Евгений Кузнецов: «В будущее можно прийти только энергией желания сделать мир вокруг себя лучше»

Евгений Кузнецов рассказал о том, как технологии влияют на человека и общество, как их развитие меняет характер взаимодействия между человеком, бизнесом и государством, какие изменения появляются в предпринимательской культуре и как развивается технологический бизнес.

COVID-19 не привнес, наверное, ни одной принципиально новой тенденции, но очень резко усилил те, которые долго зрели. Более того, те процессы, которые очень долгое время не могли выйти на рынок, сейчас в него ворвались, потому что упали те или иные барьеры. И эти изменения довольно глубоки. Новый мир, который открывается у нас на глазах, будет еще более глубоко изменяющим нашу жизнь, еще более затрагивающим наше существо. И в каком-то смысле можно сказать, что это последняя эпоха, где человек мог считаться единственным видом, который трансформирует Землю. Человек сильно меняет мир, а мир сильно меняет человека.

Новая технологическая революция строится вокруг четырех фундаментальных концептов, который каждый, изменяясь, раскрывает всё наше существование.

Первый из них — глубокая автоматизация. Фактически пришествие роботов в нашу жизнь делает жизнь, которая будет окружать нас, все более и более самоорганизующейся и саморазвивающейся интеллектуальной сетью.

Второй — радикальное продление жизни. Мы, действительно, можем жить дольше, можем жить лучше. И в каком-то смысле это открывает совершенно новые возможности для нашего развития.

Третий — мы очень сильно изменили планету, и теперь мы должны сделать так, чтобы эта планета не погибла, а, наоборот, развивалась и цвела всё больше и больше. Мы за нее в глубоком ответе.

И, наконец, мы начинаем действительно космическую экспансию, мы начинаем выходить в космос. Зачем нам это нужно? Почему нам это нужно? И что происходит?

Загадка нейросетей

Проблема непонимания, как нейросеть приходит к тем или иным заключениям, — это главная проблема настоящего времени. Грубо говоря, мы высвободили некоторую силу, выпустили джина из бутылки, но мы им полностью не управляем. Мы не понимаем, как роботы принимают те или иные решения, и, чем больше мы даем им возможности принимать решения в нашей жизни, тем больше оказываемся в некотором коконе решений, которые, скажем так, мы не понимаем, как собственного родились.

Совсем недавно ИИ решил пятидесятилетнюю фундаментальную проблему биологии. Ученые не могли прогнозировать объемную структуру белка: могли понять, как устроен белок, но не могли по последовательности аминокислот спрогнозировать, как же будет устроена объемная структура белка, которая определяет всю его роль в организме. Компьютер смог это сделать с точностью до 97%. Непонятно как. Мы столкнулись с этим впервые.

Роботы и экономика

Роботы начинают очень сильно менять экономику. [...] что будет, если все процессы, которые сейчас можно оптимизировать за счет ИИ, будут оптимизированы? McKinsey подсчитал, что мировая экономика получит дополнительно 15 трлн долларов. Это почти 15% всей мировой экономики. [...] Иными словами, некоторые страны, которые будут развивать ИИ активно, получат резкий рост, резкий рывок вперед и в каком-то смысле вырвутся значительно вперед от всех тех, кто будет тормозить с ИИ. На кону крупнейший куш, наверное, за последнее столетие.

Глобальное изменение рынка труда

В каком-то смысле он меняется серьезнее, чем за очень многие десятилетия предыдущей истории. [...] Замена людей на роботов экономически и социально выгодна. [...] COVID-19 очень сильно подстегнул переход на новую роботизированную модель. [...] Это одно из самых сильных перераспределений труда, которое было за человеческую историю, причем оно произойдет на протяжении жизни буквально одного поколения. Что это значит? Гигантскому количеству людей придется переучиваться, придется менять профессию, придется искать себе новую сферу приложения. Это мощнейший вызов.

