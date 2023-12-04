Регистрация товарного знака в странах Ближнего Востока

В остальных странах Ближнего Востока товарный знак регистрируют только по национальной системе с привлечением иностранных поверенных. Патентный поверенный РФ, специалист по регистрации товарных знаков в «Зуйков и партнеры» Алёна Шоколенко рассказала про регистрацию товарного знака в странах Ближнего Востока.

Среди перечисленных стран есть участники Мадридской системы регистрации товарных знаков: ОАЭ, Бахрейн и Оман. Это значит, что при регистрации товарного знака в одной из этих стран, вы автоматически получите регистрацию в 130 других.

За последние два года территориальная направленность интересов заявителей из Российской Федерации значительно изменилась. Если раньше россияне регистрировали товарные знаки на территории стран ЕС и США, чтобы продавать товары и услуги, то сейчас фокус сместился.

Предварительный поиск и подача заявки на регистрацию

Предварительный поиск перед подачей заявки на регистрацию товарного знака — стандартная процедура, которую нужно проводить, чтобы оценить шансы на регистрацию и возможные препятствия. В Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, КСА можно провести словесный и изобразительный поиски, если обозначение — товарный знак, включает словесный и/или изобразительный элементы. В Иордании и ОАЭ нет возможности провести изобразительный поиск. Обозначение можно проверить только по словесному элементу.

На этапе подачи заявки нужно знать, что:

Во всех указанных странах нет системы мультиклассов, согласно которой, в одной заявке можно указать более одного класса МКТУ — то есть, товаров и услуг.

На каждый класс подается отдельная заявка, что увеличивает расходы, если рассматривается национальная процедура регистрации для одного или нескольких обозначений в отношении двух и более классов МКТУ.

В странах Ближнего Востока есть товары и услуги, в отношении которых регистрация товарных знаков не осуществляется. Например, в большинстве стран нельзя подавать заявки для товаров из свинины или алкогольной продукции. В ОАЭ не производится регистрация товарных знаков в отношении услуг ночных клубов и питейных заведений в связи с законами шариата.

Обязательные требования для подачи заявки в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Омане, Катаре, КСА и ОАЭ: оформление доверенности, подтверждающей аттестацию патентного поверенного, и предоставление оригинала в материалы заявки. Для Бахрейна и Омана оформление доверенности возможно путем процедуры апостилирования. В Иордании, Кувейте, Катаре, КСА и ОАЭ необходимо предоставить оригинал легализованной доверенности.

Подача документов и сроки регистрации товарного знака

В случае, если заявитель не является резидентом указанных юрисдикций, легализация происходит в стране заявителя через консульство интересующей страны.

Адреса консульских отделов стран Ближнего Востока в Москве:

Консульский отдел посольства ОАЭ, ул. Улофа Пальме, 4. Для ОАЭ срок консульской легализации доверенности составит не менее трех недель. Посольство Иордании, пер. Мамоновский, 3. Здесь легализация займет до двух недель. Посольство Катара, пер. Леонтьевский, 10. Заверение документа займет около недели.

В ОАЭ легализованная доверенность подлежит процедуре суперлегализации в Министерстве иностранных дел ОАЭ. Кроме доверенности, ряд стран:Катар, Оман и Бахрейн, обязывают заявителей предоставить выписку, подтверждающую данные о компании-заявителе. Для Катара и Омана достаточно предоставления скан-копии выписки с переводом на английский язык. Для Бахрейна выписка должна быть апостилирована и предоставлена в оригинале. Документы, которые приносите в ведомства, должны быть переведены на арабский язык.

Процедуры регистрации товарных знаков на Ближнем Востоке в указанных странах включают сходные этапы. После подачи заявки, она проходит формальную экспертизу и публикуется в бюллетене товарных знаков национальных ведомств. С даты публикации начинается период оппозиции, длительность которого от 60 дней.

По результатам окончания периода оппозиции национальные ведомства информируют заявителей об окончании данного этапа. В случае, если против заявки не было подано оппозиций, знак одобряется к дальнейшей регистрации. Важной особенностью в этапе регистрации является крайне ограниченные сроки на оплату регистрационных пошлин. От 7 до 14 дней в зависимости от юрисдикции.

Статистика по товарным знакам на рынках ближневосточных стран

Согласно статистическим данным, предоставленным Всемирной организацией интеллектуальной собственности за 2022 год, в Бахрейне среди наиболее популярных товаров и услуг были услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, финансовые услуги. Общее количество заявок, поданных в национальное ведомство Бахрейна в 2022 г. — 14 272 Из них нерезидентами подано 97,1% от общего числа. Основными заявителями-нерезидентами являлись заявители из США, Соединенного Королевства, Китая, Франции.

В Катаре среди наиболее популярных товаров и услуг были услуги образования, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, услуги транспортировки, упаковки и хранения товаров, научные и технологические услуги. Общее количество заявок, поданных нерезидентами, также внушительно — 84,2% от общего числа.

В ОАЭ среди наиболее популярных товаров и услуг: кофе, чай и продовольственные товары, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, научно-исследовательские инструменты, услуги образования. Основными заявителями-нерезидентами практически во всех странах Ближнего Востока являлись США, Китай, Франция, Швейцария и Великобритания.

Страны Ближнего Востока — перспективные направления не только у заявителей из России, но и у заявителей других развитых мировых экономик. Пока рынок стран Ближнего Востока не пресыщен товарами и услугами, как, например, европейский, у заявителей есть возможность быть первыми в плане ведения бизнеса и регистрации товарного знака для охраны своих исключительных прав.

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