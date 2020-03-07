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Колонки

Выгодная автоматизация: 3 технологии, которые создадут в вашей компании новый бизнес

Колонки
Михаил Колесников
Михаил Колесников

основатель Benza

Ольга Лисина

Создание небольшого непрофильного бизнеса, будь то открытие точки общепита внутри АЗС или собственное производство мелких товаров, может обойтись компании в миллионы. Но благодаря технологиям можно серьезно сэкономить на покупке площадей и найме сотрудников и расширить деятельность предприятия без лишних трат и больших рисков. 

Основатель Benza Михаил Колесников разобрал, как умные устройства способны создать непрофильный бизнес внутри компаний.
Выгодная автоматизация: 3 технологии, которые создадут в вашей компании новый бизнес

Бариста без общепита



В России в 2019 году 51% чеков общепита приходилось на фастфуд. Бизнес на кофе гибок и не слишком затратен. От покупки вендингового аппарата до открытия точки общепита — вариативность в затратах ресурсов высокая. Сегодня никто не мешает купить аппарат продажи зернового напитка в магазин, торговый центр или АЗС. 

Непрофильный кофейный бизнес приносит в среднем до 50 тысяч рублей чистой выручки в месяц от одной точки. Однако не каждому по вкусу продукция аппарата. Остается вариант создания полноценной точки по продаже кофе. Но помимо затрат на покупку оборудования придется постоянно платить сотруднику и следить за его работой. 

Альтернатива впервые была показана в 2013 году, когда Costa впервые представила автоматические кофейные аппараты Marlow. В отличие от стандартных терминалов, устройства готовят «полноценные» напитки, как если бы это делал бариста.

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Самое приятное — отсутствие необходимости найма сотрудника. Машина сама распределяет нужную дозировку зерен, молока и других рецептурных ингредиентов. Это открывает еще один плюс — не нужно волноваться о кражах или человеческих ошибках.

Сегодня аналитики Global Market Insights предсказывают рост рынка интеллектуальных автоматов. К 2024 году индустрия обещает вырасти до $30 млрд — на $7 млрд относительно 2017 года. 

В 2017 году в России был запущен Starbucks on the Go в банках «Открытие». В 2018 году появился отечественный аналог — Vortex Coffee. Сегодня платформа размещена в сетях супермаркетов «Лента» и «Перекресток».

Тем не менее, отказаться от сотрудников не удастся. Даже автоматизированным бариста нужен инженер. За аппаратами нужно следить — вовремя заправлять, чистить и время от времени чинить.


Умные АЗС для коммерции



Еще в 2018 году только в России работало около 25 тысяч АЗС. Но идеи о легком готовом бизнесе на этом рынке не вполне верные. Несмотря на развитие технологий, топливный сектор пока не самый простой вид готового предприятия. Открыть топливную точку сравнительно дорого и рискованно. Мини-АЗС с автоматизацией обойдется минимум в 1,2 млн рублей. Если учесть затраты на само топливо, обслуживание и аренду, сумма увеличится до 3–4 млн.

Наиболее выгодный вариант — использование умных устройств в создании непрофильного бизнеса. Благодаря автоматизированным блокам любое предприятие с заправочной станцией сможет стать коммерческой АЗС.

Лесозаготовительные, промышленные, сельскохозяйственные компании могут использовать собственные заправочные станции под коммерческую деятельность. Стоит лишь подключить специальное IoT-устройство и заявить об открытии топливной точки. Для мини-АЗС не требуется лицензии.

В ближайшем будущем собственникам не придется нанимать персонал для обслуживания АЗС. Как и в случае Amazon Go, автомобилисты смогут оплачивать топливо через смартфон. Заранее выбрав колонку, покупатели оплачивают заказ в приложении. За рубежом технологию уже использовали ExxonMobil с утилитой Speedpass+ и Shell с сервисом Fill up and go.

В России похожее решение представил «Яндекс» с проектом «Яндекс.Заправки». В 2017 году приложение работало только на столичных заправках «Лукойл». Сегодня сервисом пользуются 3600 заправок, включая «Петербургскую топливную компанию». Недавно в приложение добавили голосовой ввод от «Алисы», что важно для водителей.

Еще один пример — приложение Benzuber.


3D-принтеры для производства



Компании часто обращаются к производителям атрибутики для маркетинговых акций. Создание элементарных подарочных фигурок или брелоков может обойтись в сотни тысяч рублей. Расходы оправданы для разовых событий, но в случае постоянных продаж компания создает собственное производство.

В отличие от профессиональных станков, рынок предлагает 3D-принтеры ценой в 150–300 тысяч рублей. 

Аналитики из Technavio Research предсказали рост объема мирового рынка 3D-принтеров на 14,49 млрд долларов с 2020 по 2024 год. Ожидать, что в ближайшие десять лет каждый сможет напечатать себе автомобиль или дом, вряд ли стоит. Однако сегодня принтеры способны производить мелкую продукцию. 

Но нужно оговориться, что пока расширить бизнес в массовую производственную модель еще не удается. Ритейлеры Tesco, Walmart, Carrefour, производители игрушек из Lego и Mattel пытались перевести производство на плечи умных механизмов, но остановились на этапе тестирования.

Правильней рассматривать 3D-печать как внутренний бизнес. Как пример, компания WhiteClouds создает фигурки на заказ. Особенно популярны изделия среди геймеров. Имея на руках нужные данные и эскиз, 3D-принтер печатает как небольшие разовые изделия, так и целые наборы.

Открытые данные облегчают использование устройства. Сотни тысяч моделей разбросаны в сети — стоит лишь скачать и правильно ввести параметры для печати. 

Волгоградский технический университет — пример открытия бизнеса внутри некоммерческой организации. Внутри вуза открыли центр 3D-печати с производством деталей для робототехники или автомобилестроения. 


Какой непрофильный бизнес выбрать

Промышленным, сельскохозяйственным и другим предприятиям технологии открыли доступ к быстрому созданию топливного бизнеса. Это касается и ведомственных организаций. 

3D-принтеры становятся волшебной палочкой для производства сувениров в ритейле. Особенно популярны товары для гиков — настольные игры, игрушки и статуэтки. Любой магазин сможет похвастаться эксклюзивными товарами, выпущенными через мини-производство. 

Общепит на АЗС — один из самых популярных вариантов открытия непрофильного бизнеса. Нефтяные компании и вовсе посчитали, что кофе продается даже лучше топлива на заправках.

По словам основателя «Русхолтс» (компании, которая зарабатывает на оборудовании кофе-зон на заправках), в 2018 году 30% прибыли Shell приходились на нетопливный бизнес, у «Лукойла» и «Газпром нефти» — 20%, Neste получает с этого направления от 40% до 50% прибыли.

Главное — всегда мыслить критически. Алгоритмы заменят только часть сотрудников. Истории о самостоятельности роботов зачастую сильно преувеличены. Мало кто говорит о нанятых разработчиках для постоянной поддержки и починки. Заранее поймите, не выгоднее ли будет нанять бариста, чем искать толкового инженера. 

Фото на обложке: Shutterstock / Es sarawuth

Фото в тексте: Unsplash

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