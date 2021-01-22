Как зумеры обойдут миллениалов по карьерной лестнице и что теперь делать поколению X

Пока в СМИ обсуждали, кто такие миллениалы, почему они так отличаются от предыдущих поколений и как ими управлять, они повзрослели и стали занимать все больше руководящих позиций, в том числе в крупнейших корпорациях мира. Сегодня они составляют около половины работоспособного населения Земли, а через пять лет этот показатель достигнет 75%.

Свободные от предрассудков и больших карьерных амбиций, соблюдающие баланс между карьерой и личной жизнью, привыкшие к гибкому графику работы, представители поколения Y неизбежно меняют корпоративный мир. Еще семь лет назад было невозможно себе представить, чтобы, например, в нашей компании члены управляющего комитета ходили на собрания без пиджаков или галстуков, а сотрудники посещали офис в джинсах.

Мы сами не заметили, как с приходом нового поколения все стало гораздо более неформальным: общение, поведение, одежда, даже офисы — мы все уходим из кабинетов в open space.

Мир в принципе стал менее формальным и зашоренным: миллениалы показали нам, что палитра красок жизни гораздо шире, чем мы считали, что двигаться можно не только вперед и вверх, а в разных направлениях — и все равно достигать целей.

Выросшие в век цифровизации, эти молодые люди внедряют новые технологии повсюду, стремясь выстроить процессы так, чтобы многие задачи решались одним кликом. Представители этого поколения уже основали множество технологических компаний, они привыкли использовать в работе искусственный интеллект, машинное обучение, чат-боты и прочее, что помогает им быть быстрее и продуктивнее.

Именно благодаря им соцсети захватили мир, став новой площадкой для коммуникации, новым источником информации, новой трибуной. Могли ли мы представить 10 лет назад, что у нас в глобальной фармацевтической компании будет свой аккаунт в Instagram и своя внутренняя социальная сеть?

Всего через несколько лет Y встанут у руля большинства корпораций и продолжат менять бизнес. Под их руководством будут работать представители поколения X, которым в новых условиях придется принять правила игры, ослабить хватку, заставить себя расслабиться и получать удовольствие от жизни. А на ведущие позиции начнут выходить сотрудники из поколения Z.





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Какими управленцами станут «игреки»

Управляемый хаос. Это именно то, что раздражало «иксов» в молодых миллениалах и то, к чему им теперь придется привыкать. Действительно, системы этому поколению не хватает, но они прекрасно обходятся и без нее: начиная от свободных графиков работы и отказа от формальных дресс-кодов, заканчивая переходом из Excel в майндмэппинговые приложения.



Что касается Z-тов, то для них такая модель работы не будет новой. На примере своих родителей или старших братьев и сестер они уже привыкли к домашним офисам, ненормированным графикам, Zoom-совещаниям и кедам для встречи с коллегами. Эти схватывающие на лету молодые люди легко освоятся в хаосе, ведь управляемый хаос — это и их стихия тоже. Понятные. Все мы знаем легенду о том, как в гостинице Москва появилось два разных фасада: архитекторы побоялись задать уточняющий вопрос Сталину. Среди управленцев поколения X такие истории не редкость. Они и сами предпочитали не задавать лишних вопросов и от подчиненных этого не приветствовали. Поколение Y — это всегда множество уточняющих вопросов и обратная связь по любому поводу. Они никогда не прячут недовольство за улыбкой и, наоборот, выражают мысли открыто, делятся сомнениями, советуются с подчиненными.



Такой подход всегда будет дискомфортным для подчиненных из поколения X, но хорошо подойдет для поколения Z. Как и миллениалы, «зеты» очень коммуникабельны и креативны, и такой стиль работы с задачами будет для них эффективен. Фокус на ценности компании. О миллениалах часто говорят, что они идеальные клиенты маркетологов: предпочитают эко-товары, безглютеновые продукты, отказываются от продукции компаний, которые не заботятся об экологии. Им нравится наполнять свою жизнь дополнительными идеями и смыслами. И работа – не исключение.



Миллениалы — это то поколение сотрудников, для которых корпоративная культура имеет важное значение при выборе компании: прежде, чем выйти на новую работу они всегда оценивают, насколько их ценности совпадают с ценностями будущего работодателя. Именно поэтому с приходом миллениалов на высокие посты компании будут все больше обретать индивидуальность и стремиться к высоким целям, например, «сделать планету лучше», а ее сотрудников будут объединять не только общие профессиональные цели, но и жизненные приоритеты и интересы.



Скорее всего, этот тренд продолжат и представители поколения Z, для которых рост оборотов компании не будет самоцелью. Что касается «иксов», то они, пожав плечами, при необходимости сменят классические туфли на тапочки, выпьют пару смузи и продолжат свою работу в новых условиях, периодически напоминая, что «прибыль имеет значение». В ногу со временем. Неважно, нравится ли «иксам» то, как «игреки» управляют компаниями, важно, что они понимают современного потребителя. Им проще говорить с ним на одном языке, проще понимать, как продавать, ведь Y — это очень сложные потребители. Они никому не верят, а прежде чем совершить покупку, перепроверяет информацию на трех-четырех ресурсах или советуются с окружающими. Именно для такого потребителя Y-руководителям сегодня необходимо предложить наиболее актуальное решение или продукт, что у них успешно получается.



Например, мы видим, какое количество маркетингового контента перекочевало в соцсети, и это работает. 60% молодых людей нового поколения готовы попробовать продукт, предложенный на YouTube, и 1/3 из них считают блоги главным источником информации в момент исследования товара. В результате сотрудничество с блогерами и социально активными СМИ для привлечения миллениалов стало сферой с огромным потенциалом для маркетологов во всех отраслях. Понять интересы миллениалов — непростая задача для поколения X. Но те трансформации, которые они привносят в бизнес, станут отличной школой для Z. Минимум карьерных амбиций. Учитывая фактически полное отсутствие интереса к головокружительным карьерам у поколения Y, особенно в сравнении с Х-ами, большинству из них не суждено стать топовыми руководителями. Вместо них у руля в ближайшем будущем встанут представители поколения Z. Эти прагматичные и четко понимающие свои цели люди однажды захватят все руководящие посты. Это поколение сделает наш мир лучше, ведь более продвинутых детей мы еще не видели.

Сегодня миллениалы уже привнесли изменения в бизнес-среду и в целом в нашу жизнь. Свобода во всем, уважение к собственным интересам, отсутствие мнимых преград — все это становится реальными ценностями современного человека. Уже поздно изучать, как управлять этим новым поколением. Пора учиться адаптироваться под их стиль работы и вместе готовить плацдарм для подрастающих молодых людей из поколения Z, на которых эксперты по теории поколений сегодня возлагают особые надежды.





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