Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке

О чем пойдет речь

Всем привет. Ремарка в самом начале — IPO стали очень популярными благодаря росту цен на акции компаний в день размещения. Однако доступ частных инвесторов к участию в публичном размещении все еще очень ограничен. Из каких шагов состоит выход IPO, какая доходность у акций и у кого есть доступ к акциям на IPO — разбираемся в этом материале.

Содержание статьи:

— pre-IPO

— Выбор инвестиционного банка

— Заявка на IPO

— Ценообразование

— Непосредственно IPO

Что такое IPO?

IPO (Initial Public Offering), или первичное размещение акций — это процесс предложения акций частной компании на публичном рынке путем их размещения. В рамках выхода на биржу через первичное размещение акций компания выпускает новые акции, продает их и привлекает дополнительный капитал.

Самое первое IPO прошло еще в 1602 году. Dutch East India Company предложила свои акции всем желающим через Амстердамскую фондовую биржу. Главная цель — привлечение дополнительных средств.

Чем длиннее история каких-то процессов, тем сложнее они становятся. Особенно в финансах. Процесс IPO является самым ярким примером усложнения процессов. Инвестиционные банки, андерайтеры, due diligence, road show, проспекты инвестиций, red herring, ценообразование — все эти компоненты являются частью публичного размещения.

Процесс выхода на IPO

Самый простой способ разобраться в IPO — это рассмотреть каждый шаг компании в размещении акций на бирже.

Для начала — как компании добираются до IPO. Самое популярный путь — прохождение через несколько раундов инвестиций, быстрый рост и достижение той самой стадии. Стадии, когда выход на биржу становится одним из вариантов привлечения инвестиций.

Несмотря на то, что вариант с несколькими раундами инвестиций перед IPO является очень романтичным, — это далеко не единственный путь. Много компаний в биотехе, например, выходят на IPO на достаточно раннем этапе развития. На это влияет капиталоемкость производства, состояние рынка частных инвестиций, уровень развития компании и потенциальное множество других факторов.

Очевидный факт — у IPO есть свои преимущества и недостатки. Есть и другие способы привлечения и выхода из капитала. Через слияния и поглощения (M&A), прямое размещение (Direct Listing), через поглощение публичной компании (популярный в 2020 SPACs) и другие.

Вернемся к IPO. Инвесторы должны зарабатывать на инвестициях, менеджменту необходимы новые средства и инструменты для развития. Коллективным решением борда и менеджмента компании принято решение по выходу на биржу.

Выбор инвестиционного банка

На этом этапе начинает формироваться разница между размером привлеченных компанией средств и ценой, по которой индивидуальные инвесторы и трейдеры смогут получить акции этой компании.

Зачем вообще нужен инвестиционный банк? Кратко: инвестиционный банк — это посредник между компанией и инвесторами в IPO. Можно подумать, что при определенном размере компании реально нанять армию юристов, самостоятельно составить все документы и сэкономить на инвестиционных банках. Да, и это уже будет Direct Listing, или прямое размещение на бирже.

В IPO инвестиционные банки являются неотъемлемой частью. У банков, а в случае IPO их принято называть андеррайтерами (underwriters), есть несколько опций для работы с компанией. От полного выкупа размещения — минимум рисков для компании, — до best efforts agreement — андеррайтер не гарантирует суммы привлеченных средств и выступает лишь посредником для продажи акций. Есть еще вариант all or nothing — либо продаем весь выпуск акций, либо ничего.

Все это, конечно, не настолько увлекательно, но фактически необходимо. Компания выбирает продавца своих акций. Репутация, опыт и возможности инвестиционных банков ведут к тому, что компании выбирают несколько андеррайтеров. Диверсификация рисков в рамках IPO — стандартная практика.

Выбрали банк, решили с форматом взаимодействия, определились, когда компания получит свои средства, а инвесторы — возможность продать акции? Дальше еще больше бумажной работы.

Индивидуальные инвесторы все еще далеко от доступа к акциям компании.

Заявка на IPO

Дальше андеррайтеры и компания проходят через ряд стандартных процедур. Начинается все с engagement letter — это документ, определяющий условия взаимодействия между компанией и банком. Gross spread является одним из самых интересных компонентов.

Фактически gross spread определяет разницу между тем, за сколько банк продаст акции публике, и тем, сколько банки за эти акции заплатят. Зачастую gross spread составляет около 7% от размера IPO. Наконец, мы дошли до цифр.

Статистика говорит о том, что медианное значение вырученных на IPO средств в США составляет около 180 млн долларов (по состоянию на 2020 год).

Из наиболее популярных сделок в 2021 году компании привлекли в рамках IPO:

Bumble — 2,15 млрд долларов;

Robinhood — 2 млрд долларов;

GitLab — 650 млн долларов;

Rivian — 12 млрд долларов.

Rivian — вообще одна из самых интересных компаний, вышедших на биржу в 2021 году. Rivian вышел на IPO без выручки, компания в момент размещения достигла капитализации в 72 млрд долларов. Все финансовые данные мы можем найти в проспектах компании. К примеру, вот проспект Rivian.

Что такое проспект? Проспект — это формальный документ на регистрацию IPO. В США эта форма называется S-1. Когда необходимо посмотреть финансовые данные компании, которая выходит на биржу, можно абсолютно все детали найти по запросу S-1 prospectus for [имя компании].

После заполнения регистрации наступает еще один интересный момент IPO. Называется road show. Этот термин обычно используется для процесса презентации компании ряду инвесторов. Если на ранних стадиях условный road show проводят основатели и ключевые сотрудники, то в рамках IPO это выполняют андеррайтеры. Road show проводится с целью оценки интереса институциональных инвесторов к IPO и оценке спроса на акции.

IPO — это процесс выхода на биржу через предложение акций публике. При чем здесь институциональные инвесторы?

Институциональные инвесторы фактически являются еще одной стороной, которая имеет доступ к условному домкрату. Каждая сторона, прикладывая усилие к домкрату, увеличивает разницу между ценой предложения компании и ценой покупки акций индивидуальными инвесторами на бирже.

Ценообразование

Если мы еще раз откроем проспект Rivian, то увидим, что сразу в первой секции пропущены цифры, по которым компания выйдет на биржу. После регистрации и roadshow андеррайтеры и компания возвращаются к обсуждению цены размещения.

Цена размещения обычно зависит от ряда факторов. Цели компании влияют на ценообразование. Менеджмент хочет привлечь определенный объем средств в рамках размещения. Рыночные факторы также влияют на цену — изменения цен на акции влияет на цену размещения.

Успех road show. Это один из самых сложных факторов. Андеррайтеры балансируют между ценой размещения и фактом подписки для IPO. Подписка фактически означает то, сколько и по какой цене инвесторы смогут купить акций в момент публичного размещения.

Баланс цены в таком случае — максимально важный момент. С одной стороны — компания, которая привлекает средства. С другой стороны — сколько инвесторы готовы заплатить за акции. Зачастую андеррайтеры уменьшают цены для привлечения максимального интереса. Как результат — цена акций значительно увеличивается в рамках размещения. Но в таком случае компания получает средства по заниженной цене.

Процесс ценообразования очень спекулятивный, на него влияет невероятное множество факторов: от личности управляющего партнера андеррайтера до желания компании и инвесторов заработать.

Так а где индивидуальные инвесторы? Уже почти рядом, но все еще с очень ограниченным доступом.

Непосредственно IPO

Мы имеем цену IPO и количество акций, которое будет продано в рамках размещения. Андеррайтерам теперь необходимо определить, как акции будут распределены между инвесторами. С одной стороны, необходимо найти инвесторов, которые не будут продавать акции сразу же после открытия торгов. Это может обвалить цену акции. С другой — если отдать все долгосрочным инвесторам, то в момент открытия не будет достаточно спроса и предложения для формирования рынка.

