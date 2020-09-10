Ирина Меньшикова, управляющий директор Amway в России и Казахстане, рассказывает о том, как справиться с барьерами и страхами, попробовать надеть на себя маску предпринимателя, не ставя на карту все и увеличивая доход благодаря элементам гиг-экономики.

«Отбросьте страх»: как улучшить свои бизнес-скиллы и стать предпринимателем, не ставя все на карту

Пандемия укрепила страхи перед собственным бизнесом: многие увидели сложности, которые испытывают предприниматели. Но это не значит, что идею создать собственное дело нужно отложить в долгий ящик.



Еще до «черного лебедя» — пандемии коронавируса — доля малого и среднего бизнеса в ВВП России снижалась, в 2019 году она едва превысила 20%. Предпринимательство в развитых странах – главная движущая сила экономики. К примеру, доля малого и среднего бизнеса в ВВП Германии составляет 53%, Нидерландов — 63%, Финляндии — 60%.

В 2019 году российское правительство поставило перед собой амбициозную цель увеличить вклад МСБ в экономику страны в 1,5-2 раза. Но на фоне коронавируса это будет очень непросто. Во время самоизоляции и удаленки многие россияне обратили внимание на фриланс, который, возможно, позволит побороть самые популярные страхи и барьеры тех, кто задумывается об открытии полноценного бизнеса.





Как менялось желание россиян становиться предпринимателями

Наш бизнес связан с продажами через дистрибьюторов — самозанятых и ИП, поэтому мы ежегодно отслеживаем готовность населения начать собственный бизнес. Последний опрос, проведенный в 2019 году, говорит о том, что желание стать предпринимателем есть у 52% россиян.

Но между теми, кто хочет, и теми, кто в действительности открывает бизнес, — большая разница. В реальности количество потенциальных предпринимателей можно оценить не более чем в 20%. Учитывая ситуацию, предполагаем, что эта цифра еще ниже.





Shutterstock/cosmaa





Коронавирус обострил страхи

В США еще в конце марта, на ранней стадии эпидемии, только 5% предпринимателей не почувствовали на себе негативные эффекты. Пандемия ударила практически по всем. В России влияние коронавируса на экономику проявилось тоже почти сразу: уже в апреле 2020 года, по данным Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, в столице стали в 2,5 раза реже регистрировать бизнес.

Малый бизнес получил огромный урон. Это приведет к снижению интереса россиян к предпринимательству. Люди увидели сложности, которые сейчас испытывает бизнес. Страхов появилось еще больше.





Финансовая неграмотность и личные страхи

И до коронавируса для россиян существовал целый ряд барьеров, мешающих им всерьез думать о собственном деле. В их числе, согласно результатам нашего исследования, — финансовая неграмотность и личные страхи.

Уровень финансовой грамотности — барьер, который можно сломать. Например, в 2017 году 20 тыс. российских студентов участвовали в образовательной программе для повышения уровня финансовой грамотности и по результатам опроса PISA (опрос Всемирного банка для изучения финансовой грамотности) показали среднеевропейские результаты.

Самый простой и распространенный пример повышения финансовой грамотности — детальная аналитика расходов, предоставляемая сейчас практически любым банком в мобильном приложении. Другой пример — образовательные программы бизнеса. Мы, к примеру, запустили «Академию», которая помогает будущим дистрибьюторам познавать азы предпринимательства.

Вторая проблема — более комплексная, справиться с ней не так просто. Личные страхи — это влияние школы, базового образования, неуверенность, меняющиеся правила игры, негативный информационный фон — «осудили», «оштрафовали». Личная трансформация и борьба с внутренним страхом происходит по-разному, у одних занимает месяцы, а у других — десятилетия. Процесс решения этой проблемы глобально — не из быстрых, но есть способ надеть на себя маску предпринимателя благодаря элементам гиг-экономики.





Как гиг-экономика способствует воспитанию предпринимателей

Наиболее вероятный долгосрочный сценарий популяризации бизнеса среди россиян и увеличения вклада МСБ в экономику связан с получением дополнительных доходов, подработкой или фрилансом.

Преимущество в том, что фрилансом можно начать заниматься без отрыва от основной деятельности, плавно увеличивая объем обязательств. Этот формат работы не требует такого высокого уровня риска и вложений, как построение компании, но ассоциируется с ответственностью за доход и результат.

После изоляции и удаленки, интерес россиян к фрилансу вырос. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, около 70% рассматривают вариант подработки. По нашим оценкам, наиболее подходят для старта креативные индустрии, продажи, все, что связано с социальными сетями.

Фриланс — своего рода тренажер для тех, кто хочет почувствовать, что такое бизнес.

Если фрилансер делает успехи, он входит во вкус, увеличивает нагрузку и берет на себя больше обязательств, прокачивая не только профессиональные, но и бизнес-скиллы. Например, с ростом нагрузки начиная нанимать других специалистов. Со временем такая форма работы вполне может привести к полноценной организации бизнеса.

Важно отметить, что сейчас многие компании сами встраивают модель фрилансинга, развивая бизнес через привлечение и обучение желающих. Мы, например, даем возможность получения дополнительного дохода путем продвижения нашей продукции в социальных сетях и обучаем этому.





Shutterstock/cosmaa





Государство и среда

Да, пандемия укрепила страхи, связанные с открытием и ведением бизнеса, но я думаю, в борьбе с ними значительную роль может сыграть желание россиян получить дополнительный доход. Фриланс и элементы гиг-экономики могут стать базой, основной для развития будущего бизнеса через некоторое время, поскольку предлагают безболезненный вход на территорию предпринимательства — без больших рисков и вложений, но в то же время — с определенным уровнем личной ответственности за доход и результат.

Но насколько прочной будет эта база для зарождения будущей движущей силы экономики — малого и среднего бизнеса — будет зависеть от общих усилий. Потенциальных предпринимателей — в борьбе со страхами и прокачке бизнес-скиллов, государства — в создании комфортных условий и среды для занятия бизнесом.





Как достичь максимума

Зачастую бизнес требует больших рисков, и, возможно, сейчас — не самое подходящее время для того, чтобы рискнуть всем или вложить большим трудом заработанные деньги в свой первый бизнес. Однако не теряйте времени даром и уже сейчас получайте скиллы, которые позволят вам преуспеть в собственном деле в будущем: