6 советов, как сделать финтех-приложение живым и понятным

Рынок финтех-приложений расширяется, компании внедряют в них последние новшества: AI, экосистемы, безбумажные сервисы. Эти сложные опции упрощают жизнь людей, но при неудачной подаче могут показаться непонятными. Как сделать технологичное и удобное мобильное приложение для финтеха, рассказывает Павел Короткий, CEO компании — разработчика мобильных приложений Globus .

Использовать гиперперсонализацию

Один из важных трендов мобильных финансовых услуг — гиперперсонализация. В ее основе лежат проанализированные данные о поведении пользователя, а не просто о его базовых характеристиках. Выстроить работу с гиперперсонализацией можно только итерационно (циклично): чем больше информации о действиях клиента, тем точнее будут предложения для него.

У всех разные сценарии использования приложения — кто-то еженедельно переводит деньги детям, кто-то ежемесячно оплачивает услуги ЖКХ или гасит кредит. Искусственный интеллект распознает и анализирует действия и интересы пользователя и предлагает ему релевантные услуги.

Личный кабинет стал необходимой частью любого приложения, которое занимается удержанием клиентов, увеличением ядра лояльной аудитории, среднего чека, времени нахождения в приложении.

Теперь контент подстраивается под пользователя, ему приходят персонализированные напоминания, предложения, бонусы, кешбэк. Например, так сейчас делают «Сбер» и «Тинькофф» (возможность перевести деньги по часто используемому номеру, использовать нужную услугу, посмотреть актуальную аналитику трат).

Гиперперсонализация позволяет тратить меньше времени на поиски опций и информации, за счет чего у людей освобождается время на более важные дела — к примеру, провести время с детьми или закончить рабочий проект. Когда нужные опции под рукой в удобном доступе, тогда больше вероятность, что человек вернется к вашему приложению снова.

Shutterstock/KatePilko





Моментальная оплата — привязка карты к приложению и тренд на СБП

Привязка карты — must have для любого приложения, которое продает свои продукты или услуги. Человек вероятнее совершит покупку, если ему не придется искать номер карты или заходить в сторонние мобильные сервисы. Помимо уже привычных для многих систем Apple и Google pay, появилась другая форма оплаты — СБП (Система быстрых платежей).

Как только банки определятся с источниками лояльности по ней и технически обеспечат прием платежей, этот способ оплаты сможет стать востребованным как онлайн, так и в магазинах. СБП дает возможность самозанятым без налоговых санкций моментально получать деньги на свою карту. Или, например, оплачивать счета за газ, воду и другие соцуслуги по QR-коду в любом удобном для пользователя мобильном банке, который подключил у себя СБП.





Суперприложение — экосистема, нужная не всем

Супераппом называют приложения со своей экосистемой, состоящей из разных сервисов — от финансовых до лайфстайл. Например, пользователь может посмотреть состояние своего расчетного счета или купить билеты в театр. Для создания суперприложения нужно выстраивать с нуля непростую IT-структуру, в том числе проработать огромное количество взаимосвязей между сервисами внутри супераппа.

Один из плюсов такого приложения — меньший бюджет на привлечение пользователей. А вот для привлечения в свою экосистему сторонних сервисов-партнеров с ними нужно интегрироваться, что непросто для маленьких компаний — их бюджет на разработку сильно ограничен и они менее интересны партнерам, чем их крупные конкуренты.

Еще необходимо разбираться в нетипичных финансовых сервисах, например, маркетплейсах.

Если мы говорим про сервис-гигант для миллионов пользователей, то разработка суперприложения будет коммерчески оправдана, но для небольших компаний лучше создавать несколько простых аппов.

Это выгоднее, поскольку бюджет и человеческие ресурсы распределяются на ограниченный функционал приложения.

Если при тестировании бизнес-идей что-то пойдет не так, это не повлияет на основной апп и на работу компании в целом. Для разработки более простых приложений требуется меньше усилий по UX/UI, а набор аппов все равно будет выполнять необходимые целевые действия.

Банковское мобильное приложение может сочетать в себе несколько тысяч функций, а если добавлять еще продажу товаров или логистику, то поддерживать единое проектирование и экраны переходов становится все сложнее. Поэтому для разных по своему типу услуг рекомендуется выпускать отдельные аппы с тщательно проработанными точечными функциями.

Итого: затраты на одно суперприложение х10, на три маленьких — х3, а если ваш подрядчик предлагает особенно выгодные условия, то х1,5.





