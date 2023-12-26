Стартап выстрелил. Как вывести инвестора из бизнеса без конфликта

Запуск стартапа крутится вокруг инвестиций. Часто успешный стартап разбивается о конфликт между создателями и инвесторами. Почему может возникнуть спорная ситуация и есть ли пути мирного вывода инвестора из проекта, рассказала медиатор и психолог Екатерина Елгаева.

В России невероятно много талантливых людей, чьи идеи востребованы по всему миру. Однако на успешность стартапа влияют многие факторы: наличие средств для развития и рынков сбыта, правильная оценка востребованности продукта, грамотный маркетинг и т.д.

Одна из наиболее проблемных зон — инвестирование. По статистике, 20% стартапов терпят неудачу к концу первого года жизни, 50% — к концу пятилетки, 70% — в масштабе 10 лет. В 30–40% случаев инвесторы теряют вложенные средства.

Не меньше рискуют и авторы стартапа, привлекая инвестора со стороны. Третье лицо — всегда возможный источник проблем. Но сегодня в России только 63% технологических стартапов запускаются на собственные средства, и даже среди них по прошествии времени большая часть нуждается в инвестициях извне.

И вот появляются жемчужины — проекты, которые прошли огонь и воду и вышли на солидную прибыль. Казалось бы: жить, работать и радоваться. Но именно когда самая ожесточенная борьба за выживание позади, основатели стартапа часто становятся участниками конфликта.

Причины разногласий

Сторонами конфликта могут стать как создатели, которые участвовали в развитии проекта на равных, так и фаундеры с одной стороны и инвестор — с другой. Причины и механизмы развития спорных ситуаций схожи.

Между инвестором и основателем возникают разногласия по дальнейшей судьбе проекта. Например, инвестор хочет как можно скорее вернуть вложенные средства. Создатель же не хочет выводить прибыль, а планирует реинвестировать ее.

Я была свидетелем кейса, когда на стартовом этапе три человека вложились в проект, но работали только двое. Когда компания выросла и вышла в прибыль, третий инвестор захотел вернуть и вложенные средства, и дивиденды. Два соучредителя выкупили его долю, хотя ее стоимость была равна всем средствам на счетах. В результате фаундерам пришлось развивать дело вновь практически с нуля.

Сторонам кажется, что их вклад в общее дело неидентичен. Инвестор уверен, что автор стартапа недостаточно вкладывается в его развитие, не обладает квалификацией для дальнейшего руководства.

В моей практике также был кейс, когда компания А, у которой уже есть прибыль, обороты, приобрела компанию В — у той есть технология и продукт, но пока нет продаж. Для развития продукта компании В назначали руководство, набрали команду; инвестору показали все бизнес-планы. В какой-то момент компания А оказалась недовольна темпами прогресса и начала ставить недостижимые цели. В результате проект В закрыли.

Подобная ситуация распространена в случаях с двумя равноправными партнерами. Например, один ищет клиентов, другой руководит коллективом и отлаживает логистику. У первого создается впечатление, что второй работает меньше, слишком много времени посвящает семье, недостаточно «горит» делом — придирка может быть любой.

Нередко к конфликту приводит отсутствие руководящего опыта. Например, если раньше люди работали в найме, даже на самых высоких должностях, и над ними был начальник, который принимал финальные стратегические решения.

Под грузом ответственности могут обостриться взаимные претензии даже между людьми, которые раньше были коллегами или дружили.

Я участвовала в переговорах между двумя сооснователями. Они долгое время дружили — до того, как начать совместный бизнес. И были на 100% уверены, что недопонимания не возникнет. Но один, назовем его Алексей, вложил чуть больше денег, при этом работал меньше. Второй же, условный Олег, напротив, взял на себя почти все руководство. Прошло несколько лет, компания наладила продажи, но Алексею стало казаться, что Олег стал работать меньше; дескать, перестал вкладываться. Олег же от такого отношения негодовал: весь груз решения текущих вопросов оставался на нем. После болезненных переговоров им удалось достичь мира и закрепить документально новые зоны ответственности. Но часто такие взаимные претензии ведут к краху бизнеса.

