Выгодная автоматизация: 3 технологии, которые создадут в вашей компании новый бизнес

Бариста без общепита

В России в 2019 году 51% чеков общепита приходилось на фастфуд. Бизнес на кофе гибок и не слишком затратен. От покупки вендингового аппарата до открытия точки общепита — вариативность в затратах ресурсов высокая. Сегодня никто не мешает купить аппарат продажи зернового напитка в магазин, торговый центр или АЗС.

Непрофильный кофейный бизнес приносит в среднем до 50 тысяч рублей чистой выручки в месяц от одной точки. Однако не каждому по вкусу продукция аппарата. Остается вариант создания полноценной точки по продаже кофе. Но помимо затрат на покупку оборудования придется постоянно платить сотруднику и следить за его работой.

Альтернатива впервые была показана в 2013 году, когда Costa впервые представила автоматические кофейные аппараты Marlow. В отличие от стандартных терминалов, устройства готовят «полноценные» напитки, как если бы это делал бариста.

Самое приятное — отсутствие необходимости найма сотрудника. Машина сама распределяет нужную дозировку зерен, молока и других рецептурных ингредиентов. Это открывает еще один плюс — не нужно волноваться о кражах или человеческих ошибках.

Сегодня аналитики Global Market Insights предсказывают рост рынка интеллектуальных автоматов. К 2024 году индустрия обещает вырасти до $30 млрд — на $7 млрд относительно 2017 года.

В 2017 году в России был запущен Starbucks on the Go в банках «Открытие». В 2018 году появился отечественный аналог — Vortex Coffee. Сегодня платформа размещена в сетях супермаркетов «Лента» и «Перекресток».

Тем не менее, отказаться от сотрудников не удастся. Даже автоматизированным бариста нужен инженер. За аппаратами нужно следить — вовремя заправлять, чистить и время от времени чинить.

Умные АЗС для коммерции

Еще в 2018 году только в России работало около 25 тысяч АЗС. Но идеи о легком готовом бизнесе на этом рынке не вполне верные. Несмотря на развитие технологий, топливный сектор пока не самый простой вид готового предприятия. Открыть топливную точку сравнительно дорого и рискованно. Мини-АЗС с автоматизацией обойдется минимум в 1,2 млн рублей. Если учесть затраты на само топливо, обслуживание и аренду, сумма увеличится до 3–4 млн.

Наиболее выгодный вариант — использование умных устройств в создании непрофильного бизнеса. Благодаря автоматизированным блокам любое предприятие с заправочной станцией сможет стать коммерческой АЗС.

Лесозаготовительные, промышленные, сельскохозяйственные компании могут использовать собственные заправочные станции под коммерческую деятельность. Стоит лишь подключить специальное IoT-устройство и заявить об открытии топливной точки. Для мини-АЗС не требуется лицензии.

В ближайшем будущем собственникам не придется нанимать персонал для обслуживания АЗС. Как и в случае Amazon Go, автомобилисты смогут оплачивать топливо через смартфон. Заранее выбрав колонку, покупатели оплачивают заказ в приложении. За рубежом технологию уже использовали ExxonMobil с утилитой Speedpass+ и Shell с сервисом Fill up and go.

В России похожее решение представил «Яндекс» с проектом «Яндекс.Заправки». В 2017 году приложение работало только на столичных заправках «Лукойл». Сегодня сервисом пользуются 3600 заправок, включая «Петербургскую топливную компанию». Недавно в приложение добавили голосовой ввод от «Алисы», что важно для водителей.

Еще один пример — приложение Benzuber.

3D-принтеры для производства

Компании часто обращаются к производителям атрибутики для маркетинговых акций. Создание элементарных подарочных фигурок или брелоков может обойтись в сотни тысяч рублей. Расходы оправданы для разовых событий, но в случае постоянных продаж компания создает собственное производство.

В отличие от профессиональных станков, рынок предлагает 3D-принтеры ценой в 150–300 тысяч рублей.

Аналитики из Technavio Research предсказали рост объема мирового рынка 3D-принтеров на 14,49 млрд долларов с 2020 по 2024 год. Ожидать, что в ближайшие десять лет каждый сможет напечатать себе автомобиль или дом, вряд ли стоит. Однако сегодня принтеры способны производить мелкую продукцию.

Но нужно оговориться, что пока расширить бизнес в массовую производственную модель еще не удается. Ритейлеры Tesco, Walmart, Carrefour, производители игрушек из Lego и Mattel пытались перевести производство на плечи умных механизмов, но остановились на этапе тестирования.

Правильней рассматривать 3D-печать как внутренний бизнес. Как пример, компания WhiteClouds создает фигурки на заказ. Особенно популярны изделия среди геймеров. Имея на руках нужные данные и эскиз, 3D-принтер печатает как небольшие разовые изделия, так и целые наборы.

Открытые данные облегчают использование устройства. Сотни тысяч моделей разбросаны в сети — стоит лишь скачать и правильно ввести параметры для печати.

Волгоградский технический университет — пример открытия бизнеса внутри некоммерческой организации. Внутри вуза открыли центр 3D-печати с производством деталей для робототехники или автомобилестроения.

Какой непрофильный бизнес выбрать

Промышленным, сельскохозяйственным и другим предприятиям технологии открыли доступ к быстрому созданию топливного бизнеса. Это касается и ведомственных организаций.

3D-принтеры становятся волшебной палочкой для производства сувениров в ритейле. Особенно популярны товары для гиков — настольные игры, игрушки и статуэтки. Любой магазин сможет похвастаться эксклюзивными товарами, выпущенными через мини-производство.

Общепит на АЗС — один из самых популярных вариантов открытия непрофильного бизнеса. Нефтяные компании и вовсе посчитали, что кофе продается даже лучше топлива на заправках.

По словам основателя «Русхолтс» (компании, которая зарабатывает на оборудовании кофе-зон на заправках), в 2018 году 30% прибыли Shell приходились на нетопливный бизнес, у «Лукойла» и «Газпром нефти» — 20%, Neste получает с этого направления от 40% до 50% прибыли.

Главное — всегда мыслить критически. Алгоритмы заменят только часть сотрудников. Истории о самостоятельности роботов зачастую сильно преувеличены. Мало кто говорит о нанятых разработчиках для постоянной поддержки и починки. Заранее поймите, не выгоднее ли будет нанять бариста, чем искать толкового инженера.

Фото на обложке: Shutterstock / Es sarawuth

Фото в тексте: Unsplash