Топ-5 вдохновляющих книг, фильмов и подкастов о финансах — с чем ознакомиться начинающему

Татьяна Геращенко, глава ACCA , глобальной ассоциации, объединяющей специалистов из мира финансов, аудита и учета, подготовила список вдохновляющих книг, фильмов и подкастов, которые позволят получить мотивацию, интересные идеи, а возможно, и узнать себя.

Финансовые специалисты стали особенно востребованы в такое непредсказуемое время. Но чтобы успешно справляться с непростыми задачами, необходимо постоянно развиваться, пополнять свои знания из различных источников, ориентироваться в современных тенденциях и анализировать происходящее на рынке. Требуются подходы, которые ранее никем не были использованы, и для этого нужно включить нестандартное мышление.

Знание финансов важно в любой сфере деловой деятельности. Даже человеку, который не планирует стать финансовым специалистом, необходимо обладать определенным пониманием терминологии и подходов, которыми пользуются финансисты.

Прогрессивные и востребованные специалисты сегодня следуют концепции lifelong learning. Привычка непрерывно учиться и повышать свой уровень, в том числе финансовую грамотность, стала необходимостью в эпоху перемен.

Дополнительное образование способно дать массу ценных жизненных компетенций. Если времени на серьезные экзамены пока нет, можно погрузиться в профессиональный контекст самостоятельно. Изучить налоги и международную отчетность, получить представление о тонкостях профессии и легко находить общий язык с контрагентами поможет специализированная литература и кинематограф.

Подготовили список ресурсов, которые дадут возможность начинающему финансисту обогатить свои знания.

Фильмы

В кинематографе используется множество образов, чтобы показать мир финансов.

Это и управленцы, которые умело обращаются с деньгами, и изобретательные финансисты, которые преодолевают любые препятствия и финансовые гении, изобретательность которых граничит с безумием. Завораживающие сюжеты не только скрашивают времяпровождение, но и могут натолкнуть на важные размышления, позволяют узнать себя и вдохновиться интересными идеями, которые можно будет применить в жизни.

Банкир (2020)

При помощи хитрости и смекалки иногда можно добиться отличных результатов. С самого детства будущий чернокожий финансист интересовался миром финансов, подслушивал, что говорили белокожие руководители в своих кабинетах.

Получив необходимые знания, молодой человек со своим товарищем решает нанять подставного белого в качестве руководителя и обучить его финансовым трюкам, но ситуация выходит из-под контроля.

Хитрые дельцы (1963)

Это ретро-кино редкая для того времени история о том, как женщина не просто может быть домохозяйкой и примерной женой, но и стать успешной в финансовой сфере. Здесь есть все: и любовь, и ссоры, и мотивирующая история, но особенно увлекательно наблюдать за тем, какие уловки единственная женщина на Уолл-стрит пускает в ход, чтобы остаться на своей высокопоставленной позиции.

Стать Уорреном Баффетом (2017)

Это сейчас Уоррен Баффет является синонимом успеха и благосостояния, но когда-то это был обычный мальчик, интересующийся цифрами. Годы шли, и несмотря на головокружительный успех, в душе гений инвестирования остается все тем же мальчиком из Небраски.

Финансовый монстр (2016)

Этот фильм показывает то, что нужно быть осторожным с советами и тем, кто их дает, и тем, кто их принимает как руководство к действию. Один неудачный совет не только мог стоить репутации популярного телеведущего в сфере финансов, но и поставил под угрозу его жизнь.

Хамелеон (2001)

Очень остроумная французская комедия, рассказывающая о бухгалтере, который находится на грани увольнения. Для того, чтобы сохранить свое место, он решается на отчаянный и неожиданный шаг — признаться в гомосексуальной ориентации.

Пи (1997)

Талантливый математик видит математические образы во всем, что его окружает. Особенно его интересует то, как устроен фондовый рынок. Он разгадывает код, в соответствии с которым меняются курсы акций на биржах, но это открытие приносит только разочарование.

Книги

Эрудиция является необычайно важным качеством для финансистов особенно в такое непредсказуемое время. Ежедневно приходится сталкиваться с абсолютно разноплановыми задачами, никогда не знаешь, откуда когда и где может возникнуть проблема или кризисная ситуация, и нужно быть готовым к любому развитию событий.

С помощью книг можно заглянуть в прошлое, понять настоящее и быть готовым к изменениям в будущем.

Рохит Бхаргва «Мегатренды. Как предсказывать грядущие тенденции и видеть то, что упускают другие»

Будущее стремительно меняется, появляются новые технологии, одни тренды начинают сменять другие, ни одна сфера жизни не может остаться незатронутой происходящими изменениями.

Эта книга не просто рассказывает о трендах, но и о том, как их предсказывать, чтобы всегда быть в ногу со временем.

Найл Фергюсон «Восхождение денег»

Финансисту постоянно приходится иметь дело с деньгами, но задумываемся ли мы в этот момент о том, как они появились? А знаем ли мы, как формировалась и менялась финансовая система? Анализируем ли события прошлого, когда происходит кризис или любая непредвиденная ситуация?

Эта книга позволяет перенестись в прошлое и сделать ценные выводы относительно современной реальности.

Грегори Цукерман «Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов»

Что может быть увлекательнее взламывания кода для математика, особенно если речь идет о фондовом рынке? Джим Саймон, бывший агент спецслужб, решил собрать команду энтузиастов, чтобы разгадать фондовый рынок при помощи математики.

Насколько хорошо у него это получилось, можно судить по его достижениям на финансовом поприще.

Артур Хейли «Менялы»

Артуру Хейли удивительным образом удается точно описать жизнь любую профессиональную область, будь то экосистема аэропорта или отеля. В этом романе раскрываются тайны банковской жизни, рабочие процессы, роль больших корпораций и место отдельного взятого человека в этой системе.

Скандалы, интриги, конкуренция, борьба за власть — героям придется столкнуться с непростыми вызовами на своем пути.

​​Дэйв Эспри «Биохакинг мозга»

Финансисту, как и любому человеку, желающему преуспеть в своем деле, необходимо постоянно пополнять знания. Но наша продуктивность зависит не столько от количества времени потраченного на обучение или работу, сколько от того, как мы будем это делать.

Важно абсолютно все: от устройства рабочего пространства до включения физической активности в распорядок дня и правильного питания. Инвестор из Кремниевой долины потратил большую часть жизни на изучение методов, которые помогут сделать человека более продуктивным.

Подкасты

Удобство подкаста состоит в том, что его можно слушать параллельно с выполнением рутинных дел, будь то готовка, уборка или поездка до работы. Подкасты быстро развиваются и там появляются необычные форматы, которые можно сравнить с захватывающим сериалом в аудиоформате.

Это также не менее важный источник знаний, чем книги, так как там можно услышать интересные истории от финансовых специалистов, получить уникальное экспертное мнение на определенные вопросы, а также узнать новости, происходящие на рынке.

«Калькулятор»

Подкаст для начинающих финансистов, который позволяет лучше разобраться в финансовом рынке, наиболее выгодных стратегиях инвестирования, услышать мнения различных экспертов, а главное — сдвинуться мертвой точки и начать инвестировать.

Слушать: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, Bookmate, YouTube

«ВТБ Капитал Инвестиции»

Коротко и емко о тенденциях, перспективах, изменениях и событиях, происходящих на рынке ценных бумаг.

Слушать: Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Вконтакте, Soundcloud, Castbox, Youtube

«Деньги делают деньги»

Московская биржа решила поддержать эксперимент, в котором девушка, максимально не разбирающаяся в финансах, на 700 000 пытается стать инвестором. Героиня постоянно сталкивается с проблемами, пытается активно с ними бороться и не опустить руки.

При прослушивании подкаста кажется, что ты проходишь этот путь вместе с героиней.

Слушать: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Simplecast, Яндекс.Музыка, Вконтакте

«Где деньги»

Подкаст позволяет порефлексировать над тем, что такое деньги, как деньги могут влиять на взаимоотношения с людьми и на нас самих.

Слушать: Apple Podcasts, Google Podcasts, ЛитРес

«Экономика на слух»

Любому профессионалу важно быть мультикультурным, знать, что происходит не только в своей стране, но и понимать глобальные мировые процессы. Этот подкаст, выпущенный РЭШ, рассматривает наиболее интересные явления, процессы, тенденции финансового мира.

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