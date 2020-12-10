10 главных трендов 2021 года

Число 21 ассоциируется с удачей, риском и азартом, игральными костями и карточными играми. 2021 год обещает быть годом необычайной неопределенности. Его главный приз — возможность установить контроль над пандемией. Но в то же время он несет с собой риски для здоровья, экономической устойчивости и социальной стабильности. Том Стэндидж, заместитель редактора The Economist и редактор раздела «Мир в ... году» выделил 10 трендов, за которыми нужно следить в 2021 году.

Борьба за вакцины

По мере появления первых вакцин в большом количестве важнейшей задачей уже становится не разработка, а их дистрибуция. Можно ожидать, что внутри стран и между ними развернется активная дискуссия на тему того, кто и когда должен получить вакцину. Интересно, как много людей будут отказываться от прививок.

Неравномерное восстановление экономики

После пандемии экономический рост будет фрагментированным. Государствам предстоит сохранять бизнес и помогать тем, кто потерял работу. Разрыв между сильными и слабыми компаниями будет увеличиваться.

Установление нового мирового порядка

Как новый президент США Джо Байден сможет исправить международный порядок, в основе которого лежат устаревающие правила? Очевидно, ему придется начать с Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. В любом случае, перемены, которые начались при Дональде Трампе, продлятся и после окончания его срока.

Напряженность между США и Китаем

Не стоит ждать, что новый президент США прекратит торговую войну с Китаем. Вместо этого он захочет наладить отношения с союзниками, чтобы вести ее более эффективно. Многие страны от Африки до Юго-Восточной Азии стараются держаться в стороне от конфликта.

Компании втянуты в торговые войны

Бизнес оказался невольным участником американо-китайского конфликта. Это не только Huawei и TikTok, но и другие компании. Присутствие геополитики в бизнесе увеличивается. Помимо давления сверху, руководители также сталкиваются с давлением снизу. Их сотрудники и клиенты требуют, чтобы они заняли позицию по изменению климата и социальной справедливости, где усилий политиков было недостаточно.

Ускоренная цифровая трансформация

В 2020 году пандемия ускорила распространение технологий во всех сферах жизни — от видеосвязи и онлайн-шоппинга до удаленной работы и дистанционного обучения. В 2021 году станет понятно, сохранятся ли эти тренды или уйдут в прошлое.

Мир станет менее легким на подъем

Туризм будет сокращаться и изменяться. Больший акцент будет сделан на внутренние путешествия. Со значительными трудностями столкнутся авиакомпании, гостиничные сети и производители самолетов, а также университеты, которые в значительной степени полагаются на иностранных студентов. Пострадает и культурный обмен.

Возможности для мер по изменению климата

В условиях кризиса правительства получили возможность бороться с изменением климата. Они инвестируют в экологические инициативы, чтобы создать рабочие места и сократить выбросы. Климатическая конференция ООН по изменению климата в 2020 году была отложена. Посмотрим, насколько амбициозными будут планы по сокращению выбросов, которые озвучат в конце 2021 года.

События, перенесенные с 2020 года

Кажется, чувство дежавю будет преследовать нас весь 2021 год. Как упоминалось выше, многие мероприятия, например, Олимпийские игры и «Экспо-2020» в Дубае, были перенесены. Возможно, часть из них так никогда и не состоится.

Тревожный сигнал для других рисков

Некоторые ученые и аналитики уже много лет предупреждали об опасности пандемии. Сейчас у них появилась возможность заставить политиков серьезнее относиться и к другим проблемам, например, устойчивости к антибиотикам и ядерному терроризму.

Предстоящий год обещает быть особенно непредсказуемым, учитывая такие факторы, как пандемия, неравномерное восстановление экономики и нестабильную геополитику. Пусть знание будущих рисков и возможностей повысит наши шансы на успех.

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