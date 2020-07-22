Что делать, если заказчик ничего не понимает в SMM. Часть 2: «Самое сложное — отрабатывать возражения»

Теперь разберемся, как презентовать стратегию работы, отрабатывать возражения, а также отчитываться о результатах реализации проекта. Спойлер: это так же сложно, как и начало.

В предыдущей статье Саша Лаковникова, соосновательница, экс-руководитель агентства Control Digital и эксперт образовательной компании «Нетология», рассказала, как вести переговоры с такими «зелеными» заказчиками и что нужно учитывать на старте проекта.

Если ваше агентство решило работать с компанией, которая никогда не вела свои соцсети, вам точно будет непросто.

Основные принципы

Кампания по продвижению проекта в социальных сетях может длиться как несколько недель, так и месяцы. А ее этапы и стадии зависят от конкретного проекта.

Вот небольшие советы, которые важно учитывать при работе с новым проектом:

Внутренние процессы в команде удобнее всего отслеживать с помощью таск-менеджеров и рабочих таблиц, а быстрые вопросы — в чатах в Telegram или Slack. Не ставьте и не отслеживайте задачи email-перепиской.

При постановке дедлайнов закладывайте риски и время на внутренние согласования. Например, если на отрисовку креативов дизайнеру нужны три дня, добавьте еще 1–2 на внесение внутренних правок и согласование — и ставьте сроки сдачи клиенту уже исходя из этого.

Не ленитесь проводить внутренние отчетные встречи команды. Даже если кажется, что вопросов и проблем по ходу процесса нет. Иногда кто-то из членов команды верит, что «справится сам» (и тянет с просьбой о помощи до последнего), а кто-то уверенно креативит мимо брифа. Один из ключевых скиллов менеджера тут — предвидеть возможные подводные камни и «доверять, но проверять».



Отработка возражений

Самая сложная часть работы с «зеленым» клиентом — в отработке комментариев и возражений.





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Часто такой заказчик начинает работать с агентством по довольно простым причинам:

кто-то посоветовал, а сам клиент в этом ничего не понимает;

услышал, что реклама в социальных сетях якобы дешевле других инструментов;

узнал, что SMM помог конкурентам.

Поэтому у заказчика так много представлений и комментариев, которые далеки от реальности.

Как с ними работать?

Помните: чем больше вы общаетесь с клиентом, тем больше заказчик доверяет процессу.

Не замалчивайте собственные возражения и учитесь аргументировать.

Возьмите за правило подготовку пары новых идей к каждому промежуточному созвону. Заложите бюджет на эксперименты в стоимость проекта.

Как обезопасить себя в плане трудозатрат? Закладывайте 5–10% от стоимости услуг на дополнительные эксперименты по ходу проекта.



Презентация стратегии и отчетности

Рассказывайте о том, что делаете, и задавайте вопросы сами. Если вы опишете, как качественная реклама и контент «подогревают» клиента к покупке, и поясните, как работает «умная лента» в Instagram, это повысит шанс, что заказчик не решит самостоятельно «накрутить первую тысячу для красивой цифры», а как минимум придет к вам посоветоваться по поводу услуг псевдорекламщиков.Подрядчик, которому доверяют, — это подрядчик с экспертной точкой зрения. Но недостаточно сказать, что подсмотренная у конкурента идея не подходит: подробно объясняйте, почему она некачественная, и предлагайте альтернативу.Чаще всего клиент приходит со своими идеями, когда ему кажется, что текущие инструменты работают недостаточно эффективно. Или что агентство недостаточно проактивно.Но ваша репутация в глазах клиента (а скорее всего, и эффективность кампании) станет выше, если вы готовы тестировать новые инструменты, пробно вводить новые рубрики в контент или регулярно предлагать новые креативы для рекламы. Вы можете предлагать идеи в рамках промежуточной отчетности и созвонов: они могут логически вытекать из промежуточных выводов и скорректированных планов на остаток кампании.

Грамотно выбранная стратегия — это 40% успеха. Остальные 60% — это качественная презентация процесса и результатов работы перед заказчиком.





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Презентация стратегии

Если вы работаете с «зеленым» клиентом, лучше провести очную защиту стратегии (даже если это простой план работы). Zoom/Skype и тем более обмен письмами гораздо хуже помогают установить доверие.

