Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Как пандемия и экономический кризис влияют на поколение Z

YOUNG
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Представители поколения Z неплохо разбираются в личных финансах, несмотря на свой юный возраст. Кризис, вызванный пандемией, серьезно повлиял на жизнь зумеров и их близких, но, возможно, именно они помогут спасти малый бизнес.

Как пандемия и экономический кризис влияют на поколение Z

Старшая часть этого многочисленного поколения — те, кому сейчас от 15 до 25 лет — привыкли к сильной экономике с рекордно низким уровнем безработицы.

«После COVID-19 социальные, политические и экономические реалии изменились, — говорится в блоге Pew Research Center. — Теперь вместо мира, полного возможностей, зумеров ждет неопределенность».

В отчете Центра изучения поколений (The Center for Generational Kinetics) рассматривается влияние нынешней ситуации на поколение Z:

  • Младшие зумеры провели несколько месяцев без полноценной учебы, встреч с друзьями и подработок. Летом ситуация особо не изменилась
  • У старшеклассников перенеслись экзамены, а выпускные вечера были отменены или прошли в удаленном формате. Поработать летом удалось единицам, и планы на осень по-прежнему вызывают вопросы
  • У старшей части поколения — нынешних студентов и недавних выпускников вузов — также все достаточно неопределенно. Тех, кто успел устроиться на работу, во время пандемии увольняли в числе первых

«Работающие зумеры столкнулись с серьезными трудностями именно в тот момент, когда большинство из них начинало самостоятельную жизнь», — отмечают консультанты.

Исследователи неоднократно отмечали практичность зумеров и их серьезное отношение к деньгам. Интересно, что и в нынешней ситуации, несмотря на все потрясения, у них есть четкие финансовые цели, которые обычно связаны с более поздними этапами жизни. Вот данные ежегодного доклада «Состояние поколения Z»:

  • 91% зумеров надеются когда-нибудь купить собственный дом
  • 69% заявляют о важности пенсионных накоплений
  • 66% переживают о том, что не в состоянии самостоятельно оплачивать учебу, и стремятся избавиться от долгов как можно быстрее
  • 55% старших зумеров (в возрасте 18-23 лет) считают, что родители серьезно повлияли на их отношение к деньгам
  • 36% не чувствуют в себе готовности принимать финансовые решения

Старшие зумеры активно выходят на рынок труда: 43% выбрали полную занятость и еще 44% — неполную. У троих из пяти есть подработки — как правило, в интернете.

Влияние виртуальной реальности

Особенность данного поколения состоит в том, что они сталкиваются с последствиями важных событий на двух уровнях.

На их реальную жизнь влияет рецессия, которая разворачивается на фоне кризиса системы здравоохранения. Все это сочетается с рекордными за последнее время беспорядками и острой политической дискуссией перед выборами.

Специалисты Центра изучения поколений заявляют, что пандемия COVID-19, совпавшая с моментом вступления зумеров во взрослую жизнь, станет для них определяющим событием.

Другие исследователи считают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, не следует рассматривать в отрыве от остальных событий — на период взросления поколения Z пришлось множество потрясений. «Все это должно было приучить зумеров к мысли о том, что изменения — это единственная постоянная вещь в мире, — считают специалисты консалтинговой компании Gen Z Planet. — Представители этого поколения наблюдали борьбу против загрязнения планеты и такие социальные движения, как #MeToo и #Blacklivesmatter, через экраны своих смартфонов — к этому моменту они уже были активными пользователями соцсетей и иногда непосредственно включались в происходящее».

Фото: Unsplash

В современном мире важные события быстро находят отражение в виртуальной реальности. Представители поколения Z связаны с соцсетями гораздо сильнее, чем их предшественники. Если до COVID-19 существовала грань между событием и его обсуждением в интернете, то сейчас она сильно размыта. По данным Центра исследования поколений, даже в обычных условиях треть зумеров проводит большую часть своего свободного времени в социальных сетях, а во время пандемии этот показатель вырос еще сильнее. При этом достаточно пробежаться по популярным хэштегам, чтобы понять, как сильно эта среда может влиять на психическое состояние и настроение пользователя. Gen Z Planet подчеркивает, что «у поколения Z просто не было шанса не узнать о чем-то важном». Круглосуточный поток новостей сливается в их реальности с общественным давлением в социальных сетях. В таких условиях рекламодателям приходится пристально следить за популярными тенденциями:

«Обращаясь к поколению Z, бренды должны демонстрировать понимание современного мира. Если компании удается сформулировать правильное послание, они могут рассчитывать на хорошую прибыль — зумеры готовы вдохновляться, узнавать новое и получать удовольствие от жизни даже в тот момент, когда весь мир погрузился в хаос».

