Регистрация товарного знака в странах Ближнего Востока

За последние два года территориальная направленность интересов заявителей из Российской Федерации значительно изменилась. Если раньше россияне регистрировали товарные знаки на территории стран ЕС и США, чтобы продавать товары и услуги, то сейчас фокус сместился.
Основной юрисдикцией для регистрации товарных знаков остается Китай. Однако, набирают популярность страны Ближнего Востока: Бахрейн, Иордания, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Среди перечисленных стран есть участники Мадридской системы регистрации товарных знаков: ОАЭ, Бахрейн и Оман. Это значит, что при регистрации товарного знака в одной из этих стран, вы автоматически получите регистрацию в 130 других.
В остальных странах Ближнего Востока товарный знак регистрируют только по национальной системе с привлечением иностранных поверенных. Патентный поверенный РФ, специалист по регистрации товарных знаков в «Зуйков и партнеры» Алёна Шоколенко рассказала про регистрацию товарного знака в странах Ближнего Востока.
Предварительный поиск и подача заявки на регистрацию
Предварительный поиск перед подачей заявки на регистрацию товарного знака — стандартная процедура, которую нужно проводить, чтобы оценить шансы на регистрацию и возможные препятствия. В Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, КСА можно провести словесный и изобразительный поиски, если обозначение — товарный знак, включает словесный и/или изобразительный элементы. В Иордании и ОАЭ нет возможности провести изобразительный поиск. Обозначение можно проверить только по словесному элементу.
На этапе подачи заявки нужно знать, что:
- Во всех указанных странах нет системы мультиклассов, согласно которой, в одной заявке можно указать более одного класса МКТУ — то есть, товаров и услуг.
- На каждый класс подается отдельная заявка, что увеличивает расходы, если рассматривается национальная процедура регистрации для одного или нескольких обозначений в отношении двух и более классов МКТУ.
- В странах Ближнего Востока есть товары и услуги, в отношении которых регистрация товарных знаков не осуществляется. Например, в большинстве стран нельзя подавать заявки для товаров из свинины или алкогольной продукции. В ОАЭ не производится регистрация товарных знаков в отношении услуг ночных клубов и питейных заведений в связи с законами шариата.
- Обязательные требования для подачи заявки в Бахрейне, Иордании, Кувейте, Омане, Катаре, КСА и ОАЭ: оформление доверенности, подтверждающей аттестацию патентного поверенного, и предоставление оригинала в материалы заявки. Для Бахрейна и Омана оформление доверенности возможно путем процедуры апостилирования. В Иордании, Кувейте, Катаре, КСА и ОАЭ необходимо предоставить оригинал легализованной доверенности.
Подача документов и сроки регистрации товарного знака
В случае, если заявитель не является резидентом указанных юрисдикций, легализация происходит в стране заявителя через консульство интересующей страны.
Адреса консульских отделов стран Ближнего Востока в Москве:
- Консульский отдел посольства ОАЭ, ул. Улофа Пальме, 4. Для ОАЭ срок консульской легализации доверенности составит не менее трех недель.
- Посольство Иордании, пер. Мамоновский, 3. Здесь легализация займет до двух недель.
- Посольство Катара, пер. Леонтьевский, 10. Заверение документа займет около недели.
В ОАЭ легализованная доверенность подлежит процедуре суперлегализации в Министерстве иностранных дел ОАЭ. Кроме доверенности, ряд стран:Катар, Оман и Бахрейн, обязывают заявителей предоставить выписку, подтверждающую данные о компании-заявителе. Для Катара и Омана достаточно предоставления скан-копии выписки с переводом на английский язык. Для Бахрейна выписка должна быть апостилирована и предоставлена в оригинале. Документы, которые приносите в ведомства, должны быть переведены на арабский язык.
Процедуры регистрации товарных знаков на Ближнем Востоке в указанных странах включают сходные этапы. После подачи заявки, она проходит формальную экспертизу и публикуется в бюллетене товарных знаков национальных ведомств. С даты публикации начинается период оппозиции, длительность которого от 60 дней.
По результатам окончания периода оппозиции национальные ведомства информируют заявителей об окончании данного этапа. В случае, если против заявки не было подано оппозиций, знак одобряется к дальнейшей регистрации. Важной особенностью в этапе регистрации является крайне ограниченные сроки на оплату регистрационных пошлин. От 7 до 14 дней в зависимости от юрисдикции.
Статистика по товарным знакам на рынках ближневосточных стран
Согласно статистическим данным, предоставленным Всемирной организацией интеллектуальной собственности за 2022 год, в Бахрейне среди наиболее популярных товаров и услуг были услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, финансовые услуги. Общее количество заявок, поданных в национальное ведомство Бахрейна в 2022 г. — 14 272 Из них нерезидентами подано 97,1% от общего числа. Основными заявителями-нерезидентами являлись заявители из США, Соединенного Королевства, Китая, Франции.
В Катаре среди наиболее популярных товаров и услуг были услуги образования, услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, услуги транспортировки, упаковки и хранения товаров, научные и технологические услуги. Общее количество заявок, поданных нерезидентами, также внушительно — 84,2% от общего числа.
В ОАЭ среди наиболее популярных товаров и услуг: кофе, чай и продовольственные товары, реклама и менеджмент в сфере бизнеса, научно-исследовательские инструменты, услуги образования. Основными заявителями-нерезидентами практически во всех странах Ближнего Востока являлись США, Китай, Франция, Швейцария и Великобритания.
Страны Ближнего Востока — перспективные направления не только у заявителей из России, но и у заявителей других развитых мировых экономик. Пока рынок стран Ближнего Востока не пресыщен товарами и услугами, как, например, европейский, у заявителей есть возможность быть первыми в плане ведения бизнеса и регистрации товарного знака для охраны своих исключительных прав.
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