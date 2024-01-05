Тренды SEO: что будет популярно в 2024 году

SEO-тренды обусловлены:

Современные SEO-тренды и прогнозы создаются усилиями всех четырех вышеуказанных групп. Рассмотрим каждый подробнее.

В 2017 году сайтов на React JS было мало; немногие российские оптимизаторы умели работать с ними. Однако в 2023 году это стало преобладающим направлением — все больше людей стали запрашивать продвижение сайтов, использующих React JS.

Вот несколько примеров таких сайтов:

Этот тренд значительно усложняет работу оптимизатора, ведь приходится проверять не только каждый элемент на сайте, но и его трансляцию в исходный код страниц. Однако разработка сайтов на JS упрощает сайты для посетителей, делая их более удобными.

Несмотря на то, что нейросети улучшают алгоритмы обработки интернет-страниц, которые применяют AJAX (асинхронную загрузку элементов сайта на JavaScript), количество работы оптимизаторов не уменьшилось — проверять сайты на ошибки по-прежнему нужно.

Популярность новых JS-фреймворков с 2016 года

Разработчикам приходится считаться с SEO-задачами, поэтому в 2024 году командная деятельность по улучшению сайтов и с позиций продуктов, и с позиций SEО будет продолжаться. У разработчиков и SEO-специалистов появится больше задач, связанных с оптимизацией сайтов; новшества в разработке увеличат объем работ для специалистов, работающих с SEO-задачами.

Тренды пользователей: изменение пользовательского поведения в 2024 году

В связи с внешнеполитическими событиями в России поменялся диджитал-рынок, а значение SEO как канала существенно увеличилось. Рекламный рынок, обороты которого снизились в 2022 году, в 2023 году растет. Однако изменения затронули популярные сайты, и часть аудитории перешла на другие сайты и сервисы.

Пользователи перестали заходить на Google Ads, Facebook*, в Instagram*, TikTok. Большинство перешло на сайты, лидирующие по определенной теме — соцсети, агрегаторы, новостные сайты. Некоторые сайты малого и среднего бизнеса перестали работать и ушли с рынка из-за низких оборотов — во многом из-за возросшей конкуренции и сильного роста оборотов агрегаторов в выдаче. Это привело к росту популярности интернет-магазинов, агрегаторов и сайтов-гигантов по конкретным товарным или информационным нишам, которые стали продуктивнее работать с SEO-активностями. Однако колебания спроса в разных нишах и трафика в поисковиках остались непрогнозируемыми.

За пределами России таких особенностей нет, но наблюдается тенденция на увеличение преференций крупным брендам со стороны Google. При этом популярность интернет-ресурсов и совокупный интерес к SEO усиливаются с 2022 года.

Все это позволяет прогнозировать тренды на 2024 год:

Увеличение интереса к SEO как каналу продвижения. Популярность SEO будет расти, поскольку по другим каналам повышается стоимость рекламы, и ряд рекламных каналов уже недоступен в РФ. Большая доля крупных брендов в поисковой выдаче. В Google активно будут действовать EAT-факторы, которые помогут отсеять сайты с низкокачественной информацией и позволят пробиться полезным интернет-ресурсам. Поиск новых точек роста для сайтов. Придется продвигать сайты и продукты разными способами (за счет расширения структуры, создания новых страниц и даже типов страниц, проработки коммерческих факторов), так как спрогнозировать динамику поискового спроса будет невозможно.

Тренды оптимизаторов: накрутка ПФ, SERM, структура сайтов

Накрутка поведенческих факторов в «Яндексе»

По предварительным прогнозам, в 2024 году эффективность спам-накрутки в поисковиках уменьшится. Такая стратегия не особо работала в прошлом — и в будущем вряд ли будет. То, что малоизвестные EMD-домены (Exact Match Domains — домены с точным вхождением запроса в доменное имя) попадают в поисковую выдачу, красноречиво указывает, что антифрод-команды внутри поисковиков действуют не всегда.

Оптимизаторы (прежде всего «Яндекс») негативно отзываются на такое явление, поэтому предполагается, что типичные боты для накрутки будут менее эффективны. Сложные боты, умеющие добиваться поставленных задач и делать заказы, работать будут. Тот, кто может создавать такие программы, добьется результатов, но, возможно, высокой ценой. Алгоритмы распознавания смыслов сейчас работают хорошо, однако антиспам-алгоритмы далеко не совершенны, что в перспективе может быть скорректировано в новом году.

Работа с SERM (управление репутацией компании в поиске)

В 2024 году должна увеличиться востребованность SERM. Клиенты придают огромное значение отзывам, и, чтобы продукты бренда продвигались, они должны попасть в топ выдачи.

Представление компании на других ресурсах может влиять и на коммерческие показатели сайта, и на ранжирование сайта в поиске, так как SERM может быть источником новых ссылок, что положительно влияет и на SEO. В то же время негативные отзывы могут вести к ухудшению ПФ на сайте и потенциально ухудшить ранжирование в поиске.

Классика SEO — структуры сайтов

Тренд на расширение структуры интернет-ресурсов за счет множественных комбинаций запросов только усиливается. Сайты, содержащие обособленные страницы под всевозможные комбинации запросов, все так же находятся на первых местах в поиске. По этой части у оптимизаторов будет много работы.

Ozon, например, создает страницы под все виды сухариков:

Hoff представляет ссылки на разводящие страницы каталога:

Flowwow делает блоки ссылок на другие категории и города: