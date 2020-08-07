Как пандемия и экономический кризис влияют на поколение Z

Представители поколения Z неплохо разбираются в личных финансах, несмотря на свой юный возраст. Кризис, вызванный пандемией, серьезно повлиял на жизнь зумеров и их близких, но, возможно, именно они помогут спасти малый бизнес.

Старшая часть этого многочисленного поколения — те, кому сейчас от 15 до 25 лет — привыкли к сильной экономике с рекордно низким уровнем безработицы.

«После COVID-19 социальные, политические и экономические реалии изменились, — говорится в блоге Pew Research Center. — Теперь вместо мира, полного возможностей, зумеров ждет неопределенность».

В отчете Центра изучения поколений (The Center for Generational Kinetics) рассматривается влияние нынешней ситуации на поколение Z:

Младшие зумеры провели несколько месяцев без полноценной учебы, встреч с друзьями и подработок. Летом ситуация особо не изменилась

У старшеклассников перенеслись экзамены, а выпускные вечера были отменены или прошли в удаленном формате. Поработать летом удалось единицам, и планы на осень по-прежнему вызывают вопросы

У старшей части поколения — нынешних студентов и недавних выпускников вузов — также все достаточно неопределенно. Тех, кто успел устроиться на работу, во время пандемии увольняли в числе первых

«Работающие зумеры столкнулись с серьезными трудностями именно в тот момент, когда большинство из них начинало самостоятельную жизнь», — отмечают консультанты.

Исследователи неоднократно отмечали практичность зумеров и их серьезное отношение к деньгам. Интересно, что и в нынешней ситуации, несмотря на все потрясения, у них есть четкие финансовые цели, которые обычно связаны с более поздними этапами жизни. Вот данные ежегодного доклада «Состояние поколения Z»:

91% зумеров надеются когда-нибудь купить собственный дом

69% заявляют о важности пенсионных накоплений

66% переживают о том, что не в состоянии самостоятельно оплачивать учебу, и стремятся избавиться от долгов как можно быстрее

55% старших зумеров (в возрасте 18-23 лет) считают, что родители серьезно повлияли на их отношение к деньгам

36% не чувствуют в себе готовности принимать финансовые решения

Старшие зумеры активно выходят на рынок труда: 43% выбрали полную занятость и еще 44% — неполную. У троих из пяти есть подработки — как правило, в интернете.

Влияние виртуальной реальности

Особенность данного поколения состоит в том, что они сталкиваются с последствиями важных событий на двух уровнях.

На их реальную жизнь влияет рецессия, которая разворачивается на фоне кризиса системы здравоохранения. Все это сочетается с рекордными за последнее время беспорядками и острой политической дискуссией перед выборами.

Специалисты Центра изучения поколений заявляют, что пандемия COVID-19, совпавшая с моментом вступления зумеров во взрослую жизнь, станет для них определяющим событием.

Другие исследователи считают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, не следует рассматривать в отрыве от остальных событий — на период взросления поколения Z пришлось множество потрясений. «Все это должно было приучить зумеров к мысли о том, что изменения — это единственная постоянная вещь в мире, — считают специалисты консалтинговой компании Gen Z Planet. — Представители этого поколения наблюдали борьбу против загрязнения планеты и такие социальные движения, как #MeToo и #Blacklivesmatter, через экраны своих смартфонов — к этому моменту они уже были активными пользователями соцсетей и иногда непосредственно включались в происходящее».

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В современном мире важные события быстро находят отражение в виртуальной реальности. Представители поколения Z связаны с соцсетями гораздо сильнее, чем их предшественники. Если до COVID-19 существовала грань между событием и его обсуждением в интернете, то сейчас она сильно размыта. По данным Центра исследования поколений, даже в обычных условиях треть зумеров проводит большую часть своего свободного времени в социальных сетях, а во время пандемии этот показатель вырос еще сильнее. При этом достаточно пробежаться по популярным хэштегам, чтобы понять, как сильно эта среда может влиять на психическое состояние и настроение пользователя. Gen Z Planet подчеркивает, что «у поколения Z просто не было шанса не узнать о чем-то важном». Круглосуточный поток новостей сливается в их реальности с общественным давлением в социальных сетях. В таких условиях рекламодателям приходится пристально следить за популярными тенденциями:

«Обращаясь к поколению Z, бренды должны демонстрировать понимание современного мира. Если компании удается сформулировать правильное послание, они могут рассчитывать на хорошую прибыль — зумеры готовы вдохновляться, узнавать новое и получать удовольствие от жизни даже в тот момент, когда весь мир погрузился в хаос».

Интерес к финансовой грамотности

Хотя последние отчеты на тему безработицы выглядят более оптимистичными по сравнению с началом пандемии, экономика все еще далека от своего нормального состояния. Многие представители поколения Z ощутили двойной эффект пандемии: финансовое положение ухудшилось как у них самих, так и у членов их семей. По данным исследовательского центра Пью, половина старших зумеров сообщила, что они сами или их близкие потеряли работу либо столкнулись со снижением зарплаты из-за карантина. Этот показатель оказался выше, чем у других поколений: для сравнения, о похожей ситуации сообщило 40% миллениалов, 36% представителей поколения X и 25% бэби-бумеров.

По данным исследования CollegeFinance.com, многие американцы задумались о смене профессии. Почти половина из них — 46% респондентов, опрошенных CollegeFinance.com — считают, что их нынешняя специальность не позволяет обеспечивать стабильный доход в новых условиях. Каждый пятый заявляет о готовности начать обучение новой специальности. Многие из них уже имеют задолженность по студенческим кредитам, но это их не останавливает — они готовы взять на себя дополнительную нагрузку ради перемен.

Что касается реакции поколения Z, исследования CollegeFinance.com свидетельствуют о следующем:

из-за экономического кризиса 65% зумеров рассматривают возможность вернуться в колледж или остаться там подольше

66% считают, что их карьерные планы оказались под угрозой

у 33% было отменено собеседование

у 11% снизилась зарплата

23% из тех, кому удалось сохранить за собой рабочее место, опасаются увольнения в случае второй волны

Интересна реакция старших зумеров на пандемию COVID-19 — по данным Gen Z Planet, они становятся еще консервативнее, чем были до этого. Представители поколения Z росли, видя, как их родители справляются с последствиями Великой Рецессии (Мирового финансового кризиса 2008 года). Похоже, этот опыт оставил настолько глубокое впечатление, что финансовая безопасность стала для них одним из главных приоритетов. Во время пандемии зумеры, как и все остальные, иногда совершали импульсивные покупки, но в остальном они удивляют многих своей практичностью.

Новое поколение готово с интересом разговаривать о составлении бюджета, грамотном планировании и пенсионных накоплениях. Финансовые компании, которые поймают этот тренд, имеют высокие шансы на успех. Может, стоит устроить онлайн-лекции для зумеров по Zoom?

Стремление поддержать местных производителей

Gen Z Planet сообщает, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию в мире, среди представителей поколения Z по-прежнему больше оптимистов, чем пессимистов. Почти 70% зумеров с надеждой смотрят в будущее: во-первых, они убеждены, что ученые найдут лекарство от COVID-19, во-вторых, считают, что «человечество всегда неплохо справлялось».

«Пандемия серьезно повлияла на их жизнь, но им удалось сохранить оптимизм», — отмечается в докладе.

Кроме того, нынешний кризис заставил их задуматься о местных компаниях. Четверо из десяти опрошенных представителей поколения Z заявили, что они будут чаще делать покупки у малых компаний.

«До этого я не задумывался о том, какое влияние оказывают мои деньги. Во время пандемии я понял это, и теперь хочу поддержать местный бизнес», — сказал один из респондентов.

Маркетологам и представителям финансовых компаний стоит учесть этот факт при составлении новых кампаний — ставка на зумеров может оказаться выигрышной в условиях «новой нормы».

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