фонд всегда самостоятельно несет расходы по сделкам, и это указывают в term sheet.

Виза юриста.

Любой term sheet должен прочитать юрист со специализацией на общем праве и инвестиционных сделках. Заплатите за короткую консультацию, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Term sheet не дает гарантий, это декларация намерений. Долю в 90% моей прошлой компании (назвать ее я не могу из-за NDA) мы хотели продать европейской корпорации. В соглашении указали, кто, когда и за сколько приобретает бизнес, но за день до сделки нам сообщили, что покупатель отказывается. И никакой term sheet не помог.

И все же недооценивать term sheet не стоит. Он поможет в переговорах с инвесторами, зафиксирует оценку компании и способ вычисления ее стоимости. Если такие показатели изменятся, а фонд или инвестор вдруг решит оценить компанию, исходя из новых условий, term sheet может стать для нее спасением.