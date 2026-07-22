В России начали продавать бюджетную Toyota Corolla Axio — по цене 1,4 млн ₽

В России начали продавать японский седан Toyota Corolla Axio. Как сообщает издание «За рулём», автомобиль без пробега оказался дешевле новых Lada Vesta и Lada Iskra в некоторых комплектациях. Приобрести модель можно во Владивостоке.

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Мощность седана — 109 лошадиных сил

Toyota Corolla Axio отличается от глобальной Corolla более простой конструкцией и меньшими размерами — длина автомобиля составляет 4,44 м против 4,6 м у стандартной Corolla.

Седан оборудован 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. и вариатором.

Несмотря на простое оснащение, у Toyota Corolla Axio есть системы стабилизации при заносе, защита от пробуксовки и функция предупреждения о возможном столкновении.

Corolla Axio оказалась дешевле некоторых моделей АвтоВАЗа

Официально Toyota Corolla Axio в России никогда не продавалась — машину создали специально для рынка Японии. Тем не менее, заказать авто можно во Владивостоке за 1,4 млн рублей. Как отмечают эксперты издания «За рулём», это дешевле Lada Vesta на механике и Lada Iskra с вариатором — они стоят 1,581 и 1,497 млн рублей соответственно.

Комплектация у привезённых Corolla Axio, при этом, оказалась базовой: в ней есть кондиционер, запуск двигателя кнопкой, электропривод зеркал, но нет даже мультимедийной системы.