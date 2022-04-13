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Обновления «Яндекс.Дзена», которые будут полезны бизнесу

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Алена Корсунская
Алена Корсунская

Таргетолог SMM в Ingate

Алина Пак

Алгоритмы «Яндекс.Дзена» постоянно меняются, появляются новые правила и функционал. Об аудитории площадки, трендах 2022 года и новинках, о которых стоит знать бизнесу, начинающему продвижение в «Дзене», рассказывает Алена Корсунская, таргетолог SMM в Ingate.

Обновления «Яндекс.Дзена», которые будут полезны бизнесу

Содержание: 

Статистика «Яндекс.Дзена»

«Яндекс.Дзен» — популярная платформа, алгоритмы которой анализируют интересы пользователей и доставляют контент целевой аудитории. 

Значительная часть аудитории «Дзена» — женщины (52%), проживающие в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Это взрослые, платежеспособные пользователи, которые готовы взаимодействовать с брендом в digital, то есть оставлять комментарии и отзывы, совершать покупки и т.д.

Бó‎льшая доля трафика приходится на смартфоны. 


 

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Нововведения платформы: посты, ролики и бонусные показы

С марта 2022 года пользователи «Дзена» видят только подписки и промостатьи. Но благодаря рекламе бизнес все же может заинтересовать пользователей контентом. Главное, чтобы он выделялся и закрывал потребности аудитории.

Многие блогеры, которые мигрировали из Youtube, сегодня открыты к рекламе и коллаборациям на странице бизнеса.

 

Посты

С сентября 2021 года «Яндекс.Дзен» добавил новый формат публикаций — посты. Это тексты до 1,5 тыс. знаков со ссылками и изображениями до 10 штук. Пост рекомендуется в ленте «Дзена» всего сутки среди подписчиков.

Поэтому формат подойдет для создания актуального контента в короткие сроки. Это могут быть новости компании, продуктовые новинки, отчеты о проведении мероприятий и т.д. Пока эти посты нельзя рекламировать. 

Каким должен быть пост, чтобы попасть в рекомендации:

  • Содержательным — сообщать читателю что-то новое. «Дзен» не хочет видеть рерайты текстов, требуется уникальный контент.
  • Грамотно оформленным. Важен не только хороший текст, но и привлекательная подача материала, правильно оформленные ссылки — они не должны быть длинными, или, наоборот, слишком короткими.
  • Органичным, то есть тематика поста не должна выбиваться из тематики канала.
  • Экспертным, выражать мнение автора. «Дзен» ценит проявление собственной точки зрения, а если это мнение эксперта, то хорошо вдвойне.

 

Примеры удачных постов

1. Пост из блога «Вечерний Лошманов». Тематика блога — гастрономия.

 

Выделим сильные стороны:

  • Пост вписался в тематику как ситуативная заметка.
  • Текст разбит на абзацы с законченной мыслью — его легко читать.
  • Картинка замысловатого блюда сразу же привлекает внимание пользователя.
  • В посте автор, эксперт в гастрономии, делится своим впечатлением о десерте.

2. Пост «Тинькофф Журнала»

 

Отличный пример того, как не дублировать оригинальный контент:

  • Текст на изображении в качестве превью привлекает внимание.
  • В посте всего пара абзацев и ссылка на сайт.
  • Публикация соответствует тематике блога — «Тинькофф» часто рассказывает об опыте людей, чтобы читатель мог примерить его на себя.
3. «Кинопоиск» — пример того, как можно нарушать правила и оставаться в топе, а именно не соблюдать правило с картинками.

 

Основные преимущества публикации: 

  • Короткая заметка визуально выбивается из ленты.
  • Читабельный текст.
  • Пост выглядит как скрытый лонгрид — начало цепляет читателя, хочется узнать, что дальше. Для этого есть ссылка «Читайте здесь». 

 

Ролики

Помимо обычных видео, которые можно вставлять в статьи, в приложении «Яндекс.Дзена» в августе 2021 года появился новый раздел — «Ролики». Это вертикальные видео длиной до минуты. Они есть и в ленте рекомендаций, и в отдельной вкладке «Видео». 

Преимущества роликов:

  • На видео не надо кликать, оно воспроизводится автоматически, соответственно, сразу вовлекает пользователя.
  • Есть возможность кросспоста, так как формат видео совпадает с TikTok. Это полезно при небольшом бюджете проектов.
  • Видео изначально воспроизводится без звука

Главный плюс роликов — инструменты для редакторования, в которых есть набор функций для создания коротких видео. На видео можно наложить эффект или фильтр, использовать переходы, стикеры или текст.