В случае с инвесторами бывают токсичные ситуации — когда он видит, насколько проект успешен, и хочет избавиться от фаундера. Для этого может быть запущена схема, при которой инвестор перестает перечислять средства, у компании образуется кассовый разрыв и создатели стартапа вынуждены продать его «по дешевке».

Либо же, напротив, инвестор вставляет палки в колеса, чтобы создатели стартапа сами захотели выкупить проект, получить независимость. Цена, разумеется, назначается выше рыночной.

Создатель стартапа, уверенно встав на ноги, и сам может захотеть развивать дело, в которое он вкладывает душу, единолично.

Наконец, причиной конфликта между инвестором и создателем или между сооснователями становятся глубоко личные проблемы, не связанные напрямую с работой. Человек может реализовывать через бизнес личные амбиции и цели. Бывает, что такая позиция идет в плюс. Например, создатель проекта ставит цель очистить океан от пластика и строит стартап на разработке в этой сфере. Это отлично: у такой мотивации больше перспектив, чем просто «хочу заработать денег». Но случается, что одна из сторон пытается проработать через проект проблемы в личной жизни, свои нереализованные амбиции, комплексы и т. д.

Выход из конфликтной ситуации

К сожалению (а для кого-то — к счастью) вариантов бесконфликтного вывода инвестора из проекта всего два.

Первый и главный — правовой. Необходимо внимательно изучить документацию, заключенную в начале развития стартапа, а также все допсоглашения на предмет юридических путей прекращения сотрудничества. Если в договоре предусмотрены возможные варианты разрешения ситуации, нужно — в соответствии с законодательством, внутренним уставом и другими нормативными актами — вести процесс расторжения взаимоотношений.

Второй путь — переговоры. На них чаще всего идет речь о выкупе активов. Если инвестор лоялен и готов к сотрудничеству, достичь соглашения, возможно, получится. Однако создатели стартапа должны быть готовы к тому, что такие переговоры будут нерезультативны: инвестор не нацелен терять прибыльный проект. Либо, как минимум, захочет это сделать на своих условиях. А в данном случае положение у создателей слабее, ведь они в зависимой позиции.

Иногда, сталкиваясь с разногласиями, стороны просто не могут взглянуть шире, найти альтернативный путь выхода из ситуации. Прямые конфликтные переговоры создают субъективное восприятие оппонента как человека, с которым невозможно договориться в принципе. Ситуация кажется тупиковой. Но при обоюдном желании участников нужно попытаться найти третье, четвертое решение, которое стороны ранее не видели. Возможно, вопрос о выводе инвестора отпадет сам собой, а разногласия разрешатся.

Как подстелить соломку

Главное для предотвращения конфликтных ситуаций с инвестором или между сооснователями — это детальные документы, составленные «на берегу».

В них прописывается:

по какому принципу в дело включается инвестор: как участник проекта, по договору займа или инвестиционному соглашению;

как будет распределяться прибыль;

как будет развиваться продукт;

какой стиль руководства будет принят в компании;

кто принимает окончательные решения по стратегическим вопросам и другие подобные детали. Тут не стоит бояться выглядеть занудой.

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Важно понимать, что в деловых взаимоотношениях сторон есть два фундамента: юридический и эмоционально-личностный. И даже самый досконально прописанный договор с учетом всех самых неожиданных нюансов все равно не гарантирует того, что личностные отношения сложатся. Никогда не предскажешь, что произойдет в будущем, какова перспектива проекта, на какую прибыль он выйдет и по какому пути могут пойти реалистичный и пессимистичный сценарии.

Задача создателей стартапа — предусмотреть максимум.

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