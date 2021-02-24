Интернет-детокс, социальное расслоение и роботизация: тренды 2021 года

Мариан Зальцман, член совета директоров, старший вице-президент «Филип Моррис Интернэшнл», рассказала, чего можно ждать и к чему готовиться в новом году.

Переосмысление проблем

В 2020 году большинство действий чиновников, бизнесменов и обычных людей были спровоцированы наступлением пандемии. Эту проблему нужно было срочно решать, порой не понимая, что именно нужно делать. Теперь, когда мы все немного адаптировались, появилась возможность подумать о будущем.

Поразмыслить есть над чем, поскольку все остальные проблемы человечества никуда не делись. Бедность, проблемы с доступностью медицины, социальное расслоение и поляризация, чрезмерное потребление — все это обострилось из-за пандемии.

В 2021 году один из основных трендов — новый взгляд на вещи и попытка решить некоторые проблемы как на макро-, так и на микроуровне. Как пример — помощь локальным бизнесам, а также сотрудникам компаний, кто физически не мог присутствовать на работе в период пандемии. В целом, решая проблемы глобального масштаба, нельзя забывать и о менее масштабных задачах, оказывая помощь тем, кто нуждается в ней больше всего.

Социальное расслоение

Начиная с 2008 года социальная дистанция между имущими и неимущими растет очень быстро. При этом изменяется значение вещей, которые раньше считались предметами роскоши. Фактически, речь идет о пересмотре пирамиды Маслоу: базовые потребности остаются главными, но предметы роскоши и соответствующие услуги тоже становятся важными. При этом не всегда понятно, что считать излишеством, а что — нет. Например, является ли необходимым для человека широкополосный интернет. А доступная качественная медицина?

Рабочее и свободное время

Удаленная работа становится все более популярным форматом. Частично это обусловлено влиянием пандемии, но сейчас постепенно усиливаются и вторичные факторы: удобство удаленного режима для работодателей и сотрудников, отсутствие необходимости платить за аренду офиса, возможность нанимать сотрудников из разных регионов и даже стран. С начала пандемии коронавируса только в Санкт-Петербурге на удаленную работу перешли 358 тыс. человек.

Глава Unilever, третьей по стоимости компания на Лондонской фондовой бирже, заявил, что организация вряд ли вернется к пяти дням в неделю в офисе. По его словам, пандемия дала понять, что организации не нужно быть такой иерархической и старомодной, как раньше.

Соответственно, постепенно усиливается тренд на переосмысление личного времени. Кроме того, постепенно модифицируется устоявшаяся культура работы в компании. Пересматриваются часы работы, сама рабочая неделя, время отпусков и отдыха. Работодатели стали гораздо больше времени уделять психологической составляющей и индивидуализма в организации расписания.

Еще появилась возможность точечного обучения и возможность смены профессии практически для любого человека. Раньше профессию выбирали один раз и на всю жизнь, за редкими исключениями. Сейчас же при желании и/или необходимости можно относительно быстро сменить профессию в любом возрасте.

Онлайн-социализация

Когда весь мир перешел в формат удаленной работы и личной самоизоляции, стало понятно, что людям необходимо общение друг с другом. Даже индивидуалисты стали активнее общаться в виртуальной среде. Социальное дистанцирование позволило нам понять, что мы не можем друг без друга.

Виртуальная реальность смешивается с обычным миром

Технологии помогают в этом: сейчас активно развивается тренд проведения виртуальных конференций, семинаров и даже выставок. Люди посещают виртуальные приемные психологов, путешествуют по миру за считанные секунды благодаря виртуальным очкам и интернету. Дуальность ситуации заключается в том, что мы стремимся к простому, несмотря на усложняющийся мир. Виртуальный нетворкинг ничем не уступает реальному, а пандемия способствует усилению значимости виртуальной реальности не только для сферы развлечений, но и для работы или социального взаимодействия.

Роботизация окружения

В условиях пандемии развивается не только виртуальная реальность, но и робототехника. Роботами-курьерами и дронами уже никого не удивишь. Открываются магазины без персонала, совершенствуются технологии автопилотирования. На складах разных компаний, например, в Amazon, именно роботы выполняют большую часть работы по сортировке и идентификации посылок.

Люди, безусловно, тоже нужны, но в условиях пандемии автоматы заменяют людей. Но это вовсе не значит, что роботы отбирают работу. Нет, автоматы выполняют рутинные задачи, а люди занимаются реализацией задач, где нужна креативность и нестандартный подход.

Подготовка к «черному дню»

До пандемии люди по-разному относились к жизни. Кто-то старался накопить сбережения на «черный день», кому-то было все равно. Сейчас резко усилился тренд на подготовку к сложным временам. В то, что дальше будет только хуже, верит все больше людей. Соответственно, многие стали готовиться не просто к кризису, а к выживанию. Специализированные сайты продают наборы для выживальщиков.

Популярнее стали индивидуальные фермерские хозяйства. По мнению их владельцев, если есть еда, то никакие кризисы не страшны. Все это также влияет и на рост популярности чисто практических навыков вроде выращивания овощей или умения ориентироваться в лесу.

Цифровая интоксикация и детокс

Миллиарды людей стали проводить в интернете гораздо больше времени, чем раньше. Как уже говорилось выше, даже самые консервативные компании вводят удаленную работу для своих сотрудников. Юристы, врачи, учителя, не говоря уж об IT-специалистах — все они работают в онлайне.

Но как интернет влияет на человека в случае многочасового ежедневного пребывания последнего в сети? Кроме того, технологические алгоритмы зачастую знают нас лучше, чем мы сами. Все это вредно, полезно или нейтрально? В новом году все больше людей будут задумываться обо всем этом, стараясь проводить цифровую детоксикацию на регулярной основе и уделять больше времени офлайну.

Корпорации как проводники изменений

Корпорации заботятся о непрерывности бизнес-процессов, а значит, стараются как можно оперативнее решать проблемы. В случаях, когда проблема очень масштабная и сложная, как, например, пандемия, корпорации адаптируются к ситуации, стараясь уделить максимум внимания своим клиентам. Бизнес использует новые технологии, методы работы и способы взаимодействия.

Обо всем этом компании рассказывают в СМИ и в целом помогают решать глобальные проблемы. А вот правительства некоторых стран действуют гораздо медленнее, чем бизнес, поэтому последний вызывает больше доверия в глазах обычных людей.

Отказ от мегаполисов

Во многом из-за пандемии человечество задумалось об устойчивой миграции и урбанизации. Многие люди переезжают в менее населенные районы после ослабления карантина. Например, потому что не хотят снова оказаться запертыми в своих квартирах. Сейчас на этот тренд обратили внимание локальные риелторы, которые стараются использовать его в своих целях. Например, при помощи пиара повышают узнаваемость и привлекательность ряда регионов.

В качестве вывода стоит сказать, что пандемия не единственная наша проблема. Решив проблему с COVID-19, мы остаемся уязвимы для других катаклизмов и катастроф. Их тоже нужно решать, но с «холодной головой». А этому будет способствовать развитие психологической устойчивости и критического мышления следующих поколений.

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