Интерес к финансовой грамотности

Хотя последние отчеты на тему безработицы выглядят более оптимистичными по сравнению с началом пандемии, экономика все еще далека от своего нормального состояния. Многие представители поколения Z ощутили двойной эффект пандемии: финансовое положение ухудшилось как у них самих, так и у членов их семей. По данным исследовательского центра Пью, половина старших зумеров сообщила, что они сами или их близкие потеряли работу либо столкнулись со снижением зарплаты из-за карантина. Этот показатель оказался выше, чем у других поколений: для сравнения, о похожей ситуации сообщило 40% миллениалов, 36% представителей поколения X и 25% бэби-бумеров.

По данным исследования CollegeFinance.com, многие американцы задумались о смене профессии. Почти половина из них — 46% респондентов, опрошенных CollegeFinance.com — считают, что их нынешняя специальность не позволяет обеспечивать стабильный доход в новых условиях. Каждый пятый заявляет о готовности начать обучение новой специальности. Многие из них уже имеют задолженность по студенческим кредитам, но это их не останавливает — они готовы взять на себя дополнительную нагрузку ради перемен.

Что касается реакции поколения Z, исследования CollegeFinance.com свидетельствуют о следующем:

  • из-за экономического кризиса 65% зумеров рассматривают возможность вернуться в колледж или остаться там подольше
  • 66% считают, что их карьерные планы оказались под угрозой
  • у 33% было отменено собеседование
  • у 11% снизилась зарплата
  • 23% из тех, кому удалось сохранить за собой рабочее место, опасаются увольнения в случае второй волны

Интересна реакция старших зумеров на пандемию COVID-19 — по данным Gen Z Planet, они становятся еще консервативнее, чем были до этого. Представители поколения Z росли, видя, как их родители справляются с последствиями Великой Рецессии (Мирового финансового кризиса 2008 года). Похоже, этот опыт оставил настолько глубокое впечатление, что финансовая безопасность стала для них одним из главных приоритетов. Во время пандемии зумеры, как и все остальные, иногда совершали импульсивные покупки, но в остальном они удивляют многих своей практичностью.

Новое поколение готово с интересом разговаривать о составлении бюджета, грамотном планировании и пенсионных накоплениях. Финансовые компании, которые поймают этот тренд, имеют высокие шансы на успех. Может, стоит устроить онлайн-лекции для зумеров по Zoom?

Стремление поддержать местных производителей

Gen Z Planet сообщает, что, несмотря на достаточно сложную ситуацию в мире, среди представителей поколения Z по-прежнему больше оптимистов, чем пессимистов. Почти 70% зумеров с надеждой смотрят в будущее: во-первых, они убеждены, что ученые найдут лекарство от COVID-19, во-вторых, считают, что «человечество всегда неплохо справлялось».

«Пандемия серьезно повлияла на их жизнь, но им удалось сохранить оптимизм», — отмечается в докладе.

Кроме того, нынешний кризис заставил их задуматься о местных компаниях. Четверо из десяти опрошенных представителей поколения Z заявили, что они будут чаще делать покупки у малых компаний.

«До этого я не задумывался о том, какое влияние оказывают мои деньги. Во время пандемии я понял это, и теперь хочу поддержать местный бизнес», — сказал один из респондентов.

Маркетологам и представителям финансовых компаний стоит учесть этот факт при составлении новых кампаний — ставка на зумеров может оказаться выигрышной в условиях «новой нормы».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект и живое воображение: как зумеры влияют на технологии
  2. 2 Что популярность TikTok говорит о поколении Z
  3. 3 Не витать в облаках, а развивать их: как поколение Z изменит IT
  4. 4 Как коронавирус повлиял на отношение зумеров к деньгам

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма