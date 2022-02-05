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Готовим term sheet: как составить джентльменское соглашение с потенциальным инвестором

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Валентин Тропин
Валентин Тропин

CEO Lia.Chat

Екатерина Алипова

Зачем нужна предварительная документация по сделке и почему короткое соглашение, не имеющее юридической силы, помогает завоевать доверие и внимание инвестора? На эти и другие вопросы отвечает Валентин Тропин, серийный предприниматель, участник создания нескольких стартапов общей оценкой $15 млн, сооснователь и CEO ML-платформы для автоматизации клиентского сервиса Lia.Chat. 

Готовим term sheet: как составить джентльменское соглашение с потенциальным инвестором

Содержание:

Что такое term sheet?

Term sheet (дословно: перечень условий) — бумага о ключевых условиях инвестиционной сделки, утверждающая суммы, сроки и конфиденциальность сотрудничества инвестора и компании. Этот документ определяет намерения сторон.

Начинающие фаундеры пытаются предусмотреть в term sheet все, что только возможно: рост инвестиций при коррекции определенных показателей, поддержку при взрывном росте оценки компании и так далее. На самом деле этот документ должен занимать всего одну страницу. 

Правильно составленный term sheet помогает сформировать реалистичные ожидания у инвестора, наглядно демонстрирует ключевые коммерческие условия. Обычно он не имеет юридической силы, что обязательно стоит уточнить отдельно.

Также в нем можно предусмотреть неустойку за отказ одной из сторон от заключения сделки. И еще соглашение станет спасением при расхождениях в оценке компании.

В каких ситуациях пригодится term sheet?

Term sheet нужен, если у сделки сложная структура с несколькими инвесторами, участники намерены создать совместное предпри?ятие или вести научные исследования, конструкторские разработки.

Документ пригодится и при сотрудничестве с фондом или бизнес-ангелом. Term sheet также необходим, если сделка подразумевает Due Diligence, то есть независимую детальную оценку бизнеса компании, инвестиционных рисков и положения предприятия на рынке. 

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Составление такого документа само по себе уже говорит о том, что стороны, скорее всего, смогут договориться и сделка состоится. Term sheet экономит деньги и время сторон и помогает понять, может ли стартап договориться с инвестором по принципиальным моментам. Если все-таки не может, то не справится даже самый объемный и серьезный юридический договор.

Что лучше всего указать в term sheet?

  • оценку компании 
  • сроки Due Diligence
  • структуру сделки
  • предмет основного договора
  • размер инвестиций 
  • число траншей
  • распределение привилегированных и обыкновенных акций, если они есть 
  • резервирование опционов для будущих сотрудников (как правило, 15%)
  • порядок и сроки исполнения договора
  • заверения и гарантии
  • условия о конфиденциальности
  • очередность покрытия требований инвесторов в случае ликвидации портфельной компании
  • определение долей фаундеров в компании

Советы по составлению term sheet


Для меня лично в term sheet важны только две детали: сколько денег инвестор готов дать стартапу и когда. Остальное содержание менее значимо. И все же есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить внимание тех, кто будет формулировать такое соглашение впервые.

  • Документ.

Может показаться, что term sheet не нужен, раз не имеет юридической силы. Но пусть он будет хотя бы в формате электронного письма.

Во-первых, это обычай венчурного рынка. Во-вторых, зафиксированные письменно договоренности формируют верные ожидания у другой стороны, экономят время на длительных переговорах и согласовании деталей.

Юристы настоятельно рекомендуют не пренебрегать составлением такого документа, все договоренности «на словах» могут забыться. 

  • Краткость.

Если текста больше, чем одна страница, — это плохое соглашение. Нужно удалить все, что не несет практического смысла. Документ не должен быть запутанным, со множеством сносок, условий и оговорок.

Особенно плох длинный документ для частных инвесторов. Пишите только ключевые пункты, а все детали приберегите для договора. 

  • Юридическая сила.

Документ должен содержать упоминание о том, что бумага не имеет юридической силы, не создает права и обязанности сторон. Без указания этого факта документ может быть рассмотрен судом как обязывающий.

Например, в российском праве есть понятие предварительного договора, и суд может обязать исполнить term sheet в случае отказа от сделки. 

  • Порядок ведения переговоров.

«Недобросовестные переговоры» — такие переговоры, когда потенциальные участники сделки ведут нечестную игру и используют процесс переговоров в корыстных целях.

К примеру, покупатель не собирался приобретать ваш ресторан как бизнес, но с помощью переговоров познакомился с арендодателем и захватил ваше помещение. Вам ничего не остается как отдать ресторан почти даром.

Для страховки от подобных ситуаций в term sheet стоит указать порядок ведения переговоров и конкретно — что стороны самостоятельно несут расходы на них. Если один из участников потенциальной сделки повел себя недобросовестно, суд может взыскать с него расходы, например, на авиабилеты для второй стороны-участницы переговоров.

  • Право вето.

Прописывать его в term sheet — новая практика. Оно означает, что компания обязана согласовывать с инвестором сумму, которую хочет потратить.

У нас было 2 млн рублей, если мы тратим больше, операцию нужно координировать с акционерами (владельцами компании). 

Если право вето есть в вашем документе, важно прописать и порядок согласования: от какого размера трат оно необходимо, каким образом подтверждается согласие (официальное письмо, звонок или сообщение в мессенджере). Иначе могут быть трудности с получением новых средств от инвестиционного фонда, когда деньги уже потрачены.

Без такого пункта возможны и специфические сценарии: фонд дал стартапу 100 млн рублей, а потом попросил вернуть 10 млн рублей. Если пункта о согласовании трат нет, такая схема встречается. 

  • Распределение прибыли.

Например, мы решили, что с 2023 года чистая прибыль в равных долях делится между всеми участниками сделки. Мы получили 40 млн рублей, 20 млн рублей делим между владельцами общества пропорционально долям. Если у меня 50%, то я получу 10 миллионов рублей.

  • Ответственность за расходы. 

Инвестиционный фонд всегда самостоятельно несет расходы по сделкам, и это указывают в term sheet. 

  • Виза юриста.

Любой term sheet должен прочитать юрист со специализацией на общем праве и инвестиционных сделках. Заплатите за короткую консультацию, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Term sheet не дает гарантий, это декларация намерений. Долю в 90% моей прошлой компании (назвать ее я не могу из-за NDA) мы хотели продать европейской корпорации. В соглашении указали, кто, когда и за сколько приобретает бизнес, но за день до сделки нам сообщили, что покупатель отказывается. И никакой term sheet не помог. 

И все же недооценивать term sheet не стоит. Он поможет в переговорах с инвесторами, зафиксирует оценку компании и способ вычисления ее стоимости. Если такие показатели изменятся, а фонд или инвестор вдруг решит оценить компанию, исходя из новых условий, term sheet может стать для нее спасением. 

Фото на обложке: Sam Mgrdichian / Unsplash

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