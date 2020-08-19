Что надо знать о типах инвесторов и как найти «своего»

Как узнать, какой инвестор подходит для вашего проекта? Рассказывает Любовь Эбралидзе, сооснователь проекта ezVenture .

Привлечение инвестиций — непростая задача, которая требует времени и усилий. Чтобы расходовать свои ресурсы более эффективно, стоит обращаться только к тем потенциальным инвесторам, чьему фокусу соответствует ваш стартап.

С чего начать



1. Определитесь с вашим раундом финансирования

Безусловно, существуют так называемые stage-agnostic инвесторы, которые вкладывают средства вне зависимости от стадии развития стартапа. Но в подавляющем большинстве случаев они специализируются на проектах определенных стадий и инвестируют только на определенных раундах финансирования.

Кроме того, при выборе инвестора нужно учитывать объем привлекаемых инвестиций и то, как вы планируете их использовать.



2. Отфильтруйте инвесторов, которые вкладывают средства в стартапы вашей отрасли

Проверьте, инвестирует ли фонд в вашу отрасль. Не имеет смысла, например, презентовать EdTech-проект венчурному фонду, который инвестирует исключительно в биотехнологии. Вы не получите средства и потеряете время, даже если инвестор придет в восторг от вашей компании.

Инвесторы могут либо строго специализироваться на одной или нескольких конкретных сферах, либо применять гибкий подход к выбору отраслей для инвестирования.

Довольно часто это зависит от типа инвестора — например, венчурные фонды склонны к специализации, в то время как фонды прямых инвестиций могут быть более диверсифицированными.



3. Отберите инвесторов, которые инвестируют в ваш регион

Многие инвесторы принимают инвестиционные решения независимо от местонахождения стартапов, однако довольно часто они имеют географические ограничения и не инвестируют в компании за пределами определенного региона.

С точки зрения географии, инвестор может фокусироваться на конкретном городе или агломерации (например, San Francisco Bay Area), одной стране, нескольких странах или макрорегионе — Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Северной Африке и т.п.

Более того, некоторые фонды или бизнес-ангелы не станут рассматривать ваш проект, если вы находитесь дальше пятидесяти миль от их офиса.

Поэтому внимательно изучите информацию на сайте инвестора и убедитесь, что вам не будет отказано по этой причине.





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Кто есть кто

Каждому типу инвесторов свойственны определенные характеристики, которые следует знать и учитывать при планировании раунда финансирования.



Бизнес-ангелы

Бизнес-ангелы — это частные лица, неинституциональные инвесторы, которые предоставляют финансирование стартапам в обмен на долю в компании.

Вкладывая собственные деньги, бизнес-ангелы достаточно гибки в принятии инвестиционных решений — например, в том, что касается выбора раундов финансирования, индустрии и т.д.

Однако чаще всего они инвестируют на ранних стадиях и только в отрасли, которые так или иначе связаны с их бэкграундом.

Кроме финансирования, бизнес-ангелы предоставляют стартапам поддержку. Например, активно делятся своим опытом и связями в отрасли.

Чтобы снизить риски, диверсифицировать инвестиционный портфель, получить доступ к пулу привлекательных сделок, а также по многим другим причинам отдельные бизнес-ангелы могут объединяться в группы и инвестировать в стартапы совместно.



Суперангелы

Суперангелы — относительно новое явление в венчурной индустрии, заполняющее пробел между бизнес-ангелами и венчурными капиталистами.

Суперангелы сочетают в себе характеристики тех и других: они инвестируют на ранних стадиях, как бизнес-ангелы, но, как венчурные капиталисты, они обычно являются профессиональными инвесторами и привлекают средства для инвестиций извне.

Суперангелы в среднем инвестируют активнее и дают более крупные чеки, чем традиционные бизнес-ангелы. В дополнение к финансированию они помогают стартапам с формированием стратегии, осуществляют менторство и другую поддержку.



Венчурные капиталисты

Венчурные компании управляют средствами, привлеченными от различных институциональных инвесторов — корпораций, пенсионных фондов, инвестиционных банков, а также состоятельных частных лиц.

Венчурные капиталисты, как правило, ориентируются на быстрорастущие компании с перспективой скорого выхода.

Венчурное финансирование может предоставляться компаниям на разных стадиях их развития.

Венчурные капиталисты ранних стадий предоставляют финансирование, принимая на себя высокие риски (например, риск отсутствия product market fit или риск несвоевременного выхода на рынок) в расчете на более высокую отдачу от инвестиций. По сравнению с венчурными капиталистами поздних стадий, они предоставляют относительно небольшие суммы денег.

