Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски

Возможно ли удержаться в рабочем состоянии, когда в любой момент часть звеньев может приостановить работу даже после завершения основной волны импортозамещения? Рассуждает Мария Ильина, product owner ELMA365 CХ – процессной Low-code платформы для построения сложных, сквозных процессов продаж и взаимодействия с клиентом для B2B-компаний enterprise-сегмента.

Одной из главных «головных болей» директоров по цифровой трансформации становится уход сервисов с российского рынка. Как быстро найти альтернативу и построить работающую экосистему, включив три, пять или десять вендоров в цепочку для автоматизации end-to-end процесса взаимодействия с клиентом, рассмотрим на примере замены одного из лидеров систем маркетинговых рассылок Unisender.

Предпосылки для поиска

End-to-end процесс взаимодействия с клиентом начинается с первого маркетингового касания и длится на протяжении всего жизненного цикла клиента. CX-системы являются связующим звеном, единым интерфейсом для подразделений маркетинга, сервиса и продаж, собирающими процессные и контекстуальные данные о клиенте в единый профиль.

Другими словами, CX-платформа – это инструменты CRM, маркетинга и клиентского сервиса, связанные друг с другом сквозными процессами. Данные могут как генерироваться внутри самой системы, в рамках процессов или ввода данных, так и поступать по API из внешних систем, например, email-транспорта, ERP, учетной системы или системы складского учета.

Подбор всех составляющих этой цепочки – «ювелирная работа», особенно сейчас, когда СМИ пестрят заголовками об изменениях деятельности на территории РФ тех или иных компаний, вхождении в различные санкционные списки и т. п.

На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о проблемах хранения данных сразу у двух крупных сервисов рассылок Unisender и GetResponse.

Обе программы занимают значительную долю на российском рынке и присутствуют у клиентов сегмента Enterprise, а значит являются теми самыми важными звеньями работающих экосистем.

Насколько серьезны и правдивы эти обвинения, мы увидим позже. Однако Unisender уже заверил своих пользователей, что публикации не имеют под собой основания. Тем не менее, стоит оценить различные сервисы рассылок на российском рынке, отбирая модули для интеграции в рамках готовых или проектных (кастомных) решений.

Прежде чем изучать сервисы, отметим важные термины. В данном тексте мы будем говорить про ESP, CDP и email-транспорт как отдельные классы систем.

ESP – сервис отправки электронных сообщений, классическое понимание системы, занимающейся отправкой массовых и триггерных маркетинговых рассылок.

Email-транспорт – это сервис, который встраивается в системы типа CX, CRM на уровне кода и не имеет как такового собственного внешнего интерфейса, при этом, как правило, заточен под работу с большими базами и имеет множество готовых методов для интеграции.

СDP – платформа, сочетающая в себе функционал омниканального взаимодействия с клиентом (стратегия использования множества каналов для общения бизнеса с клиентом), обработки и хранения данных из источников типа рассылки и сайта, и использующая эти данные в качестве триггеров.

Unisender

Unisender можно считать отправной точкой и сервисом, который чаще всего встречается у крупных российских компаний в качестве инструмента работы с email-рассылками.

Интересная особенность этого сервиса в том, что помимо классического и достаточно высоко развитого функционала ESP, он активно развивает направление встраиваемого email-транспорта для CRM и СX-систем, тем самым организуя систему единого окна продажи и поддержки для enterprise-клиентов.

Сервис закрывает следующие задачи:

Отправка массовых рассылок.

Персонализация.

Отправка триггерных рассылок.

Развитие блочного редактора писем (по последним данным даже с ИИ).

API для интеграции с CRM и CX-системами.

Функционал создания стоп-листов.

Функционал слияния контактов.

Из недостатков сервиса можно отметить:

Отсутствие возможности проводить рассылки через зарубежные каналы типа Whatsapp или *Facebook.

Отсутствие возможности работы с SMS и Push-уведомлениями.

Отсутствие возможности выгрузки сформированного шаблона письма в PDF.

Самой сильной стороной сервиса можно назвать мощный Email-редактор, предоставляющий возможности собирать персонализированные шаблоны.

Функционал, относящийся к профилю клиента, накоплению статистики по аудитории (активность, история покупок) и добавлению задач не выделен в сервисе и реализуется на стороне CRM или СХ-системы аналогично другим системам данного класса.