Некоторые брокеры, в том числе российские, активно работают с андеррайтерами и получают определенные аллокации в процессе размещения. Так как этот процесс очень спекулятивный и фактически решается каждым андеррайтером непосредственно в момент размещения — невозможно заранее сказать, какой инвестор получит какое количество акций. И это как раз тот момент, когда индивидуальные инвесторы смогут поучаствовать в IPO.

Обычно брокеры собирают заявки от индивидуальных инвесторов для понимания спроса — и дальше распределяют акции соответственно тому объему, который они получили от андеррайтера.

День IPO. Менеджмент компании часто приглашают на церемонию открытия торгов в определенный день. Но это не означает, что акции компании начинают торговаться одновременно со звонком об открытии рынков. NYSE (New York Stock Exchange) имеют процесс, который называется price discovery (нахождение цены). Во время этого процесса центром внимания становятся market makers. NYSE даже составил слайд по этому процессу.

Market makers предлагают акции своим клиентам и находятся в поиске пресловутого баланса между спросом и предложением. Очевидно, что если спрос превышает предложение, то цена открытия торгов по этой акции будет расти. В момент баланса market maker предоставляет информацию бирже о том, что цена открытия будет на определенном уровне. Торги начинаются.

Как участвовать в IPO частным инвесторам?

Как мы видим из процесса IPO, у индивидуальных инвесторов немного возможностей поучаствовать в IPO. В общем-то, варианта два.

Первый — через брокера, который получает аллокацию от андеррайтера. В таком случае количество акций будет зависеть непосредственно от андеррайтера. Российские брокеры также могут накладывать ограничение на продажу этих акций, в США брокеры очень аккуратно подходят к процессу IPO и только очень ограниченный список инвесторов получают доступ к аллокации.

Второй — участвовать в момент открытия торгов. В данном случае процесс ничем не отличается от торговли любыми другими акциями.

Доходность IPO

Доходность (неожиданно!) зависит от стадии участия в IPO. Jay Ritter собирает статистику по IPO каждый год. В соответствии с его цифрами, в 2021 году произошло 309 IPO и средняя доходность первого дня торгов составляет 32%. Однако стоит помнить, что это разница между индикативной ценой размещения — той, которую определяет андеррайтер, — и ценой закрытия. В случае серьезного спроса со стороны институциональных инвесторов и роста цены до открытия торгов по этой акции эта доходность не всегда отражает то, что частные инвесторы могут получить от участия в IPO.

Для информационных целей давайте посмотрим на пять громких IPO прошлого года. Именно классических IPO. Coinbase, Roblox, Warby Parker и другие делали Direct Listing. Поэтому предлагаю посмотреть на пять следующих компаний — Rivian, Bumble, GitLab, Robinhood и Udemy.

Дальше буду сухие цифры, но можно проследить общую динамику. В первый день в трех IPO из пяти был значительный рост. Рынок был волатильный последние два месяца, потому все пять компаний оказались в значительном минусе по сравнению с ценой IPO. Акции GitLab потеряли лишь 6% стоимости, Robinhood сейчас торгуется на 65% ниже, Udemy -55%, Bumble -35%, Rivian -25%. Детали тут:

Нажмите, чтобы увеличить изображение

Учитывая, что какие-то брокеры имеют период lock up — промежуток времени, когда продажа акций запрещена, — инвестиции в определенные IPO могут показать существенные убытки.

Итог

Очевидно, что IPO — это комплексный процесс. Попасть в него частным инвесторам не так просто. Доходность участия в IPO может казаться высокой, но она не всегда доступна для частных инвесторов. Участие в IPO становится спекулятивной историей. Если инвесторы покупают акции на IPO и продают их сразу в рынок, то, возможно, таким инвесторам будет сложно получить аллокацию в новых IPO.

Вывод — несмотря на то, что IPO может показаться очень понятным инструментом по получению дохода, серьезно заработать на этом процессе может только определенный круг организаций.

Если есть вопросы или предложения по темам, которые хотелось бы раскрыть подробнее в рамках финансов, данных или рынка финансовых технологий — пишите мне в LinkedIn или Twitter.

Фото: Pixabay