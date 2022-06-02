3 сценария поиска работы в кризис: для креативных специалистов, джунов и фрилансеров

В период кризиса, когда происходят сокращения и с рынка уходят крупные зарубежные компании, многих заботит вопрос поиска работы. В этих непростых условиях всегда можно найти оптимальный выход.
О том, как найти работу креативным специалистам, джунам и фрилансерам, в материале поделилась Наталья Живова, карьерный коуч ICF, ментор по карьере, HR-эксперт.
Об этом она рассказывает в подкасте «Что-то на взрослом», а также о том, как не поддаваться панике и как найти работу за рубежом.
Для креативных специалистов
21 марта Instagram* и Facebook* признали экстремистскими организациями, и те специалисты, которые были заняты в создании контента для этих социальных сетей, оказались в непростом положении. Для них сейчас есть три пути.
Делать то же самое, но для других заказчиков и на других платформах
Уход крупных западных рекламодателей открывает нишу для новых участников, например, российских и азиатских производителей. Им тоже требуются креативные специалисты, которые умеют монтировать видео и аудио, писать тексты, настраивать рекламу, то есть люди, разбирающиеся в контенте и продвижении.
Для того чтобы понимать, кому сейчас нужны ваши услуги, необходимо держать руку на пульсе рынка: ежедневно мониторить вакансии, смотреть, какие компании остаются в России и как они адаптируют свои коммуникации, какие организации появляются на месте ушедших и т. д.
Тут могут помочь карьерные консультанты, рекрутинговые агентства, рекрутеры из компаний, к которым можно обратиться напрямую. К примеру, просмотреть сайт и социальные сети проекта Budu Jobs.
Принципы, по которым создается контент для социальных сетей, не отличаются радикально в зависимости от конкретной платформы: те, кто раньше писал тексты для Instagram*, при желании смогут перестроиться на «ВКонтакте» или Telegram, куда массово начали переходить бренды и блогеры.
Если с предыдущего места работы вас сняли с должности из-за кризиса, можете попросить поддержку от бывшего работодателя: рекомендательное письмо, пост о вас в социальных сетях и пр.
Так, в начале февраля в Skypro после сокращения маркетинговой команды генеральный директор выложил в своем Facebook* контакты бывших сотрудников с описанием их сильных сторон.
Подобную активность вы можете инициировать сами, не дожидаясь, пока об этом подумает начальство. Как это сделать?
- Организуйте откровенный разговор с руководителем, при этом имея на руках несколько вариантов предложений и идей по этому вопросу.
- Четко озвучьте, какая поддержка вам нужна.
- Аргументируйте свою позицию: на рынке сложная ситуация, вы были ценным сотрудником, который показывал определенные результаты, и сейчас вам необходима помощь.
Расширить свои компетенции
Соискателей на рынке труда с каждым днем становится все больше — конкуренция между ними увеличивается.
Чтобы выделиться на фоне других кандидатов, креативщику имеет смысл расширить свои компетенции и навыки, стать так называемым «T-shaped специалистом» — экспертом в своей узкой области со знаниями в смежных.
Например, копирайтер может научиться верстать простые страницы или рисовать иллюстрации.
Сменить сферу деятельности
В кризис многие решаются на кардинальные перемены. Если сейчас вы поняли, что больше не хотите работать в креативной индустрии и готовы сменить сферу, начните с глубокого анализа себя и рынка.
Какой у вас бэкграунд? Какие есть сильные стороны? За что вас обычно хвалят? Какие задачи вызывают интерес?
При анализе рынка необходимо понять, где ваши навыки сейчас необходимы. Предположим, для перехода в IT необязательно знать языки программирования, в этой сфере также нужны специалисты с аналитическим складом ума — проджект-менеджеры, тестировщики и др.
Общие правила при поиске работы
- Провести исследование рынка по вашей отрасли и функции.
- Сделать структурированное резюме-конструктор, которое можно будет адаптировать под каждую конкретную вакансию.
- Поднять все профессиональные и дружественные контакты, попросить пошерить ваше резюме или отправить напрямую в нужную компанию.
- Занять проактивную позицию: писать напрямую в компании, которые вам интересны, общаться с рекрутерами, мониторить поисковые сайты, социальные сети, Telegram-каналы, где могут быть интересные вакансии.
Чем больше вы будете совершать активных действий, тем больше шансов на успех!
Для джунов
Молодые специалисты с небольшим опытом, которые выполняют работу руками, будут нужны всегда — даже в кризис.
Если вы претендуете на стартовые вакансии, то рекрутер или HR будет в первую очередь смотреть на вашу мотивацию, образование и soft skills.
Напишите искреннее персональное мотивационное письмо, которое покажет, почему вы заинтересованы в этой компании и в этой должности. Опишите, какие навыки у вас уже есть и как быстро вы можете научиться чему-либо.
К нему должно быть прикреплено четкое и структурированное резюме, где в самом начале будут грамотно представлены ваши компетенции и примеры, которые их подтверждают.
Не забывайте о стажировках. Возможно, в иностранных компаниях стажировки будут приостановлены или сокращены, но точно останутся те, кто будет их проводить.
Обратите внимание на предложения маркетплейсов, FMCG, консалтинга, стартапов — в этих сферах всегда нужны джуны. Они получат «молодую кровь», а вы — опыт, который затем используете при поиске работы.
Вот где можно найти такие предложения:
- Сайты конкретных компаний (например, вакансии от « Яндекса»);
- Агрегаторы вакансий — там есть разделы со списком стажировок (HeadHunter, Работа.ру, Super Job);
- Специальные ресурсы для начинающих специалистов (к примеру, Up to work);
- Тематические Telegram-каналы (New Directions, Vacinart, Profenture).
Для фрилансеров
Из-за кризиса у фрилансеров появился большой страх: потерять все свои старые проекты, не суметь найти новые и быть вынужденным вернуться на офисную работу.
Те, кто только-только выстроил подходящий график и организовал свою жизнь так, как давно хотелось, особенно страшатся возвращения к неудобному фултайму.
Стоит сказать, что за два пандемийных года рынок труда сильно изменился. Теперь вполне реально найти работу с гибким графиком и/или проектной занятостью даже в крупных корпорациях. Более того, из-за сокращения бюджетов компании будут все чаще обращаться именно к фрилансерам.
Если занять проактивную позицию, провести исследование рынка, собрать адаптивное резюме, ежедневно мониторить вакансии, подключить нетворкинг — вам не придется менять преимущества фриланса на недостатки фултайма.
Бонус для всех
Эти книги при поиске работы точно будут полезны всем:
- «Это норм! Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. Основано на реальных историях» Елена Резанова;
- «Уйти нельзя остаться. Кризисы, выгорание, смыслы и ресурсы в кинопрофессии» Юлия Лукшина, Дина Дзираева, Татьяна Салахиева-Талал;
- «Отказываюсь выбирать! Как использовать свои интересы, увлечения и хобби, чтобы построить жизнь и карьеру своей мечты» Шер Барбара;
- «Какого цвета ваш парашют? Руководство для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить» Ричард Боллс.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ
Фото на обложке: Shutterstock / Billion Photos
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