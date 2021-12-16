Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда

Денис Евтеев, директор по развитию сети салонов мягкой мебели «Цвет диванов», разобрал, какие первые шаги помогут бизнесу стартовать в направлении устойчивого развития. Производитель первым из российских игроков мебельного рынка ввел постоянно действующую программу trade-in (прием бывших в употреблении диванов в обмен на значительную скидку на покупку нового). Материал будет полезен производителям и ритейлерам, которые пока не знают, с чего начать.

Осознанная экономика — один из главных мегатрендов последних нескольких лет во всем мире, а в последние два года и в России. Это экономика, в основе которой лежит этичная работа предприятий, которые при этом, конечно, не забывают и о прибыли. Другими словами, в этом случае бизнес включает в свою работу экологические и социальные аспекты. Одна из задач бизнеса сегодня — идти по этому пути самому и увлечь своего потребителя соответствующими идеями.

Шаг 1. Ориентироваться на использование инновационных «утилизируемых» материалов

Возьмем, например, такой продукт как диван. Уже сегодня его можно сделать так, что на 93% он будет состоять из частей, которые возможно перерабатывать для последующего использования.

Каркасы, которые традиционно выполнялись из дерева, прогрессивные производители теперь делают из металла. Это позволяет с одной стороны исключить из производственной цепочки трудоемкое и пыльное столярное производство, с другой — сделать утилизацию более экологичной, ведь в отличие от дерева металлические каркасы просто переплавляются.

Текстильная обивка и полиэфирные наполнители перерабатываются в войлок и другие изоляционные материалы. Здесь также важно еще на этапе закупки выбирать более экологичные материалы. Еще в диване есть наполнитель ППУ — в процессе переработки он превращается технические «пены», которые используются в дальнейшем для производства спортивных матов, специальных матов для коров и телят и так далее.

Множество примеров можно привести и из других отраслей. Так, например, такие лидеры рынка обуви как Ecco по-прежнему используют натуральную кожу, но при этом сумки шьют из одного куска, а остатки используют на производстве ремней и деталей обуви. Они также применяют технологию DriTan, исключающую расход воды при дублении кожи.

А подошву делают не из резины, а из полиуретана, и без клея (в форму с будущей подошвой погружается готовая верхняя часть кроссовка, поэтому детали соединяются под действием температуры, а не клея или ниток, но при этом не страдает прочность обуви).

Причем в инновациях не обязательно действовать в одиночку. Совместные проекты, как правило, получаются более эффективными.

Один из недавних примеров — инвестиции Adidas, H&M и крупнейшей европейской онлайн-платформы Zalando в проект финской фабрики по созданию текстильного волокна из отходов Infinited Fiber Company.

Фабрика строится в ответ на значительный рост спроса со стороны мировых модных и текстильных брендов на вторичное текстильное волокно. Zalando, Adidas и H&M будут поставлять сырье для будущей фабрики. Предполагается, что предприятие начнет работу в 2024 году и будет иметь годовую производственную мощность 30 тысяч тонн.

Шаг 2. Обращать внимание на прозрачность работы своих партнеров (поставщиков материалов, логистов, продавцов и так далее)

Согласно исследованию компании IBM, в ходе которого были опрошены люди 18-73 лет из 28 стран мира, покупатели стали больше обращать внимание на ценности брендов. Они даже готовы пересматривать свои привычки и платить больше, если бренд хорошо себя зарекомендовал и это принесет пользу окружающей среде. Кроме того, 73% заявили, что для них важна прозрачность и отслеживаемость производства.

Аудиты — это отправная точка. Традиционно компании полагаются на аудиторские проверки для мониторинга своих непосредственных поставщиков и обеспечения соблюдения ответственной практики в цепочках поставок.

Чтобы повысить эффективность аудита, компании должны найти способы расширить сферу охвата для достижения большего эффекта.

Например, чтобы усилить надзор за своими поставщиками, компания Patagonia в конце 2000-х сократила число своих поставщиков на 58%. В результате компания смогла ежегодно проверять 100% своих поставщиков первого уровня, а также подгруппу поставщиков второго уровня, на долю которых приходится 80% всех материальных затрат.

