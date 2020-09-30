Тест-драйвы и благотворительность: как и зачем экологично решать бизнес-задачи
Благотворительность — это добро, сделанное людям. Другим людям. Но, как выяснила команда Blue Sleep, благотворительность — это добро и для бизнеса. Оказалось, это отличный способ решить бизнес-задачи и добиться лояльности клиентов.
Компания решила запустить тест-драйв своей продукции, ведь это повышает уверенность клиентов в покупке и увеличивает продажи. Но что делать с товарами, которые вернут продавцу? Правильно: отдавать тем, кому они нужны. Как совместить тест-драйв и благотворительность, рассказывает генеральный директор Blue Sleep Гоша Семенов.
Зачем нужен тест-драйв товара
Не каждому товару подходит тест-драйв, но действует этот инструмент безотказно: уменьшает сомнения людей. Согласитесь, гораздо проще решиться на серьезную покупку, опираясь на опыт, а не на интуицию.
Мы занимаемся матрасами. Инициатива с тест-драйвом матрасов казалась авантюрной, ведь для того, чтобы опробовать матрас, недостаточно полежать на нем пару минут. Нужно спать ночь, несколько ночей, лучше месяц. Отдать матрас на месяц в пользование, чтобы потом его вернули? Звучит странно, но именно такую опцию внедрил у себя Casper, крупный «матрасный» бренд из Нью-Йорка.
Только вот там — США, а здесь — Россия. И все же «Почему нет?» — подумали мы, рискнули и вот что получили.
Мы ввели 100-дневный тест-драйв на матрасы. В течение этого времени купленный матрас можно вернуть. Для этого не нужно объяснять причины возврата, а деньги за покупку компенсируются полностью. И при этом нам возвращают в среднем лишь 2–3 матраса из 100.
Если вы действительно уверены в продукте, не нужно бояться тест-драйва. Большинство клиентов примут положительное решение, но возможность сдать товар повысит их уверенность в покупке.
Как решить бизнес-задачу с помощью благотворительности
Вообще «решать что-то с помощью благотворительности» звучит грубовато. Но мы говорим о взаимных выгодах.
Итак, после появления тест-драйва возник вопрос: что делать с практически новыми матрасами, которые вернули по причине «это не мое»?
У нас были два варианта.
- Первый — простой, надежный, но неэкологичный — утилизировать. Утилизировать легко и незатратно. Нет матраса — нет проблем.
- Второй вариант более сложный, но для всех более полезный. Мы решили дать вторую жизнь тем отказным матрасам, которые находились в идеальном состоянии.
О продаже речи не шло, но отдать матрасы тем, кому они действительно нужны, казалось хорошей идеей. Мы связались с благотворительными фондами — там приняли нашу идею с воодушевлением.
В результате мы сотрудничаем с фондами в Москве и регионах уже не первый месяц: звоним, договариваемся о доставке, забираем матрас у покупателей, проверяем его на сохранность и отвозим в фонд.
VectorMine/Shutterstock
Как это работает на практике
Да, это отдельная функция. Нужно наладить связи с фондами в Москве и регионах, решить, куда и как будет отправлен каждый матрас. Нужно проверить все изделия на наличие повреждений и загрязнений. И для этого у нас нет отдельных сотрудников — ребята берут на себя эту работу дополнительно.
Но система настраивается и в итоге работает слаженно. Люди довольны.
Уже более 300 семей получили почти новые ортопедические спальные места, а мы имеем множество лояльных клиентов и людей, готовых советовать нашу компанию не только как поставщика качественных товаров, но и как ответственных бизнесменов, которым «не все равно».
В конечном счете это плюс не только к карме.
Выгоды для бизнеса
Решить бизнес-задачу в стиле «эко» и «добро» оказалось выгодно для бизнеса. Ощутимые плюсы этого решения, которые мы видим уже сейчас:
- Вопрос с «отказными» матрасами решен.
- Плюс к имиджу компании, увеличение числа лояльных клиентов.
- Ценность тест-драйва в регионах повысилась. Дело в том, что раньше покупателям в регионах приходилось ждать, пока у них заберут матрас, или отправлять его в Москву самостоятельно, за свой счет. Теперь же матрас вывозят в региональный благотворительный фонд максимально быстро, а покупатель получает возврат полной суммы покупки.
- Ощущение удовлетворения от сделанного добра тоже никто не отменял.
Как достичь максимума
Для тех, кто тоже хочет продвижения и решения задач экологичными методами, у нас есть несколько советов:
- Подумайте, как вы могли бы сотрудничать с благотворительными организациями. Пропишите выгоды для себя и для них. Творить добро с выгодой для себя — не стыдно. Стыдно не творить добро.
- Если у вас есть чем помочь фондам, свяжитесь с ними. Просто введите в поисковике «благотворительный фонд» и название региона. Найдите их сайты и группы в соцсетях, свяжитесь в мессенджерах и по телефону. Как правило, представители фондов хорошо идут на контакт.
- Не бойтесь осуждающих и непонимающих взглядов коллег. Неденежная помощь от бизнеса — довольно редкое явление в России, но распространенное в Европе. Не бойтесь быть одними из первых — это плюс далеко не только для кармы.
Фото на обложке: VectorMine/Shutterstock
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