[...] Работал простой принцип: получай образование — и у тебя будет социальный рост. Но посмотрите, что произошло за последние годы: средние специальности с рынка вымываются, а требуются только низкие и немного самые сверхвысокие способности. [...] Это означает, что автоматизация бьет в средний квалифицированный персонал. Это впервые получилось в истории, когда получается, что если человек увеличивает свою квалификацию, его шансы на рынке труда падают. [...] Это означает, что для многих обществ может сложиться ситуация, что люди не будут из поколения в поколение увеличивать свое образование, а уменьшать. [...] Все бизнесы, все крупные индустриальные платформы будут состоять из таких сэндвич-структур: люди — роботы — люди.

Взаимодействие роботов и людей

Современный робот — он учится, он учится на той информации, которую ему дают. И это обучение критично для качества этого робота. Например, был такой эксперимент. Microsoft сделал твитт-бота, который общался с людьми и учился в этом процессе общения. Буквально за полдня американские подростки научили его всему плохому: они научили его расовой ненависти, научили его каким-то плохим токсичным шуткам и так далее. Microsoft пришлось свернуть этот проект.

Грубо говоря, люди учат роботов, а роботы действуют тем или иным способом. И в каком-то смысле на нас, на людей, ложится большая ответственность: то, как мы научим роботов, то, как мы их сформируем, — от этого будет зависеть то, как они будут относиться к нам, то, как будет развиваться планета.

[...] Роботов вокруг нас становится всё больше. Но есть один эффект, который пока спасает нас от того, чтобы их не стало очень много. Этот эффект называется Uncanny Valley. Он связан с тем, что когда робот всё больше и больше становится похожим на человека, он нам все больше и больше нравится до того момента, когда он становится совсем похожим на человека, когда вызывает у нас дикий ужас. И только потом, когда мы его не отличаем от человека в принципе, только тогда он снова начинает нам нравится. [...] Возникает очень интересная ситуация, когда основную нагрузку в том или ином процессе выполняет робот, но ему нужен интерфейс в виде человека. [...] Нам надо научиться с ними (роботами) сосуществовать. И это для нас сейчас самый главный вызов.

Победа над эволюцией

Феноменальный прорыв — [...] это редактирование генома. [...] Китайцы сделали эксперимент, который всех шокировал в прошлом году: врач сделал первых дизайнерских детей. [...] У них родители были больны СПИДом, и он скорректировал этот ген. В результате дети стали иммунными к СПИДу. Кроме того, для эксперимента одной из девочек врач добавил когнитивных способностей, сделал ее умнее.

[...] Получается, мы стали над эволюцией, стали над естественной природой вещей в части создания жизни. Мы уже можем создавать жизнь. Более того, можем создавать синтетическую жизнь — те живые организмы, которых не существовало и которых не было в природе. [...] В каком-то смысле человек новой эпохи уже не живет по эволюционным законам. Это уже не живое существо, это уже во многом в будущем инженерное существо, которое мы можем спроектировать и сделать таким, каким нам нравится.

[...] Про химеры. В живых организмах, в свиньях, за счет генной коррекции выращиваются конкретные органы конкретного человека. Это совершенно феноменальная история, которая решает проблемы с пересадкой органов.

Спасение экологии

Для того, чтобы не допустить фантастических деструктивных процессов, нам надо снизить выбросы CO2 практически в три раза. Это означает, что на горизонте ближайших 30 лет нам нужно на 60% поменять всю мировую промышленность. Нам надо изменить индустрию, выработку энергии, выработку тепла, транспорт, строительство. Все перевести на безуглеродные технологии. Две трети экономики перевести на совершенно новые виды топлива, на новые виды производства. [...] Если какие-то страны будут игнорировать эти истории, на них будет падать дополнительный налог, на них будет падать прессинг мирового сообщества. Для России, например, в ближайшие годы климатический налог будет составлять десятки миллиардов долларов.

[...] Где-то к 2030 бензиновых автомобилей будет выпускаться меньше, чем электрических. Нас ожидает новое поколение транспортных средств — летающие такси. [...] Дроны EHang реально используются для транспортировки в гигантском городе, который называется Дельта Жемчужной реки, который включает Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Макао, Гонконг.

Изменения в энергетике

Энергетика меняется фундаментальными темпами. В этом году было запланировано, что будет построено три четверти всей энергетики, основанной на солнце и ветре. [...] Старая энергетика уходит в прошлое. [...] Уходим от экономики, основанной на угле, нефти и газе к экономике, основанной на солнце, ветре и воде. [...] Энергопереход произойдет на наших глазах.

Освоение космоса

Космос является огромной площадкой возможностей для всей цивилизации. [...] Все заговорили о том, что нам нужен космос для того, чтобы вывести туда все вредные производства, вообще перенести производство в космос, снизить нагрузку на Землю, сделать новые системы управления климатом из космоса и другие великие крупные инфраструктуры, которые будут влиять на планету позитивно.

[...] Начинается новая эпоха, когда вслед за резким удешевлением пусков начинается космическая добыча ресурсов, добыча топлива в космосе. [...] После этого мы можем всерьез говорить о колонизации, чтобы строить жилые поселения на Луне, на Марсе, на других планетах. А вслед за этим всерьез начинать думать от том, чтобы начать осваивать звезды.

[...] На наших глазах происходят первые шаги по освоению космических ресурсов. [...] Буквально в эти дни вернулся зонд «Хаябус-2» с астероида Рюгу, который сделало японское космическое агентство. Этот зонд сумел собрать материал этого астероида и вернуться на землю. И это первый раз, когда мы, что называется, смогли потрогать астероидное вещество.

Чем интересен этот астероид? Он находится на околоземной орбите, вращается фактически недалеко от Земли. И его можно достаточно несложно оттолкнуть на орбиту, которая будет стабильна по отношению к Земле, после чего можно начать разрабатывать. А там есть, что разрабатывать. Известно, что он почти целиком состоит из металлов. Грубо говоря, этот кусок камня стоит порядка 80 млрд долларов. Даже если учесть 20-30 млрд на миссию, чтобы его приблизить к Земле, это все равно достаточно большой профит.

[...] В космосе содержатся ресурсы фантастического объема. Например, только один астероид Психея стоит 700 квинтиллионов долларов. Один квинтиллион — это триллион миллиардов. [...] Это значит, что там содержится такое количество ресурсов, которые могут радикально забустить процесс космического развития человека.

Планирование будущего

Мы должны научиться по-другому строить свои планы. [...] Сформировалось некое представление о том, что является действительно целью. Это получило такое название moonshot thinking — сверхцель, умение ставить себе по-настоящему великие цели. Если вы послушаете питч любого крутого стартапа, который становится единорогом, вы услышите совершенно феноменальные речи. Эти люди не стараются заработать много денег — они хотят изменить мир вокруг себя.

[...] Умение ставить себе великую цель — это, действительно, ключевая задача. [...] В мире сформировался набор великих целей, и эти великие цели агрегируют под себя таланты, деньги, усилия государств, усилия крупнейших корпораций. [...]

Мы не можем жить в пространстве своих провинциальных мелких идей, решать какие-то мелкие частные задачи. Точнее можем, но у этого будет совсем небольшая эффективность, потому что вся огромная масса финансов, энергии, талантов мира нацелена на решение тех глобальных проблем, о которых я сегодня говорил.

[...] Любой лидер, любой предприниматель в современной среде должен делать больше, чем раньше. Он должен не просто придумывать интересную идею — он должен находить соответствия этой идеи в этой огромной панораме прекрасных и великих целей, которые есть.

[...] В будущее невозможно прийти маленькими шажками, невозможно прийти скучными расчетами, можно прийти только этой энергией, энергией веры, энергией стремлений, энергией желания сделать мир вокруг себя лучше.

[...] В целом я абсолютно уверен, что мы начинаем новый этап жизни людей, который значительно более прекрасен и значительно более сильно меняет человека, и действительно позволяет ему создать новый мир, в котором мы более совершенны, более справедливы, более ответственны. И мы создаем прекрасный мир вокруг себя и сами становимся и счастливее, и здоровее.

Некоторые высказывания приведены не дословно в целях благозвучия и сохранения контекста.