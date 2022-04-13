Обновления «Яндекс.Дзена», которые будут полезны бизнесу

Алгоритмы «Яндекс.Дзена» постоянно меняются, появляются новые правила и функционал. Об аудитории площадки, трендах 2022 года и новинках, о которых стоит знать бизнесу, начинающему продвижение в «Дзене», рассказывает Алена Корсунская, таргетолог SMM в Ingate.

Содержание:





Статистика «Яндекс.Дзена»

«Яндекс.Дзен» — популярная платформа, алгоритмы которой анализируют интересы пользователей и доставляют контент целевой аудитории.

Значительная часть аудитории «Дзена» — женщины (52%), проживающие в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Это взрослые, платежеспособные пользователи, которые готовы взаимодействовать с брендом в digital, то есть оставлять комментарии и отзывы, совершать покупки и т.д.

Бó‎льшая доля трафика приходится на смартфоны.





Нововведения платформы: посты, ролики и бонусные показы

С марта 2022 года пользователи «Дзена» видят только подписки и промостатьи. Но благодаря рекламе бизнес все же может заинтересовать пользователей контентом. Главное, чтобы он выделялся и закрывал потребности аудитории.

Многие блогеры, которые мигрировали из Youtube, сегодня открыты к рекламе и коллаборациям на странице бизнеса.

Посты

С сентября 2021 года «Яндекс.Дзен» добавил новый формат публикаций — посты. Это тексты до 1,5 тыс. знаков со ссылками и изображениями до 10 штук. Пост рекомендуется в ленте «Дзена» всего сутки среди подписчиков.

Поэтому формат подойдет для создания актуального контента в короткие сроки. Это могут быть новости компании, продуктовые новинки, отчеты о проведении мероприятий и т.д. Пока эти посты нельзя рекламировать.

Каким должен быть пост, чтобы попасть в рекомендации:

Содержательным — сообщать читателю что-то новое. «Дзен» не хочет видеть рерайты текстов, требуется уникальный контент.

— сообщать читателю что-то новое. «Дзен» не хочет видеть рерайты текстов, требуется уникальный контент. Грамотно оформленным . Важен не только хороший текст, но и привлекательная подача материала, правильно оформленные ссылки — они не должны быть длинными, или, наоборот, слишком короткими.

. Важен не только хороший текст, но и привлекательная подача материала, правильно оформленные ссылки — они не должны быть длинными, или, наоборот, слишком короткими. Органичным , то есть тематика поста не должна выбиваться из тематики канала.

, то есть тематика поста не должна выбиваться из тематики канала. Экспертным, выражать мнение автора. «Дзен» ценит проявление собственной точки зрения, а если это мнение эксперта, то хорошо вдвойне.

Примеры удачных постов

1. Пост из блога «Вечерний Лошманов». Тематика блога — гастрономия.

Выделим сильные стороны:

Пост вписался в тематику как ситуативная заметка.

Текст разбит на абзацы с законченной мыслью — его легко читать.

Картинка замысловатого блюда сразу же привлекает внимание пользователя.

В посте автор, эксперт в гастрономии, делится своим впечатлением о десерте.

2. Пост «Тинькофф Журнала»

Отличный пример того, как не дублировать оригинальный контент:

Текст на изображении в качестве превью привлекает внимание.

В посте всего пара абзацев и ссылка на сайт.

Публикация соответствует тематике блога — «Тинькофф» часто рассказывает об опыте людей, чтобы читатель мог примерить его на себя.

— пример того, как можно нарушать правила и оставаться в топе, а именно не соблюдать правило с картинками.

Основные преимущества публикации:

Короткая заметка визуально выбивается из ленты.

Читабельный текст.

Пост выглядит как скрытый лонгрид — начало цепляет читателя, хочется узнать, что дальше. Для этого есть ссылка «Читайте здесь».

Ролики

Помимо обычных видео, которые можно вставлять в статьи, в приложении «Яндекс.Дзена» в августе 2021 года появился новый раздел — «Ролики». Это вертикальные видео длиной до минуты. Они есть и в ленте рекомендаций, и в отдельной вкладке «Видео».

Преимущества роликов:

На видео не надо кликать , оно воспроизводится автоматически, соответственно, сразу вовлекает пользователя.

, оно воспроизводится автоматически, соответственно, сразу вовлекает пользователя. Есть возможность кросспоста , так как формат видео совпадает с TikTok. Это полезно при небольшом бюджете проектов.

