Тренды SEO: что будет популярно в 2024 году

Популярность новых JS-фреймворков с 2016 года

Разработчикам приходится считаться с SEO-задачами, поэтому в 2024 году командная деятельность по улучшению сайтов и с позиций продуктов, и с позиций SEО будет продолжаться. У разработчиков и SEO-специалистов появится больше задач, связанных с оптимизацией сайтов; новшества в разработке увеличат объем работ для специалистов, работающих с SEO-задачами.

В связи с внешнеполитическими событиями в России поменялся диджитал-рынок, а значение SEO как канала существенно увеличилось. Рекламный рынок, обороты которого снизились в 2022 году, в 2023 году растет. Однако изменения затронули популярные сайты, и часть аудитории перешла на другие сайты и сервисы.

Пользователи перестали заходить на Google Ads, Facebook*, в Instagram*, TikTok. Большинство перешло на сайты, лидирующие по определенной теме — соцсети, агрегаторы, новостные сайты. Некоторые сайты малого и среднего бизнеса перестали работать и ушли с рынка из-за низких оборотов — во многом из-за возросшей конкуренции и сильного роста оборотов агрегаторов в выдаче. Это привело к росту популярности интернет-магазинов, агрегаторов и сайтов-гигантов по конкретным товарным или информационным нишам, которые стали продуктивнее работать с SEO-активностями. Однако колебания спроса в разных нишах и трафика в поисковиках остались непрогнозируемыми.

За пределами России таких особенностей нет, но наблюдается тенденция на увеличение преференций крупным брендам со стороны Google. При этом популярность интернет-ресурсов и совокупный интерес к SEO усиливаются с 2022 года.

Все это позволяет прогнозировать тренды на 2024 год:

По предварительным прогнозам, в 2024 году эффективность спам-накрутки в поисковиках уменьшится. Такая стратегия не особо работала в прошлом — и в будущем вряд ли будет. То, что малоизвестные EMD-домены (Exact Match Domains — домены с точным вхождением запроса в доменное имя) попадают в поисковую выдачу, красноречиво указывает, что антифрод-команды внутри поисковиков действуют не всегда.

Оптимизаторы (прежде всего «Яндекс») негативно отзываются на такое явление, поэтому предполагается, что типичные боты для накрутки будут менее эффективны. Сложные боты, умеющие добиваться поставленных задач и делать заказы, работать будут. Тот, кто может создавать такие программы, добьется результатов, но, возможно, высокой ценой. Алгоритмы распознавания смыслов сейчас работают хорошо, однако антиспам-алгоритмы далеко не совершенны, что в перспективе может быть скорректировано в новом году.

В 2024 году должна увеличиться востребованность SERM. Клиенты придают огромное значение отзывам, и, чтобы продукты бренда продвигались, они должны попасть в топ выдачи.

Представление компании на других ресурсах может влиять и на коммерческие показатели сайта, и на ранжирование сайта в поиске, так как SERM может быть источником новых ссылок, что положительно влияет и на SEO. В то же время негативные отзывы могут вести к ухудшению ПФ на сайте и потенциально ухудшить ранжирование в поиске.

Тренд на расширение структуры интернет-ресурсов за счет множественных комбинаций запросов только усиливается. Сайты, содержащие обособленные страницы под всевозможные комбинации запросов, все так же находятся на первых местах в поиске. По этой части у оптимизаторов будет много работы.

Ozon, например, создает страницы под все виды сухариков:

Hoff представляет ссылки на разводящие страницы каталога:

Flowwow делает блоки ссылок на другие категории и города:

Тренды алгоритмов: EAT, ссылки, контент

EAT

Этот алгоритм расшифровывается как «Экспертность», «Авторитетность» и «Надежность». Google регулярно преобразует его. EAT появился, чтобы бороться с недостоверной и низкопробной информацией. Дело в том, что многие сайты не следят за качеством своих статей, покупая их у непроверенных исполнителей.

Раньше EAT работал только с интернет-ресурсами тематики Your Money or Your Life. То есть под анализ алгоритма попадали все сайты, где рассказывали о здоровье, воспитании и финансах. Однако позже он стал усложнять правила ранжирования и для смежных тематик, и требования к качеству стали выше: даже появилось новое руководство для асессоров. Чтобы привлечь трафик, нужно поддерживать качество материалов, то есть сделать интернет-ресурс полезным для пользователя.

В 2024 году востребованность и актуальность будет у EAT-аудитов. Кстати, при продвижении в выдаче «Яндекса» коммерческие факторы в приоритете, и их хорошая проработка приносит плоды, а недостаточная — тормозит. Помогут в продвижении нешаблонные способы повышения авторитетности сайта: например, улучшение функционала, новые решения по наполнению и ассортименту товаров.

Контент Экспертный контент по-прежнему на пике популярности. Алгоритмы оценивают разные виды контента, и глобальных новшеств в этой сфере не предвидится — коммерческие сайты продолжают работать с теми же типами контента. Это обусловлено тем, что за прошлые годы было сделано множество наработок (типов новых статей и видео с разными типами экспертного контента), и рынок адаптировался под них. В текстах стало много «сложного» контента. Писать тексты стало технически труднее в связи с более высокими требованиями и ростом количества публикаций; удерживать аудиторию сейчас сложнее. Популярны инструменты для создания контента с участием нейросетей, и этот тренд перейдет в следующий год. Нейросети, генерирующие текстовые, графические и видеоматериалы, станут более востребованными и качественными. Тренд будет актуален для всех поисковых систем и во всех странах мира.

Ссылки Вес ссылочных факторов в российском Google в 2024 году сократится, как это произошло в 2023-м. Эффективность наращивания внешних ссылок на сайт снизилась до такой степени, что выдвигались гипотезы об «отключении» ссылочных факторов. В 2024 году на первый план выйдут поведенческие факторы «Яндекса» и хостовые в Google. Значимыми будут такие параметры: популярность бренда;

качество сайта в целом;

качество и количество непоискового трафика. К слову, прямой трафик и трафик Telegram-каналов будут значительно влиять на увеличение поискового трафика.

Выводы SEO-тренды сегодня предсказуемы: популярность JS-сайтов и необходимость их оптимизации усилятся;

популярность SEO-каналов для продвижения в России увеличится, а других каналов — снизится;

усиленно будут работать EAT, контентные и хостовые факторы;

роль ссылочных факторов и спамных поведенческих факторов снизится;

трафик из доступных источников (Telegram и прямой трафик) еще сильнее скажется на динамике органического трафика. *принадлежит Meta — организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ. *принадлежит Meta — организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.