Взаимодействие с пользователем

Не давать пользователям заскучать и уйти из приложения — непростая задача, которая требует профессиональной продуктовой проработки. В силу высокой конкуренции на рынке все компании лезут вон из кожи, чтобы дать понять клиентам, что они особенные: лояльным присваивается статус премиальных, подключаются личные менеджеры, которые на связи 24х7, предоставляются повышенные бонусы и кешбэк, процветает консьерж-сервис.

Такое персональное сопровождение еще больше повышает лояльность и создаст имидж заботливой компании. Кроме традиционных сервисов, которые обеспечивают повышенный комфорт, бывают интересные оригинальные идеи.

Например, как «Инвесткопилка» от «Тинькофф» — своеобразный накопительный счет, складывающийся из сдачи от ваших покупок. Данная идея сама по себе не нова, но в банке смогли ее успешно реализовать, так что банк получил дополнительный кеш (что в условиях коронокризиса крайне позитивно) и повышение лояльности пользователей.

Не забываем и про геймификацию — игровые механики анимации, квестовые составляющие, бейджики, ачивки. Например: купить товары определенных брендов и получить баллы, кешбэк, призы.

Функциональность и эмоциональность теперь идут вместе — помимо продвинутых услуг не стоит забывать про красивые заставки, интересные анимации и иконки. Приложение для финтеха необязательно должно быть серым и скучным лишь потому, что в нем проводятся только финансовые операции.





Ставка на нативные приложения

Что же лучше разрабатывать: кроссплатформенные приложения или нативные? Мы делаем ставку на натив. Нативные аппы получаются более функциональными и гибкими, потому что они создаются специально под каждую платформу с учетом ее особенностей. Для разработки нативных сервисов намного меньше ограничений, в этом их основное преимущество.

Кастомные виджеты в кроссплатформенных приложениях могут зависать при использовании и обычно требуют большего времени на доработку. Скорость анимации, спецэффекты в них могут проигрывать нативным. Отсюда множество ограничений для разработчиков фреймворков для кроссплатформенных сервисов.

Бывали случаи, когда апдейты по безопасности для кроссплатформенных приложений выходили намного позже, нежели чем в нативных библиотеках. Это большой бизнес-риск для финтеха, где безопасность — главный приоритет. Создавать кроссплатформенное приложение имеет смысл, если есть задача сделать быстрее и дешевле или чтобы протестировать гипотезу. Если задача быть в числе первых, кто запускает сервис с использованием жестов, свайпов, биометрии лица, то выбор за нативными IOS и Android.

Shutterstock/KatePilko





Сильные команды продакт-менеджеров и UX/UI дизайнеров

Хотя это и шестой пункт, на деле он самый важный. Опытные специалисты — основа успешного приложения. Обращаясь к профессионалам, вы страхуетесь от бесконечных переделок. Для разработки приложения особенно важны продакт-менеджеры и UX/UI дизайнеры — именно от них зависит клиентский путь: будет ли людям удобно и приятно пользоваться сервисом или нет.

Обучая и прокачивая своих специалистов, компания не только наращивает компетенции внутри, но и повышает свой авторитет, улучшает отношение со стороны потенциальных сотрудников.

Для финтех-приложения важно не только подключать трендовые опции, но и быть удобным в использовании. От этого зависит, как часто люди будут пользоваться аппом.





Чек-лист для создания живого и понятного мобильного сервиса:

Анализировать персональные данные клиентов недостаточно — необходимо знать поведение и уникальные потребности каждого пользователя. Здесь нужна гиперперсонализация. Для максимально удобного использования приложения стоит реализовать функцию привязки карты и рассмотреть необходимость подключения СБП. При ограниченном бюджете на разработку — отказаться от разработки одного сложного аппа, а тестировать гипотезы и разрабатывать несколько приложений с простым функционалом, чтобы выделять фичи, которые являются критически важными для пользователей. Развлекать пользователей оригинальными опциями, которые повышают комфорт и радовать приятным глазу дизайном, чтобы они хотели вернуться в приложение и пользоваться им чаще и дольше. Если существуют повышенные требования по инфобезу, производительности и сложные кастомные виджеты, стоит отдать предпочтение нативной разработке. Если нужно быстро протестировать гипотезы на разных платформах — кросс-платформе. Прислушиваться к своей команде, понимать ее сильные и слабые стороны, осознавать, какие задачи она может решить и не передавливать. Ведь разработчики, продуктологи, дизайнеры и все-все, кто участвует в разработке приложений, — это самые добрые, ответственные и мотивированные люди, от которых зависит успех всей цифровой стороны дела.





Фото на обложке: Shutterstock/baranq