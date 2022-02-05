Готовим term sheet: как составить джентльменское соглашение с потенциальным инвестором

Зачем нужна предварительная документация по сделке и почему короткое соглашение, не имеющее юридической силы, помогает завоевать доверие и внимание инвестора? На эти и другие вопросы отвечает Валентин Тропин, серийный предприниматель, участник создания нескольких стартапов общей оценкой $15 млн, сооснователь и CEO ML-платформы для автоматизации клиентского сервиса Lia.Chat.
Содержание:
- Что такое term sheet?
- В каких ситуациях пригодится term sheet?
- Что лучше всего указать в term sheet?
- Советы по составлению term sheet
Что такое term sheet?
Term sheet (дословно: перечень условий) — бумага о ключевых условиях инвестиционной сделки, утверждающая суммы, сроки и конфиденциальность сотрудничества инвестора и компании. Этот документ определяет намерения сторон.
Начинающие фаундеры пытаются предусмотреть в term sheet все, что только возможно: рост инвестиций при коррекции определенных показателей, поддержку при взрывном росте оценки компании и так далее. На самом деле этот документ должен занимать всего одну страницу.
Правильно составленный term sheet помогает сформировать реалистичные ожидания у инвестора, наглядно демонстрирует ключевые коммерческие условия. Обычно он не имеет юридической силы, что обязательно стоит уточнить отдельно.
Также в нем можно предусмотреть неустойку за отказ одной из сторон от заключения сделки. И еще соглашение станет спасением при расхождениях в оценке компании.
В каких ситуациях пригодится term sheet?
Term sheet нужен, если у сделки сложная структура с несколькими инвесторами, участники намерены создать совместное предпри?ятие или вести научные исследования, конструкторские разработки.
Документ пригодится и при сотрудничестве с фондом или бизнес-ангелом. Term sheet также необходим, если сделка подразумевает Due Diligence, то есть независимую детальную оценку бизнеса компании, инвестиционных рисков и положения предприятия на рынке.
Составление такого документа само по себе уже говорит о том, что стороны, скорее всего, смогут договориться и сделка состоится. Term sheet экономит деньги и время сторон и помогает понять, может ли стартап договориться с инвестором по принципиальным моментам. Если все-таки не может, то не справится даже самый объемный и серьезный юридический договор.
Что лучше всего указать в term sheet?
- оценку компании
- сроки Due Diligence
- структуру сделки
- предмет основного договора
- размер инвестиций
- число траншей
- распределение привилегированных и обыкновенных акций, если они есть
- резервирование опционов для будущих сотрудников (как правило, 15%)
- порядок и сроки исполнения договора
- заверения и гарантии
- условия о конфиденциальности
- очередность покрытия требований инвесторов в случае ликвидации портфельной компании
- определение долей фаундеров в компании
Советы по составлению term sheet
Для меня лично в term sheet важны только две детали: сколько денег инвестор готов дать стартапу и когда. Остальное содержание менее значимо. И все же есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить внимание тех, кто будет формулировать такое соглашение впервые.
- Документ.
Может показаться, что term sheet не нужен, раз не имеет юридической силы. Но пусть он будет хотя бы в формате электронного письма.
Во-первых, это обычай венчурного рынка. Во-вторых, зафиксированные письменно договоренности формируют верные ожидания у другой стороны, экономят время на длительных переговорах и согласовании деталей.
Юристы настоятельно рекомендуют не пренебрегать составлением такого документа, все договоренности «на словах» могут забыться.
- Краткость.
Если текста больше, чем одна страница, — это плохое соглашение. Нужно удалить все, что не несет практического смысла. Документ не должен быть запутанным, со множеством сносок, условий и оговорок.
Особенно плох длинный документ для частных инвесторов. Пишите только ключевые пункты, а все детали приберегите для договора.
- Юридическая сила.
Документ должен содержать упоминание о том, что бумага не имеет юридической силы, не создает права и обязанности сторон. Без указания этого факта документ может быть рассмотрен судом как обязывающий.
Например, в российском праве есть понятие предварительного договора, и суд может обязать исполнить term sheet в случае отказа от сделки.
- Порядок ведения переговоров.
«Недобросовестные переговоры» — такие переговоры, когда потенциальные участники сделки ведут нечестную игру и используют процесс переговоров в корыстных целях.
К примеру, покупатель не собирался приобретать ваш ресторан как бизнес, но с помощью переговоров познакомился с арендодателем и захватил ваше помещение. Вам ничего не остается как отдать ресторан почти даром.
Для страховки от подобных ситуаций в term sheet стоит указать порядок ведения переговоров и конкретно — что стороны самостоятельно несут расходы на них. Если один из участников потенциальной сделки повел себя недобросовестно, суд может взыскать с него расходы, например, на авиабилеты для второй стороны-участницы переговоров.
- Право вето.
Прописывать его в term sheet — новая практика. Оно означает, что компания обязана согласовывать с инвестором сумму, которую хочет потратить.
У нас было 2 млн рублей, если мы тратим больше, операцию нужно координировать с акционерами (владельцами компании).
Если право вето есть в вашем документе, важно прописать и порядок согласования: от какого размера трат оно необходимо, каким образом подтверждается согласие (официальное письмо, звонок или сообщение в мессенджере). Иначе могут быть трудности с получением новых средств от инвестиционного фонда, когда деньги уже потрачены.
Без такого пункта возможны и специфические сценарии: фонд дал стартапу 100 млн рублей, а потом попросил вернуть 10 млн рублей. Если пункта о согласовании трат нет, такая схема встречается.
- Распределение прибыли.
Например, мы решили, что с 2023 года чистая прибыль в равных долях делится между всеми участниками сделки. Мы получили 40 млн рублей, 20 млн рублей делим между владельцами общества пропорционально долям. Если у меня 50%, то я получу 10 миллионов рублей.
- Ответственность за расходы.
Инвестиционный фонд всегда самостоятельно несет расходы по сделкам, и это указывают в term sheet.
- Виза юриста.
Любой term sheet должен прочитать юрист со специализацией на общем праве и инвестиционных сделках. Заплатите за короткую консультацию, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
Term sheet не дает гарантий, это декларация намерений. Долю в 90% моей прошлой компании (назвать ее я не могу из-за NDA) мы хотели продать европейской корпорации. В соглашении указали, кто, когда и за сколько приобретает бизнес, но за день до сделки нам сообщили, что покупатель отказывается. И никакой term sheet не помог.
И все же недооценивать term sheet не стоит. Он поможет в переговорах с инвесторами, зафиксирует оценку компании и способ вычисления ее стоимости. Если такие показатели изменятся, а фонд или инвестор вдруг решит оценить компанию, исходя из новых условий, term sheet может стать для нее спасением.
Фото на обложке: Sam Mgrdichian / Unsplash
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