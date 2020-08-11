Пять уроков от основателей социально значимых стартапов

Вот несколько советов от Шеннон Фарли — соосновательницы и CEO акселератора для социально значимых стартапов Fast Forward — которые помогут избежать типичных ошибок при создании некоммерческой организации.

Технологии могут серьезно влиять на различные сферы жизни общества — от здравоохранения и образования до прав человека. В период пандемии, растущей экономической нестабильности и выступлений против расовой дискриминации потребность в масштабируемых решениях высока как никогда.

1. Исследуйте проблему как можно подробнее

Чтобы решить важную общественную проблему с помощью технологий, нужно как следует изучить то сообщество, которому вы собираетесь помочь — в противном случае вас ждет неудача. Если вы не знакомы с проблемой изнутри, пригласите соучредителя, у которого есть соответствующий опыт, а также поговорите с другими людьми, которые оказывались в подобных ситуациях. Это поможет создать проект, ориентированный на реального пользователя.

Пример такого подхода — сервис Upsolve, который помогает американцам с низкими доходами справляться с тяжелыми финансовыми ситуациями. Готовясь к запуску проекта, его основатели запросили у нескольких правовых организаций списки клиентов и оставили визитки в юридических консультациях, куда люди обращаются для составления судебных исков на тему задолженности. Это позволило компании рассмотреть проблему с разных точек зрения и лучше понять запросы предполагаемых пользователей. Не стоит экономить на этапе исследования — внимательное изучение темы позволяет существенно улучшить итоговый продукт.

2. Используйте готовые решения

Следующий этап — создание минимально жизнеспособного продукта или MVP. Это ранняя версию проекта, которая позволяет с минимальными усилиями собрать информацию о его пользователях. MVP не обязательно должен быть полноценным продуктом: в случае с Upsolve это было физическое пространство, где пользователям помогали заполнять документы, связанные с банкротством. Запуск небольшого пилотного проекта позволяет подтвердить, опровергнуть или доработать вашу гипотезу. Убедившись в жизнеспособности созданного решения, можно переходить к бета-тестированию.

Не обязательно делать все самостоятельно — на этом этапе пригодятся готовые технические решения: инструменты для создания веб-сайтов, средств связи, разработки приложений, баз данных и API. Например, Upsolve применял автоматическую онлайн-форму Typeform. Использование таких сервисов позволяет снизить первоначальные затраты и упростить обслуживание, а значит, быстрее привлечь первых пользователей — их отзывы пригодятся для дальнейшего совершенствования продукта.

3. Изучайте особенности некоммерческих организаций

У технической некоммерческой организации есть целый ряд уникальных преимуществ, которые нужно учитывать. Важнейшая тактика для таких компаний — это налаживание взаимовыгодных партнерских отношений с другими организациями и спонсорами. Это поможет укрепить позиции бизнеса и ускорить привлечение пользователей.

CareerVillage.org — платформа карьерных консультаций для малообеспеченных молодых людей. В первые несколько лет у команды проекта уходила масса времени на поиск волонтеров и сбор средств. Все изменилось, когда они узнали, что компании из списка Fortune 500 ищут простые волонтерские программы для своих сотрудников, и смогли привлечь их в проекты CareerVillage.org. Это стратегическое решение обеспечило быстрый рост организации. Иногда полезно немного изменить сценарий, чтобы получить уникальные возможности.

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4. Внимательно подбирайте команду

Ищите людей, которые верят в ваше дело и могут ускорить его развитие. Создателю проекта важно как можно раньше найти соучредителя, который будет дополнять его — например, станет экспертом по основной теме проекта или возьмет на себя технические вопросы. Такой подход позволяет успешно распределять обязанности и создает прочную основу для работы.

Нанимайте талантливых и целеустремленных людей — именно они обеспечивают быстрое масштабирование организации. При этом не нужно бездумно увеличивать количество сотрудников, даже если на первый взгляд привлеченное финансирование позволяет это сделать. После того как студенческая платформа для чтения CommonLit выиграла грант в размере $4 млн, основательница компании Мишель Браун наняла 15 человек за полтора месяца. Это не способствовало успеху проекта: позже Браун признала, что создание команды важнее, чем привлечение отдельных ярких кандидатов. От основателей во многом зависит, по какому пути будет развиваться организация. Важно подходить к процессу найма сотрудников с умом.

5. Помните о целях

Некоммерческой организации важно определить целевую группу и причину, по которой ей нужна помощь, — это станет основой этической позиции проекта, определяющей его деятельность. Для увеличения воздействия — ключевого показателя для технологических организаций — важно правильно выбрать способ распространения.

В первое время после запуска Medic Mobile внедряла инструменты для медицинского обслуживания, используя помощь партнеров, которые уже обладали человеческим и финансовым капиталом. Со временем основатель проекта Джош Несбит понял, что такой подход не соответствует этической позиции компании — он хотел в первую очередь помогать тем, у кого меньше шансов получить доступ к квалифицированной медицинской помощи, поэтому решил переориентировать организацию. Теперь Medic Mobile создает инструменты с открытым исходным кодом, которые повышают эффективность работы врачей и медсестер в отдаленных районах. Организации удалось создать сеть из 27 477 работников здравоохранения, которые за год оказывали медицинские услуги более 11 млн раз.

На всех этапах развития проекта важно помнить о целях, для которых он создавался. Их выполнение определит структуру организации, методы ее работы и характер взаимодействий с другими компаниями.

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