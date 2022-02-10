Грамотно оценить потенциальный объем трафика на сайте — как сделать и для чего нужно?

Хотите избежать завышенных ожиданий от оптимизации сайта? Для этого нужно правильно провести оценку трафика. Стас Романов, маркетолог KursFinder и специалист по оптимизации интернет-ресурсов, рассказал, от чего зависит трафик, как проводить оценку его потенциала и какие инструменты использовать в работе.

Трафик зависит от тематики, объема сайта и даже возраста. Проводить оценку нужно, учитывая каждый фактор по отдельности и потом анализируя полученные данные в комплексе.

Тематика сайта: важно при привлечении пользователей

Это главный фактор, который влияет на количество пришедших на сайт пользователей. В этом случае все данные закономерны. Если ниша, к которой относится ресурс, популярна и востребована среди значительного круга людей, а информация о реализуемых товарах или услугах широко доступна, привлечь трафик будет не так сложно.

Сюда относятся интернет-магазины, продающие одежду и обувь, сумки и аксессуары, лендинги компаний по доставке еды, а также предлагающие услуги фотографов, косметологов, массажистов.

Совсем другое дело, если ресурс имеет узкую специализацию: сайты арт-галерей, конных клубов, ресурсы по продаже эксклюзивных игрушек ручной работы.

Маркетолог должен хорошо ориентироваться в тематике и представлять примерный уровень рыночного спроса. Это позволит определить оптимальные каналы источника трафика для интернет-магазина.

С этой же целью можно применять специальные инструменты. Например, с помощью SimlarWeb и Alexa можно посмотреть основные источники поступления трафика.

Актуальность товаров или услуг компании и сформированный спрос можно оценить с помощью сервиса «Яндекс.Вордстат».

Допустим, онлайн-магазин продает женскую обувь. Для получения данных о количестве потенциального трафика пропишите запрос, максимально точно характеризующий продукцию. К примеру, «купить сапоги в интернет-магазине».

Как видите, рейтинг фразы превышает 19 тысяч запросов. Это тот объём органического трафика интернет-магазина, который можно получить.

В «Яндекс.Вордстат» можно посмотреть количество запросов и по отдельным регионам. Так, самые большие показатели по Центральному федеральному округу, Москве и области таковы:

Выбрав регион «Москва и область», видим, что показатель того же ключевого запроса по словам составляет больше 1 220.

Для сравнения возьмем данные узкоспециализированной компании, которая занимается продажей одежды для занятий йогой. Их товарами за последний месяц интересовались чуть больше 600 человек.

Соответственно, потенциал целевого трафика при продвижении по проверяемой фразе для данной компании не слишком велик.

Объем и качество сайта — влияние на трафик

От объема сайта и ассортимента также зависит сделанный прогноз. Чем больше на сайте товаров и целевых страниц, тем выше возможный объём трафика. Но значение имеет позиция страниц сайта в поисковой выдаче.

К примеру, даже очень хороший сайт с плохой индексацией не сможет привлечь большое число пользователей из поиска. Логично, что на неиндексируемую страницу реже будут приходить новые люди.

Причины отсутствия индексации могут быть такими:

неуникальный или дублирующийся контент;

материал, нерелевантный запросам;

допущены технические ошибки;

наличие бана на сайте;

закрытие индексации.

Ранжирование страниц в поисковой выдаче зависит и от соответствия требованиям поисковых систем. Например:

структурированные категории и подкатегории;

грамотная перелинковка страниц;

хорошая SEO-оптимизация;

полностью отвечающий запросам по тематике контент.

Чем ниже страницы сайта отображены в поисковой выдаче, тем меньший объём трафика они могут принести. Как правило, пользователи редко листают выдачу дальше первой-второй страницы.

В случае, когда одним из способов привлечения трафика выбран органический поиск, стоит регулярно проверять позиции основных страниц сайта в поиске. Сделать это можно с помощью таких инструментов, как Be1.ru, Topvisor.com, Serpstat.

Важно. Учитывайте, что на хороший органический трафик и увеличение посещаемости сайта можно рассчитывать только при продвижении по информационным запросам. Позиции по коммерческим запросам, как правило, заняты контекстной выдачей, и на долю органики остаётся максимум 5-10% возможного объёма трафика.

Возраст сайта определяет долю возможных посещений

Старые сайты, которые дольше конкурентов работают в своей нише, имеют более высокий потенциал. Новым ресурсам сложнее пробиться в самый верх выдачи. Но это не значит, что не надо стараться.

Выберите конкурента из топа выдачи и постарайтесь сделать свой сайт лучше. Оценить, какой объём трафика можно получить, если потеснить конкурента, помогут SimilarWeb или Pr-cy: ресурсы показывают, какое количество посещений соответствует проверяемому сайту.

Как объём трафика зависит от основного маркетингового канала

На возможный объём трафика влияет и то, какой маркетинговый канал был выбран в качестве основного.

Например, вы применяете контекстную рекламу. Делать оценку в данном случае можно, используя «Прогноз бюджета» «Яндекс.Директа». Для анализа работы маркетолог выбирает регион, указывает параметры расчета и прописывает интересующие ключевые фразы.

После этого производится автоматический расчет по заданным параметрам. Система анализирует данные и дает прогнозы по каждой фразе: CTR, показы, клики. Маркетологу остается проанализировать полученные данные и на их основе сделать собственный прогноз трафика.

Если вы используете для привлечения трафика социальные медиа (SMM), сложно сказать, какую долю пользователей можно привлечь.

Но можно использовать A/B-тестирование. К примеру, разработать несколько разных стратегий и потестировать их на небольших аудиториях при равных условиях. Стратегию, которая покажет лучший результат, можно применять для привлечения наибольшего объёма трафика.

Чем полезен прогноз

Прогнозирование трафика для разных интернет-ресурсов можно сравнить с составлением бизнес-плана финансовой компании. На этом этапе можно спрогнозировать выигрышные моменты и сделать упор именно на них. Возможно также учесть риски и минимизировать затраты.

Сделать прогноз трафика нужно, чтобы:

понимать емкость рынка;

выявлять сезонность трафика;

оценивать потенциал ниши и самого проекта;

понимать потенциал ресурса;

выявлять каналы, потенциально более эффективные для продвижения;

определять цели, на которые можно ориентироваться объективно;

составлять план развития компании;

предполагать динамику ситуации с учётом стратегий продвижения интернет-магазина по трафику и выделенного бюджета.

Если не выполнить прогноз на начальном этапе развития, можно упустить что-то важное, и потом еще долго придется переделывать все на уже работающем проекте.

Фото на обложке: Shutterstock / duangphorn wiriya