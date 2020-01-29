Как построить стартап по принципам стоиков. Часть 10: оказываем социальное влияние

Ирина Яшина, управляющий портфелем фонда the Untitled ventures, в десятом выпуске серии о построении стартапа рассказывает о social impact — социальном влиянии, которое вы можете оказывать.

Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8, Часть 9, Часть 10

Помните пирамиду Маслоу? Первая ее ступень отвечает за базовые физиологические потребности, пятая — за самореализацию. Первые четыре ступени мы разобрали в предыдущих статьях, осталась вершина.

Что такое social impact

Влияние, которое ваш стартап оказывает на среду (от сотрудников и маленького профессионального сообщества до мировой экономики), может быть различным.

В совокупности положительный внешний эффект от проекта и называется «социальным влиянием» (по-английски — social impact). При этом многие основатели иногда просто не задумываются о том, что могут быть последствия. Я рекомендую не забывать о своем социальном эффекте. Вот почему:

появляются дополнительные положительные инфоповоды (влияние на репутацию и продажи);

ваш HR-бренд становится крепче (поверьте, для юных специалистов единые с нанимателем ценности становятся все важнее — это подтверждает World Economic Forum);

вы получаете возможность участия в специально финансируемых программах (как от государства, так и от частных корпораций или даже филантропов).

Чтобы обосновать свой последний аргумент, привожу в пример некоторые программы:

на российском уровне — активно развивается акселератор PhilTech от «Рыбаков-фонда»;

на европейском уровне — Венское инновационное агентство (Vienna Innovation Agency) предоставляет отдельные квоты для грантов, где в команде основателей есть женщины;

на американском уровне — есть отдельная программа университетов, например, Колумбийского (Tamer Fund for Social Ventures), для поддержки инновационных решений с социальной важностью.

Виды social impact

Чтобы съесть слона, нужно разделить его на кусочки. Иными словами, какие существуют варианты социального влияния? Выбирайте комфортный для вас сценарий!

Вы относитесь к КСО (корпоративной социальной ответственности), то есть идете по дороге среднего и большого бизнеса, который поддерживает социально полезные инициативы в своей индустрии. Вы вкладываете social impact в свою операционную (корневую) деятельность.

КСО

Первый сценарий имеет смысл разделить на две части: ориентация на внутреннюю или внешнюю среду. То есть фокус активностей направлен либо на ваших сотрудников (действительных и/или потенциальных), либо на окружающие проблемы вашего сообщества, города, индустрии.

Пример хорошей работы с сотрудниками — Basecamp. Компания летом вводит четырехдневный рабочий режим, а также всеми методами не поощряет трудоголизм. Подробнее это описано в книге основателей «Не сходите с ума на работе».

В свою очередь, ориентация на внешнюю среду — это удел крупных стартапов. Например, Uber способствует развитию дорог в малоразвитых регионах или устраивает дни волонтерства для своих команд в пользу малоимущих. Целая сеть страниц корпоративного сайта посвящена giving away — служению во благо общества.

Social impact в ключевой деятельности

При этом сценарии можно как поменять цель всего стартапа, так и просто сделать новый продукт в портфеле.

Что касается цели, можно, например, задуматься не о завтрашнем дне, а о послезавтрашнем — тогда цель снизить количество возвратов для екоммерс-сайтов обратится в главный ориентир на уменьшение выхлопов из-за логистических затрат.

А примером нового продукта могу назвать отечественную компанию Be.Live.Organic, которая из FoodTech перемещается в CleanTech. Команда проекта, известного по напитку Chlorella, недавно открыла направление по очищению водоемов с помощью своей инновации. Это ли не хороший сценарий спин-оффа?

Как измерить social impact?

Сложно измерить такое большое и нематериальное явление, как социальная отдача. Тем не менее есть достаточно экономический способ: определить, кто, как и для кого:

кто и как выигрывает (какие сообщества или конкретные люди, которые нуждаются);

для кого вы изначально планировали социально значимые действия.

Как сделать плавный переход в 2020 году

Резко переходить на рельсы social impact не имеет смысла. Постепенно в новом году можно прививать «привычки» социальной отдачи. Вот примеры того, что можно сделать уже сейчас:

обсудите с сотрудниками возможности быть полезными для сообществ (будь то волонтерская помощь, сдача ненужной одежды или денежные перечисления); введите самые простые принципы экологического потребления (разделение мусора, отказ от одноразовых стаканчиков, пакетов и прочее) и понаблюдайте за результатами экспериментов; оформите пространство не только внутри офиса, но и за его пределами (поставьте клумбу или просто сделайте генеральную уборку).

Чем сильнее сообщество — тем сильнее проект!