предоставляют финансирование, принимая на себя высокие риски (например, риск отсутствия product market fit или риск несвоевременного выхода на рынок) в расчете на более высокую отдачу от инвестиций. По сравнению с венчурными капиталистами поздних стадий, они предоставляют относительно небольшие суммы денег. Венчурные капиталисты поздних стадий предпочитают избегать рисков, характерных для ранних стадий, и инвестируют на втором или третьем раунде финансирования. Как правило, они реже специализируются на определенных отраслях, чем венчурные капиталисты ранних стадий.



Семейные офисы (Family Offices)

Семейные офисы — это частные консалтинговые компании, осуществляющие управление капиталом и инвестициями состоятельных семей. Семейные офисы могут обслуживать одну или несколько семей, которые объединяют ресурсы для создания совместного офиса и распределения расходов.

В отличие от традиционных инвестиционных компаний, семейные офисы чаще всего не имеют строгого инвестиционного мандата и/или инвестиционного комитета.

Они более свободны в принятии инвестиционных решений. Однако обычно они инвестируют только в компании на более поздних стадиях.

Размеры чеков, как правило, меньше, чем у венчурных капиталистов, но больше, чем у бизнес-ангелов.



Фонды прямых инвестиций (Private Equity)

Фонды прямых инвестиций — компании по управлению инвестициями, осуществляющие капитальные вложения в непубличные компании, акции которых не обращаются на фондовом рынке.

Подобно венчурным капиталистам, фонды прямых инвестиций привлекают деньги от институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, корпорации, инвестиционные банки, страховые компании и т.д.

Однако, вкладывая средства в фонды прямых инвестиций, институциональные инвесторы ожидают меньшего риска, чем в случае венчурных фондов, поскольку фонды прямых инвестиций инвестируют в компании на более поздних стадиях. Такие компании уже генерируют существенную выручку, но ищут дополнительное финансирование для роста и расширения.

Как правило, фонды прямых инвестиций предоставляют операционную поддержку менеджменту приобретаемых компаний. Их цель — повысить доходность собственных инвестиций за счет роста компаний из портфеля.

В целом фонды прямых инвестиций гораздо менее склонны специализироваться на определенных отраслях и вкладывают гораздо более значительные средства в одну компанию, чем венчурные капиталисты.

Обычно они приобретают мажоритарную/контрольную долю в целевой компании.



Акселераторы

Помимо организации менторских программ и обучающих курсов, стартап-акселераторы обычно предоставляют pre-seed/seed-инвестиции в обмен на долю в компании.

Они инвестируют относительно небольшие средства, достаточные на период до выхода стартапа на следующий, более продвинутый, инвестиционный раунд.

Акселераторы, как правило, специализируются на определенных отраслях. Стартапы проходят процесс отбора при приеме в акселератор, а акселераторы инвестируют в каждый стартап из набора на одинаковых условиях и оказывают каждому из них одинаковую поддержку.

Акселераторы могут спонсироваться крупными корпорациями, правительствами или поддерживаться венчурными капиталистами.



Корпоративные инвесторы

Корпоративный венчурный капитал — это капитал, предоставляемый крупными корпорациями для внешних стартапов в обмен на долю участия в компании.

Основная цель корпоративного венчурного капитала состоит в том, чтобы получить доступ к новым прорывным технологиям, дополнительным ресурсам и/или новым рынкам. Таким образом, главное отличие между корпоративными и традиционными венчурными инвесторами заключается в том, что первые преследуют не только финансовые, но и стратегические цели.

Корпоративное венчурное финансирование может быть предоставлено стартапам на разных стадиях их развития — от pre-seed до самых поздних стадий.

Кроме того, корпоративные инвесторы могут предоставить стартапу заемный капитал, а также глубокое знание отрасли, управленческие и стратегические компетенции.



Как получить максимум

На самых ранних стадиях, если вы уже исчерпали такие возможности привлечения средств, как краудфандинг и помощь близких (Friends & Family), обращайтесь к бизнес-ангелам, акселераторам и венчурным фондам ранних стадий.

Для Series A вам подойдут суперангелы и венчурные фонды.

Начиная с Series B можно обращаться к семейным офисам и венчурным фондам поздних стадий, а с раунда Series C+ — и к фондам прямых инвестиций.

В любом случае не забывайте обращать внимание на инвестиционную стратегию конкретного инвестора и учитывать его предпочтения относительно индустрии и географии.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете гораздо быстрее закрыть раунд и снова сфокусироваться на разработке продукта и развитии компании.

Фото на обложке: Gonzalo Aragon / Shutterstock