, так как формат видео совпадает с TikTok. Это полезно при небольшом бюджете проектов. Видео изначально воспроизводится без звука.

Главный плюс роликов — инструменты для редакторования, в которых есть набор функций для создания коротких видео. На видео можно наложить эффект или фильтр, использовать переходы, стикеры или текст.

«Дзен» провел большую работу с авторами по тесту редактора и сделал его максимально удобным для использования. Эта функция бесплатна.

Бонусные показы: отмена кармы

В октябре 2021 года «Яндекс.Дзен» отменил карму и ввел систему бонусных показов. Показы теперь прибавляются не на весь канал, а на каждую публикацию.

Алгоритм работы следующий: чем выше процент реакций, тем больше будет бонусов. Они начисляются через 7 дней после публикации, их можно копить и потратить в любой момент.

Это возможность получить дополнительное продвижение и охватить как можно больше потенциальных поккупателей.

Важно иметь в виду:

«Дзен» оставляет за собой право отклонить заявку на продвижение.

Бонусные показы можно использовать для видео и постов.

Возраст публикации должен быть не меньше 2 дней и не старше 90 дней.

Площадка не продвигает ситуативный контент, например, праздники или поздравления. Только актуальные материалы вне времени.

Заработок на контенте

«Яндекс.Дзен» стал монетизировать интересные каналы простых пользователей и бизнес-аккаунты. Главное условие — канал должен собрать 10 минут чтения за последние 7 дней.

Основные преимущества:

Прямая работа с «Дзеном» без дополнительных договоров с РСЯ.

Налоговая ставка 6%.

Возможность контролировать налоговые отчисления в пользу страховых фондов.

«Дзен» сотрудничает с ИП, которые:

Зарегистрированы в РФ;

Работают по упрощенной системе налогообложения;

Достигли порога монетизации на своем канале;

Ознакомились с офертой.

Повышение ставок

«Яндекс.Дзен» провел анализ рекламных кампаний за последние несколько месяцев и выяснил, что продвигаемые статьи с ценой дочитывания 1-2 рублей, прекращают показываться в ленте уже после первой недели рекламы.

Причина в том, что алгоритмы не показывают их читателям из-за более низких показателей по сравнению с другими материалами.

Поэтому команда площадки решила установить минимальную стоимость дочитывания в рекламных кампаниях до 3 рублей (без НДС), а в видеокампаниях — 10 рублей за переход.

Тренды «Яндекс.Дзена»

Видеоконтент

Формат приобретает популярность во всех соцсетях, и «Дзен» не исключение. Ежедневно количество просмотров видео на площадке растет на 100 млн.

Около 30% потребления контента приходится именно на ролики, и с каждым месяцем его доля будет только расти. Видеоконтент помогает авторам общаться с аудиторией разными способами.

«Сейчас это основной вектор развития платформы», — комментирует директор по продукту «Яндекс.Дзена».

Мультиформатность

С 2018 по 2020 год глобальный мобильный трафик вырос до 68%. Поэтому контент должен быть удобным для восприятия с мобильного устройства так же, как и с компьютера.

Рекомендуется сочетать несколько форматов, чтобы оставаться на одной волне с пользователями и иметь больший охват.

Юмор

Не стоит забывать, что читатель смотрит ленту развлекательного контента, поэтому используйте легкий фоновый текст с ироничной лексикой, а также мемы, в которые можно вписать нативную рекламу продукта.

Основной принцип — шутки и мемы должны быть использованы аккуратно и совпадать с тематикой блога, чтобы зацепить потенциальную целевую аудиторию.

Квизы и тесты

Отличные инструменты для вовлечения аудитории и повышения «дочитываний». Подойдут для того, чтобы рассказать что-то людям о людях или как-то их проверить.

Помимо этого, можно использовать квизы и тесты как одни из способов привлечения аудитории на этапе принятия решения.

Лайфхаки и подборки

Полезный контент актуальнее, чем обычно. «Яндекс.Дзен» — это как раз та площадка, на которую люди приходят именно за таким контентом.

Рассказывайте про новые сериалы, делайте подборки и лайфхаки в вашей тематике.

«Яндекс.Дзен» не стоит на месте, алгоритмы обучаются, и в результате работа с площадкой приводит новых лидов и помогает конвертировать посетителей в покупателей.

Фото на обложке: Shutterstock / Sergei Elagin

Иллюстрации предосталены автором