Далее в сравнении будем отталкиваться от функционала Unisender, выделяя недостающие и дополнительные функции, пытаясь понять, возможно ли его заменить на российском рынке.

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Sendsay

Ближайшей функциональной альтернативой Unisender является Sendsay. Сервис также выступает в качестве самостоятельного ESP-сервиса и email-транспорта. Sendsay закрывает те же функциональные задачи, что и Unisender.

Отличительными особенностями являются отсутствие использования ИИ, рекомендаций по оптимизации доставляемости писем, мультиязычности, а также антиспама проверки, оценки эффективности темы письма, проверки технических настроек.

Из отличительных преимуществ:

Возможность формирования PDF.

Работа с Push-уведомлениями.

E-commerce события.

В данном сервисе email-редактор является заметно более слабым, в то время как акцент сделан на развитие функционала, необходимого для малого и среднего бизнеса, и интеграцию с интернет-магазинами.

Mindbox

Стоит отметить, что Mindbox – это, в первую очередь, платформа класса CDP (Customer Data Platform), система лояльности, и наверно, только затем – омниканальный сервис для рассылок.

Это значит, что сильные стороны лежат именно в направлении e-commerce событий (начала и продолжения покупки), особенностей сегментации по ним, а также агрегации данных по взаимодействию с клиентом в каналах email, сайта и мобильного приложения.

Сервис определено является лидером в своем классе. С точки зрения работы с рассылками он закрывает весь базовый функционал, за исключением проверки валидности контакта (соответствие контакта предъявленным к нему требованиям) и оценки эффективности темы письма.

DashaMail

DashaMail – еще один сервис рассылок, позиционирующий себя не только как ESP, но и как CDP (Customer Data Platform), но относительно Mindbox все же проигрывает в функционале.

Сервис позволяет отправлять:

К недостаткам можно отнести:

Отсутствие проверки валидности контактов.

Отсутствие проверки технических настроек.

Работу с Telegram.

Функционал слияния (мерджа) контактов.

Формирование стоп-листов.

SendPulse

SendPulse – сервис, официально прекративший продажи в России в марте 2022 года, но позволивший уже существующим клиентам работать дальше.

Данный сервис не работает ни с одним каналом, кроме email, хотя обладает крайне развитым функционалом в данной группе. Так или иначе, это звено экосистемы тоже идет под замену.

Аналогичная ситуация c email-сервисом eSputnik.

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Yandex Рассылки

Yandex Рассылки – очень юный и только встающий на ноги сервис рассылок. На сегодняшний день практически не используется в компаниях, в которых много пользователей, сложный маркетинг и большие базы, так как имеет ограничение в 100 000 получателей при расширенном тарифе.

Интересным ограничением является редактор шаблонов, где максимальное количество сохраненных образцов не должно превышать 5-ти штук, а их визуал также крайне скромен и ограничен.

Главным преимуществом данного сервиса безусловно является слово Yandeх, а значит, мы ждем и следим за развитием дальнейших возможностей данного сервиса.

Если «голова все еще болит» от рисков выбора

Скорость развития интеграции с системами маркетинговых рассылок или их заменами имеет критическое значение для поддержания экосистемы взаимодействия с клиентом.

Оценка и минимизация рисков остается одним из ключевых направлений, над которыми работают ИТ-департаменты в 2024 году.

В борьбе с такими рисками, как попадание компаний в санкционные списки и изменение предпочтений заказчиков или конечных клиентов, важно, чтобы система, собирающая клиентский путь воедино, обладала достаточной гибкостью и легко интегрировалась с любым сервисом за счет готовых API-методов.

От того, как именно CX или CRM-платформа подходят к возможностям интеграции, будет зависеть, насколько риски по смене сервиса велики.

Как показывает анализ живых и активно развивающихся альтернатив, email-сервисов на российском рынке не так уж и много, но они безусловно есть. Каждый из них имеет некоторую отраслевую или, можно сказать, посегментную специализацию.

В то время как Unisender развивается на уровне продвинутого email-редактора и встраиваемого email-транспорта, Sendsay и DashaMail двигаются в направлении CDP, в большей степени склоняясь к малому и среднему бизнесу, а Mindbox занимает эту же нишу среди крупных заказчиков.

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