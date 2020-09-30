Тест-драйвы и благотворительность: как и зачем экологично решать бизнес-задачи

Компания решила запустить тест-драйв своей продукции, ведь это повышает уверенность клиентов в покупке и увеличивает продажи. Но что делать с товарами, которые вернут продавцу? Правильно: отдавать тем, кому они нужны. Как совместить тест-драйв и благотворительность, рассказывает генеральный директор Blue Sleep Гоша Семенов.

Благотворительность — это добро, сделанное людям. Другим людям. Но, как выяснила команда Blue Sleep, благотворительность — это добро и для бизнеса. Оказалось, это отличный способ решить бизнес-задачи и добиться лояльности клиентов.

Зачем нужен тест-драйв товара

Не каждому товару подходит тест-драйв, но действует этот инструмент безотказно: уменьшает сомнения людей. Согласитесь, гораздо проще решиться на серьезную покупку, опираясь на опыт, а не на интуицию.

Мы занимаемся матрасами. Инициатива с тест-драйвом матрасов казалась авантюрной, ведь для того, чтобы опробовать матрас, недостаточно полежать на нем пару минут. Нужно спать ночь, несколько ночей, лучше месяц. Отдать матрас на месяц в пользование, чтобы потом его вернули? Звучит странно, но именно такую опцию внедрил у себя Casper, крупный «матрасный» бренд из Нью-Йорка.

Только вот там — США, а здесь — Россия. И все же «Почему нет?» — подумали мы, рискнули и вот что получили.

Мы ввели 100-дневный тест-драйв на матрасы. В течение этого времени купленный матрас можно вернуть. Для этого не нужно объяснять причины возврата, а деньги за покупку компенсируются полностью. И при этом нам возвращают в среднем лишь 2–3 матраса из 100.

Если вы действительно уверены в продукте, не нужно бояться тест-драйва. Большинство клиентов примут положительное решение, но возможность сдать товар повысит их уверенность в покупке.



Как решить бизнес-задачу с помощью благотворительности

Вообще «решать что-то с помощью благотворительности» звучит грубовато. Но мы говорим о взаимных выгодах.

Итак, после появления тест-драйва возник вопрос: что делать с практически новыми матрасами, которые вернули по причине «это не мое»?

У нас были два варианта.

Первый — простой, надежный, но неэкологичный — утилизировать. Утилизировать легко и незатратно. Нет матраса — нет проблем.

Второй вариант более сложный, но для всех более полезный. Мы решили дать вторую жизнь тем отказным матрасам, которые находились в идеальном состоянии.

О продаже речи не шло, но отдать матрасы тем, кому они действительно нужны, казалось хорошей идеей. Мы связались с благотворительными фондами — там приняли нашу идею с воодушевлением.

В результате мы сотрудничаем с фондами в Москве и регионах уже не первый месяц: звоним, договариваемся о доставке, забираем матрас у покупателей, проверяем его на сохранность и отвозим в фонд.





VectorMine/Shutterstock



Как это работает на практике

Да, это отдельная функция. Нужно наладить связи с фондами в Москве и регионах, решить, куда и как будет отправлен каждый матрас. Нужно проверить все изделия на наличие повреждений и загрязнений. И для этого у нас нет отдельных сотрудников — ребята берут на себя эту работу дополнительно.

Но система настраивается и в итоге работает слаженно. Люди довольны.

Уже более 300 семей получили почти новые ортопедические спальные места, а мы имеем множество лояльных клиентов и людей, готовых советовать нашу компанию не только как поставщика качественных товаров, но и как ответственных бизнесменов, которым «не все равно».

В конечном счете это плюс не только к карме.



Выгоды для бизнеса

Решить бизнес-задачу в стиле «эко» и «добро» оказалось выгодно для бизнеса. Ощутимые плюсы этого решения, которые мы видим уже сейчас:

Вопрос с «отказными» матрасами решен. Плюс к имиджу компании, увеличение числа лояльных клиентов. Ценность тест-драйва в регионах повысилась. Дело в том, что раньше покупателям в регионах приходилось ждать, пока у них заберут матрас, или отправлять его в Москву самостоятельно, за свой счет. Теперь же матрас вывозят в региональный благотворительный фонд максимально быстро, а покупатель получает возврат полной суммы покупки. Ощущение удовлетворения от сделанного добра тоже никто не отменял.



Как достичь максимума

Для тех, кто тоже хочет продвижения и решения задач экологичными методами, у нас есть несколько советов:

Подумайте, как вы могли бы сотрудничать с благотворительными организациями. Пропишите выгоды для себя и для них. Творить добро с выгодой для себя — не стыдно. Стыдно не творить добро.

Если у вас есть чем помочь фондам, свяжитесь с ними. Просто введите в поисковике «благотворительный фонд» и название региона. Найдите их сайты и группы в соцсетях, свяжитесь в мессенджерах и по телефону. Как правило, представители фондов хорошо идут на контакт.

Не бойтесь осуждающих и непонимающих взглядов коллег. Неденежная помощь от бизнеса — довольно редкое явление в России, но распространенное в Европе. Не бойтесь быть одними из первых — это плюс далеко не только для кармы.

Фото на обложке: VectorMine/Shutterstock