Три дня в офисе, два — удаленно: как компании выходят из самоизоляции

PR-консультант Юлия Масленникова поговорила с руководителями из разных сфер о том, как компании выходят с удаленки, как обеспечивают безопасность сотрудников и как справляются с изменениями.

В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, и компании стали задумываться над возвращением в офис. Но возникают вопросы: как в этот офис вернуться и стоит ли это делать прямо сейчас?



Александр Старостин,CEO и сооснователь First Data

Сфера деятельности: таргетирование онлайн-рекламы на основе офлайн-покупок

Число сотрудников: порядка 20





Мы пока не определились с точными сроками возвращения в офис: сотрудников больше всего волнует метро, а меня — важность каждого сотрудника для компании.

Мы не готовы излишне рисковать, а поэтому планируем максимально продлить внутренний карантин.

Первым в офлайн вернется отдел продаж — как только клиенты будут готовы встречаться «вживую». Вторым этапом — отдел по работе с клиентами. И только на третьем этапе — технологический блок и финансы. Постепенное возвращение в офис снижает риски для бизнеса и позволяет сотрудникам постепенно привыкать к офису. Кроме того, это страховка от возможной второй волны пандемии осенью.

Мы всегда ориентировались на гибкий подход и сейчас скорее внедрим децентрализованное расположение сотрудников, чем будем собирать всех в офисе любой ценой. Это хорошо сочетается с нашими планами по выходу на рынки других стран, когда объем онлайн-коммуникаций точно увеличится — лучше уже сейчас ориентироваться именно на этот формат общения между сотрудниками.

Еще в начале года я думал над расширением офиса, а сегодня скорее нацелен на его сохранение в текущем виде.

Число удаленных сотрудников будет точно расти, а офис останется местом общих встреч и обсуждений ключевых вопросов. Похоже, за время самоизоляции у нас произошла серьезная трансформация смысла офисного пространства в жизни компании. Пока сложно судить, насколько эти изменения долгосрочны, но на ближайшую перспективу они кажутся очевидными.





Виктор Ряснов, управляющий партнер Aventica

Сфера деятельности: исследования для бизнеса, дизайн и IT-разработка

Число сотрудников: порядка 60





В конце апреля мы собрали всю мебель и технику, отправили по домам вещи сотрудников и покинули офис, полностью перейдя на удаленный режим работы. За время вынужденной самоизоляции мы осознали ценность как удаленки, так и работы из офиса.

В первом случае это постоянный поиск новых инструментов, более внимательный трек задач, технологичность и больше личного времени, во втором — поддержание неформальных связей, мотивация через личное общение и общее информационное поле.

Сейчас, несмотря на снятие почти всех ограничений, мы решили не возвращаться к прежнему режиму работы и офисному графику 5/2.

При этом полностью переходить на удаленку мы тоже не хотим. В итоге перед нами стоит вопрос — как выстроить процесс так, чтобы взять лучшее от этих двух режимов работы?

Нам повезло — мы находимся в максимально свободной ситуации: от прежнего офиса мы отказались и сейчас ищем новое пространство. Прежде всего, это должно быть место для эффективной коммуникации, совместного решений общих задач и личного общения.

Как все это совместить? Вначале мы хотели идти по пути коворкинга, но в итоге решили сделать еще один шаг вперед и организовать универсальные рабочие пространства. Они будут разделены не по направлениям, а заточены под задачи. Например, мы думаем, что у нас должна появиться зона поиска идей, пространство тишины, место для важных переговоров, проектная зона и, конечно, общее пространство — там мы будем проводить большие встречи, собрания и вечеринки.

Мы не торопимся выходить в офис. Да, санитайзеры, дезинфекция и прочее — это все важно, но наша самая главная мера безопасности — возможность сотрудникам оставаться дома до тех пор, пока им это кажется разумным и комфортным.



