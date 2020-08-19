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Что надо знать о типах инвесторов и как найти «своего»

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Любовь Эбралидзе
Любовь Эбралидзе

сооснователь проекта ezVenture

Ольга Лисина

Привлечение инвестиций — непростая задача, которая требует времени и усилий. Чтобы расходовать свои ресурсы более эффективно, стоит обращаться только к тем потенциальным инвесторам, чьему фокусу соответствует ваш стартап. 

Как узнать, какой инвестор подходит для вашего проекта? Рассказывает Любовь Эбралидзе, сооснователь проекта ezVenture.

Что надо знать о типах инвесторов и как найти «своего»

С чего начать


1. Определитесь с вашим раундом финансирования

Безусловно, существуют так называемые stage-agnostic инвесторы, которые вкладывают средства вне зависимости от стадии развития стартапа. Но в подавляющем большинстве случаев они специализируются на проектах определенных стадий и инвестируют только на определенных раундах финансирования. 

Кроме того, при выборе инвестора нужно учитывать объем привлекаемых инвестиций и то, как вы планируете их использовать.


2. Отфильтруйте инвесторов, которые вкладывают средства в стартапы вашей отрасли

Проверьте, инвестирует ли фонд в вашу отрасль. Не имеет смысла, например, презентовать EdTech-проект венчурному фонду, который инвестирует исключительно в биотехнологии. Вы не получите средства и потеряете время, даже если инвестор придет в восторг от вашей компании.

Инвесторы могут либо строго специализироваться на одной или нескольких конкретных сферах, либо применять гибкий подход к выбору отраслей для инвестирования.

Довольно часто это зависит от типа инвестора — например, венчурные фонды склонны к специализации, в то время как фонды прямых инвестиций могут быть более диверсифицированными.


3. Отберите инвесторов, которые инвестируют в ваш регион

Многие инвесторы принимают инвестиционные решения независимо от местонахождения стартапов, однако довольно часто они имеют географические ограничения и не инвестируют в компании за пределами определенного региона. 

С точки зрения географии, инвестор может фокусироваться на конкретном городе или агломерации (например, San Francisco Bay Area), одной стране, нескольких странах или макрорегионе — Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Северной Африке и т.п.

Более того, некоторые фонды или бизнес-ангелы не станут рассматривать ваш проект, если вы находитесь дальше пятидесяти миль от их офиса.

Поэтому внимательно изучите информацию на сайте инвестора и убедитесь, что вам не будет отказано по этой причине. 


Hyejin Kang / Shutterstock


Кто есть кто

Каждому типу инвесторов свойственны определенные характеристики, которые следует знать и учитывать при планировании раунда финансирования.


Бизнес-ангелы

Бизнес-ангелы — это частные лица, неинституциональные инвесторы, которые предоставляют финансирование стартапам в обмен на долю в компании.

Вкладывая собственные деньги, бизнес-ангелы достаточно гибки в принятии инвестиционных решений — например, в том, что касается выбора раундов финансирования, индустрии и т.д. 

Однако чаще всего они инвестируют на ранних стадиях и только в отрасли, которые так или иначе связаны с их бэкграундом.

Кроме финансирования, бизнес-ангелы предоставляют стартапам поддержку. Например, активно делятся своим опытом и связями в отрасли.

Чтобы снизить риски, диверсифицировать инвестиционный портфель, получить доступ к пулу привлекательных сделок, а также по многим другим причинам отдельные бизнес-ангелы могут объединяться в группы и инвестировать в стартапы совместно.


Суперангелы

Суперангелы — относительно новое явление в венчурной индустрии, заполняющее пробел между бизнес-ангелами и венчурными капиталистами.

Суперангелы сочетают в себе характеристики тех и других: они инвестируют на ранних стадиях, как бизнес-ангелы, но, как венчурные капиталисты, они обычно являются профессиональными инвесторами и привлекают средства для инвестиций извне.

Суперангелы в среднем инвестируют активнее и дают более крупные чеки, чем традиционные бизнес-ангелы. В дополнение к финансированию они помогают стартапам с формированием стратегии, осуществляют менторство и другую поддержку.


Венчурные капиталисты

Венчурные компании управляют средствами, привлеченными от различных институциональных инвесторов — корпораций, пенсионных фондов, инвестиционных банков, а также состоятельных частных лиц.

Венчурные капиталисты, как правило, ориентируются на быстрорастущие компании с перспективой скорого выхода.

Венчурное финансирование может предоставляться компаниям на разных стадиях их развития.