«Дзен» провел большую работу с авторами по тесту редактора и сделал его максимально удобным для использования. Эта функция бесплатна. 

 

 

Бонусные показы: отмена кармы

В октябре 2021 года «Яндекс.Дзен» отменил карму и ввел систему бонусных показов. Показы теперь прибавляются не на весь канал, а на каждую публикацию.

Алгоритм работы следующий: чем выше процент реакций, тем больше будет бонусов. Они начисляются через 7 дней после публикации, их можно копить и потратить в любой момент.

Это возможность получить дополнительное продвижение и охватить как можно больше потенциальных поккупателей.

Важно иметь в виду

  • «Дзен» оставляет за собой право отклонить заявку на продвижение. 
  • Бонусные показы можно использовать для видео и постов.
  • Возраст публикации должен быть не меньше 2 дней и не старше 90 дней.
  • Площадка не продвигает ситуативный контент, например, праздники или поздравления. Только актуальные материалы вне времени. 

 

Заработок на контенте

«Яндекс.Дзен» стал монетизировать интересные каналы простых пользователей и бизнес-аккаунты. Главное условие — канал должен собрать 10 минут чтения за последние 7 дней.

Основные преимущества:

  • Прямая работа с «Дзеном» без дополнительных договоров с РСЯ.
  • Налоговая ставка 6%. 
  • Возможность контролировать налоговые отчисления в пользу страховых фондов.

«Дзен» сотрудничает с ИП, которые:

  • Зарегистрированы в РФ;
  • Работают по упрощенной системе налогообложения;
  • Достигли порога монетизации на своем канале;
  • Ознакомились с офертой.

 

Повышение ставок

«Яндекс.Дзен» провел анализ рекламных кампаний за последние несколько месяцев и выяснил, что продвигаемые статьи с ценой дочитывания 1-2 рублей, прекращают показываться в ленте уже после первой недели рекламы.

Причина в том, что алгоритмы не показывают их читателям из-за более низких показателей по сравнению с другими материалами. 

Поэтому команда площадки решила установить минимальную стоимость дочитывания в рекламных кампаниях до 3 рублей (без НДС), а в видеокампаниях — 10 рублей за переход.

 

Тренды «Яндекс.Дзена»

Видеоконтент

Формат приобретает популярность во всех соцсетях, и «Дзен» не исключение. Ежедневно количество просмотров видео на площадке растет на 100 млн.

Около 30% потребления контента приходится именно на ролики, и с каждым месяцем его доля будет только расти. Видеоконтент помогает авторам общаться с аудиторией разными способами. 

«Сейчас это основной вектор развития платформы», — комментирует директор по продукту «Яндекс.Дзена».

 

Мультиформатность

С 2018 по 2020 год глобальный мобильный трафик вырос до 68%. Поэтому контент должен быть удобным для восприятия с мобильного устройства так же, как и с компьютера. 

 

Рекомендуется сочетать несколько форматов, чтобы оставаться на одной волне с пользователями и иметь больший охват.

 

Юмор

Не стоит забывать, что читатель смотрит ленту развлекательного контента, поэтому используйте легкий фоновый текст с ироничной лексикой, а также мемы, в которые можно вписать нативную рекламу продукта. 

 

Основной принцип — шутки и мемы должны быть использованы аккуратно и совпадать с тематикой блога, чтобы зацепить потенциальную целевую аудиторию.

 

Квизы и тесты

Отличные инструменты для вовлечения аудитории и повышения «дочитываний». Подойдут для того, чтобы рассказать что-то людям о людях или как-то их проверить.

Помимо этого, можно использовать квизы и тесты как одни из способов привлечения аудитории на этапе принятия решения. 

 

 

Лайфхаки и подборки

Полезный контент актуальнее, чем обычно. «Яндекс.Дзен» — это как раз та площадка, на которую люди приходят именно за таким контентом. 

 

Рассказывайте про новые сериалы, делайте подборки и лайфхаки в вашей тематике. 

«Яндекс.Дзен» не стоит на месте, алгоритмы обучаются, и в результате работа с площадкой приводит новых лидов и помогает конвертировать посетителей в покупателей.

Фото на обложке: Shutterstock / Sergei Elagin

Иллюстрации предосталены автором

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