Обеспечьте комфортное количество времени на защиту стратегии: чтобы его хватило и на презентацию, и на ответы на вопросы, и на дополнительное обсуждение.

Убедитесь, что менеджер, который проводит презентацию, глубоко вник в стратегию. Обычно во время первой защиты привлекают нескольких специалистов — «ведущего», который уверенно презентует и аргументирует план работы, и его коллег, которые ориентируется в технических моментах. Заранее определите состав команды для презентации — и обсудите между собой логику и роли.

Задавайте вопросы клиенту. Предусмотрите в выступлении моменты для интерактива с заказчиком, обсуждения или уточнений. Тишина и отсутствие вопросов не означают, что защита прошла успешно.

Согласуйте дальнейшие «правила игры». Какое время после защиты стратегии заказчик берет на согласование плана или обсуждение результатов работы внутри себя? Когда вернется с обратной связью? Кто будет контактным лицом?

Итогом презентации с заказчиком не обязательно станет моментальное подписание договора и начало работы. Будьте готовы к правкам и корректировкам. Вместе с тем не обещайте того, что не сможете обеспечить, и отстаивайте позицию по тем пунктам, в которых вы имеете полную уверенность как специалисты.



Отчетность

Главные пункты и особенности отчетности всегда должны быть привязаны к KPI, которые вы прописали в договоре. Промежуточные отчеты предоставляются раз в неделю или месяц. А вот как стоит готовить финальный отчет:

Заранее согласуйте даты предоставления итоговой отчетности.

Гордо расскажите обо всех показателях, которые были достигнуты во время кампании.

Не замалчивайте негативные стороны.

Желательно, чтобы это было не раньше, чем через 10–14 дней после окончания крупной мультиканальной кампании, и не раньше, чем через 2–3 дней после окончания небольшой. Тогда у вас будет время собрать полную статистику и сделать выводы.Говорите не только о тех, что стоят в договоре. Покажите все положительные стороны работы: опишите в деталях все, чего удалось достигнуть. Иногда кампания для молодого проекта может опровергнуть изначальные прогнозы и гипотезы, но открыть новые возможности как для продвижения, так и для продукта.

Часто агентства стараются не говорить о тех показателях, которых не удалось достигнуть. Но:

Если вы утаите мелкие негативные детали, на них могут обратить внимание вышестоящие коллеги вашего клиента (например, его директор). Это грозит как потерей доверия, так и сомнением в вашем профессионализме в глазах сразу нескольких человек со стороны заказчика.

Даже если негатив никто не заметит, сами проблемы, которые вы не проработали по итогам первой кампании, останутся. Они могут сыграть с вами злую шутку: недочеты, казавшиеся мелочами, при новом витке развития проекта могут оказать большое влияние на эффективность проекта.

Поэтому учитесь говорить и о слабых сторонах работы. Но делайте это с выводами и предложениями на будущее: как ситуацию можно изменить при дальнейшей работе. А иногда можно вместе посмотреть на неудачу как на гипотезу, которая не подтвердилась, и сформулировать новые.



Относитесь к неудаче гибко: SMM-инструменты и воронка продаж требуют постоянной аналитики, выводов и корректировки стратегии. Настоящие специалисты, особенно в сфере маркетинга, всегда должны быть готовы оперативно внести изменения в планы, если это принесет лучший результат.

Говорите о планах.

Всегда рассказывайте, как можно использовать результаты проделанной работы при дальнейшем сотрудничестве – преподносите себя не как «исполнителя на один контракт», а как долгосрочного партнера.

С одной стороны, проект подошел к концу, и кажется, что можно выдохнуть. Но каким бы сложным ни был начинающий заказчик, проговаривать дальнейшие планы по сотрудничеству нужно. Так и вы покажете, что готовы работать дальше, несмотря на возникающие трудности, и заказчик, возможно, сделает выбор именно в сторону вашего агентства.



Вместо заключения

Научиться работать с компаниями, которые только запускают социальные сети или никогда раньше не относились к SMM серьезно, полезно для любого агентства. Когда вы в процессе работы «обучаете» своего клиента, дальше вам будет гораздо проще — вы точно можете быть уверены, что он не наберется непроверенной информации о сфере самостоятельно. А менеджеры агентства будут уметь объяснять ход работы проекта максимально детально и просто любому заказчику.

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