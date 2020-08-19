Что надо знать о типах инвесторов и как найти «своего»
Привлечение инвестиций — непростая задача, которая требует времени и усилий. Чтобы расходовать свои ресурсы более эффективно, стоит обращаться только к тем потенциальным инвесторам, чьему фокусу соответствует ваш стартап.
Как узнать, какой инвестор подходит для вашего проекта? Рассказывает Любовь Эбралидзе, сооснователь проекта ezVenture.
С чего начать
1. Определитесь с вашим раундом финансирования
Безусловно, существуют так называемые stage-agnostic инвесторы, которые вкладывают средства вне зависимости от стадии развития стартапа. Но в подавляющем большинстве случаев они специализируются на проектах определенных стадий и инвестируют только на определенных раундах финансирования.
Кроме того, при выборе инвестора нужно учитывать объем привлекаемых инвестиций и то, как вы планируете их использовать.
2. Отфильтруйте инвесторов, которые вкладывают средства в стартапы вашей отрасли
Проверьте, инвестирует ли фонд в вашу отрасль. Не имеет смысла, например, презентовать EdTech-проект венчурному фонду, который инвестирует исключительно в биотехнологии. Вы не получите средства и потеряете время, даже если инвестор придет в восторг от вашей компании.
Инвесторы могут либо строго специализироваться на одной или нескольких конкретных сферах, либо применять гибкий подход к выбору отраслей для инвестирования.
Довольно часто это зависит от типа инвестора — например, венчурные фонды склонны к специализации, в то время как фонды прямых инвестиций могут быть более диверсифицированными.
3. Отберите инвесторов, которые инвестируют в ваш регион
Многие инвесторы принимают инвестиционные решения независимо от местонахождения стартапов, однако довольно часто они имеют географические ограничения и не инвестируют в компании за пределами определенного региона.
С точки зрения географии, инвестор может фокусироваться на конкретном городе или агломерации (например, San Francisco Bay Area), одной стране, нескольких странах или макрорегионе — Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Северной Африке и т.п.
Более того, некоторые фонды или бизнес-ангелы не станут рассматривать ваш проект, если вы находитесь дальше пятидесяти миль от их офиса.
Поэтому внимательно изучите информацию на сайте инвестора и убедитесь, что вам не будет отказано по этой причине.
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Кто есть кто
Каждому типу инвесторов свойственны определенные характеристики, которые следует знать и учитывать при планировании раунда финансирования.
Бизнес-ангелы
Бизнес-ангелы — это частные лица, неинституциональные инвесторы, которые предоставляют финансирование стартапам в обмен на долю в компании.
Вкладывая собственные деньги, бизнес-ангелы достаточно гибки в принятии инвестиционных решений — например, в том, что касается выбора раундов финансирования, индустрии и т.д.
Однако чаще всего они инвестируют на ранних стадиях и только в отрасли, которые так или иначе связаны с их бэкграундом.
Кроме финансирования, бизнес-ангелы предоставляют стартапам поддержку. Например, активно делятся своим опытом и связями в отрасли.
Чтобы снизить риски, диверсифицировать инвестиционный портфель, получить доступ к пулу привлекательных сделок, а также по многим другим причинам отдельные бизнес-ангелы могут объединяться в группы и инвестировать в стартапы совместно.
Суперангелы
Суперангелы — относительно новое явление в венчурной индустрии, заполняющее пробел между бизнес-ангелами и венчурными капиталистами.
Суперангелы сочетают в себе характеристики тех и других: они инвестируют на ранних стадиях, как бизнес-ангелы, но, как венчурные капиталисты, они обычно являются профессиональными инвесторами и привлекают средства для инвестиций извне.
Суперангелы в среднем инвестируют активнее и дают более крупные чеки, чем традиционные бизнес-ангелы. В дополнение к финансированию они помогают стартапам с формированием стратегии, осуществляют менторство и другую поддержку.
Венчурные капиталисты
Венчурные компании управляют средствами, привлеченными от различных институциональных инвесторов — корпораций, пенсионных фондов, инвестиционных банков, а также состоятельных частных лиц.
Венчурные капиталисты, как правило, ориентируются на быстрорастущие компании с перспективой скорого выхода.
Венчурное финансирование может предоставляться компаниям на разных стадиях их развития.
- Венчурные капиталисты ранних стадий предоставляют финансирование, принимая на себя высокие риски (например, риск отсутствия product market fit или риск несвоевременного выхода на рынок) в расчете на более высокую отдачу от инвестиций. По сравнению с венчурными капиталистами поздних стадий, они предоставляют относительно небольшие суммы денег.
