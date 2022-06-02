3 сценария поиска работы в кризис: для креативных специалистов, джунов и фрилансеров

Об этом она рассказывает в подкасте «Что-то на взрослом» , а также о том, как не поддаваться панике и как найти работу за рубежом.

О том, как найти работу креативным специалистам, джунам и фрилансерам, в материале поделилась Наталья Живова, карьерный коуч ICF, ментор по карьере, HR-эксперт.

В период кризиса, когда происходят сокращения и с рынка уходят крупные зарубежные компании, многих заботит вопрос поиска работы. В этих непростых условиях всегда можно найти оптимальный выход.

Для креативных специалистов

21 марта Instagram* и Facebook* признали экстремистскими организациями, и те специалисты, которые были заняты в создании контента для этих социальных сетей, оказались в непростом положении. Для них сейчас есть три пути.

Делать то же самое, но для других заказчиков и на других платформах

Уход крупных западных рекламодателей открывает нишу для новых участников, например, российских и азиатских производителей. Им тоже требуются креативные специалисты, которые умеют монтировать видео и аудио, писать тексты, настраивать рекламу, то есть люди, разбирающиеся в контенте и продвижении.

Для того чтобы понимать, кому сейчас нужны ваши услуги, необходимо держать руку на пульсе рынка: ежедневно мониторить вакансии, смотреть, какие компании остаются в России и как они адаптируют свои коммуникации, какие организации появляются на месте ушедших и т. д.

Тут могут помочь карьерные консультанты, рекрутинговые агентства, рекрутеры из компаний, к которым можно обратиться напрямую. К примеру, просмотреть сайт и социальные сети проекта Budu Jobs.

Принципы, по которым создается контент для социальных сетей, не отличаются радикально в зависимости от конкретной платформы: те, кто раньше писал тексты для Instagram*, при желании смогут перестроиться на «ВКонтакте» или Telegram, куда массово начали переходить бренды и блогеры.

Если с предыдущего места работы вас сняли с должности из-за кризиса, можете попросить поддержку от бывшего работодателя: рекомендательное письмо, пост о вас в социальных сетях и пр.

Так, в начале февраля в Skypro после сокращения маркетинговой команды генеральный директор выложил в своем Facebook* контакты бывших сотрудников с описанием их сильных сторон.

Подобную активность вы можете инициировать сами, не дожидаясь, пока об этом подумает начальство. Как это сделать?

Организуйте откровенный разговор с руководителем, при этом имея на руках несколько вариантов предложений и идей по этому вопросу.

Четко озвучьте, какая поддержка вам нужна.

Аргументируйте свою позицию: на рынке сложная ситуация, вы были ценным сотрудником, который показывал определенные результаты, и сейчас вам необходима помощь.

Расширить свои компетенции

Соискателей на рынке труда с каждым днем становится все больше — конкуренция между ними увеличивается.

Чтобы выделиться на фоне других кандидатов, креативщику имеет смысл расширить свои компетенции и навыки, стать так называемым «T-shaped специалистом» — экспертом в своей узкой области со знаниями в смежных.

Например, копирайтер может научиться верстать простые страницы или рисовать иллюстрации.

Сменить сферу деятельности

В кризис многие решаются на кардинальные перемены. Если сейчас вы поняли, что больше не хотите работать в креативной индустрии и готовы сменить сферу, начните с глубокого анализа себя и рынка.

Какой у вас бэкграунд? Какие есть сильные стороны? За что вас обычно хвалят? Какие задачи вызывают интерес?

При анализе рынка необходимо понять, где ваши навыки сейчас необходимы. Предположим, для перехода в IT необязательно знать языки программирования, в этой сфере также нужны специалисты с аналитическим складом ума — проджект-менеджеры, тестировщики и др.

Общие правила при поиске работы

Провести исследование рынка по вашей отрасли и функции. Сделать структурированное резюме-конструктор, которое можно будет адаптировать под каждую конкретную вакансию. Поднять все профессиональные и дружественные контакты, попросить пошерить ваше резюме или отправить напрямую в нужную компанию. Занять проактивную позицию: писать напрямую в компании, которые вам интересны, общаться с рекрутерами, мониторить поисковые сайты, социальные сети, Telegram-каналы, где могут быть интересные вакансии.

Чем больше вы будете совершать активных действий, тем больше шансов на успех!

Для джунов

Молодые специалисты с небольшим опытом, которые выполняют работу руками, будут нужны всегда — даже в кризис.

Если вы претендуете на стартовые вакансии, то рекрутер или HR будет в первую очередь смотреть на вашу мотивацию, образование и soft skills.

Напишите искреннее персональное мотивационное письмо, которое покажет, почему вы заинтересованы в этой компании и в этой должности. Опишите, какие навыки у вас уже есть и как быстро вы можете научиться чему-либо.

К нему должно быть прикреплено четкое и структурированное резюме, где в самом начале будут грамотно представлены ваши компетенции и примеры, которые их подтверждают.

Не забывайте о стажировках. Возможно, в иностранных компаниях стажировки будут приостановлены или сокращены, но точно останутся те, кто будет их проводить.

Обратите внимание на предложения маркетплейсов, FMCG, консалтинга, стартапов — в этих сферах всегда нужны джуны. Они получат «молодую кровь», а вы — опыт, который затем используете при поиске работы.

Вот где можно найти такие предложения:

Для фрилансеров

Из-за кризиса у фрилансеров появился большой страх: потерять все свои старые проекты, не суметь найти новые и быть вынужденным вернуться на офисную работу.

Те, кто только-только выстроил подходящий график и организовал свою жизнь так, как давно хотелось, особенно страшатся возвращения к неудобному фултайму.

Стоит сказать, что за два пандемийных года рынок труда сильно изменился. Теперь вполне реально найти работу с гибким графиком и/или проектной занятостью даже в крупных корпорациях. Более того, из-за сокращения бюджетов компании будут все чаще обращаться именно к фрилансерам.

Если занять проактивную позицию, провести исследование рынка, собрать адаптивное резюме, ежедневно мониторить вакансии, подключить нетворкинг — вам не придется менять преимущества фриланса на недостатки фултайма.

Бонус для всех

Эти книги при поиске работы точно будут полезны всем:

«Это норм! Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. Основано на реальных историях» Елена Резанова;

«Уйти нельзя остаться. Кризисы, выгорание, смыслы и ресурсы в кинопрофессии» Юлия Лукшина, Дина Дзираева, Татьяна Салахиева-Талал;

«Отказываюсь выбирать! Как использовать свои интересы, увлечения и хобби, чтобы построить жизнь и карьеру своей мечты» Шер Барбара;

«Какого цвета ваш парашют? Руководство для тех, кто ищет работу или хочет ее сменить» Ричард Боллс.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock / Billion Photos