Эти изменения привели к укреплению и расширению сотрудничества с поставщиками, что помогло компании повысить прозрачность цепи поставок и укрепить свою репутацию среди потребителей. Другой подход заключается в проведении совместных аудитов, когда несколько компаний объединяют свои ресурсы для проверки общих поставщиков.

Шаг 3. Наладить процессы утилизации

Здесь есть два пути.

Первый — найти партнеров по утилизации, четко отслеживать честность их действий.

Второй, более затратный — закупать оборудование, заниматься этим самим, и если смотреть чуть дальше в перспективе — стать партнером по утилизации для других игроков рынка.

Благо ниша эта очень и очень свободная на данный момент, а законы по утилизации с каждым годом становятся все более жесткими.

Один из отличных примеров успешной работы по утилизации по всему миру — компания Yellow Octupus, которая работает с брендами одежды в 21 стране мира. Очень много компаний предлагает коммерческие партнерства в области сбора и утилизации пластика. Одним словом, если захотеть, то все возможно.

Шаг 4. Дать возможность покупателю быть экологичным

Например, начать можно с утилизации, привлечь к этому покупателя, чтобы он тоже мог стать причастным и получить удовлетворение. Согласно упомянутому ранее исследованию IBM, 57% людей по всему миру готовы менять свои потребительские привычки, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду.

Одно из самых очевидных направлений — trade-in, где есть возможность сдать вещи, бывшие в употреблении, часто крупногабаритные или те, которые «жалко выкинуть» и получить от продавца или производителя «плюшки» в виде последующих скидок.

Так делают крупные сети электроники, например, «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк» и многие другие. Компания сообщает своим покупателям, что сданная старая техника при помощи партнеров разбирается на составляющие, часть из которых перерабатываются для повторного использования, а вредные компоненты обязательно также проходят переработку.

В мебельной отрасли такую программу имеет «ИКЕА» и мы. Так, при покупке нового дивана человек становится пожизненным участником программы trade-in, по которой старый диван можно будет не просто зачесть в стоимость, но и быть уверенным в том, что сданный обратно предмет интерьера будет переработан в соответствии с экологическими стандартами.

Влиять на потребителя можно и косвенно. Так, например, PepsiCo совместно с «Яндекс.Карты» запустили в России экологический проект «Утилизируй правильно». На картах отмечены более 19 тысяч точек раздельного сбора отходов.

Цель проекта — вовлечь потребителей в сортировку отходов и научить их делать это правильно, Для этого на этикетках бутылок Pepsi расположены специальные QR-коды, ведущие на интерактивную карту сервиса «Яндекс.Карты».

Кроме того, увидеть места для утилизации можно, используя запрос «Раздельный сбор отходов» в поисковой строке карт. Интересно, что добавлять новые места по раздельному сбору отходов могут не только организаторы, но и сами пользователи сервиса.

Вывод

Зарубежные производители и ритейлеры уже давно уделяют большое внимание практикам устойчивого развития. Для них работа в соответствии с целями в области устойчивого развития (SDG), установленным ООН, и с растущими ожиданиями покупателей — гигиеническая норма.

В России этот тренд только зарождается, и, безусловно, те компании, которые первыми начнут внедрять в свою деятельность практики устойчивого развития шаг за шагом, будут настоящими лидерами рынка и любимцами потребителей в будущем. Итак, чек-лист первых шагов:

Если вы производитель, ищите материалы, которые оказывают меньшее влияние на окружающую среду, или те, которые можно впоследствии переработать и использовать снова в другом производстве. Проводите аудит компаний, задействованных во всей цепочке поставок.

Если вы ритейлер, то обращайте внимание на ваших поставщиков и экологичность их производства и материалов. Здесь также нужно регулярно проводить аудит на предмет их соответствия принятым нормам устойчивого развития.

Наладьте процессы, связанные с утилизацией бывших в употреблении продуктов, которые вы производите или продаете.

Образовывайте своего потребителя в отношении устойчивого развития, мотивируйте его к экологичному поведению.

Фото на обложке: Shutterstock / Kwangmoozaa