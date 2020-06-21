Три дня в офисе, два — удаленно: как компании выходят из самоизоляции
В Москве 9 июня отменили режим самоизоляции, и компании стали задумываться над возвращением в офис. Но возникают вопросы: как в этот офис вернуться и стоит ли это делать прямо сейчас?
PR-консультант Юлия Масленникова поговорила с руководителями из разных сфер о том, как компании выходят с удаленки, как обеспечивают безопасность сотрудников и как справляются с изменениями.
Александр Старостин,CEO и сооснователь First Data
Сфера деятельности: таргетирование онлайн-рекламы на основе офлайн-покупок
Число сотрудников: порядка 20
Мы пока не определились с точными сроками возвращения в офис: сотрудников больше всего волнует метро, а меня — важность каждого сотрудника для компании.
Мы не готовы излишне рисковать, а поэтому планируем максимально продлить внутренний карантин.
Первым в офлайн вернется отдел продаж — как только клиенты будут готовы встречаться «вживую». Вторым этапом — отдел по работе с клиентами. И только на третьем этапе — технологический блок и финансы. Постепенное возвращение в офис снижает риски для бизнеса и позволяет сотрудникам постепенно привыкать к офису. Кроме того, это страховка от возможной второй волны пандемии осенью.
Мы всегда ориентировались на гибкий подход и сейчас скорее внедрим децентрализованное расположение сотрудников, чем будем собирать всех в офисе любой ценой. Это хорошо сочетается с нашими планами по выходу на рынки других стран, когда объем онлайн-коммуникаций точно увеличится — лучше уже сейчас ориентироваться именно на этот формат общения между сотрудниками.
Еще в начале года я думал над расширением офиса, а сегодня скорее нацелен на его сохранение в текущем виде.
Число удаленных сотрудников будет точно расти, а офис останется местом общих встреч и обсуждений ключевых вопросов. Похоже, за время самоизоляции у нас произошла серьезная трансформация смысла офисного пространства в жизни компании. Пока сложно судить, насколько эти изменения долгосрочны, но на ближайшую перспективу они кажутся очевидными.
Виктор Ряснов, управляющий партнер Aventica
Сфера деятельности: исследования для бизнеса, дизайн и IT-разработка
Число сотрудников: порядка 60
В конце апреля мы собрали всю мебель и технику, отправили по домам вещи сотрудников и покинули офис, полностью перейдя на удаленный режим работы. За время вынужденной самоизоляции мы осознали ценность как удаленки, так и работы из офиса.
В первом случае это постоянный поиск новых инструментов, более внимательный трек задач, технологичность и больше личного времени, во втором — поддержание неформальных связей, мотивация через личное общение и общее информационное поле.
Сейчас, несмотря на снятие почти всех ограничений, мы решили не возвращаться к прежнему режиму работы и офисному графику 5/2.
При этом полностью переходить на удаленку мы тоже не хотим. В итоге перед нами стоит вопрос — как выстроить процесс так, чтобы взять лучшее от этих двух режимов работы?
Нам повезло — мы находимся в максимально свободной ситуации: от прежнего офиса мы отказались и сейчас ищем новое пространство. Прежде всего, это должно быть место для эффективной коммуникации, совместного решений общих задач и личного общения.
Как все это совместить? Вначале мы хотели идти по пути коворкинга, но в итоге решили сделать еще один шаг вперед и организовать универсальные рабочие пространства. Они будут разделены не по направлениям, а заточены под задачи. Например, мы думаем, что у нас должна появиться зона поиска идей, пространство тишины, место для важных переговоров, проектная зона и, конечно, общее пространство — там мы будем проводить большие встречи, собрания и вечеринки.
Мы не торопимся выходить в офис. Да, санитайзеры, дезинфекция и прочее — это все важно, но наша самая главная мера безопасности — возможность сотрудникам оставаться дома до тех пор, пока им это кажется разумным и комфортным.
Наталья Теплова, COO компании Viewst
Сфера деятельности: создание рекламных баннеров и видео с помощью облачного конструктора
Число сотрудников: 18
Большая часть наших сотрудников разбросана по разным городам, и для них удаленка — это нормальный и даже желаемый формат работы. Период вынужденной самоизоляции лишний раз показал, что работать на удаленке можно, а порой — это даже эффективнее.
Что касается нашего московского офиса, то мы приняли решение выходить на работу 15 июня. Нас здесь всего шесть человек, и нам несложно соблюдать рекомендации.
Мы переехали в коворкинг в самый центр Москвы. Стартап должен сидеть в подобном пространстве, там сосредоточены близкие по духу люди.
В коворкинге постоянная движуха и большое количество развивающих курсов и занятий — йога, уроки китайского или английского, бокс, воркшопы. Это отличная мотивация, чтобы прийти в офис. Само собой, в коворкинге есть все средства, необходимые для дезинфекции, маски и перчатки.
Еще мы планируем поездку в Питер, где работают наши инженеры. Ребята привыкли работать на удаленке, но раз в неделю они обычно встречались в коворкинге, пили кофе, рисовали графики и обсуждали задачи — это поднимало дух и настраивало на другой темп работы. Мы очень хотим вернуть этот заряд. Ведь живое общение — это магия обмена энергией.