  • Венчурные капиталисты ранних стадий предоставляют финансирование, принимая на себя высокие риски (например, риск отсутствия product market fit или риск несвоевременного выхода на рынок) в расчете на более высокую отдачу от инвестиций. По сравнению с венчурными капиталистами поздних стадий, они предоставляют относительно небольшие суммы денег.
  • Венчурные капиталисты поздних стадий предпочитают избегать рисков, характерных для ранних стадий, и инвестируют на втором или третьем раунде финансирования. Как правило, они реже специализируются на определенных отраслях, чем венчурные капиталисты ранних стадий.


Семейные офисы (Family Offices)

Семейные офисы — это частные консалтинговые компании, осуществляющие управление капиталом и инвестициями состоятельных семей. Семейные офисы могут обслуживать одну или несколько семей, которые объединяют ресурсы для создания совместного офиса и распределения расходов.

В отличие от традиционных инвестиционных компаний, семейные офисы чаще всего не имеют строгого инвестиционного мандата и/или инвестиционного комитета.

Они более свободны в принятии инвестиционных решений. Однако обычно они инвестируют только в компании на более поздних стадиях.

Размеры чеков, как правило, меньше, чем у венчурных капиталистов, но больше, чем у бизнес-ангелов.


Фонды прямых инвестиций (Private Equity)

Фонды прямых инвестиций — компании по управлению инвестициями, осуществляющие капитальные вложения в непубличные компании, акции которых не обращаются на фондовом рынке. 

Подобно венчурным капиталистам, фонды прямых инвестиций привлекают деньги от институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, корпорации, инвестиционные банки, страховые компании и т.д. 

Однако, вкладывая средства в фонды прямых инвестиций, институциональные инвесторы ожидают меньшего риска, чем в случае венчурных фондов, поскольку фонды прямых инвестиций инвестируют в компании на более поздних стадиях. Такие компании уже генерируют существенную выручку, но ищут дополнительное финансирование для роста и расширения.

Как правило, фонды прямых инвестиций предоставляют операционную поддержку менеджменту приобретаемых компаний. Их цель — повысить доходность собственных инвестиций за счет роста компаний из портфеля.

В целом фонды прямых инвестиций гораздо менее склонны специализироваться на определенных отраслях и вкладывают гораздо более значительные средства в одну компанию, чем венчурные капиталисты.

Обычно они приобретают мажоритарную/контрольную долю в целевой компании.


Акселераторы

Помимо организации менторских программ и обучающих курсов, стартап-акселераторы обычно предоставляют pre-seed/seed-инвестиции в обмен на долю в компании.

Они инвестируют относительно небольшие средства, достаточные на период до выхода стартапа на следующий, более продвинутый, инвестиционный раунд.

Акселераторы, как правило, специализируются на определенных отраслях. Стартапы проходят процесс отбора при приеме в акселератор, а акселераторы инвестируют в каждый стартап из набора на одинаковых условиях и оказывают каждому из них одинаковую поддержку.

Акселераторы могут спонсироваться крупными корпорациями, правительствами или поддерживаться венчурными капиталистами.


Корпоративные инвесторы

Корпоративный венчурный капитал — это капитал, предоставляемый крупными корпорациями для внешних стартапов в обмен на долю участия в компании.

Основная цель корпоративного венчурного капитала состоит в том, чтобы получить доступ к новым прорывным технологиям, дополнительным ресурсам и/или новым рынкам. Таким образом, главное отличие между корпоративными и традиционными венчурными инвесторами заключается в том, что первые преследуют не только финансовые, но и стратегические цели.

Корпоративное венчурное финансирование может быть предоставлено стартапам на разных стадиях их развития — от pre-seed до самых поздних стадий.

Кроме того, корпоративные инвесторы могут предоставить стартапу заемный капитал, а также глубокое знание отрасли, управленческие и стратегические компетенции.


Как получить максимум

  • На самых ранних стадиях, если вы уже исчерпали такие возможности привлечения средств, как краудфандинг и помощь близких (Friends & Family), обращайтесь к бизнес-ангелам, акселераторам и венчурным фондам ранних стадий. 
  • Для Series A вам подойдут суперангелы и венчурные фонды. 
  • Начиная с Series B можно обращаться к семейным офисам и венчурным фондам поздних стадий, а с раунда Series C+ — и к фондам прямых инвестиций. 

В любом случае не забывайте обращать внимание на инвестиционную стратегию конкретного инвестора и учитывать его предпочтения относительно индустрии и географии. 

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете гораздо быстрее закрыть раунд и снова сфокусироваться на разработке продукта и развитии компании.

Фото на обложке: Gonzalo Aragon / Shutterstock

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