- Венчурные капиталисты поздних стадий предпочитают избегать рисков, характерных для ранних стадий, и инвестируют на втором или третьем раунде финансирования. Как правило, они реже специализируются на определенных отраслях, чем венчурные капиталисты ранних стадий.
Семейные офисы (Family Offices)
Семейные офисы — это частные консалтинговые компании, осуществляющие управление капиталом и инвестициями состоятельных семей. Семейные офисы могут обслуживать одну или несколько семей, которые объединяют ресурсы для создания совместного офиса и распределения расходов.
В отличие от традиционных инвестиционных компаний, семейные офисы чаще всего не имеют строгого инвестиционного мандата и/или инвестиционного комитета.
Они более свободны в принятии инвестиционных решений. Однако обычно они инвестируют только в компании на более поздних стадиях.
Размеры чеков, как правило, меньше, чем у венчурных капиталистов, но больше, чем у бизнес-ангелов.
Фонды прямых инвестиций (Private Equity)
Фонды прямых инвестиций — компании по управлению инвестициями, осуществляющие капитальные вложения в непубличные компании, акции которых не обращаются на фондовом рынке.
Подобно венчурным капиталистам, фонды прямых инвестиций привлекают деньги от институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, корпорации, инвестиционные банки, страховые компании и т.д.
Однако, вкладывая средства в фонды прямых инвестиций, институциональные инвесторы ожидают меньшего риска, чем в случае венчурных фондов, поскольку фонды прямых инвестиций инвестируют в компании на более поздних стадиях. Такие компании уже генерируют существенную выручку, но ищут дополнительное финансирование для роста и расширения.
Как правило, фонды прямых инвестиций предоставляют операционную поддержку менеджменту приобретаемых компаний. Их цель — повысить доходность собственных инвестиций за счет роста компаний из портфеля.
В целом фонды прямых инвестиций гораздо менее склонны специализироваться на определенных отраслях и вкладывают гораздо более значительные средства в одну компанию, чем венчурные капиталисты.
Обычно они приобретают мажоритарную/контрольную долю в целевой компании.
Акселераторы
Помимо организации менторских программ и обучающих курсов, стартап-акселераторы обычно предоставляют pre-seed/seed-инвестиции в обмен на долю в компании.
Они инвестируют относительно небольшие средства, достаточные на период до выхода стартапа на следующий, более продвинутый, инвестиционный раунд.
Акселераторы, как правило, специализируются на определенных отраслях. Стартапы проходят процесс отбора при приеме в акселератор, а акселераторы инвестируют в каждый стартап из набора на одинаковых условиях и оказывают каждому из них одинаковую поддержку.
Акселераторы могут спонсироваться крупными корпорациями, правительствами или поддерживаться венчурными капиталистами.
Корпоративные инвесторы
Корпоративный венчурный капитал — это капитал, предоставляемый крупными корпорациями для внешних стартапов в обмен на долю участия в компании.
Основная цель корпоративного венчурного капитала состоит в том, чтобы получить доступ к новым прорывным технологиям, дополнительным ресурсам и/или новым рынкам. Таким образом, главное отличие между корпоративными и традиционными венчурными инвесторами заключается в том, что первые преследуют не только финансовые, но и стратегические цели.
Корпоративное венчурное финансирование может быть предоставлено стартапам на разных стадиях их развития — от pre-seed до самых поздних стадий.
Кроме того, корпоративные инвесторы могут предоставить стартапу заемный капитал, а также глубокое знание отрасли, управленческие и стратегические компетенции.
Как получить максимум
- На самых ранних стадиях, если вы уже исчерпали такие возможности привлечения средств, как краудфандинг и помощь близких (Friends & Family), обращайтесь к бизнес-ангелам, акселераторам и венчурным фондам ранних стадий.
- Для Series A вам подойдут суперангелы и венчурные фонды.
- Начиная с Series B можно обращаться к семейным офисам и венчурным фондам поздних стадий, а с раунда Series C+ — и к фондам прямых инвестиций.
В любом случае не забывайте обращать внимание на инвестиционную стратегию конкретного инвестора и учитывать его предпочтения относительно индустрии и географии.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете гораздо быстрее закрыть раунд и снова сфокусироваться на разработке продукта и развитии компании.
Фото на обложке: Gonzalo Aragon / Shutterstock
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