Ксения Жбанова, основательница Bracelets shop, Lamonde, Gemmy
Сфера деятельности: производство украшений
Число сотрудников: 11
Я предприниматель и моя прямая обязанность — быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Сегодня это как никогда актуально. Частью нашей бизнес-модели всегда была удаленная работа, поскольку наше производство — это совокупность домашних офисов, где мастера и собирают украшения.
Административные задачи я тоже давно хотела перевести на удаленку, но все время сталкивалась с тем, что сотрудники не были готовы работать из дома. Принцип удаленной работы в менеджерском составе не воспринимался всерьез, но пандемия задала новый тренд — за неполные три месяца самоизоляции у людей сложились новые нейронные связи.
Даже в нашем случае некоторые процессы невозможно перевести на удаленку, и присутствие в офисе бывает необходимо. Поэтому мы решили адаптировать график работы.
Недавно мы разместили несколько вакансий, которые раньше рассматривали бы только в стандартном варианте 5/2. Сейчас мы оставили только три дня в офисе, а оставшиеся два — удаленно.
Такой подход сразу дал результаты — мы стали получать больше откликов от соискателей. Казалось бы, рынок труда переполнен безработными, но большинство из тех, кто присылает нам резюме, сейчас работают в компаниях со стандартным графиком.
Антон Кушнер, основатель сервиса «Понимаю»
Сфера деятельности: психологическая поддержка и консультации
Число сотрудников: 60
Удаленный формат работы никак не сказался на эффективности нашей компании, поэтому у нас нет срочной необходимости возвращать персонал в офис. В наших ближайших планах — протестировать всех, кто регулярно работает в офисе (всего 5 человек) на антитела. При наличии антител сотрудник, если захочет, сможет выйти на работу, при их отсутствии — останется на удаленке, так как риски заражения для него по-прежнему высокие.
Здоровье команды для нас в приоритете. Что касается эмоциональной обстановки, то важно помнить про несколько моментов. В первую очередь надо заняться собственным эмоциональным состоянием и сохранять спокойствие — руководитель олицетворяет происходящее в компании, его нервозность и напряжение довольно быстро считываются сотрудниками.
Главный фактор беспокойства людей — это неопределенность, а потому сегодня особенно важно, чтобы каждый сотрудник четко понимал, что происходит в компании.
Что касается производительности труда, надо помнить две вещи: все это время люди работали, а не отдыхали, и зачастую работать дома было неудобно.
Для многих возможность заново окунуться в рабочую обстановку и окружение станет глотком свежего воздуха. При этом нужно заново выстроить все процессы и дать сотрудникам немного времени на то, чтобы прийти в себя. Люди развиваются, когда есть небольшой стимулирующий дискомфорт, но важно, чтобы планка требований не была слишком завышена.
Елена Богатырева, CEO и основатель «ДамПродам»
Сфера деятельности: продажа и обмен старой техники Apple на новую
Число сотрудников: 22
Будет очень интересно посмотреть на опыт больших компаний. Я не представляю, как люди будут возвращаться в огромные опенспейсы — при большом коллективе и немалой площади офиса сложно обеспечить безопасные и комфортные условия для работы.
У нас в этом смысле все гораздо проще: мы снимаем небольшой офис площадью в 60 квадратных метров. Думаю, что к специальной дезинфекции мы прибегать не будем — если не брать в расчет мастеров-курьеров, у нас не такой большой коллектив, и мы точно знаем, что каждый из нас внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры безопасности.
Когда режим изоляции только вводили, мы сразу проинструктировали курьеров о правилах безопасного контакта с клиентом, выдали всем маски, перчатки и санитайзеры, регламентировали все процессы. Сотрудники каждый день измеряют температуру, перед и после встречи с клиентом обрабатывают технику дезинфицирующими средствами.
На лето мы решили оставить свободное посещение офиса. Мы поняли, что на эффективности это не только не сказывается, а скорее наоборот — идет в плюс.
Иван Шкиря, CEO Callibri
Сфера деятельности: облачные сервисы интернет-маркетинга
Число сотрудников: 45
В нашей компании на удаленку ушла только часть маркетологов и разработчиков — не более 10 человек — поэтому на работе это не отразилось. Большая часть команды занята продажами и лидогенерацией, постоянные встречи там только вредят. С разработкой все вопросы решаем в Slack, а для контроля продуктивности на удаленке установили всем сотрудникам TimeDoctor.
В начале апреля был сложный период: за первые 10 дней все показатели упали на 30%. Люди напряглись, никто не понимал, что происходит. Я сразу собрал команду и четко дал понять свое мнение, отметив, что даже при самом пессимистичном сценарии на рынке будут компании, которым нужна аналитика рекламы. Сказал, что мы будем продолжать работать, а если кто-то хочет нерабочие дни — пожалуйста.
На рынке уже тогда было много классных кадров по заманчивым ценам. Кто останется — в доходах не потеряет, в крайнем случае мы начнем увольнять ненужных сотрудников, но не ухудшать условия нужных. Это сплотило коллектив. Я каждый день кидаю в Slack текущие результаты, поэтому команда знает, каким курсом мы идем.
У себя в компании я отменю удаленку только тогда, когда количество новых заразившихся за последние семь дней будет меньше 300 человек.
В кризисной ситуации каждое решение должно быть осмысленным и продуманным лично вами, а не навязанным официальной позицией властей.
Фото обложки: Unsplash.
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