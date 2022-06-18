Топ профессий 2022 года по версии Skillbox (спойлер: не только в IT)

HR-консультант Центра карьеры Skillbox Анна Хохол проанализировала спрос и выяснила, какие стримы в развитии карьеры останутся востребованными в 2022 году.

При этом стоит понимать, что любые изменения в карьере особенно в нынешнее время должны быть продуманы и просчитаны с точки зрения рисков. Рынок труда молниеносно реагирует на любые изменения в экономике и уже расставил приоритеты на ближайшее будущее.

Исследование Skillbox в апреле показало, что в текущей ситуации неопределенности треть опрошенных опасаются потери актуальности их профессии. 66,9% не понимают, как теперь будет развиваться их карьера, а 38% боятся увольнения.

Кризис-менеджер

Чем занимается?

Антикризисного менеджера нанимают, чтобы он вовремя распознал симптомы начинающегося кризиса внутри компании, начал как можно скорее общаться с кредиторами и возможными инвесторами, быстро вникнул во внутреннюю структуру и операционные процессы организации и грамотно изменил их.

Подобных специалистов на рынке мало: в обычное время в них нуждаются отдельные компании, которые независимо от внешних обстоятельств несут убытки. Сегодня же все больше отечественных компаний прибегают к найму сотрудников, которые помогают наладить и стабилизировать бизнес-процессы.

Требования

Специалистов по кризис-менеджменту можно условно разделить на несколько направлений: аудит, консалтинг, GR-коммуникация, управление рисками, траблшутинг. Для каждого можно выделить свой уникальный набор навыков, но есть ряд общих в категории soft skills: адаптивное мышление, эмоциональный интеллект и лидерство, эффективные переговоры.

Где обучиться?

Для тех, кто хочет развиваться в этой нише с нуля, важно получить специальное образование. Как правило, антикризисные менеджеры заканчивают экономические факультеты вузов. Специализация так и называется: «Антикризисное управление».

Для начала можно пройти стажировку в команде антикризисного управляющего, в консалтинговой или юридической фирме. Компании могут выявить сильных антикризисных менеджеров и внутри, а для повышения их квалификации обратиться к корпоративному обучению. Интенсивы, вебинары, курсы помогут систематизировать опыт и развить лидерские и нишевые навыки у сотрудников, которые уже проявили себя в той или иной нестабильной ситуации.

Зарплата

Зарплата антикризисного менеджера в регионах начинается от 40 тыс. рублей и достигает 130 тыс. рублей при наличии значительного опыта. Рыночная стоимость такого специалиста в Москве выше в два раза.

Digital-маркетолог

Чем занимается?

Основная задача digital-маркетолога — продвигать продукты или услуги в интернете с помощью определенного набора инструментов. Такой специалист может работать сольно, а может быть частью отдела, состоящего из людей, занимающихся рекламой на площадках Яндекс, ВКонтакте, SEO, а также из пиарщиков, креативщиков и копирайтеров. Некоторые компании нанимают под digital-задачи агентство, работу которого контролирует digital-маркетолог in house.

Требования

В digital-маркетинге нужны люди, которые умеют проводить исследования и анализировать рынок, работать с бюджетами и планировать их верно, мониторить каналы трафика, инициировать рекламные кампании и руководить SEO, SMM и E-mail-специалистами.

Когда рекламироваться в России через Meta (организация запрещена в РФ, поскольку признана экстремистской) стало невозможно, пользователи наших курсов, обучающиеся на направлении «Маркетинг», стали задаваться вопросом «что будет с профессией дальше?».

Несмотря на закрытие доступа к некоторым площадкам, продвижение в целом остается востребованной услугой. Стратегические и аналитические навыки, быстрая адаптивность к новым условиям, райтинг и создание креативов — это те навыки, за которые продолжают бороться работодатели.

Где обучиться?

Маркетинг в целом одна из профессий, которая не просто востребована, но и относительно легко доступна для входа. Получить необходимые навыки или освоить профессию с нуля может помочь онлайн-образование. В среднем, учеба на них длится полгода.

Во время обучения желательно пройти стажировку, например, в digital-агентстве. После прохождения можно начать зарабатывать от 50 тыс. рублей. В целом, зарплаты могут доходить до 200 тыс. рублей, в зависимости от уровня вашей квалификации и престижности компании, в которую вы желаете устроиться.

Психолог

Чем занимается?

Психологи изучают внутренний мира человека, психику и ее структуру, а также их взаимосвязь с окружающим в научных целях или для оказания профессиональной помощи. Разумеется, темы ментального здоровья и заботы о себе выходят на первый план в период тревожности. И сейчас эти специалисты особенно востребованы.

В феврале потребность в психологах в России стала на 111% выше по сравнению с январем. Об этом сообщает HeadHunter. На сайте появилось больше 500 новых вакансий от российский работодателей для специалистов в данной психологии.

Требования

Психолог должен уметь сопереживать человеку, обладать развитой эмпатией. При этом ему нужно уметь дистанцироваться от проблем клиента. Иначе это может негативно повлиять на психологическое состояние специалиста. Профессия предполагает постоянное обновление полученных знаний за счет повышение квалификации. Только вузовского образования будет недостаточно.

Где обучиться?

Получить высшее образование в области психологии можно, например, в МГУ им. Ломоносова, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМУ, НИУ ВШЭ, МГПУ, СПбГУ, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и ряде других вузов.

Полное обучение займет от 4 до 6 лет. Сэкономить время получится тем, кто уже имеет первое высшее. В таком случае можно выбрать между вторым высшим или ДПО. Ускоренное обучение займет от 3 до 3,5 лет. Если повезет и в группах окажутся свободные места, студента сразу зачислят на 2 или 3 курс.

Потратить на программу профессиональной переподготовки придется не менее 250 часов. Если после выпуска у вас есть планы работать в бюджетной организации, то суммарно программы должна длиться от 1 000 часов.

Сейчас набирает популярность такая специальность как бизнес-психолог. Этот человек помогает собственнику бизнеса находить результативные решения корпоративных задач через работу с бессознательным.

Бизнес-психологов выпускают государственные ВУЗы. Например, ВШЭ в партнерстве с Ассоциацией бизнес-психологов России и Ассоциацией бизнес-психологов Великобритании открыли магистерскую программу подготовки по этому направлению. Подобное направление есть на базе РГГУ и РЭУ им. Плеханова.

Зарплата

Опытный психолог в России в среднем получает 2 тыс. рублей за разовое занятие. Если работать на себя за месяц можно заработать около 90 тыс. рублей. Учтите, что с часть суммы уйдет на постоянные расходы: нужно будет заплатить налог, покрыть аренду кабинета и заплатить за рекламу предлагаемых услуг.

В более крупных городах, например, в Москве, частные психологи получают от 3 до 6 тыс. рублей в час, а иногда и больше. Чем экспертнее, опытнее, именитее психолог, тем дороже стоят его услуги.

Читайте по теме: 3 сценария поиска работы в кризис: для креативных специалистов, джунов и фрилансеров.

Data Scientist (специалисты по анализу данных)

Чем занимается?

Все Data Scientist-специалисты разбираются в математике и в статистике, программируют на Python и говорят на языке данных. При этом в работе с данными каждый участник команды занимается разными задачами.

Например, ML-инженер с помощью специальных наборов данных и алгоритмов обучает искусственный интеллект, аналитик обрабатывает большие данные и делает выводы, а data-инженер анализирует первичные и финальные данные, обрабатывает их.

Специалисты в сфере аналитики больших данных занимают лидирующие позиции по спросу на IT-рынке. Сегодня данные особенно важны бизнесу, который меняет площадки для коммуникации с клиентом, а также находится в процессе обновления клиентской базы для сохранения прибыли.

Специалисты по анализу данных востребованы как в больших компаниях, так и в стартапах, которые хотят исследовать рынок и улучшить свой продукт. Самые востребованные секторы аналитики — финансы, инвестиции, кредитование, страхование, оценка рисков.

Требования

Касательно навыков, которые помогут специалисту приоритезировать свою кандидатуру для работодателя, стоит отметить навыки визуализации данных. С учетом скорости изменений работа аналитика не должна превратиться в бесконечную текучку и создание графиков в Excel или несвязанных дэшбордов.

Анализ данных также нужен уже не за прошлый месяц или неделю, а буквально за вчера. Так навык автоматизации дэшбордов точно оставит за аналитиком преимущество — компания в таком случае сможет автоматизировать процессы, а значит будет готова к быстрым корректировкам качества продукта и сервиса.

Где обучиться?

В колледжах и вузах пока нет специальности data scientist. Но все нужные навыки для этой профессии можно добрать на разных направлениях обучения, связанных с математикой и информатикой. Например, в МГУ им. Ломоносова, МФТИ, СПбГУ,, ВШЭ, МИФИ, НГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИТМО и прочих вузах с сильной подготовкой в названных сферах. С помощью образовательных онлайн-платформ эту специальность можно освоить за год.

Зарплата

Специалист по анализу данных со стажем до трех лет зарабатывает до 110 тыс. рублей в Москве и до 90 тыс. рублей в Санкт-Петербурге. У опытных специалистов зарплата может достигать 450 тыс. рублей в Москве и 180 тыс. рублей в Петербурге.

Читайте по теме: Релокация и удаленка: вакансии в зарубежных компаниях с российскими корнями.

Фото на обложке: Marten Newhall / Unsplash